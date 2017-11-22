Один из самых громких голливудских скандалов последних лет получил новый виток. Сооснователь студии Pixar и ведущий аниматор, продюсер и сценарист Джон Лассетер взял «бессрочный отпуск» и покинул свою должность. Это случилось на фоне назревающего скандала: Лассетера начали обвинять в «неприемлемом поведении». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Портал пишет, что утром 22 ноября Джон Лассетер отправил своим сотрудникам письмо, в котором и рассказал о «бессрочном отпуске». Он признаёт ряд совершённых «ошибок» и «болезненных» разговоров и поэтому хочет отойти от дел. Продюсер подготовил письмо не на пустом месте — дело в том, что примерно в это же время издание готовило заметку, в которой одна из сотрудниц Pixar обвиняла Лассетера в «неподобающем поведении».

Речь идёт об актрисе и сценаристке Рашиде Джонс. Она и её коллега Уилл Маккормик всё ещё числятся среди сценаристов четвёртой части «Истории игрушек», но на самом деле они покинули проект после того, как Лассетер «проявил нежелательную настойчивость». Издание не смогло получить никаких комментариев ни от сценаристов, ни от представителей Disney. Разве что источник в студии рассказал, что всё дело в «творческих разногласиях».

Более того, в той же обвинительной заметке приводятся слова ещё одного сотрудника Pixar, который уже долгое время работает в студии. По его словам, случай с Джонс и Маккормик был не единственным. Источник утверждает, что Лассетер позволял себе всяческие вольности — «обнимал, целовал, комментировал внешность». Множественные источники издания также подчеркнули, что Лассетер сильно напивался на вечеринках компании. Они рассказывали, что женщины в Pixar даже выработали несколько «защитных» реакций на приближение Лассетера — например, поворачивали голову в сторону, чтобы он их не поцеловал. А среди сотрудников известен случай, когда фотографию с Лассетером и двумя женщинами пришлось отредактировать — якобы потому, что он положил девушкам ладони на непристойные места.

Выходит, что Джон Лассетер действовал быстрее СМИ — заметка не успела выйти, а он уже раскаялся и сложил с себя полномочия. Наверняка боялся той ситуации, которая развернулась вокруг Харви Вайнштейна, Кевина Спейси и Бретта Рэтнера. Полный текст письма можно прочесть на странице THR.

Если кратко, то Лассетер всегда желал, чтобы студия была местом, которое вдохновляет творцов исследовать новые миры и действовать сообща. И его задача как руководителя студии — создавать нерушимую атмосферу взаимоуважения и доверия. Никто из сотрудников не должен ни в коей мере испытывать дискомфорт, неудобство или пренебрежение к личному пространству. С этой задачей Лассетер не справился, так что он приносит извинения всем, кто испытал подобное из-за него. И поэтому принял решение отойти от дел.

Как пишут источники издания, «бессрочный отпуск» Лассетера будет длиться до полугода — вероятно, пока не уляжется вся шумиха. Злая ирония состоит в том, что вот-вот должен выйти анимационный фильм «Тайна Коко», в котором Лассетер выступил исполнительным продюсером.

Джон Лассетер известен как один из основателей Pixar и пионеров в области компьютерной графики. Он начинал ещё в Lucasfilm. Вместе с Эдом Кэтмуллом он популяризировал компьютерную графику в анимации, создав такие культовые мультфильмы, как «Корпорация монстров» и «История игрушек». Когда в 2006 году Disney приобрела студию Pixar, то Лассетер сразу же получил должность творческого директора как в Pixar, так и в Walt Disney Animation. Его вклад в анимацию трудно переоценить — Лассетер стоит практически за всеми мультфильмами этих студий.

За время работы он сам получил два «Оскара» (включая одну специальную номинацию за «Историю игрушек»), а студию Pixar наградили восемью статуэтками за «лучшую анимацию». Под руководством Лассетера Walt Disney Animation заработала три статуэтки, в том числе и за «Зверополис». Все анимационные фильмы Pixar заработали свыше 6 миллиардов долларов — и это только в домашнем прокате. Сейчас Pixar работает над продолжением «Суперсемейки» и четвёртой частью «Истории игрушек», а Walt Disney Animation создаёт сиквел «Ральфа».