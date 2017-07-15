14 июля в Анахейме (Калифорния) начался ежегодный конвент главной корпорации в индустрии развлечений Disney D23 Expo, на котором компания рассказала подробности о своих анимационных проектах. Наибольшего внимания удостоились сиквелы мультфильмов «Холодное сердце» и «Ральф». Не осталась в стороне и студия Pixar, представившая подробности о второй части «Суперсемейки» и один загадочный фэнтезийный проект.

Церемония открытия началась с вручения почётной премии «Легенды Диснея». Награды удостоились авторы комиксов Джек Кирби (посмертно) и Стен Ли, актрисы Кэрри Фишер (посмертно) и Вупи Голдберг, а также прочие выдающиеся деятели, внёсшие свой вклад в развитие компании.

Проекты Disney

Сперва компания показала новый мультфильм под рабочим названием «Космос», который должен выйти 12 апреля 2019 года. По концепции он ближе всего к серии мультфильмов «Тачки» и «Самолёты». Лента тоже расскажет о мире авиации, только речь пойдёт о более современных самолётах и истребителях, которые рассекают между небом и космосом. Чтобы лента получилась достаточно достоверной, режиссёры много консультировались с NASA. На презентации зрителям показали рабочий ролик под названием «Тест скорости», в котором соревнуются два самолёта. Позже их обгоняет третий, и летит он настолько быстро, что выходит за пределы стратосферы.

«Холодное сердце 2» выходит в ноябре 2019 года, но поклонники мультфильма смогут увидеть полюбившихся героев ещё раньше. 23 ноября этого года в кинотеатры выходит «Тайна Коко», и к ней будет прикреплена 20-минутная короткометражка «Холодное приключение Олафа» аж с четырьмя (!) песнями. Подробности сюжета как короткометражки, так и сиквела создатели пока держат в секрете.

Больше остальных зрительского внимания удостоилась презентация «Ральф ломает интернет» — второй части мультфильма о героях видеоигр. Теперь создатели постараются визуализировать всемирную паутину. Ральф посетит множество сайтов, в том числе и связанных с самой компанией. Скорее всего, мы увидим множество героев из Киновселенной Marvel и «Звёздных войн» — вроде того, что было в «Лего Фильм. Бэтмен». Известно точно, что здоровяк повстречает всех диснеевских принцесс!

Проекты Pixar

На конвенте Pixar представила и ряд своих собственых проектов. Студия рассказала о грядущей новинке «Тайна Коко», а также о сиквеле «Суперсемейки» и четвёртой части «Истории игрушек». Кроме того, Pixar анонсировала ещё безымянный фэнтезийный проект о братьях, которые в детстве потеряли своего отца.

«Тайна Коко» — очень семейная картина, которая рассказывает историю юного Мигеля. Мальчик мечтает стать музыкантом, как и его великий предок — знаменитый на всю Мексику исполнитель. Но, увы, в семье Мигеля музыка считается проклятием. Мальчик дотрагивается до волшебный гитары своего прадеда и оказывается в Мире мёртвых. Если Мигель не найдёт способ снять проклятие до рассвета, то он останется в Мире мёртвых навсегда. На конвенте зрителям показали небольшой отрывок, из которого понятно, что Pixar снова сняли шедевр. Красивая анимация, трогательные и смешные сцены и западающая в душу музыка. С нетерпением будем ждать этот мультфильм.

Самой богатой на подробности оказалась презентация «Суперсемейки 2», выходящей в прокат 14 июня 2018 года. Мультфильм начнётся прямиком с того момента, на котором закончился старый, — помните крота-суперзлодея в самом конце? В центре сюжета на этот раз окажется не Мистер Исключительный, а его жена — Эластика, которая возглавит группу супергероев. К слову, о супергероях — всего в мультфильме будет почти двадцать персонажей со сверхспособностями, включая и противников. И, конечно, зрителям стоит ждать триумфального возвращения дизайнера Эдны Мод. В Сети уже появилось пародийное видео:

А вот «Историю игрушек 4» придётся подождать. Мультфильм перенесли на год, и теперь он выйдет лишь в июне 2019 года. Изначально ленту должны были снимать создатель первой и второй части Джон Лассетер вместе с Джошем Кули (короткометражка «Первое свидание Райли»), но Лассетер покинул режиссёрское кресло и занял пост исполнительного продюсера. Увы, никаких сюжетных подробностей не сообщается.

Режиссёр «Университета монстров» Дэн Скэнлон анонсировал пока что безымянный проект, но, пожалуй, самый интригующий проект выставки. Действие мультфильма развернётся в фэнтезийном мире с вымышленными народами. Из мира постепенно начала уходить магия, и на смену чудесам пришли прогресс и технологии. В крупных городах живут не люди, а феи, тролли и прочие сказочные создания. Сюжет расскажет историю двух братьев, у которых в детстве погиб отец. Они узнают, что в мире ещё осталось немного магии. И поэтому отправляются в путешествие, в котором рассчитывают найти магию и с её помощью встретиться со своим отцом хотя бы на день и узнать того поближе. По словам Скэнлона, для него это будет очень личная история, поскольку он вместе с братом в детстве потерял своего отца, и трагедия найдёт отражение в сюжете мультфильма.

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