8 июня вышел полноценный трейлер нового мультфильма от Pixar и Disney «Тайна Коко». Посмотрите его прямо сейчас!

Мультфильм рассказывает историю юного Мигеля. Он тайно мечтает стать музыкантом, но в его семье музыка считается проклятием. Всё потому, что много лет назад прадед Мигеля из-за музыки оставил свою жену ради исполнения мечты. Пареньку предстоит отправиться в Страну Мёртвых, где он встретит погибшего кумира, а также души своих предков…

Как и мультфильм Хорхе Р. Гутьерреса «Книга жизни» 2014 года, новое творение Pixar и Disney исследует мексиканскую мифологию. Но в отличие от «Книги» здесь на первый план выдвигаются совершенно иные темы, например, творчество и созидание.

Посмотреть и послушать «Тайну Коко» можно будет с 23 ноября.