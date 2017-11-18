В Сети появился полноценный трейлер второй части «Суперсемейки». Смотрим!
Дублированная версия:
Действия сиквела будут разворачиваться сразу после завершения оригинала. Главной героиней теперь станет Эластика, а Мистер Исключительный будет воспитывать детей. Это собственно, и показано в совсем небольшом трейлере. Кроме того, авторы собираются показать более двух десятков новых супергероев, которых мы, возможно, увидим в следующих промо-материалах.comments powered by HyperComments
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