В Сети появился полноценный трейлер второй части «Суперсемейки». Смотрим!

Дублированная версия:

Действия сиквела будут разворачиваться сразу после завершения оригинала. Главной героиней теперь станет Эластика, а Мистер Исключительный будет воспитывать детей. Это собственно, и показано в совсем небольшом трейлере. Кроме того, авторы собираются показать более двух десятков новых супергероев, которых мы, возможно, увидим в следующих промо-материалах.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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