Поучаствовав в Гражданской войне, юный Человек-паук почувствовал вкус к подвигам и мечтает о новых свершениях, которые позволили бы ему встать в один ряд с Мстителями. Однако Железный человек, взявший шефство над юношей, держит его в стороне от крупных угроз. Поэтому Питер решает доказать свою состоятельность и в одиночку нейтрализовать банду, которая продаёт преступникам мощнейшее оружие, созданное на основе инопланетных технологий.

Spider-Man: Homecoming Жанр: супергеройский боевик

Режиссёр: Джон Уоттс

В ролях: Том Холланд, Роберт Дауни младший, Майкл Китон, Мариса Томей

Премьера в России: 6 июля 2017 года

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Человек-муравей» (2015), мультсериал «Совершенный Человек-паук» (2012)

Когда Marvel запускали свою киновселенную, права на многих супергероев из их комиксов уже были куплены другими студиями — так, все фильмы про Человека-паука снимала Sony. В 2014 году Marvel удалось договориться с Sony, что студии будут вместе работать над новыми картинами о Пауке, которые станут частью киновселенной.

Новую версию героя в исполнении Тома Холланда впервые показали зрителям в фильме «Первый мститель: Противостояние», где стало понятно, что он действительно отличается от предыдущих киновоплощений этого персонажа. Перед нами предстал совсем ещё подросток, для которого супергеройство сродни весёлой игре.

Прошёл год, и на экраны выходит фильм, посвящённый уже непосредственно Человеку-пауку. Обычно первый фильм о персонаже, пополняющем ряды супергероев вселенной Marvel, рассказывает о его происхождении и относительно слабо связан с другими частями сериала. Но создатели «Человека-паука: Возвращение домой» решили пойти другим путём. События фильма разворачиваются спустя несколько месяцев после «Противостояния» и непосредственно их продолжают. А история о том, как Питера укусил паук и передал ему паучьи силы, сводится буквально к паре фраз.

Впрочем, «Возвращение домой» — это всё же история о становлении супергероя, только в ином смысле. В начале фильма Питер предстаёт как легкомысленный, самоуверенный, безалаберный мальчишка, который мечтает о подвигах, начисто лишён терпения и часто не думает о последствиях своих поступков. Разумеется, взрывоопасное сочетание энтузиазма, неосторожности и отсутствия опыта заставляют его наломать немало дров. Питер начинает спустя рукава относиться к учёбе и наживает себе проблемы в школе. По неосторожности раскрывает тайну личности верному, но болтливому приятелю. Не разобравшись в ситуации, набрасывается на честного человека, приняв того за преступника…

Всё это провоцирует массу комичных ситуаций и придаёт «Возвращению домой» уникальный для супергеройских картин стиль. Фильм снят в очень лёгкой, шутливой манере, полон самоиронии и забавных эпизодов, многие из которых связаны со школьной жизнью Питера. Если в предыдущих фильмах о становлении героя всегда было место личной трагедии, то «Возвращение домой» обходится практически без неё — а заодно и без присущего многим супергеройским фильмам пафоса. Это супергероика, какой мы ещё не видели в рамках киновселенной Marvel, — подростковая, юморная и задорная.

Но при всей своей забавности «Возвращение домой» умудряется не скатываться в откровенную пародию. Постепенно дела приобретают более серьёзный оборот. Ретивость и неосмотрительность Питера приводят к тому, что он едва не гробит сперва себя, а потом других невинных людей. Оба раза на выручку герою приходит Железный человек, который ещё в «Противостоянии» взял его под свою опеку.

Однако полноценным наставником юного коллеги Тони Старк так и не стал. Он толком не передаёт Человеку-пауку свой опыт и ничему его не учит, зато требования к нему предъявляет строгие — и в итоге выглядит как лицемер, куда более безответственный, чем Питер. Так что юный герой проходит путь становления скорее вопреки, чем благодаря Железному человеку. Набив немало шишек, Человек-паук начинает осознавать не только силу, но и ответственность.

Если яркий образ главного героя и его развитие стали настоящими козырями «Возвращения домой», то злодей Стервятник оставляет смешанное впечатление. Это один из немногих ключевых врагов Человека-паука, прежде не появлявшихся на большом экране. Сценаристы интересно переосмыслили его образ и грамотно вписали в киновселенную — причиной его появления стали события «Мстителей». Но по-настоящему яркого антагониста вроде Доктора Осьминога из фильмов Рэйми из него не вышло.

У Стервятника есть одна потрясающая сцена с Питером, где играющий злодея Майкл Китон в полной мере проявляет свой актёрский талант. В остальном же его роль сводится к тому, чтобы служить спарринг-партнёром Человека-паука в нескольких зрелищных стычках. Как это часто бывает в фильмах Marvel, в «Возвращении домой» экшен снят первоклассно, а вот проработка злодея оставляет желать лучшего.

Одна из сильнейших сторон киновселенной Marvel — разнообразие её фильмов. Тут органично соседствуют супергеройский эпос («Мстители»), военная драма («Первый мститель»), космическая опера («Стражи галактики») и городское фэнтези («Доктор Стрэндж»). И вот теперь в киновселенной появилась яркая молодёжная супергероика с элементами подростковой комедии.

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«Человек-паук: Возвращение домой»: задорная школьная комедия УДАЧНО неожиданные сюжетные ходы

переосмысленный образ героя

юмор и самоирония НЕУДАЧНО роль Железного человека

неяркий злодей 2017-07-03 8 ХОРОШО

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