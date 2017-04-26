«Стражи галактики. Часть 2»: лучше или хуже первой?

Стражи галактики разозлили империю Суверен, за их головами охотятся космические пираты, корабль сломан, а команда чуть не переругалась насмерть. Но нет худа без добра: Звёздный Лорд встретил давно пропавшего отца по имени Эго и узнал историю своего происхождения. Из-за которой Стражам снова придётся спасать эту чёртову галактику.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 Жанр: космическая опера

Режиссёр: Джеймс Ганн

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Курт Расселл, Дэйв Батиста

Премьера в России: 4 мая 2017 года

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: киносерию «Пираты Карибского моря», «Стартрек: Бесконечность» (2016)

«Стражи галактики. Часть 2» — хороший сиквел, который не посрамил оригинал. Спасибо, Капитан Очевидность, никто и не ожидал иного. Вопрос был в другом: окажется ли сиквел равным оригиналу или даже лучше? А вот это уже как посмотреть.

«Стражи 2» сделаны на том же высоком уровне, что и первая часть. Они такие же зрелищные и смешные и, пожалуй, даже более масштабные и трогательные. Тут есть всё, что должно быть в фильме про Стражей: много юмора, космических сражений, головокружительных экшен-сцен и музыки из семидесятых. И, конечно, камео Стэна Ли и утки Говарда.

А вот чего в продолжении нет, так это хоть чего-то принципиально нового, хоть каких-то серьёзных отличий от оригинала. «Стражи 2» — это не сиквел вроде «Терминатора 2» или «Чужих», поднимающий серию на новый уровень, а просто ещё одна порция приключений в знакомом стиле. Его можно сравнить с очередным эпизодом сериала, который не лучше и не хуже предыдущего. И проигрывает лишь потому, что уже не первый.

Всё-таки первые «Стражи галактики» были потрясающим сюрпризом. Никто не знал, чего ждать от фильма про малоизвестных героев из комиксов Marvel. Никто не ожидал, что говорящий енот и не совсем говорящее дерево станут символами 2014 года. А чего ждать от вторых «Стражей», знал каждый, и именно это они дают: «Пиратов Карибского космоса». Параллелей между двумя диснеевскими франшизами и правда много. Космические пираты ведут себя в точности как команда «Чёрной жемчужины», а енот Ракета с его выходками заставляет вспомнить Джека Воробья. Ну а Питер Квилл напоминает Уилла Тёрнера, который наконец-то обрёл потерянного отца. Причём совершенно не так, как ожидал.

Джеймс Ганн не обманул, говоря, что главной в фильме будет тема семьи. Она коснулась не только Питера, но и каждого из Стражей. Гамора выясняет отношения с сестрой Небулой и служит заботливой «мамочкой» для оболтусов-мужиков. Ракета (не называйте его енотом!) фактически становится отцом для Малыша Грута. Даже Дракс Разрушитель, который в первом фильме казался чуть ли не лишним, раскрылся за счёт того, что нашёл себе пару. Он по-дружески флиртует с хрупкой эмпаткой (не называйте её телепаткой!) Мантис, и их совместные сцены вышли трогательно неловкими и комичными.

Персонажей и параллельных линий в сиквеле стало больше. К актёрскому составу добавились Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне (а в камео мелькнул ещё и Дэвид Хассельхофф). Состав самих Стражей растёт, их того и гляди станет больше, чем Мстителей. Чувствуется, что Ганну всё сложнее придумывать каждому занятие и запоминающиеся реплики, и время от времени он даёт слабину. Это особенно заметно по шуткам: порой они скатываются до юмора ниже пояса, причём не взрослого, как в «Дэдпуле», а какого-то школьного. Когда енот грозится подбросить другу какаху, когда великому Курту Расселу приходится шутить про свой огромный пенис, это вызывает не смех, а неловкость. Такие моменты могут испортить впечатление от первой половины фильма.

Куда лучше Ганну удаются сцены, где юмор рождается из самого действия. В качестве примера подойдёт любая сцена, посвящённая Малышу Груту. Он почти не говорит, но всё, что он делает, будь то попытка вытащить друзей из плена, танец во время битвы или неосторожное обращение с бомбой, выходит умилительным и уморительным. Если слоганом первой части был «Особенно енот», то второй подошёл бы девиз «Особенно Малыш Грут».

В «Стражах 2» уже нет волшебной искры новизны, вызывавшей такой восторг в первой части. Но это грамотное и качественное продолжение. Масштабы выросли, герои лучше раскрыты, а шуток и запоминающихся сцен хватило бы ещё на несколько фильмов.

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