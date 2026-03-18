«V значит вендетта». Как создавался бунтарский фильм про идею под маской

17 марта 2005 года на экраны американских кинотеатров вышла картина Джеймса Мактига «V значит вендетта» — экранизация культового графического романа, написанного Аланом Муром и проиллюстрированного Дэвидом Ллойдом. Хотя с тех пор прошло уже двадцать лет, лента до сих пор остаётся предметом споров и разногласий. Для кого-то это просто хорошо снятая экранизация комикса. Для кого-то — источник вдохновения, показывающий, что, несмотря на обстоятельства, любую злую систему можно победить. Для кого-то — наивная голливудская сказка, имеющая мало общего с реальностью. А для кого-то и вовсе пример того, как фабрика грёз в очередной раз испортила первоисточник. Так или иначе, «Вендетта» по праву считается одним из знаковых фильмов нулевых.

Пятнадцать лет на полке

Первый чёрно-белый выпуск комикса «V значит вендетта» был опубликован в британской антологии Warrior в 1982 году. Нельзя сказать, что он мгновенно завоевал славу. Наоборот, комикс считался одним из наименее популярных в антологии. Когда в 1985 году она закрылась, серия даже не была завершена. Но к тому моменту известность Алана Мура уже заметно выросла, и он начал получать от различных издательств предложения закончить историю. В итоге он выбрал DC Comics. В 1988 году оно переиздало старые выпуски «Вендетты» в цвете, а также опубликовало финальные эпизоды.

В том же году известный голливудский продюсер Джоэл Сильвер выкупил права на экранизацию комикса. На тот момент он уже вовсю работал над переносом на большой экран другого графического романа Мура — «Хранители». Фильм должен был поставить Терри Гиллиам.

Сильвер считал, что у произведений Мура неплохой кинематографический потенциал, а значит, покупка прав на ещё одно из них — выгодное вложение средств. Мур, в свою очередь, в то время куда благосклоннее относился к Голливуду (а также нуждался в деньгах) и достаточно охотно расставался с правами на свои творения. Забегая вперёд, скажем, что впоследствии он об этом сильно пожалел.

На русском языке комикс «V значит вендетта» выходил дважды: первое издание в 2007 году, второе, «абсолютное», — в 2015-м

Сильвер заказал сценарий для киноадаптации «V значит вендетта» Хилари Хенкину. Точное содержание его работы осталось неизвестным, но, судя по сообщениям очевидцев, это была экранизация в «лучших» голливудских традициях, где от оригинала оставались только базовая идея и название.

Впрочем, вряд ли стоит особенно этому удивляться — достаточно вспомнить, какие странные вещи творились в сценариях «Хранителей», написанных в те годы. Например, в финале одного из них СССР и США начинают ядерную войну, а главные герои изменяют историю и переносятся в нашу реальность.

Некоторое время на главную роль рассматривался Кеннет Брана, но затем проект был положен на полку. Причиной стали всё те же «Хранители». Споры по поводу бюджета и разлад между продюсерами привели к тому, что с таким трудом согласованная экранизация рассыпалась, словно карточный домик. Это надолго отбило у Сильвера желание заниматься фильмами по комиксам.

Несколько лет спустя, в середине девяностых, Сильвер познакомился с парой мало кому тогда известных любителей комиксов, аниме и фильмов про восточные единоборства — Ларри и Энди Вачовски. Это произошло благодаря написанному ими сценарию под названием «Убийцы». Студии Warner Bros. сценарий так понравился, что она решилась купить его за миллион долларов. Сильвер стал продюсером картины и по совместительству куратором Вачовски. Хотя в итоге «Убийцы» провалились в прокате, он поверил в талант своих подопечных и был готов дать им ещё один шанс. После того как их режиссёрский дебют «Связь» удостоился очень хороших отзывов, Сильвер поддержал их заявку фильма о группе повстанцев, борющихся с тиранией поработившего человечество искусственного интеллекта.

Примерно в это же время Вачовски узнали, что Сильверу принадлежат права на «V значит вендетта». Они были давними фанатами комикса и быстро набросали сценарий, достаточно близко соответствующий сюжету. Впрочем, тогда этим всё и ограничилось: после того как студия выделила деньги на «Матрицу», Вачовски благоразумно переключили всё внимание на неё.

Все мы прекрасно знаем, что было дальше. «Матрица» стала настоящим мировым феноменом. Через четыре года вышла пара продолжений. Они не смогли повторить успех оригинала, но, по крайней мере, принесли Warner Bros. неплохие деньги. Так что и студия, и Сильвер хотели продолжить выгодное сотрудничество — им нужно было лишь найти подходящий проект. Тогда-то Вачовски и вспомнили про «Вендетту». Когда студия дала проекту зелёный свет, они сдули пыль со своих старых наработок и приступили к написанию нового сценария.

Модернизация сюжета и кастинг

«V значит вендетта» запустили в производство спустя пятнадцать с лишним лет после публикации комикса. Это не могло не повлиять на сюжет экранизации. Ведь многое, что было важно для 1980-х, уже не казалось актуальным в XXI веке.

В комиксе главного злодея зовут Сьюзен, в фильме — Сатлер, чтобы подчеркнуть, как он напоминает Гитлера

Взять хотя бы центральную тему комикса. Сюжет Алана Мура был своеобразным ответом на политику тэтчеризма и подавался через призму конфликта между фашистским режимом и анархизмом. Но к середине нулевых Маргарет Тэтчер превратилась в полузабытую историческую фигуру из пыльного прошлого. Главным раздражителем для либерального Голливуда стал Джордж Буш-младший, в те годы считавшийся в богемных кругах чуть ли не вторым Гитлером. Если сейчас внимательно пересмотреть фильмы той эпохи, в них можно найти множество отсылок к его политике.

«Вендетта» не стала исключением. Работая над сюжетом фильма, Вачовски осовременили многие элементы комикса, сделав акцент на таких злободневных на тот момент темах, как программы правительственной слежки за населением, секретные тюрьмы, манипуляции фактами в СМИ, а также использование угрозы терроризма как оправдания для обхода законов.

Изменилась и история установления тоталитарного режима. Если в комиксе это происходило в результате глобальной ядерной войны (вполне реальной угрозы для 1980-х), то в версии Вачовски — после намеренного распространения смертельно опасного вируса. На введение этого элемента в сюжет повлияли эпидемии атипичной пневмонии и птичьего гриппа.

Эпидемия опасного вируса как предлог для введения тотального контроля. Ничего не напоминает?

Часть изменений была обусловлена влиянием студии. Главный герой оригинального комикса был довольно спорным персонажем — анархистом, не чурающимся никаких средств и готовым уничтожить любого, кто может помешать ему в достижении цели. По задумке Мура, читатель должен был сам для себя решить, кто же такой V: отважный одиночка, посмевший бросить вызов системе, или такое же зло, как и режим, с которым он борется.

Голливудские продюсеры никогда не благоволили таким двусмысленным персонажам. Поэтому для фильма образ V был облагорожен. Да, он по-прежнему использует жестокие и неоднозначные методы, но киношный V всё же значительно ближе к традиционному для кинематографа романтическому герою-революционеру, которому легко сопереживать.

Участники Порохового заговора, отсылками к которому переполнен комикс. Гвидо (Гай) Фокс — третий справа

По этой же причине изменились и характеры других персонажей. Иви стала менее радикальной (в финале комикса она фактически превращалась в нового V) и начала испытывать романтические чувства к протагонисту. Инспектор Финч тоже стал симпатизировать герою, тогда как в оригинале именно он наносил ему смертельную рану. А Гордон Дитрих трансформировался из преступника в респектабельного телеведущего, вынужденного скрывать свою ориентацию.

Кроме того, значительной частью материала традиционно пришлось пожертвовать в силу ограничений по хронометражу. Из-за этого в фильм не попали многие сюжетные линии и персонажи первоисточника.

После того как сценарий был одобрен, начался сбор съёмочной группы. В Warner Bros. надеялись, что Вачовски сами и снимут фильм. Но они не захотели заниматься режиссурой, решив в этот раз ограничиться продюсерскими функциями, и передали должность постановщика своему протеже Джеймсу Мактигу. Для него «Вендетта» стала режиссёрским дебютом. Впрочем, Мактига было сложно назвать новичком в съёмочном деле: до этого он десять лет работал как помощник режиссёра над кучей фильмов, от той же «Матрицы» до второго эпизода «Звёздных войн».

Знакомство V с Иви происходит по канонам приключенческого жанра: герой спасает деву в беде

Обычно поиск актёра на главную роль в экранизации комикса — сложная задача, занимающая много времени. Но «Вендетта» выделялась из общего ряда. Во-первых, на протяжении всего фильма главный герой должен был носить маску, ни разу не показав своего лица. Во-вторых, история не предполагала продолжения. Поэтому студия решила не искать крупную звезду, а взять набирающего популярность актёра, которому не пришлось бы платить заоблачный гонорар. Выбор пал на Джеймса Пьюрфоя — его тогда называли одним из основных претендентов на роль агента 007 после ухода Пирса Броснана.

А вот поиск актрисы на роль Иви оказался не таким простым. На пробах побывало множество молодых актрис, включая Брайс Даллас Ховард, Скарлетт Йоханссон и Киру Найтли. Но в итоге продюсеры выбрали Натали Портман, с которой Мактиг до этого работал на съёмках «Атаки клонов». Основные роли второго плана достались Джону Хёрту (канцлер Сатлер), Стивену Ри (инспектор Финч) и Стивену Фраю (Гордон Дитрих).

Съёмки и замена в команде

Съёмки картины начались в марте 2005 года. Они проходили на территории двух стран: Англии и Германии. Для финальной сцены создателям даже удалось получить от лондонских властей разрешение снимать в районе Уайтхолла, где расположены ключевые правительственные здания. Съёмки там велись на протяжении трёх ночей, между полуночью и пятью утра. Поначалу всё шло в штатном режиме, но через шесть недель грянул гром.

Продюсеры решили уволить Джеймса Пьюрфоя. В качестве официальной причины были названы проблемы с маской. Дескать, актёру было в ней слишком некомфортно и дело чуть ли не дошло до проблем с дыханием. Но со временем в сети начали появляться альтернативные версии. Так, Джоэл Сильвер как-то заявил, что всё дело в голосе актёра. По его словам, тот был «недостаточно зловещим».

Джеймс Пьюрфой в роли Соломона Кейна. Достаточно зловещий?

Когда в одном из интервью Пьюрфою рассказали об этом, он истерически рассмеялся. Сам актёр по сей день отказывается вдаваться в подробности о причинах своего увольнения. Скорее всего, он подписал договор о неразглашении. Но актёр несколько раз подтверждал, что маска и костюм V не имели к этому отношения и всё дело в «творческих разногласиях». По всей видимости, его мнение о том, как следует играть V, серьёзно разошлось с видением продюсеров.

В момент объявления о замене актёра некоторые СМИ связали это с кастингом фильма «Казино Рояль» — будто бы Пьюрфой получил-таки возможность сыграть Бонда и потому решил покинуть проект. Это оказалось неправдой: новым 007 стал Дэниел Крейг. Кстати, он узнал об этом на пересъёмках фильма «Вторжение», которыми руководил всё тот же Джеймс Мактиг.

На замену Пьюрфою был срочно выписан хорошо знакомый продюсерам Хьюго Уивинг. Актёр, известный широкой публике главным образом по партиям отрицательных персонажей (если не считать Элронда из «Властелина колец»), наконец-то получил возможность сыграть главную положительную роль в крупном голливудском фильме — но, по иронии судьбы, зрители так и не увидели его лица. Скорее всего, именно из-за этого «Вендетта» так и не послужила трамплином для его кинокарьеры, и Уивинг продолжил в основном играть злодеев.

Вы ни разу не увидите в фильме лицо Хьюго Уивинга. А если смотрите фильм в дубляже — то и голоса его не услышите © Silver Pictures / Warner Bros.

В любой другой ситуации замена главного актёра на столь позднем этапе привела бы к серьёзному увеличению бюджета. Но поскольку V ни разу не снимал маску, создатели смогли использовать значительную часть материала, отснятого с Пьюрфоем. Его требовалось лишь переозвучить.

Правда, с этим возникли некоторые проблемы. Изначально создатели планировали писать звук вживую непосредственно на съёмочной площадке. Для этого Уивинг носил пару микрофонов, один из которых располагался под маской. Но качество записи всё равно оставляло желать лучшего. Так что во время постпродакшена Уивингу пришлось полностью продублировать все свои реплики.

Итоговый бюджет картины составил 50 миллионов долларов — неплохая для того времени сумма, но всё же не уровень топового блокбастера. Поэтому создателям приходилось изыскивать различные возможности сэкономить. Например, сцена финального поединка V с охраной мистера Криди создавалась следующим образом: облачённый в костюм героя каскадёр Дэвид Литч (будущий режиссёр «Джона Уика» и «Дэдпула 2») двигался с нормальной скоростью, в то время как остальные статисты, наоборот, специально двигались как можно медленнее. Всё происходящее снималось на камеру со скоростью 60 кадров в секунду. Затем получившиеся записи воспроизвели в нормальном режиме, что позволило создать эффект слоу-мо.

А при создании эпизода, в котором V выходит из объятой пожаром лечебницы Ларкхилл, создатели отказались от CGI и вместо этого решили использовать настоящий огонь. Задействованному в сцене каскадёру Чаду Стахелски (будущему сорежиссёру «Джона Уика») пришлось намазаться специальным огнестойким гелем, а непосредственно перед съёмкой дублей он надевал охлаждающий костюм.

Как снимали сцену с домино © Silver Pictures / Warner Bros.

Но, возможно, самым сложным моментом стала сцена, в которой V демонстрирует принцип домино. В ней были задействованы 22 тысячи костяшек. Чтобы их разместить, четырём установщикам потребовалось 200 часов. В день съёмки эпизода на площадке царило вполне осязаемое напряжение. Киношники переговаривались шёпотом и в буквальном смысле ходили на цыпочках, опасаясь, что вибрация или громкий голос могут запустить преждевременную цепную реакцию. И вот незадолго до того, как прозвучала команда «Мотор!», отвечавшая за парик V стилистка случайно выронила расчёску. По съёмочной площадке прокатились громкие охи. К счастью, расчёска упала рядом с инсталляцией, чудом не зацепив ни одну из костяшек.

Ещё одной непростой сценой оказался знаменитый эпизод, в котором Иви сбривают волосы. Нет, у самой Натали Портман не было с ним проблем. Позже она признавалась, что давно хотела опробовать стрижку «ёжиком», а тут как раз представилась подходящая возможность. Другое дело, что по очевидным причинам эпизод можно было снять лишь один раз, без возможности сделать второй дубль. Поэтому для съёмок сцены был выписан профессиональный парикмахер, чьи руки мы и видим в кадре.

«V значит вендетта» стал последним фильмом оператора Эдриана Биддла, отметившегося работой над такими проектами, как «Чужие», «Принцесса-невеста», «Сквозь горизонт» и «Мумия». Он умер 7 декабря 2005 года, за несколько дней до первого показа картины.

Алан Мур против Голливуда

Замена исполнителя главной роли стала не единственным скандалом, сопровождавшим производство «Вендетты». К нему добавилась порция критики со стороны автора первоисточника.

К 2005 году Алан Мур успел полностью разочароваться в Голливуде. Две предыдущие экранизации его произведений —«Из ада» и «Лига выдающихся джентльменов» — серьёзно отошли от оригинала и не снискали особого успеха в прокате. Но это было ещё полбеды. На съёмках «Лиги» продюсер Мартин Полл и сценарист Ларри Коэн подали иск против 20th Century Fox, заявив, что студия украла их сценарий. Поскольку из заявления истцов следовало, что сценарий был создан ещё до публикации оригинального комикса, Мур тоже получался соучастником преступления. Дескать, он написал комикс для отвода глаз, дабы скрыть факт кражи сценария студией.

Несмотря на всю абсурдность обвинения, в 20th Century Fox решили, что проще закрыть дело во внесудебном порядке, чем вести долгие юридические баталии, и согласились выплатить истцам неназванную сумму. Это взбесило Мура, посчитавшего, что таким образом студия фактически признала свою (а следовательно, и его) вину. Неудивительно, что после этого он не хотел иметь больше никаких дел с Голливудом и отказался от всех предложений принять участие в работе над «V значит вендетта».

Сейчас Алан Мур и слышать не желает об экранизациях своих произведений, но так было не всегда Gaius Cornelius, CC BY-SA 3.0

Возможно, на этом бы всё и закончилось, но во время посвящённой будущему фильму пресс-конференции Джоэл Сильвер имел неосторожность заявить, что Мур общался с Ларри Вачовски и был воодушевлён деталями проекта. Услышав об этом, писатель тут же потребовал официального опровержения от студии.

По словам Мура, во время разговора он на самом деле ещё раз заявил Вачовски, что не хочет иметь ничего общего с проектом. Сильверу пришлось лично позвонить писателю и принести ему извинения. Но при этом сама студия так и не опубликовала никакого опровержения в прессе. Так что в знак протеста Мур вскоре разорвал отношения со своим издателем DC Comics, принадлежащим Warner Bros. В последующих интервью Мур не раз проходился катком по сценарию экранизации.

Алан Мур Фильм превратился в притчу эпохи Буша, написанную людьми слишком робкими, чтобы сочинить политическую сатиру о своей собственной стране… Это оборванная, тщедушная и почти беззубая либеральная фантазия о человеке с американскими либеральными ценностями, который противостоит государству, управляемому неоконсерваторами. Комикс был не об этом. Он был о фашизме, об анархии, он был об Англии.

V готовит на завтрак для Иви яйца с тостами — традиционное американское, а не британское блюдо

Ещё Муру очень не понравилось, что из крайне неоднозначного персонажа V фактически превратился в обычного супергероя, занятого традиционным спасением мира. Не пощадил он и писательский талант Вачовски, заявив, будто те настолько ленивы, что даже не удосужились узнать, что именно британцы едят на завтрак. И вдобавок ко всему Мур запретил упоминать своё имя как во время рекламной кампании, так и в титрах самой картины.

Незадолго до премьеры газета The New York Times опубликовала статью, посвящённую «Вендетте». В ней были приведено воспоминание Джоэла Силвера о состоявшейся за двадцать лет до этого встрече с Муром. Среди прочего в статье были следующие строки: «Алан показался мне чудаковатым, но при этом он был полон энтузиазма и всячески поощрял нас снять фильм. По глупости я считал, что он будет разделять эти чувства и сейчас, но я ошибался». Интересно, что, в отличие от предыдущих высказываний Сильвера, эти слова писатель оспаривать не стал.

Пятый день ноября

Изначально премьера картины должна была состояться 5 ноября 2005 года — аккурат к четырёхсотой годовщине Порохового заговора. На этом строилась значительная часть маркетинговой кампании. Но затем дата релиза была перенесена. По официальной версии — из-за необходимости доработать визуальные эффекты. По неофициальной — из-за произошедших в июле 2005 года терактов в Лондоне. В итоге картина была впервые продемонстрирована публике в декабре 2005 года, а в широкий прокат вышла уже в марте 2006-го.

«Вендетта» не стала суперхитом, но всё же оказалась достаточно успешной. Кинотеатры принесли ей 132 миллиона долларов, впоследствии фильм неплохо продавался на носителях. Вряд ли на тот момент кто-то подозревал, что «V значит вендетта» окажется последним коммерчески прибыльным проектом Вачовски. Все последующие картины, над которыми они работали как режиссёры или продюсеры, не оправдывали ожиданий и проваливались.

Фильм удостоился неплохой критики, но не более того. Его в основном хвалили за визуальный стиль и интересные идеи — и в основном ругали за сценарий, сюжетные дыры и диалоги. А вот рядовой зритель воспринял его значительно лучше. «Вендетта» до сих пор уверенно держится в топ-250 IMDb, да и на «Кинопоиске» у неё неплохие оценки.

Конечно, были и недовольные — особенно среди фанатов первоисточника, не оценивших внесённые Вачовски изменения. Другое дело, что этих фанатов было не так много, как в случае с экранизациями других культовых графических романов. Всё же комикс «V значит вендетта» изначально был не самым популярным произведением Мура, и многие ознакомились с ним уже после выхода фильма.

В этом контексте экранизацию «V значит вендетта» очень интересно сравнить с вышедшими через несколько лет «Хранителями». Если в первом случае киношники допустили достаточно много вольностей при обращении с материалом, то во втором старались как можно точнее следовать оригинальному произведению. Всё тот же неугомонный Джоэл Сильвер позже подверг создателей «Хранителей» критике за подобный подход и даже назвал Зака Снайдера «рабом материала». И со своей продюсерской колокольни он, возможно, даже был в чём-то прав.

По крайней мере, с финансовой точки зрения «Вендетта» оказалась куда успешнее «Хранителей». Спрашивается: какой смысл тщательно придерживаться всех деталей первоисточника, если массовый зритель всё равно это не ценит?

Имени Алана Мура нет ни на афише, ни в титрах фильма

Соавтор и иллюстратор оригинального комикса Дэвид Ллойд в целом позитивно оценил экранизацию и даже назвал её потрясающим фильмом. А вот Алан Мур не изменил своей позиции и, по его словам, так и не посмотрел картину. Более того, вскоре после премьеры писатель запретил впредь использовать его имя в любых будущих киноадаптациях тех произведений, права на которые ему больше не принадлежат. Поэтому вы не найдёте упоминаний Мура в титрах «Константина» или тех же «Хранителей».

Писатель также напрочь отказался от любых причитающихся ему авторских вознаграждений за эти фильмы. По его собственным оценкам, из-за этого он не получил несколько миллионов долларов. Впрочем, Мур утверждает, что не капли не жалеет об этом решении и что на свете не существует такой суммы, которая бы заставила его изменить своим принципам.

Можно долго спорить о том, кто же прав. С одной стороны, нетрудно понять автора, недовольного тем, как обходятся с его произведением, в которое он вложил так много сил. С другой стороны, в истории Голливуда можно найти множество куда менее качественных адаптаций, зачастую не имевших ничего общего с оригиналом. К тому же, хочет Мур это признавать или нет, но многие узнали о его графическом романе и ознакомились с ним именно благодаря экранизации.

Одно можно сказать наверняка: «Вендетта» уже давно стала культовой. И на то есть несколько причин.

Во-первых, это действительно хорошо сделанный фильм. Можно сколько угодно говорить, что авторы выхолостили центральную тему комикса и чересчур облагородили героя, но картина всё равно даёт богатую пищу для размышлений. А ещё у неё отличный саундтрек и отменный визуальный стиль. Много ярких моментов из фильма разошлись на цитаты — чем он выгодно отличается от большинства конвейерных комикс-экранизаций, сделанных по стандартным блокбастерным лекалам.

Во-вторых, если в Голливуде добро почти всегда побеждает зло, то в реальной жизни, увы, это не так. Значительная часть населения планеты живёт в странах, власти которых не хотят слышать их голоса. И в этой ситуации произведения про борьбу с системой вроде «V значит вендетта» зачастую становятся источником вдохновения для тех, кто хочет перемен.

Так что нет ничего удивительного в том, что главный визуальный символ картины — маска Гая Фокса — сделалась частью современной культуры и политической повестки. Она активно использовалась движениями Anonymous и Occupy Wall Street, её можно было увидеть на лицах демонстрантов во время «арабской весны», протестов в Гонконге, Турции и многих других уголках нашей планеты. Власти некоторых стран Ближнего Востока даже пытались бороться с ней, вводя запреты на её ношение или продажу.

Но, как мы все знаем, это не просто маска. Это идея, символ. А пока идея воспламеняет сердца людей, ей не страшны даже пули.

Протестующие в Лондоне фото JamesHarrison

