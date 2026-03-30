Какие фильмы смотреть в апреле 2026? Трэш, Марио и отечественное кино

В мае 2026 года на экраны выйдут «Мандалорец», «Мортал Комбат» и… стоп, почему в мае? У нас на подходе только апрель! Жаль, ведь про него не так много получится рассказать — в мире кинофантастики царит затишье перед действительно интересным месяцем. Отечественный прокат посетят очередная полнометражка по аниме-сериалу, пара скромных российских проектов и собрание жгучего трэша категории «Б» и ниже для особых ценителей. И даже главная мировая премьера в этом месяце — всего лишь продолжение компьютерного мультфильма, пусть и чрезвычайно успешного. По необъяснимой причине большинство фильмов выходит в прокат одновременно, 2 апреля.

Главная мировая премьера: Супер Марио: Галактическое кино The Super Mario Galaxy Movie Когда? 1 апреля 2026 в США. Что? Комедийный мультфильм, экранизация игры. О чём? О нью-йоркских сантехниках, братьях Марио и Луиджи, которые оказались в фэнтезийном мире, победили дракона Боузера и спасли королевство принцессы Пич. Теперь этому миру угрожает из космоса новый злодей. Ну, как новый: Боузер-младший, сын предыдущего. Трейлер Чего ждём? Экранизацию не просто «Марио», а конкретно Super Mario Galaxy 2007 года. Сюжетная завязка и персонажи взяты оттуда, появится, например, народ люмов и космическая принцесса Розалина (её озвучивает Бри Ларсон). А ещё в камео заглянет космолётчик Фокс Макклауд, герой вообще отдельной игровой серии той же Nintendo. В остальном — режиссёры те же, что у первой части, состав актёров озвучания тот же. Так что ждём продолжение, повторяющее первых, не то чтобы очень классных, но очень кассовых «Супербратьев Марио» во всём, кроме места действия.

О первом мультфильме «Братья Супер Марио в кино». Так супер или не супер? Дарья Беленкова 11.04.2023 45788 В общем-то критики оказались правы — мультфильм увлекает даже меньше «Миньонов» и «Гадкого я». Но душа фаната поёт!

В апреле стартует фестиваль «Мультфильмы о будущем»! Фестиваль пройдёт на ВДНХ с 3 по 5 апреля , и всё это время там будут крутить мультфильмы о новых технологиях, космосе, науке и путешествиях. В программе фестиваля, среди прочего, такие полнометражные мультфильмы: Арко (Франция), один из лучших мультфильмов года, о котором мы недавно рассказывали;

Герои Арктики (Россия), основанный на одноимённом мультсериале;

Доктор Динозавров (Россия);

Капитаны будущего (Россия);

На выброс (Россия) номинанта на «Оскар» Константина Бронзита;

Небесный замок Лапута (Япония), классика от великого Миядзаки. А также множество короткометражных мультфильмов и спецпрограмм отечественных мультсериалов.

О моём перерождении в слизь: Слёзы Синего моря

Tensei shitara Slime Datta Ken Movie 2: Soukai no Namida-hen

Когда? 2 апреля 2026.

Что? Фэнтези-исекай. Экранизация ранобэ, полнометражный мультфильм к аниме-сериалу.

О чём? Главный герой Римуру был обыкновенным японцем, но после смерти реинкарнировал в фэнтези-мире в облике комка слизи. Зато он получил суперспособность поглощать что угодно, благодаря чему в итоге стал великим героем и вернул себе человеческий облик.

Чего ждём? Полнометражка основана на сюжете, где Римуру, отдыхающего на морском курорте, просят спасти подводное королевство от злодея, который собрался пробудить древнего дракона. К тому времени герой уже перестал выглядеть как кусок сопли и принял вид обыкновенного анимешного бисёнэна. Так что безумного фэнтези, в которой злодеев побеждает шарик голубого желе, ждать не стоит. Сейчас «Слизь» — обычный сёнэн, и новый мультфильм рассчитан на тех, кто не требует в комментариях расшифровать, что такое «сёнэн», «бисёнэн», «исекай» и «ранобэ».

Планета

Когда? 2 апреля 2026.

Что? Российская драма о кинофантастике.

О чём? Про советского режиссёра, который в начале 1960-х пытается снять научно-фантастический фильм про полёт на Венеру. Цензоры ставят ему палки в колёса, учёные критикуют фантастические допущения, директор киностудии ограничивает финансы… И герой уже сомневается: а нужен ли кому этот самый космос?

Чего ждём? Это кино не фантастическое, а про фантастику — прототипом главного героя послужил знаменитый Павел Клушанцев, режиссёр «Планеты бурь». Первый полнометражный фильм режиссёра Михаила Архипова на самом деле был готов ещё в прошлом году и показан на Московском кинофестивале, но только сейчас выходит в прокат. Критики, посмотревшие картину на фестивале, остались довольны — говорят, для дебютанта фильм получился на удивление глубокий и философский.

Жених с Марса

Когда? 16 апреля 2026.

Что? Российская романтическая комедия.

О чём? Про марсианина — не зелёного человечка, а натурального выходца из древнегреческой мифологии (у них там, на Марсе, все такие). Юноша в античных доспехах прибывает на Землю на летучей колеснице, влюбляется в археолога Нину и попадает в смешные ситуации из-за того, что совершенно не понимает земной жизни.

Чего ждём? Поставил комедию довольно опытный режиссёр Михаил Шевчук («Геймеры»), а в роли марсианского чудика — Иван Трушин, Ричард из «Этерны». Вряд ли у них получилось что-то серьёзное из завязки категории «Геркулеса в Нью-Йорке» — но судить заранее не будем. По крайней мере, трейлер на удивление не вызывает того мощного кринжа, какой нередко сопровождает современные российские комедии.

Дети леса 2

Woodwalkers 2

Когда? 2 апреля 2026.

Что? Немецкое подростковое фэнтези. Экранизация книги Кати Брандис «Опасная дружба».

О чём? Про мальчика Карага, который учится в специальном лагере для оборотней. Все дети здесь умеют превращаться в тех или иных зверей.

Чего ждём? Первые «Дети леса» 2024 года — один из тех случаев, когда фильм куда лучше приняли в России, чем даже на родине. На наших сайтах и в нашей прессе он собрал довольно позитивные оценки, хотя на Западе считается в лучшем случае середнячком с оценками чуть выше 5/10. Так что ждём бюджетный заменитель «Перси Джексона» — кино не для пресытившихся киноманов, а для школьного возраста.

Волшебные часы и заклинатель времени

Gato Galactico e o Feitiço do Tempo

Когда? 2 апреля 2026.

Что? Бразильская детская сказка.

О чём? Про парня по имени Рони, который унаследовал от деда волшебные часы. Чтобы починить их, герой отправляется в сказочный Кронополис, где злые духи времени охотятся на детей.

Чего ждём? Для нашего зрителя это совершенно не очевидно, но вообще-то это личный проект того самого Рони — популярного в Бразилии ютубера Рональдо де Азеведо Соуза, известного под ником Галактический Кот. В оригинале его кличка даже вынесена в название, и героя не отделяют от публичного образа актёра (которому, кстати, 35 лет — только из-за типажа деревенского простачка герой на первый взгляд кажется юношей).

Но в отличие от каких-нибудь «Взломать блогеров», фильмы Галактического Кота — недорогие, но безобидные сказочные комедии, которые дети могут смотреть, даже не представляя, чем этот парень знаменит.

Красная маска. Настольная книга супергероя

Handbok för superhjältar

Когда? 2 апреля 2026.

Что? Скандинавский супергеройский мультфильм. Экранизация книги Элиаса Вахлюнда.

О чём? Про девочку Лизу, которую в школе травили хулиганы. Но она нашла в библиотеке «Настольную книгу супергероя» и узнала из неё, как открыть в себе суперсилы. Теперь она супергероиня Красная Маска и защищает город от суперзлодеев.

Чего ждём? Довольно обыкновенный компьютерный мультфильм по детской книжке, которая у нас не выходила. Впрочем, по трейлеру он немного напоминает «Леди Баг» и может понравиться её любителям.

И немного весёлого трэша:

Вампиры-зомби… из космоса!

Vampire Zombies... From Space!

Когда? 2 апреля 2026.

Что? Пародия на ужасы.

О чём? О вампирах-зомби… из космоса! О жутких летучих мышах на лесках, о летающих тарелочках и о Дракуле, который пытается поработить весь мир.

Чего ждём? Угарную чёрно-белую пародию, внезапно, на «План 9 из открытого космоса» — один из худших трэш-фильмов всех времён, который в нашей стране вообще мало кто смотрел. Да и не нужно: по трейлеру эта канадская комедия выглядит смешной даже без знания shitдевра Эда Вуда. Тут хватает пародийных отсылок и к классике ужасов, от «Носферату» до «Ночи живых мертвецов» и разных версий «Дракулы». Любителям абсурдного юмора и хоррор-пародий стоит обратить внимание.

Хищник. Спуск в преисподнюю

Bone Keeper

Когда? 2 апреля 2026.

Что? Ужастик про монстров. Не имеет отношения к серии «Хищник».

О чём? Про пещеры с чудовищами, откуда никто не возвращался. Разумеется, именно туда отправятся герои, претендующие на премию Дарвина.

Чего ждём? Малобюджетное «би-муви», снятое для стриминга явно не без помощи нейросетей. Создателям удалось заманить пожилого Джона Рис-Дэвиса (Гимли из «Властелина колец», Салах из «Индианы Джонса») в качестве свадебного генерала, но скорее всего, звезда ограничится парой сцен с наставлениями героям. Это уже больше, чем в « Ошибке времени », где Рис-Дэвис и вовсе «сыграл» свой портрет.

Фильм, конечно, называется «Хранитель костей» — это российские прокатчики в очередной раз попытались примазаться к серии «Хищник». Впрочем, предыдущую работу этого режиссёра у нас в стране вообще переименовали в «Пила. Джокер», так что этой ещё сравнительно повезло.

Возвращение гремлинов

The Creeps

Когда? 2 апреля 2026.

Что? Комедия ужасов. Не имеет отношения к серии «Гремлины».

О чём? Про злых — нет, не гремлинов — снеговиков, устроивших кровавую вакханалию в маленьком городке на Рождество. И про группу молодёжи, которая их мочит с весёлыми визгами и отсылками к масскульту.

Чего ждём? В этом фильме работу почётной отставной звезды исполнил сам Горец, Кристофер Ламберт, причём в роли самого себя. А ещё в камео появится Джо Данте, режиссёр «Гремлинов»! Так что, пусть эта «бэха», вопреки прокатному названию, «Гремлинами» максимум вдохновлялась, некая духовная связь тут хотя бы есть.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.