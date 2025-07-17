«Робокоп»: как родился и умер робот-полицеский

«Робокоп» — это поистине уникальное кино. Смесь сатиры и боевика, обёрнутая в оболочку из гиперболизированного насилия и щедро сдобренная христианскими аллюзиями. Такой фильм мог появиться лишь в одно время и в одном месте. И его мог снять лишь один человек на Земле — Пол Верховен.

Сатира, бизнес и роботы

Своим рождением «Робокоп» обязан Эду Ноймайеру. В начале 1980-х он был ещё никому не известен и работал чтецом сценариев. Но конечно же, Ноймайер задумывался о том, чтобы написать что-то своё, — он хотел создать кино, которое соединило бы в себе экшен и темы бизнеса.

Эд Ноймайер, Майкл Майнер и Питер Уэллер фото: RoboCop Archive

Офис Ноймайера располагался рядом с павильоном Warner Bros., где в один прекрасный день стартовали съёмки «Бегущего по лезвию». Будучи большим любителем фантастики, он, конечно же, не смог устоять от искушения заглянуть туда. Ноймайера поразили декорации и выстраиваемая Ридли Скоттом визуальная атмосфера. Настолько, что в какой-то момент он даже начал помогать съёмочной бригаде, хотя и не состоял в ней.

Пообщавшись с участниками съёмок, Ноймайер узнал, что «Бегущий» — это кино про полицейского, который охотится на роботов. Но когда ему рассказали, что Шон Янг играет робота, он очень удивился и возразил, что она никак не может быть роботом, поскольку те выглядят совсем иначе. А ещё Ноймайер подумал, что можно было бы перевернуть весь этот сюжет и сделать кино про робота, который преследует преступников-людей. Но решающим для него стали съёмки эпизода летающей полицейской машины — в голове Ноймайера возник образ героя в сияющей голубой броне, который одновременно был и полицейским, и роботом. Тогда же он придумал и название для будущего фильма — «Робокоп».

Кстати «Бегущий по лезвию»: история великого фильма, который никто не понял Кирилл Размыслович 03.10.2017 141207 Как Ридли Скотт создал визуальный шедевр, и почему его оценили только через много лет после выхода.

Ноймайер стал прорабатывать идею, постепенно придумывая персонажей и сюжет. Со временем он добился повышения, заняв пост на студии Universal. Там он познакомился с начинающим клипмейкером Майклом Майнером — тот интересовался социальной фантастикой и работал над сценарием под названием «Суперкоп». Работа Майнера повествовала об используемом полицейскими устройстве, которое усиливало их физические навыки, но при этом негативно влияло на разум, вызывая психозы.

Пообщавшись и узнав друг друга немного получше, Ноймайер и Майнер решили объединить свои задумки в одну работу. Они писали сценарий «Робокопа» по вечерам и выходным. Майнер бомбардировал Ноймайера своими идеями — тот отбирал лучшие, после чего развивал их.

В качестве своеобразной шутки сценаристы «Робокопа» намеренно дали всем полицейским в фильме (кроме Льюис) фамилии различных серийных убийц

Решение убить главного героя ещё в самом начале фильма было вдохновлено «Психо». Другой важной частью работы стала сатира: Ноймайер хотел высмеять безжалостную бизнес-культуру 1980-х годов, рост влияния корпораций, стремление приватизировать всё, что только возможно, а также бюрократию.

Именно поэтому местом действия был выбран Детройт. Некогда процветающий центр американской автомобильной промышленности уже находился в глубоком упадке — и Ноймайер считал, что он станет прекрасным визуальным символом ключевой темы фильма.

Поскольку из-за основной работы времени на написание сценария постоянно не хватало, в какой-то момент Ноймайер сообщил студии, что один из его родственников умер, после чего уехал в родной город и за две недели закончил первый акт «Робокопа». Правда, когда ему прислали цветы, Ноймайеру стало немного стыдно за свой обман. Но это была необходимая мера.

Спасительный «Терминатор»

Ноймайер и Майнер завершили первую версию сценария «Робокопа» к концу 1984 года. Ноймайер очень надеялся, что рукописью заинтересуются на его работе.

Но в Universal огорошили молодого сценариста, сказав, что он допустил большую ошибку. Она заключалась в том, что Робокоп… был похож на робота. Дело в том, что после успеха фильма и сериала «Человек на шесть миллионов долларов» студийные боссы были убеждены, что Робокоп должен выглядеть как обычный мужчина — и никак иначе.

Чтобы разобрать Робокопа, вам понадобится простой детройтский...

После этого Ноймайер и Майнер обошли все крупные голливудские студии и везде получили отказ. В какой-то момент они даже обратились к Стэну Ли. Marvel Pictures вроде как понравился сценарий, но там так и не решились его купить. Спасение пришло в лице Orion Pictures. Продюсер Джон Дэвидсон заинтересовался сценарием и был готов взять его в работу. Решающим аргументом стал недавно выпущенный в прокат «Терминатор», дистрибуцией которого как раз занималась Orion.

Впрочем, даже после того как «Робокоп» получил зелёный свет, это не сильно облегчило задачу его создателям. Дело в том, что никто из голливудских режиссёров не хотел браться за фильм. Многие просто не открывали сценарий, потому что их пугало само название, которое воспринималось как слишком дешёвое и банальное. Не найдя режиссёра в Америке, создатели начали рассматривать кандидатов из других стран. Кто-то вспомнил про Пола Верховена, который ранее уже работал с Orion над фильмом «Плоть + кровь».

Пол Верховен на съёмках

Голландец взялся читать сценарий, но осилил только первые несколько десятков страниц, после чего его выбросил. Как и его предшественникам, Верховену абсолютно не понравился заголовок. Кроме того, Верховен никогда раньше не работал с фантастикой и не считал себя её поклонником. Он снимал в реалистичном стиле — а страницы «Робокопа» были переполнены, на его взгляд, совершенно нелепыми событиями. Свою роль сыграло и то, что на тот момент Верховен не очень хорошо знал английский и не понимал смысла многих слов, а также культурного контекста.

Ситуацию спасла жена Верховена: она в буквальном смысле достала сценарий из мусорной корзины и начала читать. По легенде, дойдя до сцены, где Мёрфи отстреливают руку, она сообщила супругу, что тот совершил ошибку (благо она очень хорошо знала его вкусы). Верховен послушал совета жены и вновь принялся читать сценарий, в этот раз более внимательно и со словарём. Так ему удалось понять, что перед ним не какой-то бессмысленный боевик, а что-то гораздо большее — сатира на современное американское общество, скрывающаяся под толстым слоем насилия, взрывов и прочих стандартных атрибутов экшен-фильмов.

К тому же Верховену понравился религиозный символизм сценария: он воспринял его как своего рода современную притчу об Иисусе Христе. Особенно его зацепила сцена, в которой уже ставший Робокопом герой возвращается в свой опустевший дом: для голландца она выглядела как аллюзия на потерянный рай. Так что, хорошенько всё обдумав, Верховен принял предложение.

Пожалуй, наибольшее влияние на ленту оказали комиксы о Судье Дредде

Правда, и после этого разница в культурных бэкграундах и недостаточное знание языка давали о себе знать. Приступив к работе, Верховен часто просил сценаристов разъяснить ему смысл шуток. Также известно, что первоначально режиссёр планировал снимать «Робокопа» как абсолютно серьёзный фильм и даже попросил добавить в сюжет любовную линию между Мёрфи и Льюис.

Поэтому Ноймайер вручил ему пачку комиксов про Судью Дредда, чтобы объяснить планируемый визуальный стиль «Робокопа». Прочитав их, Верховен наконец понял, на что ориентировались авторы и как должен выглядеть фильм.

Размер имеет значение

После того как проект обзавёлся постановщиком, настал черёд актёров. В Orion довольно активно продвигали кандидатуру Арнольда Шварценеггера на главную роль, пытаясь по максимуму использовать эффект «Терминатора», но занимавшийся созданием дизайна Робокопа Роб Боттин быстро забраковал эту идею: в его костюме Арни выглядел бы слишком нелепо, как человечек из рекламы шин Michelin.

После первых эскизов Робокопа стало очевидно, что на эту роль нужен какой-то худощавый актёр, который бы влез в костюм. Но большинство получавших предложение моментально отказывались от него, так как не хотели играть персонажа, чьего лица не будет видно почти весь фильм.

В конце концов создателям всё же подвернулась удача в виде Питера Уэллера. У него было нужное телосложение, его подбородок отлично смотрелся в кадре, и к тому же актёр имел хорошую физическую форму: он как раз готовился к участию в НьюЙоркском марафоне.

Роль Энн Льюис получила Нэнси Аллен. По просьбе Верховена, хотевшего избежать ненужной сексуализации персонажа, ей пришлось укоротить свои волосы — в общей сложности актриса сделала восемь стрижек, прежде чем результат устроил режиссёра.

В «Робокопе» было два основных злодея — зловещий чиновник корпорации ОСP Дик Джонс и безжалостный главарь уличной банды Кларенс Боддикер. Любопытно, что в раннем сценарии они действовали независимо друг от друга. Ноймайер и Майнер связали их в единую команду уже позже по просьбе студии.

Партия Дика Джонса досталась Ронни Коксу — актёр был очень рад такой смене амплуа, ведь до этого он в основном играл хороших парней, и ему хотелось попробовать себя в другом образе. А по требованию продюсеров банду Боддикера специально сделали мультиэтнической, чтобы избежать обвинений в расизме.

Кертвуд Смит пробовался на роли обоих злодеев. Актёр полагал, что ему дадут партию Джонса, но в итоге ему довелось сыграть именно Боддикера — а всё потому, что Смит носил очки и этим напомнил Верховену, чьё детство пришлось на период немецкой оккупации Голландии, главу СС Генриха Гиммлера. К слову, сами сценаристы базировали образ Боддикера на известном в те годы террористе Карлосе Шакале.

Проблемный костюм

Первоначально Верховен надеялся заполучить визуальную составляющую уровня «Бегущего по лезвию». Но Orion никогда не была богатой студией — изначальный бюджет «Робокопа» составлял 10 миллионов, что для тех лет уже было не такой и большой суммой. Так что Верховену быстро дали понять, что денег хватит на что-то одно: или на картинку как в «Бегущем», или на самого Робокопа.

Несмотря на то что действие фильма разворачивается в Детройте, его снимали не там — большую часть картины отсняли в Далласе. В Детройте, конечно, хватало полуразрушенных домов и заводов, но, поскольку город находился в упадке, там практически не было современных зданий.

В общей сложности на съёмках было семь костюмов Робокопа, которые обошлись в миллион долларов. Тот, что использовался для сцены со взрывом заправки, был покрыт огнеупорным материалом и имел встроенный запас воздуха для каскадёра

Создание костюма Робокопа началось задолго до старта съёмок и в общей сложности заняло почти год. С самого начала Роб Боттин считал, что он должен представлять собой нечто вроде рыцарских доспехов — внешней оболочки, практически полностью скрывающей человека внутри. Как объяснял это сам Боттин, Робокоп выглядит так просто потому, что именно так устроено человеческое тело.

Правда, без накладок всё же не обошлось. Питер Уэллер тщательно готовился к роли и тренировал свои движения с хореографом. Был даже разработан специальный «змеиный» стиль — изначально предполагалось, что Робокоп будет как бы скользить вокруг своих противников.

Но все эти репетиции проводились без костюма. А вот когда его доставили на съёмочную площадку, возникли большие проблемы. После того как Уэллер наконец облачился в костюм (в первый раз на это потребовалось целых 11 часов), сразу же выяснилось, что все его тренировки ничего не стоили: костюм оказался слишком громоздким и неудобным, чтобы в нём вальсировать. По сути, Уэллеру требовалось с нуля учиться передвигаться. В довершение ко всем бедам костюм был очень жарким. Температура в Далласе летом доходила до 46 °C, так что актёр буквально истекал потом, теряя по 1,5 килограмма каждый раз, когда становился Робокопом.

Но к счастью, кризис удалось преодолеть. Вместе с хореографом Уэллер разработал новый, более медленный стиль — теперь Робокоп стал двигаться так, словно управляющий центр находился у него в груди. Отсюда и родилась его фирменная манера передвижения, когда он сперва поворачивает грудь, а затем голову.

На самом деле Робокоп сейчас без своих «штанов» — в них актёр просто не помещался за руль

Ещё одной неожиданной проблемой стал автомобиль Робокопа. Изначально создатели построили для него довольно изящное и футуристически выглядящее авто, потратив на это много времени и средств. Но они не учли размеры костюма, и, когда настал черёд примерки, выяснилось, что Робокоп попросту не помещается внутрь. Так что пришлось использовать автомобиль Ford Taurus, который имел более-менее футуристичный вид. Правда, ноги Робокопа всё равно не пролезали в салон, поэтому в сценах, снятых внутри автомобиля, Питер Уэллер носил лишь верхнюю часть костюма.

Конфликты, ультранасилие и американский Иисус

Съёмки «Робокопа» стартовали в августе 1986 года. Они проходили в довольно напряжённой атмосфере: Верховен отличался большой экспрессивностью, что регулярно создавало конфликты с американской частью съёмочной группы, совершенно не привыкшей к такой манере работы.

В то же время режиссёр активно поощрял импровизации актёров и их стремление сделать своих персонажей более интересными. Например, Кертвуд Смит наделил Кларенса Боддикера злым чувством юмора и предложил плюнуть кровью на стойку полицейского участка, на что Верховен с радостью согласился. А Питер Уэллер добавил в сценарий фразу, сказанную его героем своей напарнице Льюис: «Они тебя починят. Они всех чинят».

Питер Уэллер пытался по максимуму вжиться в роль и требовал, чтобы на съёмках к нему все обращались не иначе, как Робо или Мёрфи, что было предметом постоянных подколок со стороны съёмочной группы. Позже актёр признавался, что в некоторых моментах вёл себя излишне заносчиво. Правда, Уэллер до сих пор отрицает историю, согласно которой однажды он наотрез отказался делать дубль, пока ему не дадут печенье, сопроводив это фразой: «Робо хочет Oрeo».

Когда Нэнси Аллен впервые прибыла на съёмочную площадку, там снимали эпизоды из безвкусного ситкома, который на протяжении всего фильма показывали на телеэкранах. Изначально, не разобравшись в происходящем, актриса ужаснулась, что согласилась сниматься в ленте с таким некомпетентным режиссёром.

Человек — машина 1:0. И дальше разрыв в счёте будет только расти…

Робот ED-209 был создан специалистом по спецэффектам Филом Типпеттом. На съёмках использовались как миниатюрные модели, которые затем «оживлялись» при помощи покадровой анимации, так и полноразмерная версия из стекловолокна, которая весила несколько сотен килограмм. Она не могла передвигаться, но обладала поворачивающейся верхней частью. Позже её использовали в рекламных турах.

Голос для ED-209 предоставил продюсер Джон Дэвидсон. Когда робот атакует, то мы слышим смесь рёва тигра и пумы, а в поверженном состоянии тот визжит, как свинья на бойне.

Изначально в качестве основного оружия Робокоп должен был использовать новый на тот момент пистолет Desert Eagle. Но на репетициях стало быстро понятно, что в руке Робокопа он будет смотреться недостаточно внушительно. Так что оружейники взяли способный стрелять очередями по три патрона пистолет Beretta 93R, после чего основательно поработали над его внешним видом. Пистолет получил удлинённый ствол с большим компенсатором, новую рукоятку и прицельные приспособления.

Desert Eagle же достался Кларенсу Боддикеру. Также в кадре с ним появлялись Дик Джонс и мистер Кинни, павший жертвой неудачной демонстрации ED-209. Что касается штурмовых орудий «Кобра», с помощью которых банда Боддикера в финале пыталась разобраться с Мёрфи, то на самом деле использовались загримированные винтовки Barrett M82.

В сцене «расплавления» бандита Эмиля применялся очень сложный грим, создававший ощущение, что кожа буквально стекает с костей, — на актёра Пола Маккрейна его наносили целых три часа. Примерно столько же требовалось, чтобы затем его снять. А в эпизоде, когда Эмиля размазывает по лобовому стеклу автомобиля, использовался манекен, начинённый смесью из куриных потрохов и супа.

Удивительно, но за этот грим фильму так и не дали «Оскар». Зато его отметили на премии «Сатурн»

Одной из наиболее трудных сцен фильма, как ни странно, оказался эпизод, где Робокоп не глядя ловит на лету брошенные автомобильные ключи. Проблема заключалась в том, что они попросту отскакивали от резиновой перчатки, в которую была облачена рука актёра. В итоге потребовалось четыре часа и более пятидесяти дублей.

Во время съёмок Верховен не пытался как-то ограничить количество крови в кадре — наоборот, он полагал, что запредельный уровень насилия создаст ощущение абсурда и это поможет сатирической атмосфере фильма. Верховен специально переснял сцену расстрела Кинни: если первоначально на актёре взрывалось порядка двадцати пакетов с искусственной кровью, то в итоге режиссёр увеличил их количество до двухсот.

Верховен также всё время жаловался на то, что взрывам в фильме не хватает масштаба, буквально провоцируя пиротехников выйти за пределы дозволенного. В результате после эпизода с заправкой, когда взрывная волна выбила стёкла в соседних жилых домах, съёмочную группу чуть не выгнали из Далласа. Осколки от другого взрыва порезали лицо актёра Рэя Уайза, из-за чего ему пришлось доплатить, как если бы он работал каскадёром в этой сцене.

И конечно же, режиссёр никогда не забывал про религиозный подтекст фильма. Верховен намеренно старался сделать Алекса Мёрфи как можно более невинным, а сцену его убийства как можно более кровавой — режиссёр объяснял это тем, что нельзя воскресить Христа без его распятия. В концовке картины есть кадры, специально снятые так, чтобы создавалось ощущение, будто Робокоп, подобно Иисусу, идёт по воде. Кроме того, во время финальной схватки Боддикер протыкает Робокопа железным ломом, словно копьём Лонгина.

Алекс Мёрфи до своей смерти и трансформации похож на католического святого

Правда, перед одним голливудским табу оказался бессилен даже Верховен. В сценарии фильма имелся эпизод, где банда Боддикера взрывала зооприют с милым щенком. Однако продюсеры настояли на его удалении. Не секрет, что в Голливуде можно убивать какое угодно количество людей максимально жестоким образом — но ни в коем случае нельзя трогать домашних животных.

Создателям приходилось всячески выкручиваться и экономить на всём, что было возможно. Например, эпизод, в котором Робокоп использует тепловое зрение, снимался без тепловизора: на актёров нанесли светящуюся краску, после чего сняли на тёмном фоне. Недостаток бюджета особенно сказался на сцене падения Дика Джонса: для неё использовалась кукла, снимавшаяся в режиме покадровой анимации. Однако из-за неправильного выбора линз и нехватки времени на создание самой куклы итоговый результат, мягко говоря, оставил желать лучшего, что открыто признавали авторы фильма.

Несмотря на все попытки уложиться в изначальные 10 миллионов, через некоторое время стало понятно, что это не получится. Поэтому съёмочная группа намеренно отложила под самый конец сцену убийства Мёрфи, чтобы у студии не было соблазна сэкономить и пустить под нож какие-то эпизоды. К счастью, наученное горьким опытом «Терминатора» руководство Orion в этот раз действовало куда адекватнее, выдав необходимые средства на досъёмки.

Композитором «Робокопа» стал Бэзил Поледурис, который ранее уже работал с Верховеном над фильмом «Плоть + кровь». Используя синтезаторы и оркестровую музыку, ему удалось создать один из наиболее запоминающихся саундтреков во всей своей карьере.

Борьба с рейтинговой комиссией

В общей сложности создание «Робокопа» обошлось в 13 миллионов долларов. Несмотря на перерасход, студия была довольна имевшимся материалом и рассчитывала на успех. Правда, перед этим следовало преодолеть финальное испытание в виде рейтинговой комиссии MPAA. Довольно предсказуемо ей не слишком понравилось увиденное, и она влепила «Робокопу» рейтинг X, который к тому времени уже прочно ассоциировался у публики с порнографической продукцией.

Разумеется, никто не собирался выпускать кино с таким рейтингом. Поэтому Верховену пришлось вырезать из него некоторые моменты вроде наиболее кровавых кадров расстрела мистера Кинни или сцены, когда Мёрфи отстреливают руку. Но это не помогло.

Создатели взяли рейтинговую комиссию измором

В общей сложности «Робокопа» отправляли в MPAA восемь раз. В какой-то момент Верховен решил взять комиссию измором и начал фактически посылать одну и ту же версию, из которой ради соблюдения формальностей вырезалась пара кадров.

В ответ MPAA потребовала убрать из фильма сцену расплавления Эмиля. Но студия не могла пойти на такой шаг, ведь во время тест-просмотров именно этот эпизод удостоился наивысших оценок от зрителей. Так что руководство Orion надавило на MPAA и всё же добилось нужного результата. Правда, после этого случая комиссия внесла изменения в свои правила, установив ограничение, сколько раз ей можно присылать один и тот же фильм.

Помимо сокращения кровавых сцен, в ленту были внесены и другие правки. Первоначально её планировалось закончить ещё одним новостным блоком. Первая новость сообщала об аресте за педофилию комика Биксби Снайдера (главного героя того самого дешёвого ситкома, который постоянно повторял фразу про «я куплю это за один доллар»). Вторая представляла собой интервью с Льюис, в котором подтверждалось, что она пережила события фильма и продолжит работу в полиции.

Но интуиция подсказала Верховену, что эти эпизоды не нужны и фильм стоит завершить на сцене, где на вопрос о том, как его зовут, герой отвечает: «Мёрфи». Время подтвердило правоту режиссёра. По воспоминаниям Верховена, в кинотеатре публика прокричала это имя ещё до того, как его произнёс Питер Уэллер.

Взлёт и падение «Робокопа»

Изначальный маркетинг «Робокопа» оставлял желать лучшего. Первые рекламные ролики откровенно не впечатляли и провоцировали у публики какую угодно реакцию, кроме воодушевления. Поэтому студия вновь вспомнила про «Терминатора» и подготовила новый трейлер, в котором использовалась музыка Брэда Фиделя (на тот момент саундтрек Поледуриса ещё не был завершён). Другим методом продвижения стал необычайно ранний показ для критиков версии фильма, в которой ещё даже не были готовы все спецэффекты.

Эти меры дали свои плоды. «Робокоп» вышел в американский прокат в июне 1987 года и весьма успешно там выступил, собрав 53 миллиона долларов. С учётом же мира сборы составили 120 миллионов. Критики в целом положительно приняли кино, назвав его примером удачной комбинации сатиры и фантастического боевика. Хотя, конечно, далеко не все оценили стиль Верховена — больше всего критики удостоилось насилие, но нашлись и те, кто даже умудрился увидеть в фильме пропаганду фашизма.

В любом случае «Робокопа» ждал успех. Кино отлично продавалось на кассетах и пользовалось большой популярностью среди детей и подростков, хотя и абсолютно не было рассчитано на такую аудиторию. Игрушки по фильму расходились как горячие пирожки.

Неудивительно, что руководство Orion хотело сиквел. Проблема заключалась в том, что из-за серии неудачных вложений студии требовался не просто сиквел, а максимально быстрый сиквел. Изначально речь шла о том, чтобы начать съёмки в течение нескольких месяцев. Студия надеялась, что продолжение популярного фильма соберёт хорошую кассу и поможет спастись от надвигающегося банкротства. Дополнительной остроты ситуации придавало то, что в 1988 году должна была начаться забастовка гильдии голливудских сценаристов. Миссия казалась невыполнимой. Ноймайеру и Майнеру потребовалось несколько лет, чтобы создать и довести до нужной кондиции сценарий оригинала. Вторую часть они же должны были придумать менее чем за пять месяцев.

В итоге Ноймайер и Майнер родили рукопись под названием «Корпоративные войны». При её создании авторы вдохновлялись «Чужими» Кэмерона. Они пытались сделать сиквел, который стал бы не просто масштабным повторением первой части, а чем-то оригинальным. Поэтому сценарий начинался с… уничтожения Робокопа. Предполагалось, что в самом начале фильма он будет разрушен, после чего действие перенесётся на четверть века вперёд в изменившийся до неузнаваемости мир. Далее кто-то находил в руинах давно обанкротившейся OCP обломки Робокопа и восстанавливал его, превращая в некое подобие Судьи Дредда.

Эта была нетривиальная задумка. Проблема заключалась в том, что изза авральных условий у авторов физически не хватало времени, чтобы хоть как-то проработать концепцию. Так что подготовленный Ноймайером и Майнером сценарий был крайне сырым и схематичным и попросту не годился для запуска в производство.

В августе 1988 года забастовка наконец завершилась. Но к этому моменту Orion Pictures отказалась от услуг Ноймайера и Майнера, решив, что задумки сценаристов слишком дорогостоящие и студия их попросту не потянет. Что касается Верховена, то изначально он был не против сиквела «Робокопа», но ему не нравилось стремление студии как можно скорее запустить фильм в производство в ущерб работе над сюжетом. Так что, когда ему поступило предложение снять «Вспомнить всё», голландец выбрал его.

Уход Верховена поставил точку в истории «Корпоративных войн». Без него в проекте не осталось никого из оригинальной творческой команды. После этого Orion наняла для написания сценария сиквела Фрэнка Миллера. Тот подготовил весьма амбициозную рукопись, представлявшую собой смесь будущих «Робокопа 2» и «Робокопа 3». Предполагалось, что в новом фильме Мёрфи сразится одновременно и с большим роботом, и с наёмниками ОСР, пытающимися выселить жителей старого Детройта.

Однако у испытывавшей всё большие и большие финансовые проблемы Orion уже не было возможности экранизировать столь масштабную работу, и в результате идея с наёмниками осталась для третьей части. При этом, поскольку студия отказалась сдвигать дату премьеры фильма, времени на переписывание сценария практически не осталось. Это привело к тому, что первоначальный режиссёр продолжения Тим Хантер покинул проект за пару недель до начала съёмок. На замену в экстренном порядке был взят ветеран кинофантастики — режиссёр Ирвин Кершнер, снявший «Империя наносит ответный удар». К сожалению, никакой опыт не мог компенсировать проблему сырого сценария, который дописывался уже по ходу съёмок.

Кстати Взлёт и падение «Робокопа»: неснятые сценарии Кирилл Размыслович 17.07.2017 57182 Как так получилось, что первый фильм стал единственным удачным в серии? Вспоминаем неснятые сценарии про робота-полицейского, один из которых создал сам Фрэнк Миллер.

В 2003 году Фрэнк Миллер адаптировал свой сценарий «Робокопа 2» для комикса, дав всем желающим возможность ознакомиться с его видением проекта

«Робокоп 2» вышел на экраны в июне 1990 года и не оправдал возложенных ожиданий — как студии, так и обычных зрителей. Картина, на которую потратили 35 миллионов, принесла лишь 45 миллионов в американском прокате. Точные цифры сборов по миру неизвестны, но они явно были меньше, чем у оригинала.

Тем не менее третью часть всё же запустили в производство — хотя уже и без Питера Уэллера. В отчаянной попытке заработать хоть какие-то деньги студия урезала бюджет фильма, радикально перекроила многие сцены и удалила эпизоды насилия, чтобы кино получило подростковый рейтинг PG-13.

Однако финансовая неудача «Робокопа 2» стала одним из последних гвоздей в крышку гроба Orion. Не считая «Танцующего с волками» и «Молчания ягнят», студия теряла деньги на каждом фильме тех лет. В конце следующего, 1991 года Orion подала заявление о банкротстве. Из-за этого уже отснятый триквел более года пролежал на полке и был выпущен лишь в конце 1993-го. Ставка на подростков себя не оправдала — рафинированный «Робокоп 3» зрители проигнорировали, а критики буквально уничтожили. Так всего через шесть лет после блестящего начала франшиза надолго покинула кинотеатры, продолжая жить в формате комиксов и малоизвестных сериалов.

Уже в новом веке Голливуд предпринял попытки воскресить «Робокопа», в 2014 году выпустив ремейк фильма Верховена. Нельзя сказать, что кино Жозе Падильи изначально было обречено: у создателей имелось несколько достаточно интересных идей, которые позволяли по-новому обыграть знакомый сюжет. Но увы, стремление продюсеров угодить всем вынесло картине приговор. На выходе получалось откровенно стерильное и беззубое кино, которое не захотелось бы покупать даже за один доллар.

Несмотря на то что «Робокоп» так и не сумел породить долгоиграющую франшизу, за прошедшие годы кино Пола Верховена не утратило актуальность. Наоборот: многие из затронутых в фильме тем сейчас даже более злободневны, чем во времена его выхода. Тут и деградация политической системы, и манера подачи новостей СМИ, и милитаризация полиции, и прикрывающиеся заботой о простых людях корпорации, которые обретают всё большее и большее влияние. Кино верно предсказало не только многие современные тренды, но и банкротство Детройта — оно произошло в 2013 году.

Вся сила фильма Верховена заключается в том, что он не скатывается до уровня политической агитки и ни разу не забывает о своей развлекательной функции. Кино наводнено массой запоминающихся персонажей и давно разошедшихся на цитаты классических фраз. Да, не все спецэффекты в наши дни смотрятся так же хорошо, как раньше, но дизайн Робокопа по-прежнему вызывает уважение. Особенно если сравнить его с образом из ремейка Падильи.

«Робокоп» мог появиться на свет лишь в 1980-х и снят только Полом Верховеном — с любым другим режиссёром это было бы совсем другое кино, которое, скорее всего, сейчас бы забылось. К счастью для нас, звёзды на небе сошлись как надо и мы получили один из наиболее запоминающихся и самобытных фантастических боевиков всех времён.

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