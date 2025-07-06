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Читаем книгу: Мария Руднева – «Похоронное бюро "Хэйзел и Смит". Египетский переполох»

Издательство «Эксмо»,Мара Руднева
6 июля 12:00
90
8 минут на чтение
В издательстве «Эксмо» вышла новая книга Марии Рудневой — продолжение цикла о похоронном бюро Хэйзела и Смита, на сей раз с подзаголовком «Египетский переполох». Как и положено детективу, роман начинается с убийства... дворецкого. Публикуем отрывок, в котором это самое убийство и случается.
На кухне было пусто. Это удивило меня и даже немного расстроило — спускаясь по лестнице, я так отчаянно готовился к тому, чтобы предаваться пустым разговорам с милыми барышнями, что отсутствие этих самых барышень выбило меня из колеи. На мгновение я сам поверил в то, что желал этой беседы.
— Где же все? — я огляделся по сторонам.
Добротный кухонный стол был прибран, но не накрыт к ужину. Значит, слуги ещё не возвращались сюда, несмотря на гонг, призывающий к столу. Не было даже кухарки. Я заглянул за небольшую дверцу и увидел тёплую ещё печь, где стояла кастрюля, из которой исходил ни с чем не сравнимый аромат слегка подгоревшей овсянки. Пока я печально осознавал, чем это чревато для голодных нас, Валентайн в два шага оказался у печи и пригасил огонь.
— Вот так. По крайней мере, ужин не пострадает, — пробормотал он. — Но куда всех унесло?
Словно отвечая на его вопрос, над нашими головами раздался отчаянный крик. Я вздрогнул. В голове моей сразу пронеслись легенды о баньши — духах умерших, своим нечеловеческим воем предрекающих скорую смерть тому, кто услышит их вой. Сердце зашлось, и я, прижав руку к груди, медленно осел на стул.
На Валентайна чудовищный вой не произвёл, кажется, никакого впечатления. Ухватив пальцами свой подбородок, он осматривался, наклоняя голову то к правому, то к левому плечу, и оттого удивительно напоминал деловитого грача, из тех, что тщательно обойдут и оценят корку хлеба со всех сторон, прежде чем склевать.
Вой стих, а сердце моё всё никак не унималось.
— Друг мой, что вы там так тщательно рассматриваете? — наконец вдохнув, спросил я.
— Пытаюсь понять, как это у них всё устроено, — ответил он, глядя куда-то вверх. — Вот, видите? Эти трубы разносят любые звуки по всему особняку. Подозреваю, что разговоры тоже, главное — знать, как слушать. Кстати, Дориан, предлагаю нам с вами перестать что либо обсуждать в наших спальнях иначе, кроме как шёпотом. У здешних стен весьма неплохие уши…
— А что это был за вой?..
— Всего лишь женский крик. И, если предчувствие меня не обманывает, когда мы отправимся тем маршрутом, которым слуги обычно ходят в жилую часть дома, мы отыщем источник этого звука. И новые неприятности на наши грешные головы заодно.
Предчувствие Валентайна не обмануло. Стоило нам пройти коридор насквозь и выйти в неприметную дверь, соединяющую флигель с основным крылом особняка, как в скором времени мы обнаружили собрание слуг, которые, подобно птичьему парламенту, собрались в центре гостиной, что-то шёпотом обсуждая. Одна из горничных, миловидная худенькая девушка в чёрном платье и с белой наколкой в аккуратно уложенных волосах, причитала в голос. Слов было не разобрать, но именно её крик мы услышали через трубы на кухне.
Мы стояли на галерее второго этажа около лестницы, и сверху нам хорошо было видно, что произошло.
Кровь на красном ковре с золотым вышитым орнаментом была почти незаметна, однако вряд ли хоть один человек мог остаться жив с ножом, торчащим из затылка.
По крайней мере, славному дворецкому Джерому это оказалось не под силу.
— Ау, — пробормотал Валентайн и невольно потянулся рукой к затылку. — Наверное, это было больно.
— Я рассчитываю, что он сам нам об этом расскажет, — пробормотал я. — Но никого не вижу.
— Этот гомон распугает кого угодно, — хмыкнул Валентайн. — Нахожу не лишним спуститься и предложить свои услуги. Это окончательно уничтожит нашу с вами репутацию милых людей, однако по крайней мере мы сможем привести в порядок тело.
— Думаю, это было бы вежливо с нашей стороны, — согласился я.
Я уже заметил, что среди слуг был только один мужчина — видимо, лакей, и он выглядел белым как мел. По опыту я знал, что в таких делах пользу обычно приносят женщины, а не мужчины, и приметил полную, румяную кухарку, которая довольно резко рявкнула на рыдающую девушку:
— Эми, возьми себя в руки, дуреха! Он уже умер! А если мистер Лэйтон приедет и не обнаружит у себя в спальне горячую ванну, он тебя так отходит, что мало не покажется!
Эми в ответ только ещё горше зашлась слезами.
Кухарка нахмурилась.
— Ах ты, глупая девчонка!..
Она замахнулась было полотенцем, но её остановил вкрадчивый голос Валентайна.
— Позвольте нам вмешаться, господа. Видите ли, когда дело касается смерти, лучше уступать профессионалам.
Эми подняла заплаканное лицо и уставилась на моего компаньона диким взглядом. Дрожащий палец устремился прямо в центр его груди, словно она пыталась застрелить его усилием воли.
— Это всё вы! — крикнула она. — Вы принесли смерть! Вы чёрные слуги Сатаны!
— Справедливости ради, нас вызвали для организации похорон, стало быть, смерть нас опередила, — спокойно ответил Валентайн, подходя ближе. — Кстати, я был крещён, как и полагается честному англиканцу.
Я вскинул бровь, впервые услышав, что Валентайн, оказывается, честный англиканец и сделал зарубку в памяти непременно рассказать об этом нашему общему другу викарию Майерсу. Он обязательно оценит шутку.
Эми же его слова не убедили. Враждебности во взгляде не поубавилось.
— Где видно, чтобы гробовщиков приглашали в дом! Ваше место — на кладбище, среди могил! Джером был замечательным человеком! Лучшим из вас из всех!
Девушка вскочила на ноги и теперь кричала, обращаясь уже ко всем:
— Джером был лучшим, а теперь его нет! Его убили! Потому что этих гробовщиков зачем-то пустили в дом!
— Эми, что ты несёшь, чертовка?! — выругалась кухарка.
— Вы убили его, вы все!
Слуги озадаченно переглядывались. Я заподозрил, что у горничной начинается истерика, а потому предоставил Валентайну самому отдуваться и, проскользнув к Эми, осторожно коснулся её руки. Она взвизгнула и дико посмотрела на меня, а потом решительно осела в обморок. Я вздохнул, подхватывая её — не тот результат, которого я намеревался добиться, однако уровень шума заметно снизился. Я оттащил девушку на кушетку, проверил, что она дышит, просто без сознания, и вернулся к собранию.
Валентайн намётанным взглядом вычленил в толпе главного — ту самую кухарку, и обращался теперь к ней.
— Я прошу вас успокоиться. И пропустить нас с коллегой к телу. Поверьте, вы уже ничем ему не поможете, а последние почести оказать необходимо. Или хотя бы подготовить тело к ним.
— А я считаю, что надо вызвать полицию! — высказался лакей, которого звали Дик.
Горничная, чьего имени я не знал, довольно полная и с копной светлых волос, выбивающихся из причёски, нервно рассмеялась.
— Так связи нет уже несколько дней. Как леди преставилась, так и нет!
— Нет связи? — Валентайн поднял бровь. — Но лорд Лейтон…
— Если лорд Лейтон связывался с вами по телефонному аппарату, то уже из Лондона, — сказала кухарка, которую, как выяснилось, звали миссис Фордж. — Во время грозы повредились провода. Обычное дело для нашей глуши. По мне, так лучше бы вообще без связи, но леди уж очень настаивала, нравилось ей, что вроде как в цивилизации живёт.
— Да и не надо полиции, — с опаской добавила сухопарая женщина в длинном фиолетовом платье. Раньше я её не замечал, настолько она держалась тихо и в тени. Я подумал, что она была экономкой. Голос у неё был тихий и сухой, но когда она заговорила, её все услышали. — Надо дождаться мистера Лейтона, чтобы он уже распоряжался. Не думаю, что он желает вмешивать полицию в свои дела.
— У нас есть знакомый полицейский инспектор, — предложил я. — За него мы можем ручаться.
— Вот и предложите это мистеру Лейтону, — настойчиво повторила экономка. — Тем более связаться с ним вы всё равно не смогли бы.
— Лорд Лейтон возвращается завтра, — сказал Дик. — Вот так сюрприз его ждёт…
Валентайн тем временем подошел к трупу Джерома, присел рядом на одно колено и тщательно осмотрел.
— Убили кухонным ножом, — заметил он. — Миссис Фордж, у вас в последнее время утварь не пропадала?
— Что? — миссис Фордж побледнела и присмотрелась. — Боже правый, это и правда мой нож! Я уже пару дней не могу его разыскать. Всё ругалась на Эми, вечно глупая девчонка куда-то запрячет посуду, и не сыщешь концов!
Валентайн поднял на неё взгляд. У миссис Фордж дрожали губы, кажется, она всерьёз испугалась, что прямо сейчас её обвинят в убийстве.
Дик и экономка шагнули вперёд, демонстрируя, что не дадут её в обиду. Я не знал, что делать, обстановка явно накалялась, и всё, что могли сделать мы — позаботиться о теле покойного, но и этого нам не разрешали.
— Вот стоит умереть, и тут же дисциплина идёт прахом, — вздохнул Джером за моим плечом.
Я вздрогнул, хоть и ожидал его явления. Оно меня успокоило — я привык, что с покойными можно конструктивно поговорить, потому что живые редко способны к переговорам. Что и доказывали нам сейчас на деле.
— Не пугайте их, юноша, — продолжил Джером. — Не разговаривайте со мной сейчас, мы пообщаемся позже. Только успокойте их и отправьте заниматься своими делами.
Я посмотрел на Валентайна. Тот, ощутив мой взгляд, поднял голову, взглянул мне за спину и чуть заметно улыбнулся.
— Господа, мне кажется, что мы все на нервах и устали, — сказал он. — Но начну, пожалуй, с самого основного. Я, будучи не полицейским, не частным детективом, а всего лишь гробовщиком, тем не менее абсолютно уверен, что среди вас убийцы нет.
Я покосился на призрачно парящего Джерома. Он согласно кивнул. В шее у него торчал призрачный нож, и я невольно задумался, обладают ли ножи душами и не богохульничаю ли я сейчас.
Валентайн тем временем поднялся на ноги и повторил, обращаясь преимущественно к миссис Фордж:
— Убийца не здесь.
— Как вы можете быть уверены, что его нет среди нас? — скептически спросил Дик. — Полиция бы тут же посадила всех под арест и начала допрашивать.
— Господа, мой друг прав, — поспешил вмешаться я. — Мы не полиция и допрашивать никакого права не имеем. Но, по правде говоря, я тоже уверен, что все вы — невиновны. И нам стоит быть союзниками сейчас. Ради спокойствия лорда Лейтона… И Джерома, который уже не с нами.
Джером хихикнул. Удивительно, как улучшается характер у людей, стоит им покинуть бренный мир и сбросить всю связанную с этим ответственность.
— Мы подготовим тело Джерома к похоронам, — сказал я. — У вас есть прохладное место?
— Да. Погреб… — сказала та же горничная. — Есть ещё склеп, где лежит леди, но я сомневаюсь, что лорд Лейтон обрадуется, если мы положим Джерома рядом с её светлостью. Они, конечно, очень ладили, но всё-таки как-то неприлично…
— Вы правы, мисс…
— Абигейл, — горничная сделала книксен.
— Мисс Абигейл, — Валентайн улыбнулся, и она покраснела. Я нахмурился. Вот кому не надо и усилий никаких прикладывать для очаровывания других!
— Мистер… Смит, верно? — экономка выступила вперед. — Прошу прощения, мы не были представлены, я слегла с мигренью на весь вечер… Я Ребекка Холден, экономка поместья Мелроуз. С вашего позволения, я займусь организацией… процесса.
Миссис Холден говорила на скаузе — ярко выраженном акценте уроженки Ливерпуля. Среди шотландского говора остальной прислуги её произношение резко выделялось.
— Я буду благодарен. Мы с коллегой доставим беднягу Джерома туда, куда вы нам скажете.
Миссис Холден принялась раздавать указания, коротко и сухо. Абигейл отправилась подготавливать погреб, миссис Фордж намеревалась вернуться на кухню и всё-таки обеспечить всех ужином, а Дик попытался привести в чувство Эми.
Мы с Валентайном со всей осторожностью и подобающим почтением подняли тело Джерома на плечи.
— Я бы помог вам, молодые люди, да, к сожалению, уже не столько грузоподъёмен, как раньше, — усмехнулся в усы призрак Джерома. — Однако буду благодарен, если вы меня не уроните.
Я вздохнул, понимая, что призрак пользуется моментом, когда мы не можем ему ответить, и дразнит нас, и лишь понадеялся, что в нормальной беседе он будет вести себя серьёзнее.
— Мистер Смит, — вдруг сказала миссис Холден.
Она стояла очень прямо, сложив руки на талии, и её серые глаза смотрели с глубокой тревогой.
— Да, миссис Холден? — Валентайн, удерживая на плече ноги дворецкого, повернул голову, так, что на экономку был устремлен его левый глаз, белый без зрачка, окаймленный шрамом от шаровой молнии.
— Если среди нас нет убийцы, и Джерома убил не кто-то из нас… Тогда где настоящий убийца? Где он сейчас?

Отрывок из первой книги серии

Читаем отрывок из романа Марии Рудневой «Похоронное бюро "Хэйзел и Смит"»

Мара Руднева

03.03.2024

13389

Отрывок, в котором гробовщикам является призрак усопшей.

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Издательство «Эксмо»,Мара Руднева
#Что почитать#отрывки#отрывок#фэнтези
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