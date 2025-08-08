Дэвид Веллингтон «Рай-1». Голод ИскИна «Эвридика»

Писатель Дэвид Веллингтон далеко не новичок. Трилогия «Красный космос» — уже седьмой его цикл. Правда, на русский переводились лишь две книги вампирской серии «Лаура Сэкстон», одиночный роман и рассказы из мини-цикла «Агент», повествующие о мире после пандемии прионной инфекции.





Похоже, тема заражения приглянулась писателю. Впрочем, чем на самом деле является Василиск — сущность, которая опасна и для людей, и для машин, — так до конца и не ясно. Но проявления у него неизменно жуткие — особенно удачным и леденящим кровь получилось описание неутолимого голода, который терзает ИскИн «Эвридика». Главы, посвящённые противостоянию с компьютером, жаждущим переварить Сашу Петрову (вам лучше не знать, как именно), — бальзам на душу для поклонников космического хоррора. Замкнутые пространства, смертоносный вакуум за бортом и обезумевшая машина, контролирующая системы корабля, — с нагнетанием напряжения Веллингтон справляется на ура, даже несмотря на очень простой язык повествования.





Но, как известно, в любом приличном хорроре за углом должен подстерегать подвох. Есть он и в «Рае-1». Дело в том, что первая половина книги, включающая сцены с «Эвридикой», намного оригинальнее, чем вторая. Начало путешествия Саши Петровой, доктора Чжана, пилота Сэма Паркера и язвительного корабельного робота Плута (одного из лучших персонажей истории) интригует и захватывает. Герои вынуждены справляться сразу с тысячей проблем, от повреждённого звездолёта до таинственного наваждения, а заодно узнать друг друга и постараться не показать собственные скелеты в шкафу раньше времени. Следить за их злоключениями и пытаться вместе с ними понять природу Василиска действительно интересно — до поры до времени.





Ведь после встречи с «Эвридикой» герои отправляются на второй корабль, где сталкиваются с новой формой врага и чудом избегают гибели. А затем на третий — с тем же результатом. Сюжет сворачивается в спираль, водя читателя кругами, — и даже несмотря на то, что к финальному витку автор всё же решается приоткрыть завесу тайны и ответить на ряд вопросов, такие самоповторы успевают порядком надоесть, да и не пугают больше.





Кроме того, ничего кардинально нового о центральных героях в этих испытаниях мы не узнаем — они вышли довольно скучными. Второстепенные действующие лица, которым уделено чуть меньше внимания, выглядят приятнее – и Сэм Паркер, у которого есть особая тайна, и Плут, и даже корабельный ИскИн « Актеон » хотя бы не увязают в одних и тех же мыслях на протяжении шести сотен страниц.





