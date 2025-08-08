КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Книги|Обзоры книг
#рецензии на книги#космические ужасы#триллер#научная фантастика

Дэвид Веллингтон «Рай-1». Голод ИскИна «Эвридика»

Мария Лебеденко
8 августа 10:00
36
3 минуты на чтение
Александра Петрова, офицер Службы надзора, крупно облажалась и сорвала важную миссию. В качестве наказания её посылают на отдалённую планету Рай-1 — там, в одной из колоний, живёт её деспотичная мать. Вместе с Сашей в ссылку летит доктор Чжан Лэй — единственный, кто смог выжить после вспышки странной болезни на Титане. Но когда корабль Петровой достигает цели, выясняется, что вокруг Рая-1 кружат сотни звездолётов, ни один из которых не может спуститься на поверхность.
David Wellington
Paradise-1
Роман
Жанр: НФ-триллер
Выход оригинала: 2023
Переводчик: Е. Комарова
Издательство: «АСТ: Mainstream», 2025
Серия: «Nova Fiction. Зарубежная фантастика»
Возрастной рейтинг: 18+
608 с., 3000 экз.
«Красный космос», часть 1
Похоже на:
Энди Вейер «Проект “Аве Мария”»
фильм «Чужой» (1979)
Писатель Дэвид Веллингтон далеко не новичок. Трилогия «Красный космос» — уже седьмой его цикл. Правда, на русский переводились лишь две книги вампирской серии «Лаура Сэкстон», одиночный роман и рассказы из мини-цикла «Агент», повествующие о мире после пандемии прионной инфекции.

Похоже, тема заражения приглянулась писателю. Впрочем, чем на самом деле является Василиск — сущность, которая опасна и для людей, и для машин, — так до конца и не ясно. Но проявления у него неизменно жуткие — особенно удачным и леденящим кровь получилось описание неутолимого голода, который терзает ИскИн «Эвридика». Главы, посвящённые противостоянию с компьютером, жаждущим переварить Сашу Петрову (вам лучше не знать, как именно), — бальзам на душу для поклонников космического хоррора. Замкнутые пространства, смертоносный вакуум за бортом и обезумевшая машина, контролирующая системы корабля, — с нагнетанием напряжения Веллингтон справляется на ура, даже несмотря на очень простой язык повествования.

Но, как известно, в любом приличном хорроре за углом должен подстерегать подвох. Есть он и в «Рае-1». Дело в том, что первая половина книги, включающая сцены с «Эвридикой», намного оригинальнее, чем вторая. Начало путешествия Саши Петровой, доктора Чжана, пилота Сэма Паркера и язвительного корабельного робота Плута (одного из лучших персонажей истории) интригует и захватывает. Герои вынуждены справляться сразу с тысячей проблем, от повреждённого звездолёта до таинственного наваждения, а заодно узнать друг друга и постараться не показать собственные скелеты в шкафу раньше времени. Следить за их злоключениями и пытаться вместе с ними понять природу Василиска действительно интересно — до поры до времени.

Ведь после встречи с «Эвридикой» герои отправляются на второй корабль, где сталкиваются с новой формой врага и чудом избегают гибели. А затем на третий — с тем же результатом. Сюжет сворачивается в спираль, водя читателя кругами, — и даже несмотря на то, что к финальному витку автор всё же решается приоткрыть завесу тайны и ответить на ряд вопросов, такие самоповторы успевают порядком надоесть, да и не пугают больше.

Кроме того, ничего кардинально нового о центральных героях в этих испытаниях мы не узнаем — они вышли довольно скучными. Второстепенные действующие лица, которым уделено чуть меньше внимания, выглядят приятнее – и Сэм Паркер, у которого есть особая тайна, и Плут, и даже корабельный ИскИн «Актеон» хотя бы не увязают в одних и тех же мыслях на протяжении шести сотен страниц.

«Рай-1» заканчивается внезапным клиффхэнгером, который уместен скорее в сериале, чем в книге. Надпись «Продолжение следует», всплывающая посреди сцены, вызывает раздражение, а не любопытство – создается впечатление, что автор вдруг устал писать свою историю и бросил читателей без внятных объяснений.
Итог: неровный роман, который сперва затягивает интересной концепцией и атмосферой космического хоррора, но затем постепенно начинает разочаровывать.

Об авторе

Американец Дэвид Веллингтон — очень плодовитый автор, пишущий фантастику как под своим настоящим именем, так и под двумя псевдонимами — Д. Нолан Кларк и Дэвид Чандлер. На его счету семь разнообразных циклов, куда входит более двадцати романов — научная фантастика, фэнтези, мистика. Самое известное произведение — цикл городского фэнтези о полицейской Лауре Сэкстон, которая охотится на вампиров. На русский переведены два романа из этого цикла, «Тринадцать пуль» и «Девяносто девять гробов». Ещё три романа до нас не добрались. Также у нас выходил внецикловый роман «Последний астронавт» — НФ-триллер о первом контакте и несколько рассказов.
Она увидела пустоту в глазах женщины. Они словно остекленели. Она увидела царапины и следы укусов на её щеках и носу. И она увидела…
— О боже, — прошептала Петрова.
Она отпустила голову штурмана, и та быстро спрятала лицо в ладонях.
— Она отгрызла себе губы. Ты видела её пальцы? Она обгрызла их до костей. Она не может остановиться.

Дэвид Веллингтон «Рай-1»

7

оценка

Стоит ли читать?

Если вы не против историй, которые обрываются на самом интересном месте, можете попробовать.

Удачно

  • нагнетание напряжения
  • задумка космического зла
  • второстепенные персонажи

Неудачно

  • сюжетные повторы
  • простой язык
  • финальный клиффхэнгер

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

