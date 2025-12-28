Лучшие книги 2025 года: фантастика, фэнтези и мистика (и один комикс)

Год завершается. Год начинается. А значит, время подводить наши традиционные Итоги. На сей раз мы решили несколько модернизировать их. Основные номинации остались в неприкосновенности, но кое-что мы решили убрать, а кое-что, наоборот, добавить. Так, по итогам 2025 года мы не будем отдельно отмечать артбуки и иллюстрированные издания — не то чтобы их вообще не было, просто мало по-настоящему выдающегося. Зато добавится номинация за наиболее яркую фантастическую книгу, вышедшую за рубежом. И комикс года мы на сей раз наградим в числе книг. В остальном всё традиционно. Разве что на сей раз среди главных победителей немало книг русскоязычных авторов — это неудивительно с учётом специфики книгоиздания последних лет.

Научная фантастика года

Претенденты : Джин Вулф «Литания Длинного Солнца», Джеймс С. А. Кори «Милость богов», Майк Чен «Здесь, сейчас и тогда», Мария Закрученко «Bookship. Последний книжный магазин во Вселенной»

Яцек Дукай «Король боли»

Дежавю. По итогам 2024 года лучшей фантастикой мы признали сборник одного из самых ярких современных польских авторов Яцека Дукая «Старость аксолотля». Год спустя Дукай вновь на вершине, и опять со сборником, но уже с другим. Причём схема примерно одинаковая: одна крупная форма и несколько более мелких текстов. В прошлый раз — роман и повести, в этот — повесть и рассказы.

Сходны и тематика произведений. В каждом из них Дукай вновь и вновь ищет ответ на вечный вопрос о том, что такое человек в зависимости от обстоятельств и антуража — от более-менее реалистичных до совершенно невероятных. Меняются миры — победившего биотеррора, господства нанотехнологии, доминирования хроноклазмов, торжества духовных чувств. И, наконец, самый простой вариант мира, очень похожего на наш, только в гипертрофированном виде, погрязшего в виртуальных развлечениях, которые отвлекают от реальных проблем. И все герои Дукая пытаются разобраться в себе, одновременно проецируя проблемы миров и их обитателей. Как итог — фантастика для размышления, на грани науки, философии и поэзии.

Фэнтези года

Претенденты : Йен Р. Маклауд «Дом бурь», Анджей Сапковский «Перекрёсток воронов», Паоло Бачигалупи «Навола», Кен Лю «Говорящие кости»

Иван Белов «Заступа: Чернее чёрного»

Иван Белов обратил на себя внимание ещё в 2024 году сборником «Все оттенки падали». Точнее, впервые эта книга вышла ещё в 2023-м, но понадобилось время, чтобы читатели распробовали истории о Рухе Бучиле. Окончательно репутация Белова как новой яркой звезды отечественного фэнтези утвердилась уже в 2025 году, когда появился второй сборник цикла, «Чернее чёрного».

Пожалуй, его название лучше всего отражает содержание и настроение цикла о Заступе — так называют главного героя Руха Бучилу. Он хоть и вурдалак, но выполняет обязанности ведьмака, подавляя всякую нечисть, угрожающую простому люду альтернативной Руси XVII века. Но, в отличие от Сапковского, особенно раннего, Белов с самого начала пишет гримдарк во всей его жестокой красе. Особенно настроению цикла отвечает заглавная повесть сборника, ведь именно в ней показано, как протагонист превращается из человека в упыря.

Остальные произведения хоть и схожи по смыслу, но всё же различаются и демонстрируют разные грани мира «Заступы». Есть даже один рассказ со святочной атмосферой. Но, как правило, сборник всё же остаётся в границах тёмного фэнтези, причём написанного живым и образным языком, который вовсе не выглядит искусственным, наносным. В целом «Заступа» впечатляет. Кажется, чего-то сходного, на таком высоком уровне, в нашем фэнтези ещё не было.

Мистика и хоррор года

Претенденты : Владимир Торин «Тайна дома № 12 на улице Флоретт», Софья Ролдугина «Забери меня отсюда», Герман Шендеров, Сергей Тарасов «Зна́ток: Узы Пекла», Джо Р. Лансдейл «Кино под небом»

Тим Пауэрс «Сторож брата моего»

Тим Пауэрс — автор разнообразный. Но практически все его книги отличает множество исторических отсылок, а также умение выстроить на мифологической базе довольно реалистичное повествование. И его предпоследний роман именно таков.

Пауэрс взял печальную историю семьи Бронте, откуда вышли три известные писательницы, Шарлотта, Энн и Эмили, за основу для мистических событий, которые никак не назовёшь просто приключениями. Потому что ничего авантюрного и легкомысленного в этих событиях нет.

Перед нами проработанный портрет провинциальной жизни ранневикторианской Англии. Йоркширские пустоши и их обитатели оживают на страницах романа во всём своём неприглядном виде. Поэтому мистические события, также далёкие от романтизма, выглядят пугающе достоверными. Готика здесь не плод фантазии, а вполне естественное дополнение обыденной жизни. Будничность схваток с оборотнями и зловещими культистами накладывается на столь же будничные картины унылых трапез и пустых бесед. И ужас происходящего не в кровавом рубилове, а в убожестве обычной жизни, из которой остаётся лишь один выход — побег в страну фантазий, приведший к рождению «Грозового перевала» и «Джейн Эйр».

Магический реализм года

Претенденты : Альберт Санчес Пиньоль «Молитва к Прозерпине», Брайан Кэтлинг «Былые», Денис Лукьянов «Ртутные сердца», Сон Ючжон «Книжный магазин воспоминаний»

Мария Воробьи «На червлёном поле»

Формально роман российской писательницы напоминает историческое фэнтези или мистику. Ведь перед нами рассказ о семье Борджиа, печально известных деятелей эпохи итальянского Возрождения — римского папы Александра VI и его незаконнорождённых детишек, каждый из которых стал своеобразным символом разнообразных пороков.

Однако фэнтези здесь, скорее, обретает форму фантазма — фантасмагории. Колдовство не имеет логики и стройной магической системы. Чудеса неуловимые и странные — так, можно сплести из волос живого ребёнка или стать стеклянным, просто уверовав в это. Да и история здесь весьма условна — события не всегда идут в хронологическом порядке, а даты жизни важных деятелей эпохи сдвинуты.

И всё потому, что автор не пытается лишь совместить определённый исторический период с волшебной фантазией. В первую очередь Марию Воробьи интересует человек эпохи Возрождения. Чем он отличается от человека средневекового? Сможем ли мы понять человека иной культуры, иной ментальности? И остались ли в нас, здесь и сейчас, некие черты людей далёкого прошлого? Мария Воробьи ищет ответы на эти вопросы — и находит их.

Детско-юношеская фантастика года

Претенденты : Екатерина Соболь «Уходя, закройте двери», Эми Кауфман, Джей Кристофф «Исход Авроры», Чо Йеын «Плюшевые мишки не умирают», Сара Вулф «Разрушитель небес»

Рик Риордан «Дочь глубин»

Риордан известен в основном как автор длиннющей серии приключений Перси Джексона со товарищи. Но, как выяснилось, он вполне способен сочинить достойный внецикловый роман, где всего в меру. Впрочем, книга может и обрести продолжение — кто знает?

Сразу стоит оговориться, «Дочь глубин» — фантастика для подростков. Точнее, среднего и немного старшего школьного возраста. Именно таковы герои романа — группа учеников-первокурсников престижной морской академии, попавших в смертельно опасную ситуацию. Причём на кону стоит не только выживание героев, но и, возможно, судьба человечества (как же без неё!).

Риордану удалось написать очень сбалансированный роман — и в этом его главное достоинство. Прописанный мир, увлекательные приключения, энергичная сюжетная динамика и, главное, целая коллекция симпатичных героев, у каждого из которых неповторимый характер и жизненные ценности. И, конечно, какой же Риордан без отсылок к мифологии? Правда, на сей раз это мифология не древняя, а литературная — основой романа послужили книги и идеи Жюля Верна.

Антология года

Претенденты : « Третий взгляд и другие истории», «Самая страшная книга 2026», «Шёпот в тишине»

«Опасные видения»

Мы уже не раз выбирали лучшими книгами года в разных номинациях издания довольно древние — вышедшие на языке оригинала лет десять назад или даже чуть побольше. Но на сей раз, похоже, поставлен абсолютный рекорд. Антология «Опасные видения» впервые увидела свет аж в 1967 году! Почти 60 лет назад!

Однако, будь это просто сборник фантастики, хоть и со знаковыми текстами, мы бы не назвали его лучшим. Да, «Опасные видения» — манифест американской «новой волны». Она перевернула само представление о понятии «научная фантастика» в глазах общества, превратив её в разновидность большой литературы. Один из самых эпатажных фантастов Харлан Эллисон собрал тридцать две истории лучших авторов своего времени — или тех, кого позже сочтут лучшими. Впрочем, многие из этих текстов уже выходили у нас — в авторских сборниках или журналах. Потому ошеломляют вовсе не они сами.

Победили «Опасные видения» как блестящий образец формата антологии. Базовый шаблон работы редактора-составителя. Основная идея. Состав. Сопровождение каждого из текстов в виде предисловия редактора и послесловия его автора. Дополнительные материалы. Хотите сделать отличную антологию? Берите за пример труд Харлана Эллисона!

Самая долгожданная книга года



Претенденты : «Опасные видения», Джин Вулф «Литания Длинного Солнца», Вонда Н. Макинтайр «Змея сновидений»

Анджей Сапковский «Перекрёсток воронов»

Как правило, самыми долгожданными книгами мы нарекаем те, что по разным причинам слишком долго шли к отечественному читателю. Как, например, антология «Опасные видения», впервые вышедшая в оригинале более полувека назад.

Но на сей раз уж больно популярным оказался конкурент этой «черепахи». Ведь долгожданность на самом деле вовсе не про время. Скорее, про читательское нетерпение:«ну, когда же, когда!» А в уходящем году мало кто мог здесь сравниться с новой книгой Анджея Сапковского о похождениях ведьмака Геральта.

«Сезон гроз», предыдущий роман о ведьмаке, вышел 12 лет назад и получился неоднозначным, похожим на фанфик. А в 2024 году на польском появилась книга «Перекрёсток воронов», которая доказала, что у пана Анджея не отсырел ещё порох в пороховницах. И хотя появления на русском этого романа нам с вами пришлось ждать совсем недолго, ожидания его уступали лишь небольшому числу потенциальных конкурентов (вы, конечно же, и так можете сказать, о ком речь).

Новый роман Сапковского хорош, хоть и не перещеголяет старые добрые книги из самого начала цикла. По сюжету это приквел с историями из юности Геральта. Автор осознанно подражает «Последнему желанию» и немного «Мечу Предназначения», и вторичность бросается в глаза — давним фанатам, естественно. Но это не раздражает, потому что сделано мастерски. Да, не оригинально, но хорошо — не зря ждали!

Книга года

Претенденты: Иван Белов «Заступа: Чернее чёрного», Яцек Дукай «Король боли», Мария Воробьи «На червленом поле», Анджей Сапковский «Перекрёсток воронов»

и Авторский сборник года

Претенденты : Иван Белов «Заступа: Чернее чёрного», Яцек Дукай «Король боли», Джин Вулф «Литания Длинного Солнца», Герман Шендеров, Сергей Тарасов «Зна́ток: Узы Пекла»

и Отечественная книга года

Претенденты : Иван Белов «Заступа: Чернее чёрного», Алексей Пехов, Елена Бычкова «Птицеед», Софья Ролдугина «Забери меня отсюда», Евгения Сафонова «Белая королева»

К. А. Терина «Все мои птицы»

Как часто бывает, Книга года первенствует сразу в нескольких номинациях — на сей раз она ещё выиграла в категориях лучшего сборника и самой главной отечественной книги. Да, Книга 2025 года написана русскоязычным автором. Сборник «Все мои птицы» К. А. Териной (псевдоним Катерины Бачило) — новый чемпион «Мира фантастики».

К. А. Терина — универсал. Художник-иллюстратор, переводчик, писатель. До сих пор работает в малой форме — на её счету несколько повестей и три десятка рассказов. Дебютный роман выйдет, вероятно, только в следующем году. «Все мои птицы» — третий сборник автора, и, пожалуй, наиболее ровный. Полтора десятка текстов — некоторые ранее опубликованы в антологиях и периодике, но есть и несколько совершенно новых, увидевших свет только в этом сборнике.

Миры, антураж, герои — разные, как и жанры. Тут и мифологическое фэнтези, причём на очень колоритном чукотском легендариуме. И постмодернистский стимпанк. И космическая фантастика. И фантастика социальная, с уклоном в антиутопию. И психологический хоррор. И откровенный сюрреализм. Причём, невзирая на жанровое различие, у вошедших в сборник текстов много общего и в то же время оригинального: удивительные и сложно сконструированные миры, тщательно продуманные сюжеты, целенаправленно подобранные стили изложения, для каждого свой, особенный. Но самое главное, тексты автора едины тем, что все они — о людях, которые жаждут освобождения. От доминирующей системы, от душевной боли, от псевдореальности…

«Все мои птицы» — непростая книга, она вряд ли обретёт массовую популярность. Это многомерный и неоднозначный калейдоскоп, который нужно не просто внимательно осмотреть, но и осмыслить вдобавок. Причём некоторые тексты воспринимаются скорее не разумом, а чувством, эмоциями, душой. Это сложно, но разве хорошая фантастика должна быть простой?

Книга года за рубежом

Претенденты : Кристофер Руоккио, Shadows Upon Time; Роберт Джексон Беннет, A Drop of Corruption; Морис Африч, Cello's Gate Джо Аберкромби, The Devils

За рубежом вышло множество книг: и начало новых циклов, и продолжения уже полюбившихся читателям серий, и отдельные романы. Выбрать из них самое-самое, да ещё и без деления по жанрам — задача практически невыполнимая. Возможно, именно поэтому наши эксперты, которые регулярно читают зарубежку в оригинале, сделали акцент на проверенных авторах и циклах. Исключение — Морис Африч, чей дебютный роман в жанре технофэнтези о небесных пиратах стал одним из самых ярких открытий минувшего года. А наш победитель — роман, также открывающий новую серию, но уже от известного и многими любимого автора. Джо Аберкромби не один год находится в авангарде фэнтезийного гримдарка, эпических историй о героях с серой моралью, чей путь далеко не всегда приносит им успех. Роман «Дьяволы» открывает совершенно новую серию, причём, что немаловажно, в мире, отличном от уже привычного для многих Земного Круга. На сей раз перед нами Европа альтернативного Средневековья с магией и эльфами, оборотнями и некромантами — и квестом компании колоритных персонажей, которых никак не назовешь героями. Конечно, всё это вторично в отношении творчества самого автора. «Лучше подавать холодным», версия-лайт. Однако — динамично, увлекательно, с юмором. Хорошее качественное развлечение, о чём заранее говорил и сам автор, заявивший, что устал сочинять «сурьёзно». Кто сказал, что это плохо?

Комикс года Претенденты : Мёбиус «Избранное в 2 томах», Алексей Хромогин «Михалыч», Джон Вагнер «Судья Дредд: Америка», Брайан Тэлбот «Гранвиль», Чаки Чаки «Я — Авейра. Том 2» Юбер «Из мглы» Выбор в этой номинации нелёгкий, ведь комиксов у нас сейчас выходит множество. Среди первых номинантов — разножанровый двухтомник малоизвестных у нас работ мэтра Мёбиуса; корявый по визуалу, но забавный и оригинальный боевик Алексея Хромогина; очень профессионально сделанные и разноплановые работы Джона Вагнера, Брайана Тэлбота и Чаки Чаки. А победителем стал последний проект французского комиксиста Юбера с графикой Венсана Малье «Из мглы». Последний — потому что комикс вышел уже после трагической смерти автора. Впрочем, чемпионом он стал не поэтому. Во-первых, это красиво. Всё-таки визуальный ряд для комикса очень важен. Во-вторых, перед нами самобытная деконструкция классического сюжета о доблестном рыцаре, спасающем «деву в беде». И, как положено в фэнтезийном ревизионизме, сюжет о рыцаре-изгое Арзюре, который подрядился спасти заточённую в тёмном замке принцессу, включает в себя немало оригинальных поворотов, которые полностью меняют акценты истории. А ещё комикс отличает динамичность и временами довольно жестокая авторская ирония в отношении жанровых шаблонов. Это фирменный стиль Юбера: он заманивает читателя обещанием любимых привычных элементов, чтобы затем безжалостно с ними расправиться. И, наконец, смысловое содержание — да, отчасти это «совы не то, чем кажутся». А ещё размышления о том, кого и за что можно считать чудовищем, сдобренные ироничным реверансом в сторону феминизма.

Фантастиковедение года Претенденты: сборник под редакцией Марианны Алфёровой «Аркадий Стругацкий. Понедельник на все времена», Василий Владимирский «Картографы рая и ада», Брайан Герберт «Увидевший Дюну», Крис Нашавати «Будущее было сейчас» Алексей Караваев «Краткая история советской фантастики. 1917–1931» Удивительно: тридцать пять лет прошло с распада СССР, а развёрнутая и последовательная история советской фантастики до сих пор не написана. Энтузиасты обращались к отдельным периодам и темам («Перекрёсток утопий» Ревича, «Падчерица эпохи» Булычёва, «12 мифов о советской фантастике» Первушина, наш спецвыпуск «Советская фантастика»), но обобщить опыт за 70 лет до недавнего времени никто не рискнул. И вот, кажется, белое пятно начинает заполняться. Со свойственной ему скромностью Караваев называет свою историю «краткой», но объём изученных автором источников и документов вызывает трепет. Исследование скорее описательное, чем аналитическое, но именно с этого начинается любая история жанра: главные события эпохи, самые важные персоны и издательства, книги и журналы, бродячие сюжеты. Для начала важно перечислить, что, как и в каком порядке появлялось и исчезало. Что ж, фундамент заложен: отталкиваясь от этого издания и следуя подсказкам Караваева, можно написать десятки дополняющих монографий. Сам автор планирует ограничиться четырьмя книгами: следующий том будет посвящён советской фантастике 1932 – 1956 годов, и так далее, вплоть до 1991-го. Если Караваеву удастся завершить свой амбициозный проект, это станет прорывом в исследовании истории отечественной НФ. Но даже если не получится довести дело до конца — уже неплохо.

