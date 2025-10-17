К. А. Терина «Все мои птицы». Лабиринт бьющих под дых миров

Очень

редко хочется сказать, что вот эту книгу пропустить нельзя — она, скорее всего, останется в истории фантастики. «Все мои птицы» — ровно такой случай: К. А. Терина (псевдоним Катерины Бачило) — фантаст милостью божьей, и её сборник точно в числе лучших новинок 2025 года. К. А. Терина мастерски делает всё, что положено делать фантасту. Создаёт удивительные, сложные, бьющие под дых миры; тщательно продумывает сюжет, где все концы подвязаны и всё работает на идею; для каждого текста формирует свой стиль.



