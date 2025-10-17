К. А. Терина «Все мои птицы». Лабиринт бьющих под дых миров

Сквозь воображение Риохи один за другим шагали картонные люди-змееносцы. Они защищали созвездия и сжигали планеты, в одиночку выводили корабли поколений к новым мирам, проводили свои дни в боях, величии, ненависти, боли, эйфории, осмысленности. Они шли и шли, череда их была бесконечной, и Риохе казалось, что среди этих лиц она видит и своё, и это казалось правильным. В этом был смысл. В этом он и был.
повесть «Змееносцы»
9
Стоит ли читать ?
Да, потому что любой текст сборника мог бы быть напечатан в лучших НФ-журналах США и Британии 1960-х — и органично смотрелся бы рядом с классикой фантастики.