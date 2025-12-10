История Мэри Шелли: жизнь и творчество матери научной фантастики

Влияние Мэри Шелли на литературу невозможно переоценить — её произведения до сих пор остаются актуальными и вдохновляют людей по всему миру. Недавно Гильермо дель Торо выпустил свою версию «Франкенштейна», самой известной истории, вышедшей из-под пера писательницы, — а Яндекс Книги и «Подписные издания» опубликовали поздний роман Шелли «Фолкнер». Между фантастической историей монстра и реалистическим текстом о сироте разница в два десятилетия — годы, полные творческих открытий и личных потерь.

Юная бунтарка

Уильям Годвин, отец Мэри... ...и Мэри Уолстонкрафт, её мать

Одна из ключевых тем «Франкенштейна» — восстание и поиск собственного «я» — была близка Шелли с самого детства. Будущая писательница родилась в семье философа-вольнодумца Уильяма Годвина и политической активистки Мэри Уолстонкрафт, посвятившей жизнь борьбе за права женщин.

Вскоре после родов Уолстонкрафт умерла — но Годвин позаботился о том, чтобы привить дочери идеалы, в которые верила его покойная супруга. Он дал юной Мэри хорошее образование и поощрял её свободолюбие. Однако такой подход к воспитанию вышел ему боком. Понимая, что в одиночку с семьёй не справиться, Годвин вскоре после смерти жены подыскал новую избранницу. Невестой он был очарован — а вот Мэри выбор отца не оценила и взбунтовалась против мачехи.

Позже судьба свела её с Перси Шелли. Аристократ, поэт и радикал быстро покорил сердце 16-летней девушки. Её не смутило даже то, что Шелли был старше на пять лет и уже состоял в браке. Изначально поэт сблизился с Годвином, потому что искренне восхищался его идеями. Но затем главным предметом его восхищений стала Мэри. Они тайно встречались на кладбище, возле могилы её матери. В конце концов Уильям узнал об их отношениях и запретил дочери общаться с Перси. Тогда её бунтарская натура вновь дала о себе знать: она решила сбежать из дома вместе с возлюбленным. Пара отправилась в Европу, но через некоторое время вернулась в Англию.

Рождение монстра

Черновик «Франкенштейна»

В 1816 году Мэри и Перси прибыли на Женевское озеро. Там, на вилле Диодати, они планировали провести лето в компании поэта Джорджа Байрона и его врача Джона Полидори. Однажды они целый вечер читали истории о призраках — а затем Байрон предложил каждому из гостей написать жуткий рассказ. Обдумывая разные идеи, Мэри отправилась спать — и ей приснился кошмар. Его героем был учёный, который восстал против замысла Творца и решил сыграть его роль, создав чудовище из частей мёртвых тел.

Так родился замысел будущей книги. Сперва Шелли хотела написать небольшой рассказ — но муж уговорил её переработать историю в полноценный роман. Прототипом Виктора, того самого безумного учёного, был немецкий алхимик Иоганн Конрад Диппель, живший в замке Франкенштейн. Это название стало фамилией центрального персонажа.

К слову, сам Байрон в конечном счёте отказался от идеи мрачного рассказа. А вот его доктор нет — Джон Полидори написал повесть «Вампир», первое произведение, в котором появился привычный нам образ кровососа.

Больше, чем ужасы

Иллюстрация к изданию «Франкенштейна» 1831 года от Теодора фон Хольста

Роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» был издан анонимно в 1818 году. Для двадцатилетней Шелли это был творческий и личный дебют — она признавалась, что с выходом книги шагнула из детства во взрослую жизнь. Критики приняли новинку без энтузиазма, а вот широкая публика была в восторге. Неудивительно, ведь «Франкенштейн» оказался глубокой и многогранной историей.

Интересно, что основой романа стали не мифы и сказки о чудовищах, а научные труды. Ещё в конце XVIII века Луиджи Гальвани изучал влияние электрического тока на живую материю . Он ставил опыты на лягушках, наблюдая за тем, как их мышцы сокращаются, если к ним подключить ток. Возможности гальванизма заинтриговали Мэри Шелли — и мёртвый монстр в её романе ожил благодаря силе электричества.

Помимо темы бунта, актуальной для Мэри с юных лет, книга исследует вопрос ответственности, которую человек несёт за своё творение, — вернее, готовности эту ответственность принять.

«Франкенштейн» обрёл такую широкую известность, что имя Мэри Шелли стало ассоциироваться только с ним. Вскоре после публикации по его мотивам поставили пьесу. В XX веке начали появляться и киноадаптации — самой известной, конечно, остаётся версия 1931 года с Борисом Карлоффом в роли монстра. Со временем критики оценили роман по достоинству, назвав его шедевром готической литературы, а саму Шелли — «матерью научной фантастики».

Чёрная полоса

Портреты юной... ...и зрелой Мэри

Кажется, что жизнь Чудовища, несмотря ни на что, сложилась прекрасно — а вот судьба его создательницы была нелёгкой. Сбежав с Перси, Мэри разорвала отношения с отцом. Её единоутробная сестра покончила с собой. Двое из троих детей умерли, а позже погиб и муж.

Однако тяжёлые испытания не сломили Шелли. Она посвятила себя воспитанию сына Флоренса, редактуре произведений покойного супруга, а также работе над своими книгами.

Кстати, они были не менее мрачными, чем «Франкенштейн». Повесть «Матильда» рассказывала о запретной одержимости отца собственной дочерью. Роман «Вальперга» был посвящён деспоту Каструччо Кастракани, завоевателю Флоренции. «Последний человек» показывал мир, поражённый эпидемией , а «Лодор» говорил о сложном положении женщин в викторианской Англии. Первым по-настоящему светлым произведением Шелли и рефлексией всех пережитых ею невзгод стал роман «Фолкнер», опубликованный в 1837 году.

«Франкенштейна» писала юная девушка, свободолюбивая и страдающая максимализмом, «Фолкнера» же — мудрая женщина, которая перенесла немало горя. Книга рассказывает о капитане кавалерии Руперте Фолкнере, который обретает смысл жизни в заботе о маленькой сироте Элизабет. Та вырастает и влюбляется в прекрасного юношу Джерарда, но их счастью мешают призраки былого, терзающие Руперта.

Кажется, что в «Фолкнере» Шелли беседует с самой собой из прошлого. Темы, затронутые ещё во «Франкенштейне», здесь раскрываются с другой стороны. Ответственность за Элизабет не губит Руперта, а спасает его от самоубийства. И даже бунт не приводит к трагедии: в финале «Фолкнера» торжествуют справедливость и милосердие.

