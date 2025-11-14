Настольная ролевая Cairn. Тайны и опасности загадочного Леса

Cairn — настольная ролевая игра для тех, кто желает испытать себя и друзей и разгадать секреты, которые скрывает таинственный Лес. Встретить ужасающих монстров и удивительных существ. Овладеть силой могущественных реликвий и загадочной магией. В конце концов, поучаствовать в волшебном приключении и насладиться хорошей историей. Если вы заинтересованы, можете присоединиться к кампании на Crowd Republic.

Что такое Cairn

Созданная разработчиком Йохаем Галом настольная ролевая игра Cairn повествует о путешествиях по тёмному и загадочному Лесу, полному странных обитателей, скрытых сокровищ и невыразимых ужасов.

Первое издание Cairn увидело свет в далёком 2016 году и представляло собой книгу всего на 24 страницы. Однако вышедшее в 2024 году второе издание, над которым провели колоссальную работу, разрослось до 88 страниц. Появились предыстории с новыми наборами опций, позволяющими создавать около 700 вариаций персонажа. Были расширены игровые правила, добавлены разделы про исследование подземелий и дикой местности, появился раздел о занятиях персонажей в перерывах между приключениями.

Также Йохай Гал написал отдельную Книгу Смотрителя на 192 страницы. С её помощью даже начинающий ведущий может создавать приключения в загадочном мире Cairn. Она содержит множество страниц с советами и примерами для проведения собственных сюжетов, расширенный бестиарий и книгу заклинаний из оригинального издания. Также издание предлагает дополнительные идеи для развития персонажей и приоткрывает завесу тайны, окутывающую увлекательный и пугающий Вальд — основной сеттинг Cairn.

Мир Cairn

Вальд включает в себя обжитые земли: города, деревни, леса и остальную территорию. Большинство приключений разворачивается в небольших поселениях и на окраинах королевства. Вы не герой эпоса и не способны справиться с чем угодно. Единственная ваша задача — выжить, не забывайте об этом.

Лес окружает и разделяет королевство, представляя собой единый организм. Он не добрый и не злой, но он желает расти и способен защитить себя. Его обитатели странны, опасны и независимы.

Под землёй простираются древние туннели и подземелья, известные как Корни. Время, логика и материя действуют там по принципам, настолько чуждым, что их невозможно постичь. В Корнях берут начало реликвии и сама магия — людям их создать не под силу.

За колючими зарослями и кустарником лежит пограничное пространство, где соприкасаются миры смертных и таинственных Соседей. Высокие, стройные, бледные как лёд и пугающе красивые, эти создания не подчиняются ни нашим законам, ни нашей морали.

Из чего состоит Полное издание

Помимо Книги Игрока и Книги Смотрителя, полное издание включает в себя коробку, в которой всё и хранится, ширму Смотрителя, официальное приключение «Переполох в Твин Лейкс» от Йохая Гала и листы персонажей.

В случае успешного сбора средств все спонсоры (кроме тех, что выбрали простое «спасибо») получат физические и цифровые версии сверхцелей — за исключением «Block, Dodge, Parry», на которую будет проведён отдельный сбор.

Что ещё выйдет?

Помимо основного издания, в кампании есть сверхцели:

Приход Кровавых Холмов — второе официальное приключение к Cairn за авторством Йохая Гала.

Семейное гнёздышко — приключение от творческого объединения NORAVERSE, в котором собрались мастера подземелий, гейм-дизайнеры, художники, писатели и просто фанаты НРИ.

Грозовая невеста — приключение от Дмитрия Zzzloy Новикова, ставшее одним из победителей конкурса «НРИ — Кашевар».

Чёрные крылья — приключение от Сергея Ровенкова, основателя Silver Hoof Games, автора игр «Книга Пепла», «Встретимся в ADU», «Открытка из экспедиции».

Liminal Horror: Издание Сыщика — созданная на базе Cairn простая и легко адаптируемая НРИ в жанре Survival Horror, переведённая Malbrus. В ней игроки играют роль обычных людей, пытающихся выжить вопреки угрожающим им паранормальным ужасам.

Block, Dodge, Parry — комплекс правил, советов и идей на базе Cairn от Dice Goblin Games. Также может быть использован в качестве отдельной игры.

Правила и особенности Cairn

Cairn совмещает исследование и приземлённость игр старой школы с удобством, приятным опытом и наполнением игр новой школы.

В Cairn нет традиционных классов и уровней, только три основные характеристики: Сила, Ловкость и Воля. Они определяют успехи и неудачи персонажей. Развитие персонажа привязано к нарративу и пережитым событиям. Героя определяют его предыстория и инвентарь: нужно эффективно распределять ресурсы и использовать связи в мире игры.

Бои проходят быстро и очень опасны. Атаки попадают автоматически, никаких бросков на попадание совершать не надо. Если Очки Защиты (здоровье) опустятся до 0, Смотритель будет кидать кости по таблице травм. Некоторые из них могут легко превратить время, отведённое персонажу на этом свете, в ад.

Магия применяется исключительно с помощью Книг заклинаний, которые и сами несут опасность для персонажей. Система усталости и различные эффекты при частом использовании магии могут привести к ужасным последствиям.

Реликвии — особые предметы, несущие в себе магию. Часто у них ограниченное количество применений. Чтобы восполнить магию внутри реликвии, недостаточно просто дождаться рассвета, порой приходится выполнять различные ритуалы и странные действия.

Благодаря обилию информации в Книге Смотрителя, даже начинающий ведущий сможет создать собственный сеттинг, плотно переплетённый с механикой игры. Исследование подземелий, мир вне их и даже время, которое персонажи проводят в отрыве от приключений, — всё это регулируется представленными в издании механиками. Сам Вальд богат деталями, способными заинтересовать игроков, при этом Йохай Гал оставил достаточно простора для творчества Смотрителя.

За выпуск книги отвечает издательство Hex Cat, известное по НРИ Daisy Chainsaw и «Крепость Роузторн». Новости об этой и других играх вы можете узнать в телеграме издательства . Увидимся в Лесу, друзья.

Партнёрский материал. ООО «КРАУД РЕПАБЛИК» ИНН 7717705046, erid 2W5zFJbe3ha

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.