Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Боди-хоррор — поджанр ужасов, в котором, как следует из названия, в центре внимания находятся не самые приятные метаморфозы тела. Такие фильмы многие считают самым отвратительным, что когда-либо рождала фантазия кинематографистов. Тем не менее в их мясную обёртку часто заворачивают вполне себе гуманистические идеи, социальные комментарии и даже феминистические манифесты.

«Голова-ластик» (1978)

Режиссёр: Дэвид Линч

Первым же своим полнометражным фильмом Дэвид Линч лихо ворвался в сюрреализм, фантастику и ужасы. Кино было малобюджетным, деньги собирались потом и кровью, но зато сегодня о нём знают все киноманы мира. Одним из главных источников вдохновения было «Превращение» Франца Кафки — повесть, которую тоже относят к предтечам боди-хоррора.

Если к этому зыбкому и болезненно странному кино в принципе применимо понятие «сюжет», то здесь он примерно такой. Главный герой, Генри Спенсер, неожиданно получает на руки ребёнка-мутанта, которого он должен опекать. Мать ребёнка уходит от Генри, и мужчина постепенно начинает сходить с ума. Он видит странные и пугающие вещи — например, ему кажется, что у него отрывается голова и из неё потом делают ластики.

Даже из этого краткого описания несложно понять, что в «Голове-ластике» Линч, помимо прочего, исследовал страх отцовства. Деформированный ребёнок, непохожий на человеческого, и прочие телесные трансформации настолько впечатлили зрителей, что ныне картину считают одним из самых влиятельных и значимых боди-хорроров.

«Нечто» (1982)

Режиссёр: Джон Карпентер

После «Хэллоуина» Джон Карпентер получил неплохой кредит доверия, и студия Universal заключила с ним контракт на производство научно-фантастического триллера «Нечто». Это экранизация рассказа Джона Вуда Кэмпбелла — младшего «Кто идёт?» и одновременно ремейк фильма «Нечто из иного мира» (1951). В рассказе земляне сталкивались с враждебно настроенным инопланетянином, который мог принимать облик любого живого существа. По сюжету картины Карпентера в непростую ситуацию попали полярники на исследовательской станции. Они оказались в вынужденной изоляции и полном неведении: кто из них не тот, кем кажется?

За боди-хоррорную составляющую стоит благодарить не только режиссёра, но и талантливого художника по практическим эффектам Роба Боттина. Боттин предложил показать в фильме не только итог трансформации пришельца, но и её промежуточные варианты, жуткий сплав частей тел людей и животных.

Со временем «Нечто» стало культовым, и его много раз цитировали в поп-культуре.

«Видеодром» (1983)

Режиссёр: Дэвид Кроненберг

Королём боди-хоррора по праву считают канадского режиссёра Дэвида Кроненберга. Он сделал этот жанр своей специализацией — почти всё кроненберговское творчество укладывается в его рамки. В эту подборку смело можно было бы включать все работы Кроненберга, но мы выбрали две самых значимых.

В «Видеодроме» он выражал свою обеспокоенность зависимостью от «зомбоящиков» и прочих вредных технологий. Главный герой фильма случайно находит жуткий телеканал со снафф-контентом и решает выяснить, откуда он взялся. Углубляясь в расследование, он всё больше теряет связь с реальностью. Герою кажется, что в него вставляют живые видеокассеты, что с его рукой срастается пистолет, и вообще с ним и другими персонажами происходит много чего плотско-мерзкого. Естественно, проблема заключалась в этом самом телеканале, а точнее, в сигнале под названием «Видеодром».

Фильм получил множество престижных наград и вошёл в золотой фонд боди-хорроров.

«Муха» (1986)

Режиссёр: Дэвид Кроненберг

Пожалуй, «Муха» — самый известный фильм Кроненберга, даром что он получил премию «Оскар» за грим. Это ремейк менее известной одноименной картины Курта Нойманна, которая вышла ещё в 1958 году. От главной роли отказались несколько знаменитых актёров, включая Джона Малковича и Майкла Китона. В итоге роль учёного Сета Брандла сыграл Джефф Голдблюм. Его герой работал над машиной для телепортации, и в результате одного из экспериментов ДНК учёного смешалась с ДНК мухи. После этого тело Брандла начало претерпевать жуткие изменения — из импозантного мужчины он превратился в склизкое чудовище, страдающее и обречённое. Главное достоинство фильма было даже не в потрясающем гриме и спецэффектах, а в трагической истории главного героя, который вызывал искреннюю симпатию и жалость.

«Извне» (1986)

Режиссёр: Стюарт Гордон

Боди-хоррор «Извне» снят по одноимённому рассказу Говарда Филлипса Лавкрафта 1920 года. Снова причиной трагедии стали безумные учёные и их эксперименты. Физик Эдвард Преториус вместе со своим ассистентом Кроуфордом Тиллингастом занимаются не телепортацией, а поиском способов проникать в другие измерения. Для этого они строят специальный магнитный резонатор, который стимулирует шишковидную железу. Ни к чему хорошему это не приводит — Преториус превращается в монстра, который стремится поглотить всё живое. На его ассистента машина тоже влияет не лучшим образом — финал, конечно, немного предсказуем.

Режиссёр фильма Стюарт Гордон специализировался на необычных ужастиках, причём к их производству подходил очень вдумчиво. Он экономил на съёмочных локациях, но регулярно консультировался с медиками, чтобы всё происходящее на экране выглядело максимально натуралистично.

«Тэцуо: Железный человек» (1989)

Режиссёр: Синъя Цукамото

Боди-хорроры снимали не только в Европе и Америке, прижились они и в Стране восходящего солнца. Как и Линч когда-то, Синъя Цукамото снимал фильм «Тэцуо: Железный человек» в условиях ограниченного бюджета, а также привлекал к съёмкам друзей и родных. Его не слишком длинное кино балансирует на грани между боди-хоррором и киберпанком — наверное, точнее было бы назвать его биопанком. Главный герой случайно сбивает машиной «металлического фетишиста» — человека, который вживляет в своё тело металлические объекты. На следующий день он понимает, что и сам начал постепенно превращаться в машину. Примечательно, что детали костюма героя создавали из металлолома, который собирали на улице, и приклеивали к телу актёра скотчем.

«Человеческая многоножка» (2009)

Режиссёр: Том Сикс

Поистине культовое кино, о котором слышали, пожалуй, почти все, хотя смотрели его лишь отважные единицы. «Многоножку» иногда называют самым мерзким фильмом всех времён — это, конечно, не так, но звание одного из самых мерзких фильмов она точно заслужила. Ещё один безумный учёный проводит свои безумные эксперименты. Его мысли не устремлены в другие измерения, он думает о мирском: а что будет, если сшить трёх людей вместе? Да не просто сшить, а сделать так, чтобы их пищеварительный тракт представлял собой единую систему? Это кино много раз цитировали и пародировали — в том числе в «Южном парке». Есть у него и парочка сиквелов, в каждом из которых амбиции экспериментаторов росли вместе с длиной многоножки.

«Бивень» (2014)

Режиссёр: Кевин Смит

Этот фильм, хоть он формально и относится к жанру, на деле скорее пародия на него. Кевин Смит не скрывал, что не собирался прятать в нём глубокие идеи и комментарии — он просто снял дурашливое мерзкое кино. Главный герой, по совместительству подкастер, снимает жилье у странного человека. Арендодателя когда-то спас от смерти морж, после чего он проникся нежной любовью к этим величественным существам. Проникся настолько, что теперь пытается воссоздать своего спасителя. Для этого он отрубает незадачливым гостям ноги, пришивает им к телу руки и облачает их в костюмы моржей из кусков человеческой кожи.

Вдохновение для фильма Смит почерпнул из реальной жизни, когда наткнулся на объявление: домовладелец предлагал бесплатное проживание, если гость наденет костюм моржа. Объявление оказалось шуткой пранкера Криса Паркинсона, но дело было уже сделано — к сожалению или к счастью, кино увидело свет.

«Титан» (2021)

Режиссёр: Джулия Дюкурно

«Титан» Джулии Дюкурно можно считать поворотной точкой для всего жанра. Дело в том, что до этого в боди-хоррорах женщины чаще всего были либо безвольными жертвами, либо сексуальными объектами, либо источниками всех бед. Феминистический «Титан» завоевал признание критиков и даже получил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. По сюжету главная героиня в детстве получает травму головы, в результате которой в её череп вставляют металлическую пластину. С тех пор её странным образом влечёт к автотранспорту. В один прекрасный день она занимается любовью с автомобилем, беременеет и пускается в бега. Несмотря на то что кино обвиняли во вторичности по отношению к «Автокатастрофе» Кроненберга, большинство критиков приняли его благосклонно.

«Субстанция» (2024)

Режиссёр: Корали Фаржа

Настоящий же ренессанс боди-хорроров наступил в 2024 году, когда на экраны вышла «Субстанция» Корали Фаржа. В главной роли снялась сама Деми Мур, которая в последнее время нечасто появлялась на экранах. В каком-то смысле фильм оказался для неё автобиографичным. В центре сюжета находится Элизабет, вышедшая в тираж голливудская звезда. Она всё ещё хороша собой, но уже не так молода, как хотелось бы продюсерам. В отчаянной попытке сохранить звёздность Элизабет решается на экспериментальную процедуру по введению в своё тело некой субстанции — в результате на свет появляется юная красотка Сью (Маргарет Куолли). Фильм наглядно показывает, на что идут женщины в погоне за молодостью и красотой, и не менее наглядно демонстрирует плачевные последствия этой погони. Фильм получил «Оскар» за лучший грим и причёски, а Деми Мур стала обладательницей «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль.

