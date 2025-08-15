«Одно целое»: я — это ты, ты — это я

«Одно целое» — режиссёрский дебют австралийца Майкла Шэнкса. Кажется, начинающие режиссёры наконец нащупали верную формулу: взять фильм ужасов, приправить его необычной идеей и заручиться поддержкой модной студии вроде Neon или А24. В итоге обычно получается умеренно успешное в прокате кино, которое приходится по вкусу критикам. Несмотря на скандал и обвинения в плагиате (поищите фильм 2023 года «Лучшая половина» режиссёра Патрика Генри Фелана), так вышло и с творением Шэнкса.



