«Одно целое»: я — это ты, ты — это я

Учительница начальной школы Милли (Элисон Бри) переезжает за город вместе с парнем Тимом (Дэйв Франко). Тим — не слишком успешный музыкант, да ещё и переживает серьёзную потерю, поэтому душой компании его назвать сложно. Отношения у ребят не ладятся — а после того, как во время прогулки они находят странную подземную часовню, дела и вовсе принимают скверный оборот. Милли и Тима начинает неудержимо тянуть друг к другу — не в милом романтическом смысле, а буквально. Теперь им надо придумать, как снять проклятие, чтобы не превратиться в… (см. название фильма).
Together
Жанр: фантастика, боди-хоррор
Режиссёр: Майкл Шэнкс
В ролях: Дэйв Франко, Элисон Бри, Дэймон Херриман, Миа Морисси, Карл Ричмонд, Джек Кенни и другие
Премьера: 26 января 2025 (мир), 31 июля 2025 (Россия, «Вольга»)
«Одно целое» — режиссёрский дебют австралийца Майкла Шэнкса. Кажется, начинающие режиссёры наконец нащупали верную формулу: взять фильм ужасов, приправить его необычной идеей и заручиться поддержкой модной студии вроде Neon или А24. В итоге обычно получается умеренно успешное в прокате кино, которое приходится по вкусу критикам. Несмотря на скандал и обвинения в плагиате (поищите фильм 2023 года «Лучшая половина» режиссёра Патрика Генри Фелана), так вышло и с творением Шэнкса.
Особую остроту происходящему придаёт то, что экранную пару сыграли настоящие супруги. Элисон Бри и Дэйв Франко женаты уже восемь лет, но у них, в отличие от героев, в личной жизни всё хорошо. Отсюда и отличная химия между персонажами, какую нечасто увидишь даже в лучших мелодрамах. Актёрам пришлось сыграть крайне болезненную привязанность, доведённую до абсурда: Милли и Тим начинают сливаться в одного человека сначала фигурально, а потом буквально. Тим выглядит рохлей и подкаблучником, который только и делает, что мямлит оправдания. Милли — куда более бойкая и целеустремлённая девушка, но и она не может выйти из отношений с парнем-неудачником.
То, что показывает режиссёр, можно описать термином «слияние» — герои теряют индивидуальность и становятся зависимыми друг от друга. Например, Милли не умеет готовить и рассчитывает в этом на бойфренда, а Тим не может водить машину, поэтому вынужден сидеть дома, когда его девушка занята. Нежное прозвище «малыш» звучит в фильме так часто, что быстро начинает казаться издёвкой. При этом у пары полный штиль в интимной жизни, они раздражают друг друга и оба, каждый по-своему, недовольны судьбой.
После инцидента в пещере (она же подземная часовня) молодые люди замечают неладное — они слипаются между собой при прикосновении, и им сложно находиться на расстоянии. Вскоре выясняется, что в окрестностях не так давно пропала ещё одна пара — судя по всему, в той самой пещере. Тим поначалу пытается искать проблему в сфере психического здоровья, но к сожалению, прописанные врачом таблетки помогают только на время.
В основе сюжета лежит миф Платона о «половинках»: мол, когда-то боги разделили людей надвое за их дерзость, и с тех пор смертные постоянно находятся в поисках недостающей части. По версии фильма, раз уж искомая половинка нашлась, нужно восстановить естественный порядок вещей и слиться — только не с бесконечно вечным, а друг с другом.
Герои изо всех сил сопротивляются процессу — психологическому слиянию они, судя по всему, сопротивлялись куда меньше. Несмотря на то что в «Одном целом» есть несколько по-настоящему жутких моментов, в целом фильм не страшный и больше напоминает комедию. И Франко, и Бри — актёры с неплохим комедийным потенциалом, поэтому боди-хоррор в их исполнении нет-нет да и вызывает смешок. Даже неприятная сцена из трейлера, где герои распиливали склеенные руки, на деле оказалась скорее забавной, чем мерзкой.
Боди-хоррор здесь умеренный. В кадре, конечно, появится парочка классических страдающих «кроненбергов», но моменты слияния персонажей сделали скорее эстетичными, чем отталкивающими. По заветам жанра, в фильме много пластического грима. Эпизод, в котором актёры носили тот самый протез, соединяющий их руки, снимали так долго, даже в туалет им пришлось ходить вместе.
Кино снято так, что разные люди могут увидеть в нём разные посылы. Для одних сама идея потери индивидуальности в отношениях звучит как леденящий кровь хоррор. Для других будет вполне логичным тот факт, что ради любви можно пожертвовать многим — даже собственной личностью. Дружеский и совершенно ненавязчивый совет последним — им, скорее всего, не помешает разговор с хорошим семейным психотерапевтом.
Если отбросить дополнительные трактовки, идею фильма, как и его социальный подтекст, можно описать одной фразой: «Парень и девушка начинают срастаться в одного человека из-за проклятия». И добавить: «Слияние в паре — не очень здоровая вещь». Этого с лихвой хватило бы для эпизода антологии или короткометражки, но Шэнкс решил растянуть кино до полного метра. Из-за этого в нём хватает одинаковых сцен выяснений отношений между не самыми интересными героями, повторов и небольших провисаний.
В фильме есть ещё один важный персонаж, коллега Милли из школы. Дэймон Херриман, сыгравший Чарльза Мэнсона в сериале «Охотник за разумом» и тарантиновском «Однажды в… Голливуде», будто бы рождён для ролей мутных типов, которые что-то скрывают. В российском прокате сцены с его участием сократили, из-за чего его мотивы приобрели дополнительный подтекст, которого режиссёр не предусматривал.
Кино снимали в Австралии, причём съёмки продлились всего 21 день. За саундтрек отвечал ещё один австралиец, композитор Корнел Вильчек. Он подошёл к названию композиций с выдумкой — например, среди них есть трек «Тупые горожане, которые пошли против природы и проиграли». Помимо оригинальной музыки в «Одном целом» используется несколько «говорящих» треков — «Another One» Golden Suits, «Happy Together» The Turtles и «2 Become 1» Spice Girls.
Несмотря на некоторые претенциозные кадры, это кино трудно назвать артхаусом, особенно с учётом современной моды на «умные хорроры». Да и актёры отыгрывают классические образы без излишней экспрессии. Иронично, что Бри и Франко чаще всего оценивают вместе, как пару, что зловеще роднит их с героями фильма. На самом деле они отлично справляются с работой и по отдельности — критики уже окрестили эту роль «пиком актёрской карьеры» Дэйва Франко.
«Одно целое» — боди-хоррор умеренной степени мерзости, скорее хороший, чем нет, но не отличный. И сюжет, и визуал, и мифология тут привязаны к одной-единственной мысли о нездоровой привязанности. Идея не самая плохая, а в эпоху психологического просвещения и вовсе крайне злободневная. Если обвинения в плагиате всё же не правда, Майкла Шэнкса можно похвалить и поздравить с удачным режиссёрским дебютом. Это не классика жанра на все времена, но определённо тот самый проект, который может открыть ему дорогу в большое кино.
