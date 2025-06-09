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#обзор фильма#хоррор (ужасы)

«Верни её из мёртвых»: страшное, очень страшное кино

Олеся Климчук
9 июня 12:00
3207
5 минут на чтение
Энди и его слабовидящая сестра Пайпер потеряли отца — теперь они сироты, и их определяют к опекуну. Опекуном оказывается милейшая, на первый взгляд, женщина Лора, немного чудаковатая, но вроде бы добродушная. Она не так давно потеряла дочь — та утонула в бассейне — и тяжело переживает утрату. После переезда в новый дом Энди начинает подозревать, что с Лорой не всё в порядке, как и с ещё одним приёмным ребёнком, немым мальчиком Оливером.

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Очередной удачный хоррор от студии A24 — глоток свежего воздуха для заскучавшего зрителя.
Bring Her Back

Жанр: ужасы
Режиссёры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
В ролях: Билли Бэррэтт, Салли Хокинс, Миша Хейвуд, Джона Рен Филлипс, Стефен Филлипс, Салли-Энн Аптон и другие
Премьера: 29 мая 2025 (Россия, «Вольга»)
Продолжительность: 104 мин
Похоже на: «Два, три, демон, приди!» (2022), «Визит» (2015), «Реинкарнация» (2018), «Что случилось с Бэби Джейн?» (1962), «Дождись темноты» (1967)
Близнецы Дэнни и Майкл Филиппу — не только талантливые ютуберы, но и одарённые режиссёры. Искренняя любовь к кино и полученный во времена канала RackaRacka опыт сделали своё дело — на экраны выходит уже второй удачный фильм австралийских вундеркиндов.

Работа над «Верни её из мёртвых» шла параллельно с производством «Два, три, демон, приди!», поэтому эти ленты во многом похожи. Со слов режиссёров, фильмы помогли им справиться с личными трагедиями. Их кузина потеряла двухлетнего сына, и утрату тяжело переживала вся семья. Братья думали о том, сможет ли она вообще когда-нибудь справиться с такой страшной потерей, и из этих мыслей родился сценарий «Верни её из мёртвых». Когда работа над кино уже началась, совсем молодой умерла близкая подруга семьи, что стало ещё одним ударом. Справляться с несчастьем пришлось прямо на съёмочной площадке — поэтому, утверждают братья, есть сцены, которые изначально должны были быть страшными, но получились грустными. 

Лора (Салли Хокинс), приёмная мать из фильма, свою потерю принять так и не смогла. Достаточно обратить внимание на то, как она говорит о мёртвой дочери (как о живой) и как «знакомит» детей с чучелом покойного шпица. Не нужно быть специалистом по хоррорам, чтобы понять, что задумала Лора, — достаточно перечитать название фильма.
«Верни её из мёртвых» можно отнести к тому типу картин, которые называют слоубёрнерами. Сразу понятно, что с женщиной что-то не так, и если поначалу это «не так» можно списать на чудачества Лоры, то позже сюжет разгоняется настолько, что в нём не остаётся почти ничего нормального. Трейлеры не врали — это дискомфортный, жуткий, временами совершенно отвратительный фильм. Конечно, его ценность не в этом. «Верни её из мёртвых» — не эксплуатационное кино, которое может предложить зрителю только калейдоскоп изощрённого насилия. Ужас вызывает не экранная жестокость, а то, что все герои — живые люди со своими несовершенствами, страхами и болью. За них невозможно не переживать, даже за самых ужасных. 
Конечно, перед мастерством Филиппу в изображении особенно неприятных сцен можно снять шляпу. Помог многолетний опыт в создании изобретательных практических эффектов для Youtube — в фильме нет компьютерной графики (по крайней мере, заметной). То чудовищное, что происходит с персонажами, сделано при помощи латекса, специальных моделей и литров искусственной крови. Поверьте, после этого фильма вы уже не сможете есть дыню так же спокойно, как раньше.
За большинство жутких эпизодов отвечает мальчик Оливер (Джона Рен Филлипс). Его поведение и трансформация — зрелище не для слабонервных. Глядя на то, как Олли поедает… то, что поедает, невольно думаешь, что малолетнего актёра точно не пустили бы на подобный фильм в кинотеатр. Если вы травмированы просмотром, найдите его интервью, где он безмятежно рассказывает о пластическом гриме (а главное, ведёт себя как нормальный ребёнок).
Конечно, главная звезда фильма — Салли Хокинс в роли Лоры. Это её первый фильм ужасов, чем Филиппу безумно гордятся. Они не ожидали заполучить в свой проект знаменитую актрису, работой которой искренне восхищаются, поэтому изо всех сил старались её не подвести. Сценарий пришёлся Салли по душе, потому что она получила возможность воплотить одновременно тёплую материнскую фигуру (как миссис Браун в «Паддингтоне») и безжалостное чудовище. По сюжету она — бывший детский психолог, более двадцати лет проработавший в социальной службе. Но если раньше она использовала свои знания во благо, то теперь с их помощью творит плохие вещи. Сразу становится понятно, что ей нужна только Пайпер (Сора Вон), а Энди (Билли Бэррэтт) — чужой на этом празднике жизни (или смерти?). 
Персонажу Энди и достаётся большая часть морального насилия. Вспыльчивый, но в целом славный юноша, он травмирован прошлым не меньше Лоры. Смотреть на то, как его подвергают бессовестному газлайтингу и манипуляциям, чуть ли не больнее, чем наблюдать, как Оливер ест… то, что ест. Энди старается быть хорошим старшим братом: он бережно, с большой любовью опекает сестру, которой Лора уготовила незавидную участь.
Для этого фильма, как и для «Два, три, демон, приди!», Филиппу изобрели оригинальную мифологию. Конечно, она основана на том, что мы сотни раз видели раньше, — главным источником вдохновения стал культовый «Изгоняющий дьявола» (1973). Тем не менее интерпретация близнецов получилась неизбитой. Героиня Салли Хокинс периодически смотрит видеокассеты с записью некоего оккультного ритуала. Для русскоязычных зрителей это будет неочевидно из-за дубляжа, но люди на кассетах говорят по-русски. То есть это не просто потусторонняя хтонь, но ещё и хтонь славянская! Правда, происхождение записей так и не объяснят, но это идёт на пользу дезориентирующей атмосфере фильма.
«Верни её из мёртвых» хорош не только леденящей историей и отличными актёрами. В фильме впечатляющий звук — каждый хруст, скрежет и хлюпанье вы будете ощущать где-то глубоко внутри, на висцеральном уровне. Кроме того, кино красиво и изобретательно снято. Некоторые сцены мы сначала видим глазами Пайпер — то есть в расфокусе, — а некоторые наблюдаем через залитое дождём стекло. Для ленты, граничащей с боди-хоррором, здесь на удивление много хрупких и печальных метафор, более привычных для инди-драм. Правду увидеть сложно, даже если она прямо у тебя под носом, а горе способно пожирать всё вокруг (Оливер!), включая тебя самого.
Несмотря на многочисленные достоинства, «Верни её из мёртвых» сложно советовать всем. Даже матёрые поклонники ужасов, которые зевали на «Синистере» и «Реинкарнации», могут почувствовать себя неуютно, а менее подготовленный зритель и вовсе испытает сильный дискомфорт. При этом фильм, строго говоря, не такой и страшный с точки зрения классических ужасов — в нём почти нет скримеров, а в кадре ни разу не мелькнёт ни одного бабайки. Он просто беспросветно жуткий — и осадок после себя оставляет надолго.
Второй фильм братьев Филиппу — доказательство их мастерства. Он получился страшнее, кровавее и тяжелее первой картины, и после просмотра долго не выветривается из памяти. Тем удивительнее, что в жизни Майкл и Дэнни напоминают не то непослушных детей, не то весёлых щенят — на каждом интервью ведут себя как балбесы и лучатся оптимизмом. Секрет прост, и о нём не раз говорили сами режиссёры. Чтобы быть такими позитивными и неунывающими, всю боль, страх и тоску они без остатка выплёскивают в творчестве. И, судя по этому фильму, в солнечных близнецах было очень, очень много тоски.

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Олеся Климчук
#обзор фильма#хоррор (ужасы)
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