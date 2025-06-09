«Верни её из мёртвых»: страшное, очень страшное кино

Близнецы Дэнни и Майкл Филиппу — не только талантливые ютуберы, но и одарённые режиссёры. Искренняя любовь к кино и полученный во времена канала RackaRacka опыт сделали своё дело — на экраны выходит уже второй удачный фильм австралийских вундеркиндов.
Работа над «Верни её из мёртвых» шла параллельно с производством «Два, три, демон, приди!», поэтому эти ленты во многом похожи. Со слов режиссёров, фильмы помогли им справиться с личными трагедиями. Их кузина потеряла двухлетнего сына, и утрату тяжело переживала вся семья. Братья думали о том, сможет ли она вообще когда-нибудь справиться с такой страшной потерей, и из этих мыслей родился сценарий «Верни её из мёртвых». Когда работа над кино уже началась, совсем молодой умерла близкая подруга семьи, что стало ещё одним ударом. Справляться с несчастьем пришлось прямо на съёмочной площадке — поэтому, утверждают братья, есть сцены, которые изначально должны были быть страшными, но получились грустными.
Лора (Салли Хокинс), приёмная мать из фильма, свою потерю принять так и не смогла. Достаточно обратить внимание на то, как она говорит о мёртвой дочери (как о живой) и как «знакомит» детей с чучелом покойного шпица. Не нужно быть специалистом по хоррорам, чтобы понять, что задумала Лора, — достаточно перечитать название фильма.