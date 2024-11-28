«Приключения Паддингтона 3»: как медвежонок становится Индианой Джонсом

В доме Браунов праздник — говорящий медвежонок Паддингтон получил паспорт и стал полноправным британцем. Но письмо из Перу омрачает радость: мать-настоятельница дома для престарелых медведей пишет, что любимая тётя медвежонка Люси совсем захандрила. Брауны решают устроить ей сюрприз и всей семьёй (и, конечно, в компании верной домработницы миссис Бёрд) отправляются в Перу. Однако в приюте их поджидают новые вести: тётя Люси в одиночку отправилась в самые дебри амазонских джунглей. И потеряла по пути свои очки, без которых совсем ничего не видит!

Паддингтон Браун — едва ли не первое дружелюбное эмм… лицо, которое попадается на глаза приезжающим в Лондон туристам. Экспрессы из аэропорта «Хитроу» прибывают как раз на вокзал «Паддингтон», и добродушный медвежонок встречает всех, кому удалось выдержать многокилометровые очереди, общение с суровыми сипаями на пограничном контроле и получасовую поездку до города. Придуманный писателем Майклом Бондом персонаж уже стал неотъемлемой частью британской культуры: он пил чай с самой королевой, книги о его приключениях переведены на 30 языков и разошлись по миру тиражом свыше 30 миллионов, а два полнометражных фильма с его участием — в числе самых высокооценённых картин всех времён.

Появление третьего фильма было вопросом времени, причём полностью этот вопрос звучал как «Почему так долго?» На самом деле владеющая правами на экранизацию StudioCanal анонсировала третью часть ещё до начала съёмок второй. Но затем пушистый любитель сэндвичей с мармеладом на долгие годы провалился в производственный ад. Триквел лишился режиссёра (постановщик первых двух частей Пол Кинг переключился на «Вонку»), авторы долго не могли придумать идею для сюжета, потом случилась пандемия… В итоге, когда «Приключения Паддингтона 3» добрались до кинотеатров, многих одолели сомнения о том, сможет ли фильм дотянуться до планки качества, задранной его предшественниками.

Поводов для беспокойства хватало. За семь лет младшие актёры успели повзрослеть, да и роль миссис Браун вместо Салли Хокинс сыграла Эмили Мортимер. Для режиссёра Дугала Уилсона «Приключения Паддингтона 3» стали дебютом в полнометражном кино — прежде он ставил лишь рекламные ролики и музыкальные клипы, в частности знаменитый Satisfaction Бенни Бенасси. Ну а перенос повествования из Лондона в джунгли дремучего Перу лишил медвежонка целого ансамбля ярких второстепенных персонажей, с которыми он успел познакомиться в британской столице. Однако смеем вас заверить: третья часть «Паддингтона» удалась.

Это всё такое же доброе, милое и весёлое семейное кино, куда добавились вайбы приключенческого фильма в стиле «Индианы Джонса» и «Круиза по джунглям» (только без «Скалы» Джонсона и смешного). Яркие краски перуанских джунглей отлично отвлекают от промозглой серости за окном, а завязка сюжета просто располагает к головокружительным приключениям. И их тут в достатке: есть и сплавы по бурным рекам, и пересечения висящих над пропастью мостов, и попытки приземлиться на совершенно не подходящей для этого площадке. Даже побег от гигантского булыжника закатили.

Очаровательный медвежонок продолжает магнитом притягивать симпатии аудитории, а в моменты, когда он на время исчезает с экрана, там появляются приглашённые звёзды. Уже по доброй традиции «Паддингтона» в необычных для них ролях здесь снялись именитые актёры: в первой части — Николь Кидман, во второй — Брендан Глисон и Хью Грант, в третьей настала очередь Оливии Колман и Антонио Бандераса. И если в прошлых фильмах всегда был ярко выраженный антагонист, то на этот раз авторам удалось закрутить небольшую интригу: кто же из голливудских тяжеловесов окажется противником медвежонка?

На фоне ярких работ Колман и Бандераса несколько теряются сами Брауны. И тут надо признать, что эта часть опасений оправдалась: Эмили Мортимер не смогла добавить в роль миссис Браун ничего нового, а повзрослевшие дети и вовсе играют роль багажа и не делают ничего полезного. Хью Бонневиллю в роли Генри Брауна приходится отдуваться за всех — у страховой компании, где работает Генри, сменился владелец, и, чтобы проявить себя, мистеру Брауну придётся показать, что он совершенно не боится рисков. Ну и Джули Уолтерс, как обычно, хороша в роли находчивой домработницы миссис Бёрд, у которой такой набор навыков, что, кажется, в прошлой жизни она была по меньшей мере спецагентом МИ-6.

И всё же, несмотря на незначительную роль в сюжете, присутствие всех Браунов необходимо. Как и его предшественники, «Паддингтон 3» поднимает важные вопросы о семье и родственных связях. Как справиться с неизбежными изменениями и примириться с тем, что дети выросли и перестали проводить время с родителями? Стоит ли пытаться оправдать ожидания твоих предков, если они идут вразрез со всем, во что веришь ты сам? Какое место стоит считать домом: то, где ты появился на свет, или то, что тебя приютило и дало раскрыть себя? Ответы на эти вопросы мастерски встроены в сюжет и подаются без излишних нравоучений.

«Приключения Паддингтона 3» — такой же добрый, яркий и семейный фильм, как его предшественники. Только на этот раз добавились головокружительные приключения, дремучие джунгли Перу и Антонио Бандерас. Мадре мия!

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