Хорошие русские фильмы после «Ночного дозора»: фантастика, фэнтези и мистика

В 2024 году фильму «Ночной дозор» исполнилось 20 лет. Почему это важно? Потому что когда-то он стал началом новой, большой русской кинофантастики. Первым настоящим фэнтези-блокбастером современной России. Он имел значение даже не сам по себе, а как веха, с которой всё началось. А что именно началось? Вот прошло 20 лет — сняли ли за это время в нашей стране что-то сравнимое с «Ночным дозором»? «Мир фантастики» опросил своих авторов и редакторов, и мы вспомнили ряд отечественных фильмов нового века, которые можно поставить в один ряд с ним, а то и выше. В жанрах фантастики, фэнтези и мистики, конечно. В подборку не вошли мультфильмы и сериалы. Их тоже много хороших, но большое кино тут ни при чём, так что « Смешарики », « Вампиры средней полосы », « Кибердеревня » — в другом замке. И да, список будет спорным. Как и всё, что касается российского кино.

Дневной дозор (2005)

Продолжение «Ночного дозора» получилось богаче на события. Его сюжетный конфликт — попытки вернуть сына на сторону света на фоне грядущего апокалипсиса — получился очень человечной историей. Да весь фильм, хоть и про Иных, состоит из простых и понятных подсюжетов: ведьма Алиса любит вампира Костю, Завулон ревнует Алису, отец Кости хочет помочь ему выбраться из беспросветной вампирской жизни, Антон любит Свету, но та ему не по статусу…

И на фоне этих драм — блокбастерные сцены: заезд по стене гостиницы «Космос», разрушение Москвы с лопающейся Останкинской башней и катящимся по городу колесом обозрения…. Бытовухи и чернухи стало меньше, а в диалогах нет-нет да и промелькнёт что-нибудь вечное вроде «Вот ты светлый, Антон, а пиво пьёшь тёмное».

Городецкий — воплощение российских 2000-х: человек с множеством проблем, жалеющий о том, что сделал в лихие 1990-е. Он разрывается между попытками починить старую семью и создать новую, пока не понимает, что так существовать невозможно. Благо под рукой оказывается артефакт, позволяющий исправить ошибку прошлого. Большинству тех людей, чьим собирательным образом был Антон, повезло меньше.

Да, сегодня многие режиссёрские находки Бекмамбетова выглядят кринжово, а от продакт-плейсмента дёргается глаз. Но как кино о вечных проблемах «Дневной дозор» всё ещё прекрасно работает.

Первые на Луне (2005)

Правда ли люди впервые ступили на Луну только в 1969-м? Что, если мы не знаем подлинной истории космонавтики? На этой идее основан фильм Алексея Федорченко. «Первые на Луне» построены как разоблачение, срыв покровов. Оказывается, СССР готовил космонавтов ещё при Сталине! И сразу к полёту на Луну! И в отряде космонавтов был карлик! Потом всё это засекретили, ликвидировали, кое-кого — физически… Но вдруг полёт всё-таки состоялся? И первым на Луне побывал советский человек — забытый, запрещённый герой?

Это всё, конечно, вымысел, псевдодокументальное кино в духе «Забытых киноплёнок» Питера Джексона . Федорченко и не пытался выдать фантазию своих сценаристов за правду. Но всё равно к фильму отнеслись чересчур серьёзно, кое-кто из первых зрителей умудрился поверить в увиденное. Уж очень убедительной вышла стилизация под реальные кадры — режиссёр как-никак много лет работал на студии хроникально-документальных фильмов!

Кто-то обиделся на картину, увидел в ней насмешку над космонавтикой или клевету на СССР. На самом деле «Первые на Луне» высмеяли совсем другое: легковерие публики. Это кино эпохи постправды, когда люди запутались в море противоречивой информации и просто верят в то, что им больше нравится. Даже если это стопроцентная фантастика.

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Гадкие лебеди (2006)

Константин Лопушанский всегда снимал кино мрачное, душераздирающее и не для всех, в жанрах от постапокалиписа до мизантропичных философских притч. В его экранизации «Гадких лебедей» Стругацких есть немного и того, и другого.

В тёмном провинциальном городе, где всегда идёт дождь, живут мокрецы — странные существа, скрывающие под капюшонами уродливые лица-маски. Они умеют творить чудеса, они вроде бы пришли из будущего — но, судя по их виду, ничего хорошего в этом будущем нет. Цель мокрецов — воспитать детей так, чтобы мрачное завтра никогда не наступило. Дети охотно учатся у чудотворцев, а вот взрослые побаиваются отдавать любимых чад этим уродливым пришельцам. Ведь дети, пообщавшись с ними, становятся совершенно другими и не хотят возвращаться к родителям.

И без того тяжёлая повесть Стругацких в адаптации стала ещё более беспросветной — и почти религиозной. Если в книге мокрецы казались непонятыми учителями-гуманистами для юных отличников, то в фильме всё не так однозначно. Тут школа мокрецов и впрямь напоминает апокалиптическую секту, где дети ходят в рясах и читают монологи о ничтожности и обречённости современного мира (их Лопушанский заимствовал из философского сборника «Ужас реального»). И весь фильм пронизан ожиданием, даже предвкушением катастрофы. А таинственный город Ташлин, подсвеченный красным, прекрасен такой упадочной жутью, будто апокалипсис уже начался.

Мы из будущего (2008)

Четверо молодых чёрных копателей на месте одного из кровопролитных сражений обнаруживают собственные документы — только образца 1940-х годов. Впрочем, тайна раскрывается быстро: вскоре ребята оказываются голышом посреди того самого сражения. И смерть уже не кажется такой весёлой и прибыльной…

Военных фильмов в 2000-х снимали массу, но у молодёжи они спросом не пользовались, а в школах и ПТУ можно было услышать: «А проиграй СССР войну, сейчас бы баварское пиво пили». «Мы из будущего» стал выразительной попыткой объяснить дурачкам, что пиво потягивали бы вовсе не они.

Андрей Малюков всегда специализировался на военных фильмах, и хотя он обычно работал на аудиторию мужчин за сорок, у него всё получилось — молодёжь прониклась лентой и стала с уважением смотреть на ветеранов. Наверняка часть успеха обеспечил Данила Козловский — тогда ещё не суперзвезда, но уже известное лицо, да и играл он буквально на разрыв.

Не исключено, что подъём попаданческой литературы последних десятилетий отчасти связан с народной любовью к ленте Малюкова. Однако герои фильма, в отличие от типичных попаданцев, не переписывают историю, а проходят личные арки и меняют свой взгляд на жизнь и на смерть. Как мы уже видели на примере «Дозоров», личные истории в российской фантастике живут куда дольше, чем попытки перещеголять Голливуд.

Хардкор (2016)

Генри очнулся в лаборатории и ничего не помнит о себе. Ему привинчивают руки и ноги — он боевой киборг. На лабораторию нападают, герой падает с огромной высоты на Москву — и отправляется на поиски похищенной жены и правды о себе. Бегать придётся много, ещё больше — убивать.

Прежде чем снять первый в истории боевик от первого лица, Илья Найшуллер поставил два музыкальных клипа в том же стиле. Их увидел Тимур Бекмамбетов (да, «Хардкора» уж точно не было бы без «Ночного дозора») и предложил развернуть идею в полнометражку. Фильм, снятый каскадёрами на нательные камеры GoPro, вышел энергичным, жестоким и впечатляющим, с эффектом полного погружения. Он оставляет впечатление, что играешь в шутер от первого лица, где главный герой — это ты. Это ты прорубаешься по коридорам, бежишь по людным улицам, взмываешь в небеса и прыгаешь на парашюте. О том, что это всё-таки художественное кино, время от времени напоминает Чарли в остроумном исполнении Шарлто Копли: многоликий и таинственный проводник, предстающий каждый раз в новом диковинном образе.

«Хардкор» — самый кровавый, безбашенный, непристойный и дикий фильм в этой подборке, рядом с которым «Дэдпул» кажется детским кино. И при этом — один из самых необычных. За прошедшие годы никто так и не дерзнул повторить этот эксперимент. Даже сам Найшуллер, ставший голливудским режиссёром благодаря «Хардкору».

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Монах и бес (2016)

Христианская притча — нечастый жанр на страницах «Мира фантастики». Но фильм Николая Досталя сродни историям Гоголя или, может, Лескова: полная русского духа горько-ироничная байка, написанная сочным народным языком XIX века. Над такой можно и посмеяться, и задуматься о душе.

Как и название фильма, его сюжет чётко делится на две части. В первой мы наблюдаем за монахом-чудотворцем Иваном (в дивном исполнении Тимофея Трибунцева), которого собратья по монастырю не знают кем считать: то ли святым, то ли колдуном. Подивиться на чудо-послушника приходит сам царь. Лишь в середине фильма нас наконец знакомят с бесом Легионом (Георгий Фетисов, из которого вышел бы отличный Кроули). Но именно его линия превращает фарсовую комедию о монахах (где так и ждёшь, что настоятель заорёт «Ива-а-ан!», как в мемных комиксах) в философскую притчу, похожую на житие святого, с дерзким, поучительным финалом.

Некоторые излишне религиозные критики, воспринимающие вымысел буквально, фильмом возмутились: продажа души, дружба с демоном, да кто вообще разрешил показывать такое богохульство? Господа, но ведь на то и притча, чтобы понимать её не как реальный случай, а как урок. Если даже чёрт где-то в глубине — падший ангел, то простой грешный человек и подавно не безнадёжен.

Последний богатырь (2017)

Со второй попытки (первую, «Книгу мастеров», предали забвению) студия Disney сняла успешный фильм по мотивам русских сказок. Рецепт оказался прост: обратиться к российской компании Yellow, Black and White, создателям популярной телефраншизы «Кухня». Оттуда в «Богатыря» пришла творческая команда опытного комедиографа Дмитрия Дьяченко и ведущий актёр Виктор Хориняк, сочетающий внешность простодушного здоровяка (настоящий Иван-дурак!) с обаятельной трикстерской хитринкой.

Так же можно описать и сам фильм. Это ироничная, добродушная семейная комедия, она посмеивается над штампами сказок и в то же время разделяет их ценности. Волшебный мир Белогорья, увиденный глазами «попаданца» из современной Москвы, остроумно вывернут наизнанку. Доблестный витязь оказывается тираном, а нечисть (особенно блистает Елена Яковлева в неузнаваемом гриме Бабы-яги) борется за право на счастье, свободу и любовь. По фильму, если отрешиться от клише, даже в «зле» можно увидеть родственную душу, тоскующую по балладам Стаса Михайлова.

Озорная и примиряющая интонация, изобретательный экшен и нестыдная картинка вознесли «Последнего богатыря» в рекордсмены проката. Фильм получил ряд продолжений и спин-оффов, а ещё запустил волну аналогичных киносказок. Сегодня, когда Disney ушла с российского рынка, этот жанр стал главным кормильцем отечественного кино.

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Спутник (2020)

Ниша такого специфического жанра, как космический хоррор, в русском кино долгое время пустовала. Пока не сошёл с орбиты «Спутник», принеся в себе незваного пассажира, любящего симбиотические отношения и человечинку. Но получился не клон «Чужого», а камерный НФ-триллер о монстрах и людях в декорациях альтернативного СССР.

С орбиты возвращается космонавт, внутри которого поселился кровожадный пришелец. Без пяти минут героя СССР в исполнении Петра Фёдорова закрывают в секретном НИИ для экспериментов, пытаясь взять существо под контроль. Ради мира во всём мире, разумеется. Главная проблема в том, что космонавт и инопланетянин теперь неразделимы. Более того, с каждым днём общих черт у «носителя» и гостя становится всё больше.

На самом же деле зубастый подселенец — лишь повод для размышлений. Испуганный космонавт оказывается не таким уж героем, а вполне себе сложившимся эгоистом, чекист, сыгранный Фёдором Бондарчуком, отбросил всё человеческое ради условного «общего блага», и только доктор в исполнении Акиньшиной пытается спасти всех, даже если это невозможно. Испугаться вряд ли получится, а вот задуматься «Спутник» точно заставит.

Майор Гром: Чумной Доктор (2021)

В чёрном-чёрном Петербурге, похожем на Готэм, два тёмных-тёмных антигероя каждый по-своему борются с преступностью. Один — жестокий каратель в суперкостюме, казнящий нехороших людей прямо на улицах. Другой — простой полицейский с фантастической суперспособностью «абсолютная честность». Такая вот первая экранизация русского комикса от студии Bubble — не столько даже фантастика, сколько мрачная супергероика, «Бэтмен» наоборот.

Фильм вызвал немало споров: как трактовать его и в какой идейный лагерь отнести. На первый взгляд, герой — полицейский, злодей — интеллигент-оппозиционер, что тут думать? Но видно, как авторы подводят к мысли, что и Чумной Доктор не простой маньяк, а народный мститель со своей правдой. Ведь в его мире (вымышленном, конечно!) царит беспредел чиновников и богачей, власти неправедны, судьи продажны, а полиция бесполезна. Да и сам Игорь Гром не образец для подражания: жестокие методы майора осуждают его же друзья.

Кое в чём фильм оказался даже смелее первоисточника. В комиксе много сатирических отсылок к реальным людям и событиям — однако любые симпатии к злодею авторы обрубили в финале. «Чумной Доктор» вышел уже в не столь свободные времена и лишился самых дерзких отсылок. Зато самого Доктора здесь позволяют понять, хотя и не оправдать. Некоторые признавались, что болели за него — пусть даже хотя бы из-за дивного Сергея Горошко.

Читайте также Почему «Майор Гром» — это новый «Бэтмен»… только лучше Дмитрий Шепелёв 06.05.2022 28971 Если бы новый «Бэтмен» вышел раньше, российский фильм непременно обвинили бы в плагиате. Причём «Чумной Доктор»… надо признать, кое в чём даже выигрывает!

Сердце пармы (2022)

В основу фильма лёг роман Алексея Иванова, и, конечно, он намного сложнее и богаче, чем то, что увидели зрители. Достаточно сказать, что фильм обрывается, так и не добравшись до финала книги. Однако, признав этот неизбежный недостаток экранизации, отдадим должное режиссёру Антону Мегердичеву, который снял красивое и захватывающее кино о сложном и неоднозначном периоде в истории России.

Краткость и сжатость сюжета не единственные отличия от первоисточника. Экранизация немного по-другому расставляет акценты: например, более положительно показана роль Москвы и православной церкви. Кроме того, книга Иванова осторожно вплетает магический реализм в историческое повествование, сверхъестественные элементы в ней можно легко списать на воображение средневековых людей. Экранизация же превратилась в чистое историческое фэнтези, сделав все чудеса реальными. Впрочем, иначе фильм и не попал бы в подборку российской фантастики, верно?

Фильмы в жанре исторического фэнтези — редкие птицы в российском кинематографе. Они слишком сложные и дорогие в производстве и окупаются с большим трудом. Именно поэтому появление качественно сделанного, красивого и увлекательного кино в редком жанре мы можем только приветствовать.

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Мира (2022)

«День независимости» встречает «Монстро» во Владивостоке! «Мира» Дмитрия Киселёва оказалась неожиданно крепкой лентой про злоключения девочки под метеоритным дождём. Героиню бросает из одной смертельной ловушки в другую, вокруг гибнут люди, рушатся здания. А на орбите в обломках космической станции болтается её отец, который старается предупредить и уберечь девочку. Вместе с ним за катастрофой наблюдает искусственный интеллект Мира.

Фильм получился напряжённым благодаря грамотной режиссуре и операторской работе. Экшен-сцены старательно снимали длинными планами, что даёт мощный эффект присутствия. Если постараться, можно разглядеть замаскированные склейки, но их поиск — удовольствие для повторного просмотра, а в первый раз фильм держит у экрана именно своей киномагией. Вероника Устимова играет довольно раздражающего подростка, но в плане актёрства ленту вытаскивает Анатолий Белый. В кадре он отрабатывает за двоих-троих — при том, что сидит один в замкнутом помещении! Из важных минусов стоить отметить только внезапные воскрешения, которые заметно притупляют ощущение опасности. Ты только что похвалил создателей за смелость, а оказывается — зря.

В «Мире» хватает типичных для фильма-катастрофы семейных штампов, но виды Владивостока и концепция о том, что героиню ведут по маршруту любящий отец и всевидящий ИИ, делают «Миру» уникальным опытом.

Мастер и Маргарита (2024)

Режиссёр Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор не стали рабски следовать за первоисточником и дословно экранизировать великий роман Михаила Булгакова. Но все внесённые ими изменения сделаны с любовью и уважением, а потому органично вплелись в знакомую всем историю. Основой для сценария стал не только сам роман, но и его черновики.

Фильм может похвастать отличным актёрским составом. Его главная звезда — немецкий актёр Аугуст Диль, сыгравший загадочного иностранного консультанта Воланда. И это, пожалуй, самое удачное воплощение книжного образа, какое мы когда-либо видели. Визуальная часть фильма хороша не только с технической стороны, но и фантасмагорическими видами несбывшейся Москвы 1930-х годов. Не построенный в реальности, но воплощённый на экранах Дворец Советов выглядит впечатляюще.

Кое-где заметны и нехватка бюджета, и проблемы с монтажом, и потерявшиеся сюжетные линии. Но все эти огрехи меркнут на фоне проделанной работы, тем более что внешние обстоятельства совсем не способствовали успеху создателей. К счастью, за проектом присматривал какой-то добрый ангел (или же представитель конкурирующего ведомства), так что российский кинематограф обогатился самобытной экранизацией любимой всеми классики.

Читайте также «Мастер и Маргарита»-2024: обзор. Любовь как убежище, дьявол как последняя надежда Игорь Хованский 25.01.2024 86039 Сценарий переплетает историю Мастера с биографией Булгакова, актёры отжигают, а мир фильма сверкает ар-деко и декадансом.

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