Экранизации Warhammer 40,000: официальные, фанатские и будущие

Минуло тридцать два года с появления первых настольных игр по вселенной Warhammer 40,000. По ней существуют книги, комиксы, видеоигры и тематические выставки. Но все еще не хватает важной детали: экранизации, достойной пафосности и величия этого мира. Хотя бы одной, но фундаментальной. Сотни режиссеров и художников пробовали, однако смогли лишь на пару шагов приблизиться к цели, а некоторые даже умудрились споткнуться и упасть, так ничего и не достигнув.Тем не менее фильмов по Warhammer 40,000 существует немало: официальных и фанатских, анимационных и с живыми актёрами. Некоторые вы могли пропустить, даже внимательно следя за всем, что происходит со вселенной. Вспомним о главных.

Экранизации официальные (и неудачные)

Ultramarines: A Warhammer 40,000 Movie

Начнем мы с самого известного фильма — и самого ненавистного для поклонников вселенной. Увы, вспоминая об экранизациях Warhammer 40,000, сложно обойтись без «Ультрамаринов». Хотя очень хочется.

Это было первое большое произведение, снятое при участии не только Games Workshop, создателей оригинальных настольных игр, но и сценариста Дэна Абнетта, автора самых известных книг по Warhammer 40,000. Вот только доверили всё снимать не тем людям и не на те деньги. Картина выглядит так, будто сняли ее не в 2010 году, а на заре 3D-анимации, когда дети собирались у экранов и смотрели «Перезагрузку» (ReBoot). Слабая графика не позволяла передать пафос. Отсутствие интересных локаций загнало сюжет в рамки. Эти и прочие ограничения превратили самый важный фильм вселенной Warhammer 40,000 в картину, которую все стараются забыть.

Короткометражки Games Workshop

Больше в полный метр Games Workshop даже не совались. Зато они ежегодно выпускают рекламные короткометражки, которые вызывают у фанатов широкий спектр реакций — от ненависти и непонимания до радости и дикого хохота.

Первые два чувства провоцируют анимационные эпизоды, сопровождающие новую серию Warhammer Adventures. Это книжки для детей, рассказывающие веселые истории про подростков в мирах Warhammer Fantasy и Warhammer 40,000. Аудиоварианты книг озвучивают актеры Билли Пайпер и Девид Теннант, известные по сериалу «Доктор Кто». Но сейчас, конечно, не о них, а о рекламе. К книжкам выпустили несколько анимационных роликов, при просмотре которых любой поклонник взрослого Warhammer возопит в небеса: «За что?!»

А вот реклама миниатюр может заинтересовать даже тех, кто про Warhammer ничего не знает. Например, обновленную линейку миниатюр армии нурглитов приурочили к Рождеству и спели в честь этого рождественскую песню. А новую миниатюру Шумового Десантника представили в ролике, который выглядит как клип рок-группы. И как вам пародия на «50 оттенков серого», где Грей вместо увлечения садо-мазо собирает миниатюры (не покрашенные)?

Лучшие фанатские мультфильмы

Отчаявшись получить нормальную экранизацию, фанаты попытались снять её сами. И получилось лучше, чем у киношников.

Astartes: The Movie

Простой 3D-художник решил сделать анимационный фильм при поддержке всех заинтересованных. Для этих целей он завел страничку на Patreonи до сих пор продолжает трудиться над своей мечтой.

Результатом пока что стали три мультфильма со средним хронометражем в 70 секунд. Но малую продолжительность автор компенсирует качеством. Графика в его роликах отменная, да и сюжет он выбрал не самый заезженный. Вместо очередного превозмогания на планетах он показывает, как космодесант штурмует вражеские корабли.

Каждую из трех серий на YouTube посмотрели уже более миллиона раз. Отличное достижение.

His Angels

Этот ролик, как и два следующих, — работа автора, известного как Cloud of Judgement. Список его умений обширен: анимация, графика, музыка, сценарий и постановка. С каждым фильмом он становится все опытнее как режиссер и аниматор. Но начнем с худшей его работы.

Короткометражку His Angels легко спутать с роликами из стратегии Dawn of War, и это неудивительно. Автор создавал свой мультфильм два месяца, вооружившись видеоигровым движком Source и использовав ресурсы упомянутой игры.

Сюжет прост: гвардейский полк почти уничтожен отрядами империи Тау, но в дело вмешивается орден космодесанта Кровавые Вороны, получивший известность как раз благодаря Dawn of War. Как позже признался автор, даже такой короткий фильм не обошелся без ошибок. Например, утративший надежду гвардеец молится Императору, по-христиански сложив ладони, а не изобразив Аквилу, имперского орла.

Bloom

После His Angels автор понял, что одним пафосом сообщество не удивить — нужны нестандартные сюжеты. Так что он взял за основу фанатскую и совсем не каноничную историю с 4chan и качественно ее анимировал.

По сюжету, ассасина из Храма Виндикар отправляют убить эльдарку. Однако, увидев ее лицо, убийца дает слабину и не может нажать на курок. С детства ассасинов учат подавлять любые эмоции, но справиться с любовью герой не смог. И все бы закончилось иначе, не вмешайся пробудившиеся свежеватели некронов.

The Fortress Monastery

«Там, где есть неясность, я принесу свет.

Там, где есть сомнения, я посею веру.

Там, где есть грех, я покажу путь искупления.

Там, где есть гнев, я направлю его.

Слово в моей душе будет подобно оружию на войне»

Последняя и, пожалуй, самая слабая в плане сюжета работа Cloud of Judgement. Зрителям показывают рутину, которой занимаются космодесантники, пока не стреляют во врагов Императора. Долгие дни они проводят в тренировках и выслушивают молитвы и заветы Магистров орденов и капелланов. Литании вдалбливают братьям основы их существования. Их долг — исполнять волю Императора, то есть сражаться и умирать. А тем временем технические десантники собирают для них священное оружие правосудия и ярости.

The Fortress Monastery — мультфильм со слабым сценарием, зато пафосный, стильный и мрачный. По настрою он полностью соответствует вселенной Warhammer 40,000.

The Lord Inquisitor

Самый известный неснятый фильм по Warhammer, о закрытии которого скорбели все. В 2011 году художник-энтузиаст Эрасмус Бросдей всерьез подсел на вселенную Warhammer 40,000 и загорелся желанием сделать по ней мультфильм, пусть и короткометражный. До 2016 года он усердно работал над лентой, которая в плане графики действительно поражала воображение. За это время проект оброс командой. Но чем дальше продвигался автор в его создании, тем сильнее уставал. Он выпустил законченный пролог и уже в 2017 году отменил проект.

За два года The Lord Inquisitor так и не был не возрожден, а значит, надеяться на благосклонность создателей к фанатам не стоит. А жаль: это был самый амбициозный фанатский проект, удивляющий своим размахом.

Лучшие фанатские фильмы с актёрами

Exterminatus

От анимации перейдем к фильмам с живыми актерами. Начать следует с Exterminatus — короткометражной ленты 2016 года, снятой, разумеется поклонниками без какой-либо коммерческой выгоды для себя.

Бюджет у фильма почти нулевой. Даже единственному космодесантнику здесь приходится бегать в ботинках-платформах, чтобы чуть-чуть выделяться ростом на фоне обычных людей. Но это картине даже на руку: нарочно или нет, она вышла чрезвычайно смешной во всем, от сценария до актерской игры. Просто вглядитесь в лица тех, кто пытается атаковать космодесатника из отряда Темных Ангелов!

Кажется, будто за фильм отвечала та же команда, что снимает смешные боевики с Александром Невским. Exterminatus можно посмотреть, чтобы поднять себе настроение — и восхититься фанатами, которые с огоньком смогли показать забавный экшен.

На мою девушку упал космодесантник

Нам всем абзац (чтоб хуже не сказать),

В окопах на бойцах горит одежда,

И потому мы смотрим в небеса,

Космодесант — последняя надежда!

Эта песня барда Саши Кладбище, наряду с её же «40 000 способов подохнуть», стала поистине народной. Ваш покорный слуга слышал исполнение «На мою девушку упал космодесантник» от людей, которые про Warhammer и слыхом не слыхивали. Им просто нравится песня.

Но не все знают, что на эту песню есть еще и клип, и не какой-нибудь, а полноценное видео с отдельным сюжетом. Еще меньше людей знает, что это видео не единственное. На менее известный трек «Над нами баржи Абаддона…» тоже сделали клип, и тоже полноценный, сюжетный, с экшеном и графикой.

Всё это — из сериала «Комиссар и Недобитки», снятого Сашей и ее друзьями. Сериал низкобюджетный, короткий (всего на двадцать минут), но достаточно веселый, чтобы вы не пожалели об этих минутах.

Guardsman

О создателе Guardsman мы сегодня вспомним еще не раз. Ричард Бойлэн — один из немногих фанатов, который благодаря любви к вселенной смог найти работу мечты.

До того как посвятить жизнь Warhammer 40 000, Бойлэн занимался постановкой роликов и кат-сцен для игр Electronic Arts, а в свободное время творил близкое его сердцу искусство. Короткометражку Guardsman сняли буквально за день, а потом режиссер и по совместительству исполнитель главной роли начал искать возможность превратить снятое в атмосферный фильм. Для этого ему понадобилось около девяти тысяч долларов, поддержка друзей, неравнодушные спонсоры и люди, которые горели его идеями.

Сюжет в фильме довольно простой: он рассказывает, как космодесантник спасает гвардейца от тиранид. Ролик моментально разлетелся по Сети, полностью перевернув жизнь Бойлэна, но об этом дальше.

Helsreach: The Movie

Бойлэн творил не только кино, но и анимацию. Его главным творением стал мультсериал Helsreach, которым режиссер занимался с 2016 года.

Сериал небольшой — продолжительностью всего полтора часа, как полнометражный фильм. Но если вы посмотрите из него хоть пару секунд, то надолго запомните его стиль и больше ни с чем не спутаете. Он сохраняется даже при том, что от серии к серии рисунок менялся: от карандашных рисунков до полноценной 3D-анимации.

Сюжетно сериал — экранизация одноименной книги писателя Аарона Демски-Боудена, а звуковая дорожка взята из ее аудиоверсии. Здесь описано начало злоключений капеллана Гримальда, посланного на планету Армагеддон сдерживать орков.

Будущие экранизации

Angels of Death

После успеха Guardsman и Helsreach Ричарда Бойлэна пригласили на постоянную работу, и не куда-нибудь, а прямо в Games Workshop. Он будет снимать мультсериал для поклонников Warhammer, и уже по тизеру видно, что проект примерно в миллион раз лучше Ultramarines: A Warhammer 40,000 Movie.

Сериал должен стартовать в этом году. Расскажет он об отряде Кровавых Ангелов, который сталкивается не только с врагами человечества, но и со своим прошлым. Из-за гибели примарха (главнокомандующего) десять тысяч лет назад все наследники легиона рано или поздно впадают в Черную Ярость — безумие, заставляющее их убивать всех вокруг. Потому рядом с боевыми братьями всегда дежурят те, кто может почувствовать приближение этого момента и «убрать» из роты потенциально опасного Астартес. Но что делать, если такого человека нет и каждый космодесантник становится бомбой с часовым механизмом?

Horus Heresy: Death of Hope

Аниматор Марк Льюис Спарк уже несколько лет творит волшебство. У его проекта Horus Heresy: Death of Hope есть несколько особенностей, которые пробуждают к нему неподдельный интерес.

Во-первых, сеттинг. Ересь Хоруса произошла за десять тысяч лет до времени действия игр по Warhammer 40,000, так что персонажи здесь специфические, как и взаимодействие между ними. В те времена все было менее однозначно, и кто был врагом, а кто другом, не понимали даже в легионах.

Во-вторых, автор мог бы уже давно выпустить свой фильм, но не стал. Вместо этого он дорабатывает графику и наращивает масштабы. Если раньше фильм смотрелся как низкобюджетная игра, то теперь выглядит так, что даже самый ленивый поклонник вселенной заплатил бы за билет в кино.

Фильм расскажет о каноничном событии — Битве за Калт. Чтобы ослабить легион Ультрамаринов, архипредатель Хорус отправил в их родные миры легионы Пожирателей Миров и Несущих Слово. Они учинили там зверства и разрушения, но за годы правления Робаута Жиллимана миры стали крепче и научились сами давать сдачи, не ожидая помощи от Императора.

Забавные «экранизации»

Завершая экскурс в экранизации Warhammer 40,000, вспомним тех фанатов, у которых нет бюджета, нет навыков режиссуры и 3D-анимации, но есть желание что-нибудь снять. И иногда получается забавно.

My Body is a Cage

Простой художник из интернета по имени Real David, услышав песню My Body is a Cage канадской инди-рок-группы Arcade Fire, не удержался и нарисовал по ней клип. Песня совсем не связана с тем, что происходит в видео, просто она достаточно грустная, и в ней рефреном повторяется фраза «Мое тело — это клетка, которая меня сдерживает».

В клипе речь идет об императоре времен Ереси Хоруса. Любимый сын смертельно ранил отца, и вот уже десять тысяч лет тот должен находиться в анабиозе, чтобы не умереть и дарить человечеству свет во мраке космоса.

If the Emperor had a Text-to-Speech Device

Другой поклонник делает мультфильмы с очень скупой анимацией, состоящие, как правило, из чужих рисунков по вселенной Warhammer 40,000. В своеобразной визуальной манере автор высмеивает происходящее в Империуме.

Однажды Императору подключили устройство, позволяющее синтезировать голос, и тот смог наконец высказать все, что думает. Инквизиция? Экклезиархия? Астартес с сидушкой унитаза на знаменах — величайшие воины Империума? О, Императору будет о чем потолковать с нынешними правителями!

И не только ему. Сериал, несмотря на название, ушел заметно дальше банальных посиделок с негодующим повелителем Человечества и рассказывает о других забавных ситуациях в мире 41-го тысячелетия.

Культ Ереси

Под конец — еще немного фанатского юмора и минимальных бюджетов. Виктор Князев ведет канал, где выкладывает отрывки из известных фильмов, переозвученные так, что они становятся зарисовками из жизни обычных и необычных обитателей 41-го тысячелетия. Ни о какой серьезности речи не идет вообще, зато тут много мемов и шуток, знакомых каждому, кто увяз в Warhammer 40,000. Держитесь за живот и смотрите!