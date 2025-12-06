Путь сквозь холод. Краткая история русских ледоколов

Россия владеет самым мощным ледокольным флотом в мире — такого больше нет ни у кого. Опыт использования этих судов огромен, как и количество времени, которое они провели в Арктике. При этом полностью отечественными наши ледоколы были далеко не всегда. Когда-то большую часть делали на заказ за рубежом, но постепенно ситуация изменилась. Рассказываем, почему и каким образом это произошло.

Оледеневший край

Паровой речной ледокол «Саратов»

Владельцы и капитаны первых ледоколов и помыслить не могли о том, чтобы тягаться с арктическими льдами. Эти суда, строившиеся во второй половине XIX века, с трудом справлялись со льдинами в более южных широтах. Они использовались в целях сугубо экономических — чтобы продлить сообщение с замерзающими портами вроде Кронштадта. В период, когда лёд уже сковывал воды Финского залива, мешая движению судов, но был ещё недостаточно крепким для саней, Кронштадт, как и весь населённый остров Котлин, оказывался отрезан от Петербурга.

Строго говоря, ломать лёд корабли умели и в парусную эпоху. А вот сдавать назад, чтобы можно было с разгона ударить по льдине ещё раз, научились только в паровую. Потому и попытки создать ледокол стали предприниматься лишь в 1830-е годы, в США и Голландии. Кстати, именно тогда, на американском ледоколе «Ассистенс» (1835), судостроители опробовали форштевень специфической формы, который позволял кораблю не столько таранить лёд, сколько вползать на него носом и ломать собственным весом.

Этой идеей воспользовались и в России. В 1864 году специалисты переделали в таком ключе носовую часть буксира «Пайлот» — так и появился первый русский ледокол. В основном он занимался грузовыми и пассажирскими перевозками через Финский залив, причём нередко по ценам, в разы превышавшим обычные. Причиной тому была слабость «Пайлота». Всё-таки в те времена люди ещё только учились строить ледоколы, так что буксир регулярно затирало льдами и било о них. В результате ломались и гнулись винты и валы, повреждался корпус. Кроме того, «Пайлот» часто не справлялся с маршрутом сам — в тяжёлые недели приходилось прокладывать дорогу во льдах взрывчаткой, подпиливать слишком крепкие льдины и растаскивать их буксирами.

Первый русский ледокол

Видя, с каким количеством проблем сталкивается первый ледокол, Россия до середины 1870-х годов не спешила обзаводиться новыми. Эксперименты с его использованием к принципиальным сдвигам тоже не приводили — по большей части из-за уникальной экономической ситуации в стране. Дело в том, что ледокол мог показывать рентабельность только в столице. Порты в других частях страны отставали в развитии — требовалось модернизировать их, расширять, увеличивать их пропускную способность, подводить к ним железные дороги. Собственно, этим Россия и занималась, а потому в строительстве ледоколов несколько отстала от Европы и США. Когда же инфраструктурная подготовка закончилась, наступили совершенно другие времена. В использовании ледоколов появился экономический смысл, и к началу XX века присутствие таких судов в русских портах стало совершенно обычным делом. Уже можно было начать думать о такой близкой, но неприступной Арктике.

Способность прокладывать путь через арктические льды сулила России немалую выгоду. Как все наверняка помнят по урокам географии, львиную долю российских территорий омывает Северный Ледовитый океан, и он почти весь год скован льдами. Северный проход вокруг Евразии открыт лишь несколько месяцев, но даже тогда пользоваться им небезопасно. Так, в 1934 году пароход «Челюскин» был раздавлен и затонул; команда и пассажиры — больше ста человек — остались на льду. За спасательной экспедицией (к счастью, увенчавшейся успехом) тогда с напряжением следила вся страна.

Конечно, можно забыть про северные воды и ходить, скажем, из Петербурга во Владивосток через Средиземное море и Индийский океан. Но тогда придётся либо пользоваться Суэцким каналом, что выходит дороже и дольше, либо огибать Африку — ещё дольше.

Северный путь из Европы во Владивосток (обозначен синим) против альтернативного маршрута через Суэцкий канал (красным) [CC BY 4.0] / Collin Knopp-Schwyn and Turkish Flame

Поэтому Россия не отказывалась от идеи «разморозить» Северный морской путь. Так можно было бы доставлять грузы на Дальний Восток с меньшими расходами и даже попробовать взять на себя часть грузооборота между Азией и Европой. Правда, задача это непростая. Мало научиться делать надёжные проходы во льдах — для массового транзита нужна богатая инфраструктура на берегу, причём в самой неприветливой части планеты. Так что освоение Северного морского пути растянулось на добрую сотню лет.

Мозговой штурм Россия рассматривала разные проекты, которые позволили бы форсировать освоение Северного морского пути. Некоторые лежали на стыке гениальности и безумия. Например, инженеры предлагали перегородить Берингов пролив плотиной и построить на ней атомные насосы. Они бы откачивали на ту сторону верхний слой воды — по расчётам, тогда глубоководные тёплые течения поднялись бы и растопили бы льды. Но проект не реализовали из-за того, что строительство было дорогостоящим, а результат — негарантированным. Предлагали и откровенно безумные вещи. К примеру, раскалывать арктические льды и на буксире отвозить их в южные моря. А в послевоенные сороковые Сталину пришло письмо с предложением разнести льды атомными бомбами. Но ядерные заряды у нас тогда ещё только разрабатывались, да и нужны были для совсем других задач.

Самое начало пути

Степан Осипович Макаров, 1898 год

Первым упорным и влиятельным подвижником «ледокольного» освоения Арктики был адмирал Степан Макаров (1848–1904). Узостью мышления он точно не страдал: Макаров нацелился не столько на сам Севморпуть, сколько на покрытый толстенными многолетними льдами Северный полюс. Для путешествия к нему требовался ледокол принципиально нового типа.

Минуя чиновников, Макаров отправился прямиком к потенциальным заказчикам — в Петербург. Он организовал лекцию под говорящим названием «К Северному полюсу — напролом!», и та собрала немало влиятельных людей. Говорил Макаров чрезвычайно живо и убедительно и сумел создать нужную атмосферу.

Вместе с Менделеевым, который заразился его идеей освоения Арктики, адмирал отправился к министру финансов Витте. Суть предложения, хоть и подкреплённая уймой сложных расчётов, была проста: давайте построим здоровенный ледокол и станем активно применять его на Северном морском пути и в больших сибирских реках — выгода получится такой, что всё окупится многократно.

Министр финансов, сам недавно пролоббировавший куда более дорогой и потенциально прибыльный проект Транссибирской магистрали, понимал язык выгоды. И строительство первого линейного ледокола одобрил.

Первый линейный ледокол «Ермак»

Новый ледокол, названный «Ермак» в честь знаменитого покорителя Сибири, заложили в 1897 году, в британском Ньюкасле. Отечественные казённые верфи были заняты военными заказами, а на отечественных коммерческих выходило строить дороже, чем на иностранных. Англичане чуяли за «Ермаком» перспективу и были готовы предлагать хорошие скидки, чтобы с самого начала закрепиться на формирующемся рынке крупных ледоколов.

Правда, идея-фикс Макарова — прорваться на Северный полюс — не осуществилась. Адмиралу с новым ледоколом отчаянно не везло. К примеру, однажды «Ермак» так неудачно ударился о крепкий лёд, что пришлось переделывать всю носовую конструкцию. В другой раз он провалил запланированный обход Новой Земли из-за чрезвычайно сложной ледовой обстановки. В итоге идею освоения Северного полюса с ледоколами отложили, и «Ермак» отправился трудиться на арктических маршрутах.

Линейный ледокол окупился невероятно быстро. В первый же год работы он помог спасти вынесенный на остров Гогланд броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» — пробил к нему дорогу сквозь льды, позволив снять корабль до весеннего прилива, когда его бы с размаху разбило о камни. А броненосец стоил в три раза больше, чем сам «Ермак», — 4,5 миллиона рублей против 1,5.

Картина «Первое полярное плавание ледокола Ермак» М. Г. Платунов

Но это не идёт ни в какое сравнение со спасением всего Балтийского флота в феврале 1918 года. Большевики тогда только-только захватили власть и не успели толком навести порядок даже в Петрограде. Брестский мир с немцами ещё не был заключён, и те успешно наступали. Флот находился в столице Финляндии, где понемногу разгоралась своя гражданская война. Скоро там должны были высадиться немцы, так что корабли требовалось эвакуировать, но Финский залив затянуло льдом. В том году он оказался особенно крепким — но только не для «Ермака». Ледокол показал себя с лучшей стороны: вытащил и отконвоировал в Кронштадт 240 боевых и вспомогательных кораблей.

У министра финансов Витте, похоже, и правда был исключительный нюх на смелые, но выгодные проекты. Окупиться в сотни раз способно редкое судно.

С крушением Российской империи страница перевернулась не только в общей истории страны. На пятки паровой эпохе наступала дизельная. Дизельные ледоколы меньше поддавались влиянию коварной арктической погоды — чем мощнее корабль, тем больше у капитана места для манёвра. Росла заинтересованность руководства новой страны в Севморпути и Арктике в целом. СССР было важно не только выполнять экономические и научные задачи, но и поддерживать свою репутацию. Подвигами арктических лётчиков, ставшими первыми Героями СССР, восхищалась вся страна. Полярных станций становилось всё больше, а вместе с тем увеличивалась и активность ледокольного флота.

Ледокол «Ермак» у причала

Тот, правда, по-прежнему большей частью закупался за рубежом. На Советском Союзе сказалась и недавняя мировая война, и гражданская. С ходу начать делать всё самим, да ещё и хорошего качества, было очень сложно. Сдвиги намечались, но небольшие.

После Второй мировой войны одним из крупнейших поставщиков стала Финляндия. По заключённым соглашениям эта страна считалась для Советского Союза дружественно-нейтральной. Кроме того, от Российской империи ей достались верфи, да и находилась Финляндия буквально под боком. Ко всему этому примешивался политический фактор. Великобритания и США, где ледоколы строились раньше, дружественными быть перестали — шла холодная война.

Вперёд и назад

«Ленин», первый атомный ледокол [CC BY 3.0] / Дмитрий Рыбин

В 1950-е годы произошло то, что позволило отечественным ледоколам стать уникальными. СССР прибег к силе атома.

Мощность судов увеличилась в 2−3 раза — однако главное преимущество крылось в другом. Дизельные ледоколы, ломая лёд, расходуют много топлива. Регулярно подгонять к ним танкеры не получается из-за тех же льдов, а для постоянной дозаправки требуется инфраструктура, транспорт, время — то есть много денег.

Использование атомной энергии решало эту проблему, и автономность ледоколов резко выросла. Теперь команда могла проводить среди безбрежных арктических льдов не 20−50 суток, как раньше, а полгода и даже больше. Да и последний срок определялся скорее запасами провизии. Пришлось думать о досуге для команды и в целом улучшать условия жизни на борту.

Введение в уравнение силы атома определило то, где должны строиться новые ледоколы. Их делали в СССР, а затем в России просто потому, что только эта страна обладала нужными технологиями и могла создавать корабли определённого качества за определённую цену. Правда, несколько корпусов пришлось заказать у финнов, но вся высокотехнологичная «начинка» была отечественной.

Дизель-электрический ледокол «Москва» в 2008 году во время достройки на воде. Построен на «Балтийском заводе»

В 1959 году завершилось строительство первого атомного ледокола «Ленин». Прямого военного назначения он не имел, к тому же суда на ядерной тяге вероятные противники строить умели — поэтому между секретностью и пиаром руководство СССР выбрало второе. На строящийся атомоход регулярно организовывались масштабные экскурсии. Не стеснялись принимать и иностранцев — первый атомный ледокол посетил будущий президент США Ричард Никсон.

В результате работы «Ленина» с 1960 по 1976 год, когда в Арктике появился второй атомный ледокол, срок навигации по Северному морскому пути вырос с 3,3 до 11 месяцев. Выгоду легко можно себе представить.

Почему же второй ледокол появился лишь спустя шестнадцать лет? Всё просто: «Ленин» считался экспериментальным. Иностранцы активно испытывали атомные гражданские суда и всегда находили их невыгодными. У нас же была Арктика, где «атомный» подход потенциально мог окупиться. Но такое предположение, да и применимость ядерного двигателя в дальней перспективе требовалось доказать. Этим «Ленин» и занимался — не без ряда внештатных ситуаций и смелых экспериментов. В конце концов накопленный им опыт доказал рентабельность арктических атомоходов, и путь к созданию атомного ледокольного флота наконец был открыт.

Атомный ледокол «Ямал», 2001 год [CC BY-SA 2.5] / Wofratz

Правда, после распада СССР атомные ледоколы на какое-то время остались не у дел. Прекратились крупные северные стройки, начался отток населения, грузооборот резко сократился. Атомный ледокольный флот стал нерентабельным.

Казалось, что столетней мечте об активном Северном морском пути уже не суждено осуществиться, — но затем Россия, зализав экономические раны, вновь обратила взор на этот сложный регион. Рухнувший арктический грузооборот стал постепенно восстанавливаться. В 2016 году он обошёл пиковые советские показатели, а потом скакнул ещё выше и к 2019-му превзошёл их почти в десять раз. В немалой степени это заслуга активной разработки арктических территорий — наша страна успешно добывает там полезные ископаемые, загружая удобную трассу.

