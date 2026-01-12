Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр

В этой части подборки будущих фильмов мы расскажем об экранизациях игр, которые близки к фэнтези и фантастике. В последние годы экранизации игр считаются в Голливуде золотой жилой — в один только 2026-й их выходит столько, что хватило на отдельную подборку. Впрочем, почти все главные новинки — уже в какой-то мере устоявшиеся кино франшизы.

Возвращение в Сайлент Хилл

Return to Silent Hill

Когда? 23 января 2026-го.

Что? Мистические ужасы, экранизация игры Silent Hill 2.

О чём? О заброшенном городке Сайлент Хилл. Там всегда стоит туман, вместо дождя падает пепел, а основное население — уродливые твари, отражающие ваши страхи и комплексы. В Сайлент Хилл отправляется Джеймс Сандерленд — его туда письмом пригласила жена. Давно покойная…

Кто? В Сайлент Хилл возвращается Кристоф Ганс — тот самый, кто когда-то снял довольно удачную первую экранизацию этой игры (а ещё готику «Братство волка» ). Сандерленда играет Джереми Ирвин — Генри из сериала «Чужестранка: Кровь от крови моей». Девочку Лору изобразила Иви Темплтон, игравшая её и в ремейке Silent Hill 2 (она же, кстати, Агнес из «Уэнсдей»). А бродить по городу они будут под музыку Акиры Ямаоки, композитора игровой серии.

Чего ждём? Надеемся на возвращение в тот самый Сайлент Хилл во всех смыслах. В игровой, потому что фильм на сей раз основан на сюжете конкретной игры, а не на общем образе «туманного города, где жуть творится». И в тот туманный город, где жуть творится, снова созданный на экране Кристофом Гансом. Это вовсе не гарантия успеха, и трейлеры пока не выглядят как откровение. Но лучшей комбинации для перезапуска «Сайлент Хилла» мы и сами бы не придумали.

Уличный боец

Street Fighter

Когда? 16 октября 2026-го.

Что? Боевик о единоборствах и супершпионах по мотивам серии Street Fighter.

О чём? О подпольном турнире уличных супербойцов со всего света, вокруг которого плетутся политические интриги. Загадочная Чун-Ли заманила на него названых братьев Рю и Кена. Им предстоит наладить отношения, сразиться с другими мастерами единоборств и раскрыть мировой заговор.

Кто? Режиссёр Китао Сакурай. Эндрю Кодзи — Рю, Ной Сентинео — Кен, Каллина Лян — Чун-Ли. Более крупным звёздам дали небольшие роли: Джейсон Момоа — Бланка, 50 Cent — Балрог. А главной изюминкой должен стать Давид Дастмалчян в роли злодея Байсона.

Чего ждём? В отличие от Mortal Kombat с его двумя успешными фильмами, Street Fighter в кино не так везло. Забавный китчевый боевик 1994 года с Ван Даммом оставил истории разве что мем OF COURSE! с Байсоном. А про фильм 2009 года (да, он был!) даже автор этих строк узнал при подготовке статьи.

Так что версия Сакурая без труда может стать лучшим киновоплощением «Уличного бойца». Актёры действительно удачно подобраны под образы, да и студия всеми силами упирает на верность игре.

Всё ещё ждём: Мортал Комбат 2 Mortal Kombat II Когда? 8 мая 2026. Фильм был в ожиданиях 2025 года, но его перенесли. Что? Фэнтези про единоборства. Экранизация игровой серии Mortal Kombat . О чём? Бог молний Рэйден созвал избранных бойцов для участия в Смертельной битве. Это межмировой турнир по единоборствам, в котором решится судьба Земли… и который в первом фильме так и не состоялся. Но защитникам Земного мира — Соне Блэйд, Лю Кангу, Джонни Кейджу, Джаксу и, как там его, тому новому парню, который теперь главный герой, — предстоит встреча с новыми противниками. Кто? Тот же режиссёр Саймон Маккуойд, но новый сценарист — Джереми Слейтер (с пугающим портфолио, где есть «Фантастическая четвёрка» Транка и « Тетрадь смерти» от Netflix ). В главных ролях все те же лица, но, наконец, появится Джонни Кейдж, которого играет Карл Урбан (Бутчер из « Пацанов », Эомер из «Властелина колец» и Дредд из «Дредда»). Чего ждём? Смертельной битвы, чёрт побери! Нельзя сказать, что в первом фильме не было драк, но само событие, вынесенное в заголовок, отложили на сиквел. Впрочем, Маккуойд обещает, что «обманет зрительские ожидания», поэтому не сильно удивимся, если и вторая часть окажется лишь подготовкой к турниру. Помимо Кейджа, нам обещают множество других персонажей из игр: Нуба Сэйбота, Бараку, Синдел, Китану и самого императора Шао Кана.

Обитель зла

Resident Evil

кадр из старой «Обители зла», из новой пока кадров нет

Когда? 18 сентября 2026-го.

Что? Зомби-апокалипсис по мотивам серии Resident Evil.

О чём? О городке Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» неудачно ставила опыты и устроила локальную эпидемию зомби. И про курьера Брайана, который перевозит органы для трансплантации, — его командировали как раз в больницу этого городка в самый неподходящий момент.

Кто? Зак Креггер, режиссёр изобретательных ужастиков «Орудия» и «Варвар». В главной роли Остин Абрамс, сыгравший в тех же «Орудиях», а также в пятом и шестом сезонах «Ходячих мертвецов».

Чего ждём? Очередную попытку спасти «Обитель зла». По этим играм снимают очень много кино, но редко когда удачно. Блокбастеры с Миллой Йовович нашли своих поклонников, но к играм имели мало отношения. Среднебюджетный «Раккун-Сити», более близкий к играм, успеха не имел. Сериал разгромили критики, и его закрыли после первого сезона.

Креггер, как до него Пол Андерсон, снова пытается рассказать неканоничную историю неканоничного героя. Это само по себе ещё не минус, но к Resident Evil это будет иметь отношение только по названию. Сценарий перезапуска уже утёк в Сеть, и отзывы о нём — ну, сойдёт; бывало в этой франшизе и похуже. Тут, по крайней мере, есть кое-какой чёрный юмор.

Супер Марио: Галактическое кино

The Super Mario Galaxy Movie

Когда? 3 апреля 2026-го.

Что? Сказочный комедийный мультфильм по игре Super Mario Galaxy.

О чём? О водопроводчике Марио Марио и его брате Луиджи Луиджи Марио, попавших в сказочный параллельный мир. На сей раз они вместе с принцессой Пич отправляются в космос бороться с Боузером-младшим, сыном злодея первой части.

Кто? Всё те же, кто снимал «Братьев Супер Марио». Режиссёры Аарон Хорват и Майкл Джеленик, на озвучке Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой и Джек Блэк. К ним присоединится Бри Ларсон в роли космической мамочки Розалины.

Чего ждём? Продолжение не шедеврального, но популярного и кассового мультика 2023 года. Если первая часть была условно основана на «Марио» в целом, то у второй есть конкретный первоисточник — трёхмерный платформер 2007 года. Так что в сюжете будут звёздные скитальцы люмы, два Боузера и чёрная дыра. В остальном от первой части «Галактика» обещает отличаться разве что местом действия.

Читайте также «Братья Супер Марио в кино». Так супер или не супер? Дарья Беленкова 11.04.2023 45595 В общем-то критики оказались правы — мультфильм увлекает даже меньше «Миньонов» и «Гадкого я». Но душа фаната поёт!

А также: Devil May Cry, 2 сезон Второй сезон америме про охотника на демонов Данте. Первый удивил нестандартным взглядом на демонов, которые тоже люди. Watch Dogs Боевик про хакеров, «киберпанк ближнего прицела», снятый довольно малоизвестной командой. В главной роли Софи Вайлд («Два, три, демон, приди»). У фильма нет даты выхода, но съёмки уже закончены, так что есть шансы на 2026-й. The Mortuary Assistant Хоррор по одноимённой игре про работницу морга. В главной роли Вилла Холланд («Стрела», «Флэш»).

Точно не выйдут: « Легенда о Зельде » — этот фильм запланирован на 2027-й. Death Stranding: Isolation — аниме от Кодзимы и Кувшинова запланировано на 2027-й. Экранизации Elden Ring, Magic: The Gathering, Call of Duty, BioShock — в этих проектах ещё конь не валялся.

