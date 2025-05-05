Обзор сценария будущего перезапуска «Обители зла». Есть ли хоть что-то от игр?

Я уже давненько не обозревал новых сценариев. Одна из основных причин этому — нехватка времени. Другая — отсутствие работ, которые бы вызывали желание потратить несколько часов на их чтение и затем ещё как минимум столько же на описание своих впечатлений. В конце концов, с интересными оригинальными проектами сейчас туговато, а бесконечные сиквелы большинства современных франшиз меня слабо привлекают. Но по случаю ребута «Обители зла» я всё же решил сделать исключение.

И вот франшизу пытаются перезапустить вновь. У руля стоит режиссёр Зак Креггер, который, как бы сказали в каком-нибудь видео канала Greengrass , после успеха «Варвара» был наречён большим талантом. В августе у него выходит «Оружие», новая «Обитель зла» же должна стать его следующим проектом. Сообщается, что Sony согласилась заплатить ему 20 миллионов за сценарий, режиссуру и продюсирование ребута. На секундочку, примерно во столько же обошёлся весь предыдущий перезапуск «Обители зла» целиком. Мне, естественно, стало любопытно, на что же должны уйти эти деньги.

Зак Креггер

Прочитанная мной версия сценария написана Креггером в соавторстве с Шэем Хаттоном («Армия мертвецов» и «Мятежная Луна»). Работа насчитывает 96 страниц. К сожалению, на титульной странице нет даты, так что я не могу сказать, насколько она свежая.

Главный герой сценария — медицинский курьер Брайан (на его роль взяли Остина Абрамса), который специализируется на доставке органов для трансплантации. Он в прямом смысле слова центральное звено истории. Брайан появляется в каждой сцене, и мы неотступно следуем за ним от первого до финального кадра.

Остин Абрамс Exchange (CC BY 3.0)

Ночь у Брайана, откровенно говоря, не задалась. Он только что узнал, что подруга забеременела, а из-за сильного снегопада по дорогам стало крайне опасно ездить. Вдобавок ещё и пропала вся мобильная связь. Но когда ему предлагают очень хорошие деньги за срочную доставку некого груза в Раккун-Сити, Брайан, конечно же, соглашается. И уже на восьмой странице на обледенелой дороге он сбивает женщину в красном платье, что погружает его в пучину безумных событий.

Осторожно, дальше спойлеры!

Естественно, женщина оказывается заражена — как, впрочем, почти все остальные жители (а также местная фауна), которые повстречаются Брайну на пути. Только речь не о стандартных плотоядных зомби. Здешние заражённые начинают стремительно мутировать, обзаводятся тентаклями и способностью сливаться друг с другом, образуя более крупных монстров а-ля человеческая многоножка. Что особенно важно, выстрелы в голову не убивают, а лишь замедляют чудовищ. Так, женщина в красном вскоре «объединяется» с зомби-фермером, чью голову Брайн разнёс из подобранной двустволки.

С каждой минутой ситуация для Брайана становится всё хуже и хуже. Его атакуют заражённые люди, собаки, крысы и даже девочка с ногой-тентаклем — и он, конечно же, тоже заражается. Теперь его единственный шанс — последний этаж больницы в центре Раккун-Сити, где ещё остались несъеденные учёные. Как выясняется, в сумке, которую должен доставить Брайан, находится вещество, из которого можно изготовить антидот. Но удастся ли герою успеть? Или же его дочь вырастет сиротой?



Более того, Брайн, по сути, единственное действующее лицо. Незаражённые люди, которые попадаются ему на пути, умирают мучительной смертью в среднем через две-три страницы. Из этого правила есть лишь одно исключение — лаборантка, у которой аж 20 страниц (одна страница — это примерно минута экранного времени). Я подозреваю, что именно эту роль недавно предлагали Майки Мэдисон. Прочитав сценарий, я совершенно не удивлён её отказу. Хотя, конечно, если бы она согласилась, возможно, роль бы расширили. Начнём по порядку, а именно со слона в комнате. Если предыдущий ребут был хотя бы попыткой перенести на большие экраны первую и вторую части игры с соблюдением временной эпохи, то эта версия использует из первоисточника лишь общую идею зомби- эпидемии, а также названия Раккун-Сити и «Амбреллы» (последнее упоминается в тексте аж один раз). В сценарии нет ни одного из персонажей игр.

«Ты же мог попасть в двигатель! Ты хоть представляешь, какие проблемы у нас бы были?».

В другой сцене Брайн не может активировать лифт и н ачинает горько оплакивать свою скорую смерть. А затем нам показывают рядом с лифтом табличку, указывающую на расположенную напротив лестницу. Или, скажем, эпизод, в котором Брайан и пытающаяся его съесть зомби в красном платье бегают по кругу вокруг полицейской машины, словно это какой-то «Зомбилэнд». Всё действие сопровождается довольно большим количеством юмора, из-за чего начинает закрадываться предательское впечатление, что на самом деле всё это хорошо замаскированная чёрная комедия. Брайан — это совсем не Элис и даже не Лиам Нисон. У него нет особых навыков. Он полный антипод героям экшен-фильмов, что создаёт массу характерных ситуаций. Скажем, в одном эпизоде Брайн случайно стреляет в двигатель своей машины, что рождает массу проблем. Через некоторое время уже в другой машине он случайно стреляет из автомата, после чего один из персонажей-статистов возмущённо говорит ему:

Всё это разбавляется комментариями Брайана по поводу происходящего, а также сюжетными откровениями. Например, мы узнаём, что у учёных изначально был антидот. Но из-за скользкого пола в лаборатории его случайно уронили и разбили (я не шучу). Поэтому для доставки замены и задействовали Брайана, ведь так меньше бюрократии. А ещё в сценарии откровенно издевательский финал, который, на мой взгляд, идеально венчает всю эту трагикомичную историю.

Помимо чёрного юмора, работа сдобрена внушительной порцией боди-хоррора и декалитрами крови. Тут и сливающиеся зомби, и эпизод, где крайне толстый мужчина буквально рождает толпу крыс, и не очень приятная сцена в родильном отделении, от которой немного повеяло духом «Чужого против Хищника: Реквием». Другой схожий элемент — то, что всё действие происходит исключительно ночью, причём в основном в очень темных локациях вроде туннеля, амбара, канализации и подземного паркинга.

После всего сказанного может показаться, что сценарий мне не понравился. Вовсе нет. В целом его было интересно читать — особенно с учётом того, что я воспринимал происходящее как своеобразную чёрную комедию с недалёким главным героем. Если рассматривать её в этом ключе, я вполне не против глянуть такое кино. Плюс, что немаловажно, сценарий очень динамичный: он имеет небольшой объём и при этом плотно начинён различными событиями. В нём практически нет провисаний, всё время что-то происходит. А поскольку объём соответствует примерно полуторачасовому фильму, происходящее не успевает надоесть.

Другое дело, что не совсем понятно, почему это называется «Обитель зла». Ведь если убрать названия Раккун-Сити и «Амбреллы», сюжетно ничего не изменится. Если честно, у меня даже закралось подозрение, что изначально это и был отдельный проект, который немного переделали, поменяв в нём пару имён, и продали как перезапуск.

После истории с «Добро пожаловать в «Раккун-Сити» я совершенно не берусь предсказывать, что может получиться из этого ребута. Конечно, сценарий ещё могут переделать, и не раз. Особенно с учётом того, что уже пошли утечки. Но если всё останется как есть, то реакцию некоторых фанатов, которые наивно думают, что уж в этот раз им дадут соответствующую первоисточнику адаптацию, предсказать нетрудно. Хотя в своё время это не слишком помешало фильмам Пола Андерсона. Пока что выглядит всё так, будто Креггер получил проект под своё «совершенно новое видение» с намеренным отказом от всего, что ассоциировалось как с играми, так и с серией Андерсона. Отсюда и главный герой — курьер, чьи приключения мы наблюдаем, по сути, от его лица. В чём-то это, кстати, даже похоже на игровой процесс.

На мой взгляд, всё в первую очередь должны решить картинка и дизайн монстров. Если студия действительно раскошелилась на 20 миллионов Креггеру, надежда на нормальный бюджет определённо есть, благо актёрам тут явно не придётся платить много. Главное, чтобы в процессе всё это не превратилось в очередные хождения в темноте с плохо нарисованными монстрами.

А если фильм выстрелит, вероятно, в сиквеле уже появятся хоть какие-то персонажи и элементы из игр. А может, и нет, и его героем станет уборщик в исполнении Билла Скарсгарда. Кто знает? В любом случае за странными пертурбациями, которые регулярно выделывает киношная «Обитель зла», интересно следить. И что-то мне подсказывает, что это ещё далеко не конец истории.

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