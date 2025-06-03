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#Что почитать#славянское фэнтези#тёмное фэнтези

«Мрачный Взвод»: тёмное фэнтези в славянском сеттинге

Издательство «МИФ»
3 июня 10:00
691
3 минуты на чтение
Их было трое — Варна, Дарий и Свят. Охотница на нечисть, в венах которой течёт кровь Зверя, воскресший и проклятый мертвец и сирота, хранящий опасную тайну. Разлучённые трагедией, они встречаются спустя много лет, чтобы очистить безымянные земли от ведьм. Но сначала придется разобраться, кто здесь друг, а кто — враг. 
Рассказываем, чем увлекает цикл книг о тёмном мире, где героев ждут лишь беспощадные сражения, кровожадные ведьмы и жуткие ритуалы.

Выбирая из двух зол

Первая часть цикла — «Мрачный Взвод. Ведьмин час» — рассказывает о том, как жестокий мир превратил троих детей в охотников на нечисть. Каждый из них хотел служить свету, но судьба преподнесла сюрприз. Девушка, полюбившая ведьму как родную мать. Юноша, убитый и воскресший после страшного ритуала. Их друг, сильный снаружи и сломленный внутри. Вместе герои преодолевают путь от новобранцев до воинов Мрачного Взвода и переживают встречу, которая переворачивает их жизни навсегда.

Одна из главных тем книги противостояние веры: новый бог против богов старых, церковь против язычества. Люди воюют, насаждая веру огнём и мечом, а охотники Мрачного Взвода сражаются с ведьмами и другими опасными существами. 

Подробно прорисованный мир «Ведьминого часа» придётся по душе любителям тёмной эстетики. Здесь слышится скрип веток, на которых раскачиваются висельники, и ощущается запах колдовского зелья. Птицы мрачным облаком парят над головами, по земле рыскают твари, а упыри тянут к небесам истлевшие руки…

Героям приходится выбирать между злом и ещё бóльшим злом. Каждый совершает ошибки и старается защитить то, что любит.

Авторское видение «Мрачного Взвода» от Риты Хоффман

Издательство МИФ

Нечисть, больше нечисти

На пути охотников встречается множество опасных созданий. Упыри, потерчата, лихо, мавки, ведьмы, волкодлаки — по мотивам книг цикла можно создать энциклопедию страшных существ. Автор вплетает в выдуманный мир мотивы славянских мифов, раскрывая перед читателем русскую фольклорную демонологию. 

Цитата из книги «Мрачный Взвод. Ведьмин час»

«Всякая нечисть, посмевшая осквернить святые земли, должна быть уничтожена», — это первый закон Мрачного Взвода. Упыри, русалки, домовые, бирюки, жировики, лешие — все звериные отродья, отравляющие жизнь людям, должны быть упокоены серебряным оружием и преданы огню.

Во втором томе — «Мрачный Взвод. Двенадцать дней Коляды» — появляются новые чудовища. Справиться с ними способен не каждый охотник. Пока Варна и Дарий пытаются выжить, Свят отправляется в Навь, мир мёртвых, чтобы раскрыть главную тайну своей судьбы. Путь героев полон опасностей и искушений. Ведь они становятся ближе к Нави, обители сверхъестественных сил, и вынуждены принимать непростые решения, подчас обнажая тёмные стороны души.

Третий роман, «Пробуждение Нави», раскрывает все секреты этой мрачной истории. Каждому воздастся по заслугам, а некоторые повороты сюжета удивят. Финальная книга цикла — окончание истории трёх героев, но не конец для Мрачного Взвода. Для тех, кто захочет вернуться во вселенную Риты Хоффман, издательство МИФ выпустило спин-офф.

Новые герои, новые истории

В романе «Мрачный Взвод. Моровое поветрие» действуют уже другие персонажи — Владлен и Лука. Вернув царевичу трон Ярилова града и изгнав из города ведьму, они находят на свою голову новые неприятности. Столицу охватывает загадочный мор: умирают здоровые с виду люди, и никто не понимает, в чём причина эпидемии. Одновременно с этим Ярина, девица-огонь, получает колдовской дар от бабушки и самого чёрта.

Спин-офф «Мрачного взвода» — тёплая, но местами «кусачая» книга о том, как важно не жертвовать собой ради чужих идеалов, о преданности, предательстве и прощении. Встреча со знакомыми героями тоже будет — но в центре внимания всё же останутся Владлен, Лука и их история.

Спин-офф трилогии «Мрачный Взвод»

Издательство МИФ

«Мрачный Взвод. Моровое поветрие»

Издательство МИФ

Цикл «Мрачный Взвод» понравится любителям тёмных историй и неоднозначных героев. Это история о мире, полном чёрной магии, битв и неожиданных событий. Однако даже в таком жестоком месте есть место для дружбы и любви.

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Издательство «МИФ»
#Что почитать#славянское фэнтези#тёмное фэнтези
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