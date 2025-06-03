«Мрачный Взвод»: тёмное фэнтези в славянском сеттинге

Первая часть цикла — «Мрачный Взвод. Ведьмин час» — рассказывает о том, как жестокий мир превратил троих детей в охотников на нечисть. Каждый из них хотел служить свету, но судьба преподнесла сюрприз. Девушка, полюбившая ведьму как родную мать. Юноша, убитый и воскресший после страшного ритуала. Их друг, сильный снаружи и сломленный внутри. Вместе герои преодолевают путь от новобранцев до воинов Мрачного Взвода и переживают встречу, которая переворачивает их жизни навсегда.
Одна из главных тем книги — противостояние веры: новый бог против богов старых, церковь против язычества. Люди воюют, насаждая веру огнём и мечом, а охотники Мрачного Взвода сражаются с ведьмами и другими опасными существами.
Подробно прорисованный мир «Ведьминого часа» придётся по душе любителям тёмной эстетики. Здесь слышится скрип веток, на которых раскачиваются висельники, и ощущается запах колдовского зелья. Птицы мрачным облаком парят над головами, по земле рыскают твари, а упыри тянут к небесам истлевшие руки…
Героям приходится выбирать между злом и ещё бóльшим злом. Каждый совершает ошибки и старается защитить то, что любит.
На пути охотников встречается множество опасных созданий. Упыри, потерчата, лихо, мавки, ведьмы, волкодлаки — по мотивам книг цикла можно создать энциклопедию страшных существ. Автор вплетает в выдуманный мир мотивы славянских мифов, раскрывая перед читателем русскую фольклорную демонологию.
«Всякая нечисть, посмевшая осквернить святые земли, должна быть уничтожена», — это первый закон Мрачного Взвода. Упыри, русалки, домовые, бирюки, жировики, лешие — все звериные отродья, отравляющие жизнь людям, должны быть упокоены серебряным оружием и преданы огню.
Во втором томе — «Мрачный Взвод. Двенадцать дней Коляды» — появляются новые чудовища. Справиться с ними способен не каждый охотник. Пока Варна и Дарий пытаются выжить, Свят отправляется в Навь, мир мёртвых, чтобы раскрыть главную тайну своей судьбы. Путь героев полон опасностей и искушений. Ведь они становятся ближе к Нави, обители сверхъестественных сил, и вынуждены принимать непростые решения, подчас обнажая тёмные стороны души.
Третий роман, «Пробуждение Нави», раскрывает все секреты этой мрачной истории. Каждому воздастся по заслугам, а некоторые повороты сюжета удивят. Финальная книга цикла — окончание истории трёх героев, но не конец для Мрачного Взвода. Для тех, кто захочет вернуться во вселенную Риты Хоффман, издательство МИФ выпустило спин-офф.