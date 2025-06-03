«Мрачный Взвод»: тёмное фэнтези в славянском сеттинге

Первая часть цикла — «Мрачный Взвод. Ведьмин час» — рассказывает о том, как жестокий мир превратил троих детей в охотников на нечисть. Каждый из них хотел служить свету, но судьба преподнесла сюрприз. Девушка, полюбившая ведьму как родную мать. Юноша, убитый и воскресший после страшного ритуала. Их друг, сильный снаружи и сломленный внутри. Вместе герои преодолевают путь от новобранцев до воинов Мрачного Взвода и переживают встречу, которая переворачивает их жизни навсегда.

Одна из главных тем книги — противостояние веры: новый бог против богов старых, церковь против язычества. Люди воюют, насаждая веру огнём и мечом, а охотники Мрачного Взвода сражаются с ведьмами и другими опасными существами.

Подробно прорисованный мир «Ведьминого часа» придётся по душе любителям тёмной эстетики. Здесь слышится скрип веток, на которых раскачиваются висельники, и ощущается запах колдовского зелья. Птицы мрачным облаком парят над головами, по земле рыскают твари, а упыри тянут к небесам истлевшие руки…

Героям приходится выбирать между злом и ещё бóльшим злом. Каждый совершает ошибки и старается защитить то, что любит.