Аригато, мангака: как манга и аниме повлияли на японский язык

Неоспоримый факт: массовая культура влияет на нашу жизнь. И Япония, как один из центров массовой культуры, конечно, тоже играет важную роль в этом влиянии. Еда, дизайн, даже отдельные слова — популярность (во многом благодаря интернету) японская поп-культура завоёвывает во всём мире. Однако то, что нравится самим японцам, зачастую сильно отличается от того, что приходится по душе западному человеку. Своя Сеть с форумами, абсолютно непонятными иностранцу, свои франшизы, своё довольно замкнутое сообщество — и, как ни удивительно, свои популярные фразочки из аниме, происхождение которых, скорее всего, ускользнёт от гайдзина (иностранца). Как же влияли аниме и манга на язык японцев последние десятилетия? Давайте разберёмся.

Персонажи манги «Железный человек №28»

После Второй мировой войны, с развитием большой индустрии манги и аниме, миллионы японских детей открыли для себя миллионы интересных историй. Как известно, младшему поколению свойственно придумывать новомодные словечки — а новый вид развлечения только усилил это стремление. Правда, оригинальных слов тогда было очень мало, но вот трансформация языка происходила активно. Например, с тех времён в японской популярной культуре слово «тэцудз и н» (鉄人) стало применяться для обозначения большого робота, супергероя, закованного в железо. Причём употреблять его в Японии начали раньше, чем Marvel представила миру своего Железного человека, — манга «Железный человек №28» выходила с 1956 по 1966 год, а Тони Старк дебютировал в 1963-м.

Конечно, новшества касались не только названий. К примеру, считается, что мангака и аниматор Ос а му Тэдз у ка ответственен за популяризацию слова «энеруг и » — транслитерацию английского «энергия», а также слова «син» (シーン) в значении «тишина».

Потти! И вы опять накупили ненужного хлама на маркетплейсах

В 1970-е годы распространились слова, которые чаще употребляли в быту. В сериале «Яттам а н» (Yatterman, 1977–1979) пара супергероев ищет камень, указывающий на несметные богатства. У их робота-спутника есть кнопка — если её нажать, раздаётся звук «п о тти» (ポッチ). Со временем появился и звукоподражательный глагол «пот и ру» — сейчас он значит «делать покупки в интернете» (то есть нажимать кнопку «купить»). Не меньшую популярность завоевало и слово «сутанб а ру» (スタンバる) — оно означает «приготовиться». Его использовали пилоты мех-гандамов в легендарной аниме-франшизе. Можно понять, что оно образовано от английского standby (стендб а й) — в 1970-е японцы активно перенимали иностранные слова, грамматически адаптируя их для лаконичности.

Более приземлённое и распространённое слово — «бур и кко» (ぶりっ子). Оно употребляется по отношению к девушкам, которые пытаются выглядеть мило, изображая невинность. В отличие от прочих выражений, которые мы упомянули, это было выдумано специально и не меняло своего значения. Его впервые употребил знаменитый мангака Эг у ти Хис а си в 1978 году — в работе «Вперёд, пираты». Слово быстро прижилось в молодёжной среде — им называли эстрадных айдолов — и не теряет популярности до сих пор. Ничего удивительного, ведь индустрия айдолов всё ещё существует, а некоторые образы и приёмы продюсирования не изменились и по сей день.

Ну разве не бурикко?

Ещё одно слово из манги, которое закрепилось в современном интернете, — «нанам э уэ» (斜め上). Буквально оно переводится как «наискось кверху», а в жизни означает экстраординарное решение сложной задачи. Считается, что этот термин придумали для фантастической детективной манги Level E (1995–1997), но он настолько распространился, что даже попал в словари.

В 1990-е годы появилось выражение «тёмная история» (黒歴史) — оно тоже вошло в словари и стало частью повседневной жизни. Причём фраза разошлась так широко, что о её происхождении из аниме Turn A Gundam вскоре забыли. Многие были уверены, что «тёмная история» существовала в японском языке всегда — поэтому, когда в 2022 году на японском телевидении вышел репортаж о Turn A Gundam и его вкладе в разговорную речь, люди были крайне удивлены. В первоисточнике выражение использовалось для описания забытых войн прошлого — а со временем им начали обозначать любые страницы истории, о которых лучше не говорить.

«Изобретательница» нового интернет-приветствия, Рэнгэ Мияучи

В последнее время фразочки из аниме становятся модными и проникают не в бытовой японский язык, а в молодёжный сленг. К этому типу относятся, например, слова, связанные с романтическими историями, — вроде «кюнс и » (キュン死), «смерти от умиления» из манги «Любовный комплекс», или интернет-приветствия «нянпасу» из манги и аниме «Деревенская глубинка», где его употребляла персонаж Рэнг э Мия у чи.

Чтобы слово как следует закрепилось в языке, нужно немало времени — так что понять, какие фразы из манги и аниме действительно станут частью японской культуры, сразу довольно сложно. Кто знает, может быть, выражение «полная концентрация» (全集中) из аниме «Клинок, рассекающий демонов», которое было популярно пару лет назад, мы лет через десять увидим на дверях кабинетов японских школ во время экзаменов?

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