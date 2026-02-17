КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Книги|Блоги
#Что почитать#фэнтези

Любовь и тёмная магия: новинки в жанре фэнтези

Издательство Marshmallow Books
17 февраля 12:00
5 минут на чтение
В мире фэнтези возможно всё: предначертанная любовь, неожиданное обретение древней магии, судьбоносные битвы, где от одного героя зависит существование целых миров. В нашей новой подборке вы найдёте четыре свежие истории о том, что магия может быть как даром, так и оковами, у каждого выбора есть своя цена, а истинная сила кроется не только в могуществе, но и в смелости бороться за свободу, узнавать себя и преодолевать любые преграды на пути к истинному предназначению.

Яна Летт — «Пустая»

— Я устала подбирать слова, устала тебя упрашивать! Может, там, за лесом, меня ждёт мама! Может, она узнает меня, как в той сказке… Может, эти люди знают что-то, чего ты не знаешь. Может, они помогут мне и я… я перестану быть пустой! Стану снова нормальной, обычной… Как все! — Это впервые пришло мне в голову, но я тут же осознала, что больше всего на свете хочу именно этого.

Главная героиня фэнтези-романа Яны Летт не помнит ни своего имени, ни свою семью, ни своё прошлое. Она очнулась на незнакомом берегу моря без единого воспоминания, но с осознанием, как сильно она отличается ото всех вокруг бледной кожей, волосами цвета инея, необычными глазами и обострёнными до предела чувствами. Общество называет таких, как она, «пустыми» — изгоями.
Чтобы понять, почему она «пустая» и какие тайны скрываются в её прошлом, героиня отправляется в опасное путешествие, где каждый новый союзник может оказаться предателем. Она встречает себе подобных и учится жить заново, пока не получает шанс вернуть память и прежнюю жизнь… ценой молчания о судьбе невинных.
Эта книга заставит задуматься о цене правды, о смелости идти против течения и о том, что нас определяет не кровь, а пути, которые мы выбираем. Книга понравится тем, кому полюбились «Дочь дыма и костей» Лэйни Тейлор и «Трон из стекла» Сары Дж. Маас.

Евгения Чапаева — «Дети неба. Том 1. Сердце Феникс»

«Она знала всё о магии света. Магия фениксидов была теплом, что оживляет; сиянием, что исцеляет; вспышкой, что озаряет самые тёмные мгновения. Источником силы фениксидов были солнце и огонь. Но узнать о магии теней из первых уст — это было нечто иное. Затаённый страх смешивался с возбуждением, заставляя сердце биться быстрее».

Эпическое фэнтези о мире, созданном божественными Драконом и Феникс. Их потомки, дети неба, владели магией огня и теней, но со временем разделились на враждующие кланы: фениксидов и драконитов. А после гибели Великой Феникс через трещины в небе в мир начали проникать новые угрозы — чудовища из других измерений.
Главная героиня, фениксидка Кира Скайфолл, с рождения обладала слабой магией и была объектом насмешек других и чрезмерной опеки отца. Однако, когда фениксиды и дракониты были вынуждены объединиться, столкнувшись с нарастающей угрозой извне, этот союз привёл к неожиданным последствиям: в присутствии обладающего силой теней драконита Шеду Найтбриджа магия Киры возросла. Между героями возникла крепкая связь, которая одновременно пугает и притягивает. Теперь Кире предстоит принять это, найти и увидеть истинного врага и понять, в чём же её предназначение.
Книга для поклонников историй, где есть место запретной любви, сильным героиням и мирам, полным древних тайн. Она понравится всем, кому по душе романы с элементами академической магии, враждующими фракциями и захватывающими приключениями, где на кону стоит судьба мира.

Александра Яковлева — «Дочери колыбели»

«Не знаю, как сложились жизни других: все связи теперь оборваны, я будто в клетке. Остаётся придумывать нашим сёстрам самые лучшие судьбы, на какие только хватает моего воображения». 

Существует мир, где женщины с помощью могущественных невидимых нитей дают свет, исцеляют раны и создают нерушимые преграды. Этих женщин называют наузницами, они воспитываются в таинственной Колыбели, и сила определяет их место в обществе. Но за фасадом гармонии скрывается мрачная правда: магия наузниц не дар, а оковы, которые поддерживают систему контроля и требуют от женщин постоянных жертв. 
Яра, Элиз и Юна — три названые сестры. Они росли в Колыбели бок о бок с самого детства, но их нити определили им разные пути. Юна, обладательница сильных золотых нитей, вышла замуж за влиятельного мужчину. Элиз с серебряными нитями осталась в Колыбели, став наставницей для новых поколений. А Яра обнаружила, что у неё единственной нет магических способностей, и никто не понимает почему. И всё же, несмотря на отсутствие магических нитей, Яра не раздумывая отправляется на помощь сестре, узнав, что та исчезла. Чтобы спасти Юну, ей предстоит преодолеть длинный путь, узнать неприглядные тайны Колыбели и пролить свет на собственную судьбу.
Новый роман Александры Яковлевой понравится фанатам «Рассказа служанки» Маргарет Этвуд, но в фэнтези-сеттинге, любителям книг Наоми Новик и Урсулы К. Ле Гуин, а также тем, кто ценит истории о силе женского духа и борьбе за свободу.

Майрена Руис — «Буря магии и пепла»

«Тысячи раз я слышала одни и те же истории. Я знала, что она вызывает всё большее и большее привыкание, пока твоя собственная магия не восстаёт против твоего тела и в конечном итоге не уничтожает тебя. В то время как северяне продолжали утверждать, что всё зависит от человека, а не от используемой магии».

Айлин, студентка-полукровка из южной части страны, разделённой надвое разрушительной войной, приезжает в Северную столицу, чтобы продолжить учиться и работать над диссертацией по системам образования. Но вместо этого она оказывается в эпицентре разгорающегося с новой силой политического конфликта Севера и Юга. Чувствуя себя чужой, Айлин находит отдушину в знакомстве с опальным северянином Лютером Муром. Эта встреча оборачивается для обоих пробуждением редкой парной магии — особой связи, позволяющей делить мощные силы и самые сокровенные эмоции. 
Однако за этой магической связью стоит намного больше, чем чувства, — интриги и предательства, которые могут поставить под угрозу не только жизни Айлин и Лютера, но и будущее всей страны. Им предстоит разобраться, кто друг, а кто враг, в условиях, когда грань между светом и тьмой очень тонка.
Книга для тех, кому нравится, когда магия служит фоном для человеческих отношений, интрига держит в напряжении до последней страницы, а герои сталкиваются с моральными дилеммами, которые меняют их навсегда.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

