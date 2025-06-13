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#ролевые игры#настольные игры#крауд#промо

«Месть гоблинов»: настольная ролевая игра про страшную мстю зелёных засранцев

Никита «Кит» Видяев,Даниил «Sneaky Dice» Дернов
13 июня 12:00
4 минуты на чтение
В начале 2024 года группа энтузиастов во главе с Даниилом Дерновым aka Sneaky Dice задумала отчаянный проект — написать и издать авторскую ролевую кампанию из трёх книг, совместимых с правилами Dungeons & Dragons, где игроки играли бы за гоблинов. Прямо сейчас первое издание «Мести гоблинов» можно приобрести в ходе кампании на CrowdRepublic. А на сайте «Мира фантастики» создатели игры рассказывают о ней и об истории её появления.
На российском рынке не так много качественных приключений, позволяющих играть не за светлых и праведных, а за полноценных антигероев, а при определённом уровне отыгрыша даже злодеев. Команда авторов решила сделать крутую историю о мести, где будет минимум человеческой морали и максимум крутого гоблинского колорита. 

Откуда растут зелёные уши?

Давние подписчики канала Sneaky Dice знают, откуда торчит этот гоблинский нос. Всё началось с ролика, в котором Даниил готовил короткое приключение про гоблинов на основе древнего мема. Тогда идея была в том, что искатели приключений становятся антагонистами истории, а гоблинам приходится отчаянно выживать в этом несправедливом мире.
С тех пор приключение выросло в полноценную кампанию на несколько книг, авантюристы превратились в чистейшее зло, а гоблины получили уникальные особенности и сильную мотивацию — месть за родные деревни.
Такая завязка подходит для ветеранов НРИ-движения, способным выжать из этого приключения максимум возможных решений и подлых ходов. Вместе с тем это удобно и для начинающих мастеров, которые переживают, что их игроки могут устроить хаос, неразбериху и кровавую баню. Тут это не сломает историю, а будет органично в неё вплетено, ведь именно так себя и ведут обычные гоблины. Человеческие привычки и моральные ориентиры им чужды, а значит, можно творить всё что угодно и не переживать о последствиях. 
Конечно, не каждому комфортен такой уровень агрессии. Поэтому, если ваши игроки любят более классический вариант игр в «Подземелья и драконов», то «Месть гоблинов» можно воспринимать и как благородную историю о мести.

О чём будет история? 

Отряд могучих искателей приключений «Стальная длань» огнём и мечом истребляет одно за другим гоблинские племена в Королевстве. Причём делает он это с максимальной жестокостью, какую игроки нередко изображают за игровым столом. Свидетелем этой картины становятся молодые выжившие гоблины — игроки, которым предстоит вершить возмездие. Чудом спасённые старым гоблином по имени Старый Пиявочник, они растут, обучаются гоблинской мудрости и жаждут мести. 
Первой их жертвой должен стать самый мускулистый, дикий и недалёкий из «Стальной длани» — варвар-полуорк Мор Один-глаз. Мясник, убийца и просто дикое животное, он никогда не щадил ни друзей, ни врагов, из-за чего ему всегда было трудно уживаться с существами, которые слабее него.
За свою долгую жизнь он охотился на самых опасных монстров и самых сильных воинов, чем заслужил грозную репутацию. За истребление гоблинов король пожаловал Мору надел в Красносенном лесу — небольшом регионе на окраине Королевства, где от неуправляемого варвара точно не будет много хлопот. 
Сейчас же Мор давно отошёл от ратных дел: его жизнь свелась к пьянству, поборам с собственных крестьян и, конечно же, охоте. Все свои дни он проводит в беспробудных возлияниях и погоне за самой большой и опасной дичью в самой глубокой лесной чаще. Выследить этого опытного охотника там почти невозможно, и нашим отважным зелёным героям предстоит выманить его туда, где проще до него дотянуться.
Сам Красносенный лес будет любопытен игрокам для исследований: в нём несколько ключевых локаций, и в каждой героев ожидает масса необычных встреч и миссий — от восстания рабов на плантациях, чтобы прекратить поставки любимого вина Мора в его лагерь, до хитрого внедрения в человеческие лагеря через деревенские сортиры и переодевания в загадочного незнакомца в плаще. 
Игрокам дадут полную свободу действий, поставив ровно одну цель: сделать так, чтобы Мор выбрался из неприступного убежища и они могли свершить над ним возмездие. 

Во что играем? 

Кроме основного сюжета, «Месть гоблинов» сулит игрокам несколько дополнительных механик, делающих погружение в гоблинские шкуры интереснее и динамичнее.
Первая из них — развитие своего гоблинского племени. Да, герои не просто одинокие мстители в масках. Свести счёты со «Стальной дланью» хотят ещё пара десятков уцелевших зелёных проказников. Соплеменники будут ходить вместо вас на охоту, строить разные дома в деревне, которые откроют новые возможности, и отправляться вместе с вами на самые опасные вылазки. Ведь гоблины — это не про честную дуэль двух чемпионов, это когда «приходи один, мы тоже одни придём».
Вторая — это, конечно, ловушки. Подлые приёмчики — это как раз в духе гоблинов, и если грамотно расставлять силки и капканы, то каждая ваша засада будет оканчиваться феерическим успехом. 
Кроме того, на сторону гоблинов могут встать компаньоны. Мор за свою жизнь нажил столько недругов, что никогда не узнаешь, где встретится новый союзник: среди сброда в таверне или в глухом особняке, по которому гуляют сквозняки.
Однако не только дерзкие засады и продуманное улучшение деревни будут влиять на игру. Для этой истории разработана «Колода неслучайных случайностей» — набор из трёх стопок карт, каждая из которых добавит приключению динамики и уникальности. Каждый новый день в Красносенном лесу принесёт маленьким зелёным мстителям что-то новое, что может как спутать им все карты, так и увеличить шансы на успех задания. Игромеханически мастеру придётся тянуть по одной карте из каждой колоды и озвучивать, что же случай приготовил гоблинам на этот раз.

Подайте это блюдо холодным

«Месть гоблинов» — довольно мрачная история для тех, кто любит играть в серьёзное фэнтези. Но в ней масса мест, где игроки и мастер могут по полной оторваться, устраивая хаос и веселье, пугая сельчан и противников своими выходками. А украшают всё это харизматичные персонажи и толпы милейших гоблинов, нарисованных от руки.
Первая книга — лишь начало запланированной трилогии. Можно рассчитывать на то, что гоблинов в этом году будет много.

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Никита «Кит» Видяев,Даниил «Sneaky Dice» Дернов
#ролевые игры#настольные игры#крауд#промо
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