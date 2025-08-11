Что почитать? 9 фантастических романов с хорошей любовной линией

У романтического фэнтези специфическая репутация. Кажется, что в подобных книгах нет ничего, кроме девушек-попаданок, соблазняющих ректора, шаблонного сюжета с логическими дырами и стыдных сцен секса с драконом. Да, подобного в романах этого жанра действительно в избытке — но ценителям красивых и оригинальных историй любви не стоит отчаиваться. При желании среди ромфанта можно отыскать и книги, чтение которых не вызывает чувства неловкости. К тому же, существует целый пласт фантастики с сильной романтической линией. О достойных примерах рассказываем в этой подборке.
Гай Гэвриел Кей
«Львы Аль-Рассана»
Гай Гэвриел Кей называет жанр, в котором работает, псевдоисторическим фэнтези. В своих книгах он сочетает реальные события и героев (под вымышленными именами) с выдуманными, иногда добавляя магические или мистические элементы. Роман «Львы Аль-Рассана» основан на истории Реконкисты XI века и её великого героя, Эль Сида.
У двух противоборствующих народов — джадитов и ашаритов — разные религии и правители, которые хотят захватить территорию друг друга. Два товарища, Родриго Бельмонте и Аммар ибн Хайран, разделены верой и политикой, но это им не мешает, пока на горизонте не появляется женщина. Джеана бен Исхак — талантливая целительница из презираемого всеми народа, умная, независимая, не похожая на женщин того времени.
Трое героев поступают на службу к одному правителю и оказываются в своеобразном любовном треугольнике. У Родриго есть жена, поэтому Джеана вступает в отношения с Аммаром. Но любовь не всегда подчиняется чувствам благодарности и долга — глубокая связь между тремя персонажами влияет на их поступки даже в большой политике.
Несмотря на то что романтика занимает в «Львах Аль-Рассана» заметное место, сюжет романа гораздо глубже. Кей рассказывает о судьбе целой эпохи, а отношения конкретных людей лишь иллюстрируют масштабные события, происходящие на фоне.
Брендон Сандерсон
«Юми и укротитель кошмаров»
Сандерсон написал «Юми и укротителя кошмаров» для своей жены: та всегда хотела, чтобы в его книгах было больше романтики.
Фактически перед нами любовный роман о двух творцах, судьбы которых переплелись после магического ритуала. Вот только Юми и Художник живут в разных мирах, и ежедневный обмен телами, который они никак не могут прекратить, создаёт множество проблем для них и окружающих.
Сандерсон выстроил историю на контрастах: жаркая страна Юми залита солнечным светом, в ней мало воды, а духи помогают людям. Мир Художника Хикаро — вечная ночь в мрачном мегаполисе, где существуют ожившие кошмары, а тьму рассеивают лишь тонкие хионные лучи. Герои тоже очень разные — Юми стеснительная, дисциплинированная и ставит долг превыше всего, а Хикаро ершист и прячет страх повторить прошлые ошибки за самоуверенностью. Неудивительно, что сначала они не сходятся характерами. Но затем Юми и Художник узнают друг друга и начинают испытывать взаимную симпатию, а затем и более глубокие чувства.
Троп «от ненависти до любви» показан здесь очень нежно, а первые отношения вышли хрупкими, неловкими, с примесью обречённости — как и бывает в реальной жизни. Этот роман проще остальных книг Сандерсона и сфокусирован на взаимоотношениях героев: вселенная, принципы магии, второстепенные персонажи и конфликты нарисованы широкими мазками. Для писателя такое не очень характерно — так что некоторым поклонникам книга может не понравиться. Но как история первой любви «Юми и укротитель кошмаров» работает замечательно, заставляя читателя вспомнить о собственной юности, бабочках в животе и готовности пойти на всё ради человека, поселившегося в мыслях и сердце.
Гарт Никс
«Сабриэль»
«Сабриэль» — тоже история о первой любви. А ещё о тяжёлом долге, который ложится на плечи юной Сабриэль, когда пропадает её отец, могущественный волшебник из Старого Королевства. Девушке приходится отправиться на его поиски, хотя она почти ничего не знает о магии и правилах другого мира. В попутчики она берёт странного кота и юношу, не помнящего своего прошлого.
Гарт Никс — австралийский писатель, специализирующийся на детских и подростковых романах. В России больше всего известен его семитомный цикл «Ключи от Королевства» про подростка, борющегося с богами и существами из других Царств.
Хотя завязка «Сабриэль» типична для young adult, Никс находит способ избежать клишированности. Прежде всего, он создаёт интересную вселенную и необычную систему магии с использованием колокольчиков. Королевство, в котором есть волшебство и сверхъестественные существа, отделено от альтернативного мира начала XX века стеной. В отсутствие главного некроманта старые злодеи вновь начинают строить опасные планы. А поскольку некроманты работают с мёртвыми, в книге находится место таким сложным темам, как принятие потерь и горевание.
Любовная линия здесь тонкая и нежная — через дружбу и преодоление множества трудностей на пути к спасению двух королевств. Её легко не заметить, ведь признание происходит только в финале, но после того, как герои объясняются друг с другом, становится понятно, что их отношения с самого начала развивались именно в этом направлении. В следующих романах цикла чувства персонажей выходят на новый уровень — и приносят другие проблемы. Но в подростковых книгах любовь может преодолеть всё!
Одри Ниффенеггер
«Жена путешественника во времени»
В своём дебютном романе Одри Ниффенеггер рассказывает о Генри, человеке с редким генетическим отклонением. В моменты сильного волнения или стресса он самопроизвольно перемещается в пространстве и времени, хотя чаще оказывается в местах, имеющих для него эмоциональное значение. Правда, на самом деле главный герой книги — не сам Генри, а его жена Клэр. Её жизнь линейна, но в то же время непредсказуема из-за периодических исчезновений мужа.
Писательница задумала роман, когда переживала расставание. Но, несмотря на горечь, «Жена путешественника во времени» — всё ещё история любви, трагичная и трогательная. В ней много романтики, особенно если смотреть на происходящее глазами юной Клэр. Генри тоже показан джентльменом — оказываясь в прошлом, когда Клэр ещё подросток или ещё не знает об отношениях с ним, он не навязывает ей свои чувства, общается по-дружески и позволяет узнавать его в комфортном темпе.
И всё же, если взглянуть на отношения героев отстранённо, то их не получится назвать здоровыми. Генри обрекает Клэр, а потом и дочь, на страдания из-за своего заболевания, вмешивается в жизнь жены, не давая возможности встретить кого-то другого. И даже смерть Генри не завершает историю, ведь Клэр ждёт мужа из прошлого. Но, несмотря на эти спорные с точки зрения современной этики вещи, «Жена путешественника во времени» — красивый и концептуально интересный роман о любви, с которым не стыдно провести пару вечеров.
Алёна Селютина
«И жили они долго и счастливо»
Роман Алёны Селютиной — редкая для жанра романтического фэнтези история о здоровых взрослых отношениях и о том, какова жизнь после свадьбы, когда все драконы побеждены и больше нет нужды завоёвывать принцессу. Кощей и Василиса женаты и работают вместе уже много лет. Они — сплочённая команда и, несмотря на рутину, по-прежнему ценят друг друга как профессионалы и партнёры.
На то, чтобы достичь такого единения, у героев ушло много времени и сил — ведь их отношения начались с абьюза. Кощей же превратил Василису в лягушку, когда она отказалась выйти за него замуж! В двух временных линиях — о первых годах их знакомства и о жизни после 15 лет брака — писательница раскрывает секреты хороших долгосрочных отношений: диалог, доверие, уважение личных границ и поддержка во всём. Всё это кажется банальным, но на самом деле без подобной базы шансы на семейное счастье серьёзно уменьшаются. Соединение популярной современной психологии и традиционных русских сказок позволяет взглянуть на многие известные с детства сюжеты под другим углом и увидеть, как персонажи сами создают себе проблемы.
Кроме того, «И жили они долго и счастливо» — хороший образец уютного фэнтези. Герои в основном решают мелкие вопросы, обустраивают быт и много разговаривают. Но самое главное — каждый день выбирают друг друга. Именно в этом и кроется секрет их крепкой семьи.
Шеннон Чакраборти
Цикл «Трилогия Дэвабада»
Цикл Чакраборти — совсем не любовное фэнтези. В нём много политических и религиозных интриг, а его главные темы — социальная несправедливость, расовая дискриминация и авторитаризм.
Молодая воровка Нари, оказавшаяся носительницей редкой целительной магии, пытается найти своё место в столице империи джиннов Дэвабаде и, конечно же, оказывается втянута в государственный заговор. Но параллельно Нари становится частью любовного треугольника: в неё влюбляются младший сын императора и бесстрашный воин с мрачным прошлым. Мужчины кардинально отличаются друг от друга, они придерживаются разных взглядов и религиозных убеждений — но чувства к Нари меняют их обоих, побуждая совершать рискованные поступки. При этом сама девушка — не пассивный объект воздыхания. У Нари есть собственные амбиции и планы, и она не готова жертвовать ими ради любви.
Хотя книги написаны так, чтобы вызывать симпатию к главной героине, нельзя не признать, что у Нари много сомнительных качеств. Она интригует, манипулирует и обманывает, потому что привыкла к такой модели поведения с детства. Поэтому назвать её безусловно положительной довольно сложно. В целом цикл довольно феминистичный, особенно с учётом места действия (альтернативный Египет начала XIX века). Чакраборти показывает, что женщин не стоит недооценивать — ни в любви, ни в делах политики. Это важный посыл, который, к сожалению, прослеживается далеко не во всех жанровых произведениях с романтическими элементами.
Борис Виан
«Пена дней»
«Пена дней» — сюрреалистический роман о влюблённых, которые счастливо живут обычной жизнью до поры до времени. Это очень простая и трогательная история, которая сперва лучится оптимизмом и дарит читателю веру в чудо.
Любовь Колена и Хлои прекрасна и, кажется, будет длиться вечно. Они легко справляются с трудностями и настроены на долгий брак. Но однажды в лёгких Хлои расцветает белая лилия — неизлечимая болезнь, у которой только один исход. Главные герои и их друзья пытаются бодриться, но параллельно проходят все стадии горя. Под стать нарастающему отчаянию меняется и окружение: дни становятся темнее, комнаты — грязнее и мельче.
В романах Виана важен не сюжет, а язык — неожиданные метафоры, игра слов, абсурд в, казалось бы, обычных вещах. Поначалу это может сбивать с толку или раздражать — мир, в котором влюблённые ездят на свидания на розовых тучках, угри вылезают из крана в ванной, а мыши-домоправители ведут переговоры с кошками, слишком несуразный и даже пошлый. Но с помощью странных образов Виану удаётся передать тончайшие оттенки настроения героев и создать эффект полного погружения.
А ещё этот роман очень кинематографичен — последнюю его экранизацию, вышедшую в 2013 году, снял режиссёр Мишель Гондри, известный по другому романтичному и немного сюрреалистичному фильму «Вечное сияние чистого разума».
Ребекка Росс
«Божественные соперники»
Троп «от соперничества до любви» популярен в книгах жанра ромфант. Но в романе Ребекки Росс он развивается на фоне глобальных драматических событий. В мире «Божественных соперников» идёт долгая, изматывающая война, которую боги ведут между собой, используя армии людей. Айрис и Роман соперничают за место колумниста в местной газете. Они очень разные: Айрис бедна, и должность ей нужна ради денег, а Роман пытается впечатлить свою богатую и влиятельную семью. Но оба талантливы и хотят изменить жизнь к лучшему.
Днём герои соперничают — кажется, они не выносят друг друга. Вечерами Айрис пишет письма брату на фронт — но они необъяснимым образом попадают к Роману. Он начинает ей отвечать под другим именем, и их связь постепенно крепнет. Затем они оба отправляются на войну в качестве военных корреспондентов и вместе переживают множество опасностей, что ещё больше их сближает.
Среди картин человеческих страданий чувства Айрис и Романа, которые они скрывают не только друг от друга, но и от самих себя, кажутся особенно хрупкими и нежными. Война меняет героев — они начинают ощущать важность каждого дня и желание наслаждаться моментом, пока есть возможность. Хотя переход от приятельского общения к любовным признаниям здесь довольно резкий, роман подойдёт любителям slow burn и фокуса на внутренних переживаниях героев. А вот боги, развязавшие войну, в первой книге выступают скорее в качестве антуража — им уделено больше внимания во втором томе дилогии.
Чарли Хольмберг
«Бумажная магия»
Книга Чарли Хольмберга начинается как типичный ромфант. Юная выпускница Сиони становится помощницей нелюдимого, эксцентричного, но богатого и красивого волшебника. Он владеет бумажной магией — кажется, самой бесполезной на свете. Но служба у странного наставника — единственная возможность Сиони колдовать, поэтому она выполняет все его поручения.
Нетрудно догадаться, как повернётся сюжет и сложатся ли у героев отношения в финале. Но у романа есть несколько особенностей, которые выделяют его из миллионов других книг о чувствах ученицы и учителя. Во-первых, бумажный колдун неожиданно оказывается «девой в беде» — на него нападает опасная волшебница, а Сиони отправляется в опасный путь, чтобы спасти наставника. Она смела, находчива и сама пишет свою судьбу — в отличие от множества инертных героинь женского фэнтези.
Во-вторых, квест Сиони проходит буквально в сердце преподавателя — она попадает туда после того, как пытается оживить его, вложив в грудь волшебную бумагу. Ученица путешествует по камерам и перегородкам по колено в крови, узнаёт о прошлом, мечтах и страшных тайнах колдуна и всё больше в него влюбляется. В оригинальности такому подходу не откажешь.
В-третьих, в книге интересная магическая система: идея привязки волшебства к определённым материалам хоть и не нова, но любопытна. Хольмберг продумала преимущества и ограничения каждого вида магии и показала, для чего они могут использоваться в альтернативном викторианском сеттинге. Если вы хотите попробовать настоящий ромфант, но более высокого качества, «Бумажная магия» подходящий вариант.
