Что почитать? 9 фантастических романов с хорошей любовной линией

У романтического фэнтези специфическая репутация. Кажется, что в подобных книгах нет ничего, кроме девушек-попаданок, соблазняющих ректора, шаблонного сюжета с логическими дырами и стыдных сцен секса с драконом. Да, подобного в романах этого жанра действительно в избытке — но ценителям красивых и оригинальных историй любви не стоит отчаиваться. При желании среди ромфанта можно отыскать и книги, чтение которых не вызывает чувства неловкости. К тому же, существует целый пласт фантастики с сильной романтической линией. О достойных примерах рассказываем в этой подборке.

Читайте также Фэнтези-книги с летним настроением Галина Бельтюкова 21.06.2023 81934 Для тех, у кого в организме дефицит солнца и позитива.

Гай Гэвриел Кей

«Львы Аль-Рассана»

Гай Гэвриел Кей называет жанр, в котором работает, псевдоисторическим фэнтези. В своих книгах он сочетает реальные события и героев (под вымышленными именами) с выдуманными, иногда добавляя магические или мистические элементы. Роман «Львы Аль-Рассана» основан на истории Реконкисты XI века и её великого героя, Эль Сида.

У двух противоборствующих народов — джадитов и ашаритов — разные религии и правители, которые хотят захватить территорию друг друга. Два товарища, Родриго Бельмонте и Аммар ибн Хайран, разделены верой и политикой, но это им не мешает, пока на горизонте не появляется женщина. Джеана бен Исхак — талантливая целительница из презираемого всеми народа, умная, независимая, не похожая на женщин того времени.



Трое героев поступают на службу к одному правителю и оказываются в своеобразном любовном треугольнике. У Родриго есть жена, поэтому Джеана вступает в отношения с Аммаром. Но любовь не всегда подчиняется чувствам благодарности и долга — глубокая связь между тремя персонажами влияет на их поступки даже в большой политике.

Несмотря на то что романтика занимает в «Львах Аль-Рассана» заметное место, сюжет романа гораздо глубже. Кей рассказывает о судьбе целой эпохи, а отношения конкретных людей лишь иллюстрируют масштабные события, происходящие на фоне.

Читайте также Гай Гэвриел Кей: мастер исторического фэнтези Издательство fanzon 24.12.2023 57076 Создатель «Львов Аль-Рассана», «Сарантийской мозаики» и других романов, навеянных земной историей

Брендон Сандерсон

«Юми и укротитель кошмаров»

Сандерсон написал «Юми и укротителя кошмаров» для своей жены: та всегда хотела, чтобы в его книгах было больше романтики.

Фактически перед нами любовный роман о двух творцах, судьбы которых переплелись после магического ритуала. Вот только Юми и Художник живут в разных мирах, и ежедневный обмен телами, который они никак не могут прекратить, создаёт множество проблем для них и окружающих.



Сандерсон выстроил историю на контрастах: жаркая страна Юми залита солнечным светом, в ней мало воды, а духи помогают людям. Мир Художника Хикаро — вечная ночь в мрачном мегаполисе, где существуют ожившие кошмары, а тьму рассеивают лишь тонкие хионные лучи. Герои тоже очень разные — Юми стеснительная, дисциплинированная и ставит долг превыше всего, а Хикаро ершист и прячет страх повторить прошлые ошибки за самоуверенностью. Неудивительно, что сначала они не сходятся характерами. Но затем Юми и Художник узнают друг друга и начинают испытывать взаимную симпатию, а затем и более глубокие чувства.



Троп «от ненависти до любви» показан здесь очень нежно, а первые отношения вышли хрупкими, неловкими, с примесью обречённости — как и бывает в реальной жизни. Этот роман проще остальных книг Сандерсона и сфокусирован на взаимоотношениях героев: вселенная, принципы магии, второстепенные персонажи и конфликты нарисованы широкими мазками. Для писателя такое не очень характерно — так что некоторым поклонникам книга может не понравиться. Но как история первой любви «Юми и укротитель кошмаров» работает замечательно, заставляя читателя вспомнить о собственной юности, бабочках в животе и готовности пойти на всё ради человека, поселившегося в мыслях и сердце.

Наш обзор Брендон Сандерсон «Юми и укротитель кошмаров». Увлекательный путь к любви Мария Лебеденко 27.05.2024 17704 Юношеское фэнтези в стиле Макото Синкая

Гарт Никс

«Сабриэль»

«Сабриэль» — тоже история о первой любви. А ещё о тяжёлом долге, который ложится на плечи юной Сабриэль, когда пропадает её отец, могущественный волшебник из Старого Королевства. Девушке приходится отправиться на его поиски, хотя она почти ничего не знает о магии и правилах другого мира. В попутчики она берёт странного кота и юношу, не помнящего своего прошлого.

Гарт Никс — австралийский писатель, специализирующийся на детских и подростковых романах. В России больше всего известен его семитомный цикл «Ключи от Королевства» про подростка, борющегося с богами и существами из других Царств.



Хотя завязка «Сабриэль» типична для young adult, Никс находит способ избежать клишированности. Прежде всего, он создаёт интересную вселенную и необычную систему магии с использованием колокольчиков. Королевство, в котором есть волшебство и сверхъестественные существа, отделено от альтернативного мира начала XX века стеной. В отсутствие главного некроманта старые злодеи вновь начинают строить опасные планы. А поскольку некроманты работают с мёртвыми, в книге находится место таким сложным темам, как принятие потерь и горевание.



Любовная линия здесь тонкая и нежная — через дружбу и преодоление множества трудностей на пути к спасению двух королевств. Её легко не заметить, ведь признание происходит только в финале, но после того, как герои объясняются друг с другом, становится понятно, что их отношения с самого начала развивались именно в этом направлении. В следующих романах цикла чувства персонажей выходят на новый уровень — и приносят другие проблемы. Но в подростковых книгах любовь может преодолеть всё!

Наш обзор на цикл Гарт Никс «Сабриэль. Лираэль», «Аборсен. За стеной» Андрей Зильберштейн 06.12.2008 10056 Отличный цикл для всех любителей фэнтези, независимо от возраста

Одри Ниффенеггер

«Жена путешественника во времени»

В своём дебютном романе Одри Ниффенеггер рассказывает о Генри, человеке с редким генетическим отклонением. В моменты сильного волнения или стресса он самопроизвольно перемещается в пространстве и времени, хотя чаще оказывается в местах, имеющих для него эмоциональное значение. Правда, на самом деле главный герой книги — не сам Генри, а его жена Клэр. Её жизнь линейна, но в то же время непредсказуема из-за периодических исчезновений мужа.

Писательница задумала роман, когда переживала расставание. Но, несмотря на горечь, «Жена путешественника во времени» — всё ещё история любви, трагичная и трогательная. В ней много романтики, особенно если смотреть на происходящее глазами юной Клэр. Генри тоже показан джентльменом — оказываясь в прошлом, когда Клэр ещё подросток или ещё не знает об отношениях с ним, он не навязывает ей свои чувства, общается по-дружески и позволяет узнавать его в комфортном темпе.



И всё же, если взглянуть на отношения героев отстранённо, то их не получится назвать здоровыми. Генри обрекает Клэр, а потом и дочь, на страдания из-за своего заболевания, вмешивается в жизнь жены, не давая возможности встретить кого-то другого. И даже смерть Генри не завершает историю, ведь Клэр ждёт мужа из прошлого. Но, несмотря на эти спорные с точки зрения современной этики вещи, «Жена путешественника во времени» — красивый и концептуально интересный роман о любви, с которым не стыдно провести пару вечеров.

Алёна Селютина

«И жили они долго и счастливо»

Роман Алёны Селютиной — редкая для жанра романтического фэнтези история о здоровых взрослых отношениях и о том, какова жизнь после свадьбы, когда все драконы побеждены и больше нет нужды завоёвывать принцессу. Кощей и Василиса женаты и работают вместе уже много лет. Они — сплочённая команда и, несмотря на рутину, по-прежнему ценят друг друга как профессионалы и партнёры.

На то, чтобы достичь такого единения, у героев ушло много времени и сил — ведь их отношения начались с абьюза. Кощей же превратил Василису в лягушку, когда она отказалась выйти за него замуж! В двух временных линиях — о первых годах их знакомства и о жизни после 15 лет брака — писательница раскрывает секреты хороших долгосрочных отношений: диалог, доверие, уважение личных границ и поддержка во всём. Всё это кажется банальным, но на самом деле без подобной базы шансы на семейное счастье серьёзно уменьшаются. Соединение популярной современной психологии и традиционных русских сказок позволяет взглянуть на многие известные с детства сюжеты под другим углом и увидеть, как персонажи сами создают себе проблемы.



Кроме того, «И жили они долго и счастливо» — хороший образец уютного фэнтези. Герои в основном решают мелкие вопросы, обустраивают быт и много разговаривают. Но самое главное — каждый день выбирают друг друга. Именно в этом и кроется секрет их крепкой семьи.

Шеннон Чакраборти

Цикл «Трилогия Дэвабада»

Цикл Чакраборти — совсем не любовное фэнтези. В нём много политических и религиозных интриг, а его главные темы — социальная несправедливость, расовая дискриминация и авторитаризм.

Молодая воровка Нари, оказавшаяся носительницей редкой целительной магии, пытается найти своё место в столице империи джиннов Дэвабаде и, конечно же, оказывается втянута в государственный заговор. Но параллельно Нари становится частью любовного треугольника: в неё влюбляются младший сын императора и бесстрашный воин с мрачным прошлым. Мужчины кардинально отличаются друг от друга, они придерживаются разных взглядов и религиозных убеждений — но чувства к Нари меняют их обоих, побуждая совершать рискованные поступки. При этом сама девушка — не пассивный объект воздыхания. У Нари есть собственные амбиции и планы, и она не готова жертвовать ими ради любви.



Хотя книги написаны так, чтобы вызывать симпатию к главной героине, нельзя не признать, что у Нари много сомнительных качеств. Она интригует, манипулирует и обманывает, потому что привыкла к такой модели поведения с детства. Поэтому назвать её безусловно положительной довольно сложно. В целом цикл довольно феминистичный, особенно с учётом места действия (альтернативный Египет начала XIX века). Чакраборти показывает, что женщин не стоит недооценивать — ни в любви, ни в делах политики. Это важный посыл, который, к сожалению, прослеживается далеко не во всех жанровых произведениях с романтическими элементами.

Читайте также Ислам и фэнтези, пронизанное магией Востока: творческий путь Шеннон Чакраборти Издательство fanzon 30.10.2023 31544 Как писательница увлеклась ближневосточной культурой, приняла ислам и писала первые книги по утрам, пока не проснётся дочь.

Борис Виан

«Пена дней»

«Пена дней» — сюрреалистический роман о влюблённых, которые счастливо живут обычной жизнью до поры до времени. Это очень простая и трогательная история, которая сперва лучится оптимизмом и дарит читателю веру в чудо.

Любовь Колена и Хлои прекрасна и, кажется, будет длиться вечно. Они легко справляются с трудностями и настроены на долгий брак. Но однажды в лёгких Хлои расцветает белая лилия — неизлечимая болезнь, у которой только один исход. Главные герои и их друзья пытаются бодриться, но параллельно проходят все стадии горя. Под стать нарастающему отчаянию меняется и окружение: дни становятся темнее, комнаты — грязнее и мельче.



В романах Виана важен не сюжет, а язык — неожиданные метафоры, игра слов, абсурд в, казалось бы, обычных вещах. Поначалу это может сбивать с толку или раздражать — мир, в котором влюблённые ездят на свидания на розовых тучках, угри вылезают из крана в ванной, а мыши-домоправители ведут переговоры с кошками, слишком несуразный и даже пошлый. Но с помощью странных образов Виану удаётся передать тончайшие оттенки настроения героев и создать эффект полного погружения.



А ещё этот роман очень кинематографичен — последнюю его экранизацию, вышедшую в 2013 году, снял режиссёр Мишель Гондри, известный по другому романтичному и немного сюрреалистичному фильму «Вечное сияние чистого разума».

Ребекка Росс

«Божественные соперники»

Троп «от соперничества до любви» популярен в книгах жанра ромфант. Но в романе Ребекки Росс он развивается на фоне глобальных драматических событий. В мире «Божественных соперников» идёт долгая, изматывающая война, которую боги ведут между собой, используя армии людей. Айрис и Роман соперничают за место колумниста в местной газете. Они очень разные: Айрис бедна, и должность ей нужна ради денег, а Роман пытается впечатлить свою богатую и влиятельную семью. Но оба талантливы и хотят изменить жизнь к лучшему.

Днём герои соперничают — кажется, они не выносят друг друга. Вечерами Айрис пишет письма брату на фронт — но они необъяснимым образом попадают к Роману. Он начинает ей отвечать под другим именем, и их связь постепенно крепнет. Затем они оба отправляются на войну в качестве военных корреспондентов и вместе переживают множество опасностей, что ещё больше их сближает.



Среди картин человеческих страданий чувства Айрис и Романа, которые они скрывают не только друг от друга, но и от самих себя, кажутся особенно хрупкими и нежными. Война меняет героев — они начинают ощущать важность каждого дня и желание наслаждаться моментом, пока есть возможность. Хотя переход от приятельского общения к любовным признаниям здесь довольно резкий, роман подойдёт любителям slow burn и фокуса на внутренних переживаниях героев. А вот боги, развязавшие войну, в первой книге выступают скорее в качестве антуража — им уделено больше внимания во втором томе дилогии.

Чарли Хольмберг

«Бумажная магия»

Книга Чарли Хольмберга начинается как типичный ромфант. Юная выпускница Сиони становится помощницей нелюдимого, эксцентричного, но богатого и красивого волшебника. Он владеет бумажной магией — кажется, самой бесполезной на свете. Но служба у странного наставника — единственная возможность Сиони колдовать, поэтому она выполняет все его поручения.

Нетрудно догадаться, как повернётся сюжет и сложатся ли у героев отношения в финале. Но у романа есть несколько особенностей, которые выделяют его из миллионов других книг о чувствах ученицы и учителя. Во-первых, бумажный колдун неожиданно оказывается «девой в беде» — на него нападает опасная волшебница, а Сиони отправляется в опасный путь, чтобы спасти наставника. Она смела, находчива и сама пишет свою судьбу — в отличие от множества инертных героинь женского фэнтези.



Во-вторых, квест Сиони проходит буквально в сердце преподавателя — она попадает туда после того, как пытается оживить его, вложив в грудь волшебную бумагу. Ученица путешествует по камерам и перегородкам по колено в крови, узнаёт о прошлом, мечтах и страшных тайнах колдуна и всё больше в него влюбляется. В оригинальности такому подходу не откажешь.

В-третьих, в книге интересная магическая система: идея привязки волшебства к определённым материалам хоть и не нова, но любопытна. Хольмберг продумала преимущества и ограничения каждого вида магии и показала, для чего они могут использоваться в альтернативном викторианском сеттинге. Если вы хотите попробовать настоящий ромфант, но более высокого качества, «Бумажная магия» подходящий вариант.

Читайте также 10 одиночных фэнтези-книг, в которых магия переплетается с реальностью Артём Киселик 21.05.2020 112035 От хулиганского евангелия Кристофера Мура до самого английского романа.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.