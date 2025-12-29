Вампиры, черти и фэйри. Подборка фэнтези на зимние праздники

Фэнтези бывает разное — смешное, мрачное, таинственное, с уникальным мироустройством и с невероятными судьбами героев, разворачивающимися на фоне масштабных событий. Мы собрали зимнюю подборку книг, которой точно можно будет насладиться за предстоящие нам длинные праздники.
«Заклятья метели. Колядки других миров»
В новом сборнике от «Черным-бело» одни из самых популярных авторов молодёжной прозы расскажут о совершенно разных гранях зимы: порой она бывает жестока, порой проявляет нежность. Очень часто она хранит в себе секреты. И не спешит их раскрывать.
В сборник входят рассказы Лии Арден, Джезебел Морган, Мэй, Софьи Ролдугиной, Евгении Сафоновой, Антонины Крейн, Элиот Лилит, Ольги Богатиковой и Анастасии Андриановой. Хотя каждый рассказ посвящён уникальному авторскому миру, все они объединены присутствием самого манящего времени года. Если вы искали интересное чтение для долгих зимних праздников, эта книга идеально подойдёт!
Алина Потехина — «На деревянном блюде»
Победитель Литмастерской Сергея Лукьяненко Алина Потехина написала роман о чукотской студентке, которой по наследству передался дар, а вместе с ним — долг, и теперь она вынуждена спасать мир от древнего бога Кутха. Погрузитесь во вдохновлённый северными легендами уникальный авторский мир с сильной главной героиней, которая ищет своё место в жизни.
Алекс Анджело — «Кай»
Этот роман — новый взгляд на многим уже полюбившуюся сказку про Кая и Герду. Кай — необычный мальчик, у него голубые, похожие на лёд глаза, а его существование покрыто тайной, потому что много лет назад он единственный выжил в ужасной метели. Он безуспешно ищет правду о своём прошлом, пока не появляются любящая его Герда и Дева Льда, которая охотится за сердцем главного героя.
Дарья Иорданская — «Чёрт на ёлке и другие истории»
Альтернативная Российская Империя, гоголевские мотивы и детективная линия — плеяда, перед которой невозможно устоять. Канун Рождества, жители Петербурга погрузились в приятную праздничную суету. Все, кроме Акакия Агаповича, который вынужден работать в такое время, ведь ведьма Меланья умерла раньше, чем сдала казне своих восьмерых бесов, а её душа решила сбежать и теперь грозит обернуться кошмаром для всего города. Это история, полная искромётного юмора и отсылок к классическим произведениям. С ней определённо будет приятно отдохнуть.
Софья Ролдугина — «Трое для одного»
Где-то между Самайном и Рождеством Морган Майер решает помочь попутчику, но после этого пейзажи родного города приобретают пугающие оттенки. Этот роман — непрямое продолжение «Тимьяна и Клевера», которое можно читать отдельно от основного романа. Действия происходят в городе, который хранят часовщик, фонарщик и проводник, и они ждут пробуждения четвёртого. Здесь страшные зимние сказки оживают по ночам и будоражат героев.
Джезебел Морган — «Когда не горят костры»
Уже успевшая покорить читателей мрачными сказками Джезебел Морган вернулась с новым произведением — сборником рассказов, в которых действуют самые разнообразные персонажи: фэйри, вампиры, ведьмы и… потерянные души умерших. У каждой из этих историй свой уникальный сюжет — в книге нашлось место и сделкам с фэйри, и жутким ритуалам, и поселившимся в виртуальном мире богам, и множеству жертв. Однако главное, что хочет передать нам автор, — надежда всегда сильнее страха.
Фауст Грин — «Благие негодники»
Двадцать Третий демон должен был заниматься типичными демоническими вещами — мешать священникам, строить козни и дымиться на мессе. Однако жизням людей и… нелюдей грозит смертельная и ранее неведомая опасность. Поэтому теперь Двадцать Третий вынужден объединиться с Отцом Николасом, священником Римско-католической церкви, и отправиться в путешествие, в котором их главной задачей будет не прикончить друг друга. Погрузитесь в комедийное фэнтези с невероятной динамикой и удивительной химией между персонажами!
Антон Мамон — «Орден креста и пули. Последний вампир Парижа»
Беззащитность вампиров — одна из самых необычных линий, которую можно найти в современной литературе, ведь мы привыкли к ним в совершенно иных амплуа. Антон Мамон представил роман в жанре городского фэнтези, который открывает большой авторский цикл. Здесь не будет традиционного противостояния добра и зла, ведь обе стороны априори относятся ко второй категории. Это ночная нечисть и охотники на неё, давно утратившие человечность в погоне за достижением уже мнимой цели.
