Ирландский лес, лунная тюрьма, пять Поднебесных: 10 фантастических книг издательства «МИФ», на которые стоит обратить внимание

В этом году издательству МИФ исполнилось 20 лет. За это время свет увидели более 5500 книг! Выбрать из такого многообразия непросто, но мы попытались — рассказываем о десятке недавних фантастических романов, которые придутся по душе тем, кто ищет необычные миры, харизматичных героев и истории, которые не отпускают до последней страницы.
Опальный дворянин Витольд Меркулов возвращается в столицу и, волей случая, становится приставом по особым поручениям. В напарниках у него — орк-полукровка Мих. Вместе они расследуют убийство посланника делегации козлоногого народа и обнаруживают тайный культ, угрожающий всей Империи.
«Имперский сыщик» — детектив в антураже дореволюционной России, с оригинальной магической системой. Автор — Дмитрий Билик, написавший более 40 книг, многие из которых переведены на английский и немецкий языки.
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Цзянь — мальчик, выросший в роскоши и обученный приёмам всех школ боевых искусств. Согласно пророчеству, он должен стать героем… но на деле не может защититься даже от старушки. Когда к нему приходит Тайша, знаменитая воительница, вскрывается правда: пророчество поняли неправильно.
«Воин пяти Поднебесных» — эпическая азиатская сага о становлении героя, политике, войне и магии в духе «Опиумной войны» Ребекки Куанг и «Железной вдовы» Сиран Джей Чжао. Права на экранизацию купила Sony Pictures.
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Газета о сверхъестественном сыплет новостями про трёхголовых кур, НЛО, предсказания и коз из Японии. Никто не верит в этот бред — пока он не начинает сбываться. «Странные времена» — первая книга фэнтези-серии, полная чёрного юмора, сарказма и захватывающих сюжетных поворотов. Подойдёт для всех, кто любит, когда фантастика ломает рамки здравого смысла.
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