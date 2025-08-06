КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро
Фильм «Легенда о великанах»: куда может завести дева с птичьими лапами
Обзор «Кейпоп-охотницы на демонов»: когда музыка становится оружием

Классика

Киберпанк-аниме: лучшее и главное
«Ворон»: неснятые сиквелы и ремейки. Невеста, зомби-коп, Сатана и Эминем
Книги|Блоги
#фэнтези#городское фэнтези#космическая фантастика#тёмное фэнтези

Ирландский лес, лунная тюрьма, пять Поднебесных: 10 фантастических книг издательства «МИФ», на которые стоит обратить внимание

Издательство МИФ
6 августа 12:00
1664
5 минут на чтение

В этом году издательству МИФ исполнилось 20 лет. За это время свет увидели более 5500 книг! Выбрать из такого многообразия непросто, но мы попытались — рассказываем о десятке недавних фантастических романов, которые придутся по душе тем, кто ищет необычные миры, харизматичных героев и истории, которые не отпускают до последней страницы.

Ислам Ханипаев

«Луна 84»

«Луна 84» — это цикл, в котором антиутопия, космоопера и киберпанк приправлены философскими вопросами о свободе и морали. Автор Ислам Ханипаев — режиссёр, писатель и лауреат премий — сочетает саспенс и социальную фантастику.

Мрачная космическая тюрьма «Мункейдж» на Луне — место для самых опасных преступников Земли. Борьба за выживание и свободу здесь становится целью существования. В первой книге трилогии хакер Дэниел Стоун бросает вызов системе и пытается узнать, какие тайны она скрывает. Во втором томе ставки растут: чтобы выжить, герою нужно изменить не только мир, но и самого себя.

Фантастическую трилогию открывает роман «В клетке»

Том «Цена свободы» — заключительная часть цикла

Светлана Гусева

«Пособие по выживанию для оборотней»

В городском фэнтези Светланы Гусевой — писательницы, переводчицы и книжного блогера — в атмосферном Петербурге 2000-х годов обитают мифологические персонажи. После нападения страшного зверя финн Туомас Эрлунд замечает странные перемены: рваные раны заживают без следа, волосы и ногти отрастают невероятно быстро, чувства обостряются и появляется нечеловеческая сила. Туомас находит таинственную книгу, которая гласит: теперь он оборотень. Путь к ответам приводит героя в Санкт-Петербург, где кланы ведут магические игры.

Рита Хоффман

«Красное бедствие»

Фэнтези от Риты Хоффман, автора трилогии «Мрачный взвод», подойдёт поклонникам мрачных вселенных и драматических историй. Демоны вернулись в мир Фокаса, а на троне оказался Узурпатор, связанный с тёмными силами. В центре событий — изгнанник, воровка, принцесса и калека, которым предстоит остановить катастрофу. В цикле скоро выйдет вторая книга.

Первая книга цикла

Цветные иллюстрации

Дмитрий Билик

«Имперский сыщик»

Опальный дворянин Витольд Меркулов возвращается в столицу и, волей случая, становится приставом по особым поручениям. В напарниках у него — орк-полукровка Мих. Вместе они расследуют убийство посланника делегации козлоногого народа и обнаруживают тайный культ, угрожающий всей Империи.

«Имперский сыщик» детектив в антураже дореволюционной России, с оригинальной магической системой. Автор — Дмитрий Билик, написавший более 40 книг, многие из которых переведены на английский и немецкий языки.

Арина Цимеринг

«Как поймать монстра»

Мир полон чудовищ, просто мы их не замечаем. Охотница на нечисть Джемма Роген отправляется в Ирландию, чтобы найти пропавших коллег. Вековой лес, старинные легенды, шахтёрская деревушка, загадочный амулет — ничто не кажется случайным. Трилогия Арины Цимеринг — драйвовый фэнтези-триллер с чёрным юмором и монстрами всех мастей. История понравится поклонникам «Сверхъестественного», «Секретных материалов» и «Баффи».

Владимир Торин

«О носах и замкáх»

Город Габен вновь становится эпицентром событий: загадочные существа, Машина Счастья, Преступление века... Роман «О носах и замкáх» — это продолжение цикла «Таинственные истории из Габена», городского фэнтези с элементами мистики и стимпанка, авантюрными приключениями и юмором. Писатель Владимир Торин показывает мир, где чудеса — почти официально признанный факт.

Ещё о Габене

Владимир Торин «Моё пост-имаго». Город Тьмы

Галина Бельтюкова

16.08.2024

3444

Мистический триллер о победоносном зле

Уэсли Чу

«Воин пяти Поднебесных»

Цзянь — мальчик, выросший в роскоши и обученный приёмам всех школ боевых искусств. Согласно пророчеству, он должен стать героем… но на деле не может защититься даже от старушки. Когда к нему приходит Тайша, знаменитая воительница, вскрывается правда: пророчество поняли неправильно.

«Воин пяти Поднебесных» — эпическая азиатская сага о становлении героя, политике, войне и магии в духе «Опиумной войны» Ребекки Куанг и «Железной вдовы» Сиран Джей Чжао. Права на экранизацию купила Sony Pictures.

«Пророчество» — первая книга серии

Продолжает сагу том «Судьба»

Читайте также

Уэсли Чу «Воин пяти Поднебесных: Пророчество». Избранный, который прозрел

Дмитрий Злотницкий

28.05.2023

35895

Сянься американского автора с китайскими корнями.

Мишель Мин Стерлинг

«Лагерь „Зеро“»

Напряжённый антиутопический триллер о судьбе человечества и глобальном потеплении. Оказавшись в северном лагере «Зеро», Роза присоединяется к Цветам — группе женщин, нанятых для развлечения мужчин. Но это только прикрытие: настоящая цель Розы — шпионить за эксцентричным архитектором. Как примирить свои принципы и ценности со стремлением выжить и отстоять право быть собой?

Дебют Мишель Мин Стерлинг стал бестселлером New York Times, а права проданы в 10 стран. .

Куив Макдоннелл

«Странные времена»

Газета о сверхъестественном сыплет новостями про трёхголовых кур, НЛО, предсказания и коз из Японии. Никто не верит в этот бред — пока он не начинает сбываться. «Странные времена» первая книга фэнтези-серии, полная чёрного юмора, сарказма и захватывающих сюжетных поворотов. Подойдёт для всех, кто любит, когда фантастика ломает рамки здравого смысла.

Читайте также

К. К. Макдоннелл «Странные времена». Юмор в английском стиле

Дарья Урбанская

16.03.2022

11847

Отличная история на стыке фантастики и детектива, приправленная злободневным юмором в духе Терри Пратчетта.

Читайте также

К. К. Макдоннелл «Странные времена. Идеальный джентльмен». В Манчестере не всё спокойно

Дарья Урбанская

23.01.2024

23114

Юмористический детектив в городских джунглях

Зоя Ласкина и Даниил Рубинчик

«Наследие Рэйны»

Мир, созданный Творцами и Стихиями, живёт по своим законам. Здесь шесть раз в год меняется цвет солнца, а магия вплетена в повседневную жизнь. В центре истории — юноша с даром исцеления, ставший убийцей, и принцесса, бегущая от судьбы. Вместе они ищут свой путь в этом непростом мире.

Фэнтези-трилогия от дуэта русскоязычных авторов — о том, как важно бороться за жизнь, дружбу и любовь, за возможность оставаться свободным и верным себе. Цикл для любителей сложных вселенных, магических артефактов и историй о внутреннем росте.

Порядок чтения цикла: «Дорога к себе», «Все дороги мира» и «Дорога за грань»

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Издательство МИФ
#фэнтези#городское фэнтези#космическая фантастика#тёмное фэнтези
Рекомендуем
10 файлов киберпанка
Вечный двигатель Алана Мура
Король ужасов Стивен Кинг
Мир фантастики № 261 (август 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Книги

Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2025-го

Книги

Как Джоан Роулинг написала «Гарри Поттера». Настоящая сказка о Золушке
Как «Гарри Поттер» рождался из знакомств, надежд и детских травм матери-одиночки.

Книги

10 важных фантастических рассказов об искусственном интеллекте, которые стоит читать и сегодня
Истории, позволяющие лучше понять наших электронных повели… братьев по разуму.

Книги

Плохих людей нет. Обзор цикла Ивана Белова «Заступа»
Сказ о Рухе Бучиле, злокозненном вурдалаке и защитнике земли Новгородской…

Книги

Читаем книгу: Элиот Лилит – «Бес лести предан»
Отрывок, в котором юный Алексей Аракчеев сталкивается с потусторонней угрозой

Книги

Что почитать? 5 книг городского фэнтези от современных российских авторов
Магическая изнанка большого города

Книги

Брэдли Бэлью «Кровь на песке». Месть разъедает душу
Ориентальное фэнтези, где авантюра переходит в эпопею

Книги

Читаем книгу: Шеннон Макгвайр – «Миттельшпиль»
Мрачная фантастика о власти и алхимии в атмосфере «тёмной академии»

Книги

Флавиус Арделян «Миазмы. Трактат о сопротивлении материалов». Жизнь это боль
Гримдарк с философским смыслом

Книги

Читаем книгу: Мария Руднева – «Похоронное бюро "Хэйзел и Смит". Египетский переполох»
Отрывок, в котором выясняется, что в этом детективе дворецкий не может быть убийцей — потому что он-то как раз и мёртв
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты