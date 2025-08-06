Ирландский лес, лунная тюрьма, пять Поднебесных: 10 фантастических книг издательства «МИФ», на которые стоит обратить внимание

« Луна 84» — это цикл, в котором антиутопия, космоопера и киберпанк приправлены философскими вопросами о свободе и морали. Автор Ислам Ханипаев — режиссёр, писатель и лауреат премий — сочетает саспенс и социальную фантастику.





