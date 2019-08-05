Ребекка Куанг «Опиумная война»

Оккупация и последующая война за независимость оставила в Империи Никара немало сирот. Одной из них оказалась Рин, которая выросла в приёмной семье и, казалось, была обречена на брак по расчёту. Но благодаря своему упорству Рин поступает в самую престижную военную академию страны, где готовят будущих полководцев и совсем не рады безродной девушке. Впрочем, скоро сложности учёбы покажутся Рин и её товарищам цветочками, ведь Федерация Муген, некогда уже поработившая Империю, готовится начать новую войну.

R. F. Kuang

The Poppy War

Роман

Жанр: ориентальное военное фэнтези

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2019

Серия: «Наш выбор»

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Впервые увидев «Опиумную войну», легко принять её за очередное подростковое фэнтези. На это намекает и обложка с юной лучницей, и завязка сюжета про девушку-сироту, поступающую в элитную академию, и юный возраст автора — на момент выхода романа Ребекке Куанг исполнился всего двадцать один год. И надо сказать, что первые главы подтверждают такое мнение: сюжет развивается вполне в традициях Young Adult.

Впрочем, уже в начале появляются намёки на то, что роман будет куда глубже и серьёзнее, чем кажется. Например, здесь нет романтической линии. Воспитанников в академии обучают вовсе не магии, а боевым искусствам и стратегии, и лишь немногие постигают ненадёжные сверхъестественные практики. Причём шаманам для раскрытия потенциала приходится прибегать к опиуму, что имеет неприятные побочные эффекты. Рин не обладает какими-то выдающимися талантами и своими успехами обязана прежде всего настойчивости и старательности. Даже в рассказе об учёбе читателей ждёт ряд очень жёстких сцен, которых не постеснялись бы и Мартин с Аберкромби.

И уж совсем серьёзный оборот повествование принимает к середине, когда между Империей и Федерацией вспыхивает война. С этого момента роман превращается в настоящее военное фэнтези, причём весьма суровое. Автор показывает боевые действия без прикрас — кровавыми, жестокими и калечащими душу. Книга богата на интересных и выразительных персонажей, и Куанг с пронзительностью, которой не ждёшь от столь юной писательницы, демонстрирует, как ужасы войны меняют людей и зачастую ставят их в ситуации, из которых просто нет достойного выхода. Более того, в романе нашлось место тем аспектам войны, которые в фэнтези зачастую остаются за кадром: страданиям невинных жертв конфликта.

Писательница не скрывает, что сюжет «Опиумной войны» частично навеян историческими событиями: как правлением династии Сун (сеттинг в романе именно средневековый), так и японо-китайской войной 1937–1945 годов. Тут есть даже свой аналог Нанкинской резни, и от описания этих ужасов, пусть даже поданных через призму фэнтези, кровь стынет в жилах. Впрочем, о простом переписывании реальной истории в фэнтезийных декорациях речи не идёт. Куанг создаёт собственный захватывающий и многослойный сюжет, который, имея параллели с реальными событиями, идёт по своему пути.

Проявила себя писательница и прекрасным демиургом. Она создала самобытный мир с богатой историей, оригинальной мифологией и интересной системой магии. Причём использование сверхъестественных способностей в мире Куанг для любого человека становится жестоким испытанием, после которого невозможно остаться прежним, что отлично работает на развитие персонажей.

Немного жаль, что, уделив много внимания войне и внутреннему миру героев, Куанг почти обошла стороной политику, хотя основу для всевозможных интриг всё же заложила. Впрочем, роман и без того получился внушительным по объёму, а мощный финал не только заставляет с нетерпением ждать второго тома, но и даёт основания полагать, что в нём мы увидим куда больше политических баталий, чем в «Опиумной войне».

Итог: один из самых ярких дебютов в фэнтези за последние годы. Несмотря на молодость, Ребекке Куанг удалось с ходу написать роман, который легко можно поставить в один ряд с лучшими образцами жанра.

Номинант и лауреат Роман «Опиумная война» завоевал на Западе симпатии не только критиков и читателей, но и жюри престижных премий. Книга вошла в шорт-листы «Локуса» и «Небьюлы», а также уже принесла авторут Мемориальную премию Комптона Крука и премию Уильяма Кроуфорда.

— Я обратила внимание, что кукольник умолчал о том, как мы на самом деле выиграли Вторую опиумную войну, — сказала Рин через некоторое время. — Ну, сам знаешь. Спир. Резня. Тысячи погибших за одну ночь.

— Это ведь все-таки была сказка для детей, — ответил Катай. — А геноцид — это слишком неприятно.