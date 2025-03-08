Самые-самые... фантастические тётушки и бабушки

Сильными героинями в фантастике никого не удивишь. Но практически всегда это юные и решительные девушки, готовые расшатать опоры несправедливой системы, чтобы найти своё место в мире. Героини за тридцать встречаются уже нечасто, а женщины за пятьдесят — вообще редкость, причём с последними мы обычно знакомимся ещё в их молодости, а поздние годы видим где-то в эпилоге или на вторых ролях. Обидно, ведь крутых дедушек нам показывают гораздо чаще. Тем не менее героини старшего поколения существуют, и следить за их приключениями не менее интересно, чем за похождениями молодых избранных бунтарок. Предлагаем вашему вниманию список самых-самых фантастических дам, которые доказали, что возраст — не помеха тому, чтобы вершить судьбы мира.

Читайте также Самые-самые героини научной фантастики Михаил Попов 08.03.2007 29460 Десятка героинь, без которых жизнь героев была бы ровно вполовину менее интересна!

10. Маг металла и земли

Кто: Лин Бейфонг Откуда: сериал «Аватар: Легенда о Корре» Первое появление: 1-й эпизод 1-го сезона (2012) Возраст: 50 лет на момент начала событий

Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» подарил нам множество крутых женщин и крутых пожилых персонажей, но поразительным образом «забыл» о крутых пожилых женщинах. Есть, конечно, и исключения: например, зловещая ведьма Хама, которая показала Катаре действие магии крови. Но она не была ни ведущим, ни хотя бы значимым второстепенным персонажем. Хама появлялась на эпизод и не выходила из образа жуткой ведьмы — нетипичного для «Аватара», но не для мировой культуры.

А вот продолжающий его сериал «Легенда о Корре» представил интересную и значимую героиню постарше. Лин Бейфонг в целом соответствует образу строгой наставницы, которая осаживает порывистую и эмоциональную героиню-подростка, но при этом сама активно участвует в истории; её линия хорошо проработана и не лишена эмоциональности. Героиня унаследовала невероятную силу и способности от своей матери Тоф Бейфонг.

Обычно крутые старушки в анимации не выходят за рамки привычного нам образа — остаются старыми ведьмами, чья магия компенсирует физическую немощь, но это совершенно не про Лин Бейфонг. Она не ведьма, а полицейский офицер, человек с самурайским отношением к долгу.

Уверенная в себе грозная женщина, обладающая невероятной мощью и находящаяся в потрясающей физической форме, — не редкость; но уверенная в себе грозная пожилая женщина с волшебной силой и в потрясающей физической форме — приятное открытие. Лин Бейфонг проложила путь в анимацию многим дамам старшего поколения.

Почему не первое место: хотя Лин Бейфонг — хорошо проработанный персонаж, в сюжете она всё же играет недостаточно важную роль, чтобы её можно было считать центральной героиней. Её силы не специфичны для сеттинга, а история хотя и интересна сама по себе, не кажется исключительной. Она — одно из главных достоинств «Легенды о Корры»… но всё же не мировой анимации в целом.

Читайте также Вселенная «Легенды об Аанге». Когда-то давно четыре народа жили в мире... Марина Беляева 21.02.2025 6135 Сериал поражал проработанным миром с необычной магией и разнообразными народами, основанными на культуре Восточной Азии

9. Ведьма, дракон, богиня

Кто: Флемет, Ведьма из Диких земель Коркари, Аша’Белланар Откуда: вселенная Dragon Age Первое появление: роман Дэвида Гейдера «Dragon Age: Украденный трон» (2009), видеоигра Dragon Age: Origins (2009) Возраст: неизвестен

Dragon Age — вселенная, где женщины действуют наравне с мужчинами, а порой оказываются даже могущественнее и опаснее их. А уж о ведьмах из Диких земель Коркари и вовсе ходят жуткие слухи… И основная причина этих слухов — Флемет.

Образ Флемет меняется от истории к истории. В романе «Украденный трон», приквеле событий первой игры, Флемет предстаёт в образе безымянной колдуньи, способной дать пару полезных советов и отправить героев дальше по пути их квеста.

Впервые по имени её называют в Dragon Age: Origins, первой игре франшизы. Она является игроку в виде измождённой сухопарой старухи — сложно предположить, что в ней скрывается невероятная сила. Её дочь Морриган — один из знаковых персонажей вселенной — даже просит помочь избавиться от неё. Ведь Флемет не только ведьма и оборотень; она сохраняет вечную жизнь, насильно овладевая телами своих дочерей. В первой игре Флемет можно убить, а можно позволить ей откупиться от героя, на финал это не влияет.

В Dragon Age II Флемет выступает спасительницей, без помощи которой главный герой, Хоук, бесславно сгинул бы в самом начале. А взамен всего лишь предлагает отнести для неё в священное место один маленький амулет… Во второй части Флемет выглядит совсем иначе. Здесь она уже не высушенная временем старуха, а статная беловолосая дама. Её костюм больше похож на доспех, губы накрашены яркой помадой — и всё-таки это та самая Флемет из Диких земель, и она ясно даёт это понять. К тому же она демонстрирует способность оборачиваться драконом — а такой фокус даже в век Дракона мало кому по плечу.

В самом финале прохождения Dragon Age: Inquisition нас ждёт ещё одна неожиданная встреча, раскрывающая Флемет с новой стороны. Всё это время в ней жил мстительный дух богини Митал — той самой, ради которой Ужасный Волк Солас решил уничтожить мир. Её внешний вид и поведение со второй игры не изменились, но она проявляет себя уже не только как ведьма — но и как мать и даже как любящая бабушка, которая на самом деле заботится о своей семье и которой ничто человеческое не чуждо. Флемет говорит мало, но каждая её реплика — законченный афоризм, наставление или объяснение того, как на самом деле работает мир.

Флемет не была бы такой яркой без своего голоса. А голос ей подарила актриса Кейт Малгрю, знакомая нам по роли капитана Кэтрин Джейнвэй из сериала «Звёздный путь: Вояджер». Командные интонации и глубокий низкий тембр дополняют её внушительный образ.

Почему не первое место: Флемет, хоть и даёт импульс сюжету, всё-таки появляется слишком редко для того, чтобы в должной мере направлять героев по сложному пути спасения Тедаса.

8. В схватке со временем

Кто: доктор Катарина Джонс (урождённая Катарина Вернер) Откуда: телесериал «12 обезьян» Первое появление: 1-й эпизод 1-го сезона (2015) Возраст: 63 года на момент начала событий

Катарина Джонс в юности оставила медицину и сменила область научных интересов, так как считала, что нужно не лечить болезни, а бороться со смертью на квантовом уровне. Ей было 37 лет, когда мир рухнул. Началась эпидемия, и к 2043-му вирус уничтожил почти всё человечество. Теперь доктор Джонс отвечает за проект «Расщепление»: отправляет избранного в прошлое, чтобы предотвратить чуму. В сериале «12 обезьян» — в отличие от лежащих в его основе фильмов Терри Гиллиама и Криса Маркера — за экспериментом стоят не безымянные учёные, представители системы, а человек с именем, лицом и судьбой.

Доктор Джонс не остановит эксперимент, что бы ни случилось. На то есть три причины: она жаждет триумфа как учёная; она хочет спасти не просто семь миллиардов человек, но саму историю человечества; наконец, она желает воскресить свою дочь, погибшую в начале пандемии. Все три причины важны. Доктор Джонс не отступит, потому что она гений, она помнит великие стихи и идеи, и она пожертвует многим и многими ради своего ребёнка. У неё достаточно воли, чтобы бросить вызов самому времени. Ей подчиняются не только учёные, но и военные. Если база рухнет, они потеряют всё. Без машины в базе нет смысла. А без доктора Джонс нет машины.

Джонс она стала в замужестве, длившемся шесть дней. Катарина Вернер переехала в США из Дрездена. Немецкая тема становится одной из сквозных, а всё из-за выбора актрисы. Барбара Зукова — звезда фильмов Райнера Вернера Фасбиндера и Маргарете фон Тротта, Марлен Дитрих «свинцовых времён» терроризма, дочь нацистов в «Европе» Триера, воплощение Розы Люксембург и Ханны Арендт — представляет собой собирательный образ непреклонной женщины родом из XX века. Выкуривая сигарету за сигаретой, она ходит по базе растрёпанная, в плаще и очках, и готовится с ухмылкой встретить апокалипсис. Запускает машину, отдаёт приказы, разливает коньяк, цитирует Шекспира, подкручивает микроскоп, а в нужный момент хватает дробовик. Когда Катарина произносит слово «идея», в устах Зуковой оно обрастает самыми высокими и страшными смыслами.

Фото тех, кого разорвало на части в прошлых экспериментах, она хранит вместе с полотенчиком дочери. Уничтожает данные о вакцине, разработанной учёным-соперником, отдаёт приказ расстрелять всех на его базе, чтобы захватить запасное ядро для машины, и лично проходит сквозь эту кровавую баню. Однажды ей хватит духу отправить в прошлое убийц, натравив их на саму себя.

Но она не диктатор. Сериал строится на противостоянии судьбы и свободы выбора, и доктор Джонс — в его эпицентре. Всё начинается с её вопроса главному герою: «Мистер Коул, вы верите в судьбу?» Она верит. Говорит: «Я достаточно знаю о времени, чтобы бояться его», — и продолжает схватку. Она стремится изменить реальность и признаётся: «Не нужно верить в Бога, чтобы чувствовать Его гнев». Она — трагическая героиня. И улыбается тем, кто тоже сделал свой выбор.

У всех героев свои цели, страхи и надежды, и каждый новый выбор тяжелее предыдущего. Но Катарина Джонс — не просто персонаж. Она и машина — единое целое, их уничтожение означало бы конец сериалу. Создатели дают этот образ: Катарина остаётся наедине с машиной, окружённая вихрями погибающего времени, и так встречает собственную смерть, прежде чем новый виток спирали приблизит победу.

Почему не первое место: образ Катарины Джонс становится центральным постепенно; он универсален, как образ гения, и одновременно вплавлен в специфические контексты. Её единственная сверхсила — это её воля.

7. Профессор предательства

Кто: Крея, мастер-джедай, она же Дарт Трея, лорд ситхов Откуда: вселенная «Звездных войн» Первое появление: видеоигра Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords (2004) Возраст: от 50 лет и до бесконечности

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему во вселенной «Звёздных войн» всё столь грубо поделено на чёрное и белое, почему джедаи и ситхи монополизировали добро и зло, вы вполне могли бы стать учеником Креи.

Крея была мастером-джедаем в эпоху Старой Республики. По меркам кодекса джедаев она преподавала неортодоксально, поощряла вопросы и сомнения, а не верность догмам. Один из её падаванов, Реван, имел свои взгляды на Силу и кодекс. Когда начались Мандалорские войны, совет требовал проявлять осмотрительность, а Реван жаждал действия. Обладая волей и харизмой, он увлёк за собой множество джедаев, и среди них были другие ученики Креи. Впоследствии многие из них погибли или перешли на тёмную сторону Силы; ответственность за это возложили на их учителя, и Крею изгнали из Ордена.

Крея нашла заброшенную академию ситхов, основанную пропавшим Реваном. Она легко подчинила себе адептов тёмной стороны, пребывавших в смятении после исчезновения патрона, и сама стала одной из них — Дартом Треей. В академии она обучила двух лордов ситхов — Нихилуса и Сиона. Сион ненавидел джедаев и жаждал их истребления, а Нихилусом двигал безграничный голод, ради утоления которого он был готов извести целые планеты. Ученики вскоре устали от наставлений Дарта Треи, предали её и отрезали от Силы.

Возможность добиться этого она увидела в Митре Сурик — соратнице Ревана, которую изгнали из Ордена, как и саму Крею. Мандалорские войны так травмировали Сурик, что она подсознательно заглушила свою связь с Силой. Крея распознала рану в самой Силе и решила с помощью Сурик избавиться от джедаев, ситхов и от Силы с её непознаваемой волей. Она стала обучать Сурик, помогая ей вновь обрести связь с Силой. Так она пережила предательство с обеих сторон: и джедаев, и ситхов — и пересмотрела своё отношение к ним, осознав, что все они учат отказываться от эмоций, индивидуальности и не дают раскрыться истинному потенциалу личности. Так Крея возненавидела саму Силу и захотела избавить от неё галактику, научив её обитателей полагаться на себя, а не на провидение и трюки.

Крея наблюдала, как Сурик собирает вокруг себя команду чувствительных к Силе личностей, отщепенцев и дроидов. Исподтишка старуха стравливала их между собой, манипулируя окружающими и играя на их слабости, но этим добивалась не выгоды для себя, а большей преданности Сурик со стороны её подопечных. Крея наблюдала за каждым решением, которое принимала джедай-изгнанница, высмеивала одновременно жестокость и милосердие, считая, что каждый сам должен вести свои битвы, не растрачивая себя по пустякам. Несмотря на ненависть к Силе, она считала, что ею следует учиться пользоваться, как ядом, но не полагаться исключительно на неё, не посвящать жизнь следованию воле непостижимого. Крея восхищалась прямотой и стойкостью изгнанницы. Находясь рядом с Сурик, она готовила её к финальной битве с Дартом Треей — то есть с собой, — что должно было стать последним наставлением в мудрости.

Почему не первое место: даже будучи одним из самых запоминающихся и глубоких злодеев «Звёздных войн», Крея остаётся романтиком, посягнувшим на невозможное — вряд ли ей бы удалось добиться смерти Силы. Империи она не построила, большинство учеников её разочаровали, пусть среди них и нашлись великие герои вроде Ревана и Сурик.

Читайте также Крутейшие бои на световых мечах: топ-10 Сергей Лебедев 24.01.2020 80100 Лучшие схватки с участием джедаев и ситхов — с самой интересной хореографией и действительно важные для сюжета.

6. Мачеха и мама в одном лице

Кто: Злая королева, Кристин Слевиль Льюис Уайт (урожденная Кристин Слевиль) Откуда: мини-сериал «Десятое королевство» Первое появление: 1-й эпизод (2000) Возраст: точный возраст не указан, актрисе на момент исполнения был 51 год

Король троллей освободил Злую королеву из Мемориальной тюрьмы Белоснежки. Так начиналось «Десятое королевство» — фантазия на тему сказок братьев Гримм. Злая королева превратила принца Венделла, внука Белоснежки и наследника трона Четвёртого королевства, в золотистого ретривера. А пса — в принца.

Это стало первым этапом исполнения её грандиозного плана. Она намеревалась не только уничтожить род Белоснежки, но и убить монархов всех девяти королевств на коронации самозванца, чтобы править единолично.

Современный Нью-Йорк от сказочного мира отделяло лишь зеркало. Так проявлялась магия узнаваемости, обнаруживалась тонкая грань между волшебством и рутиной. Злая королева — главный антагонист — была лишь ученицей той самой Ведьмы из сказки. А родилась она в Нью-Йорке, и там её звали Кристин Слевиль. Когда она впала в отчаяние, старуха в зеркале посреди Центрального парка, протянув руку, позвала её за собой.

Героиня едва ли помнила прошлую жизнь. Она выучилась магии, отравила королеву Четвёртого королевства, заняла её место, сжила со свету короля и едва не убила принца, за что и попала в тюрьму. А вышла оттуда уже великой злодейкой, жаждущей мести. У неё был свой замок, опутанный паутиной, портрет наставницы и пять волшебных зеркал. Она облачалась в тяжёлый бархат и скользила, не сгибаясь. Обжигала холодом серо-зелёных глаз и улыбкой. Знала, как сказать: «Отдай мне свою волю». Правила так, будто не была самозванкой. Отвечала врагам лёгким поклоном, давала пощёчины сразу троим троллям и припадала к останкам Ведьмы без трепета.

Методы её были страшны. Когда пёс-принц шантажировал её тем, что покончит с собой, она приводила свои доводы: выбивала стул у него из-под ног. Обещала слугам в случае обмана убить детей на их глазах. А мятежному Королю троллей собственными руками отрезала голову. В волшебном мире было пять великих добрых женщин и только одна злая. Кристин продолжила её дело и готовилась выйти в усыпанную трупами залу, как звезда на сцену. Личный Охотник Королевы идеально описал её образ: «Моя судьба была убить своего сына. Её — попросить меня об этом». Охотник — единственный, кто до конца оставался ей верен, а она прижимала к своей щеке поцелованную им руку.

А ведь Кристин была просто человеком. Родилась у эксцентричной богачки, выросла любимой, красивой и талантливой. Могла заполучить любого холостяка, но влюбилась в Тони Льюиса — предпринимателя-мечтателя, прогоревшего на инвестициях в надувные замки и ставшего уборщиком. Она не хотела детей, но родила Вирджинию, в нищете и унижении, и постепенно сошла с ума. Она была больна, но никто ей не помог, и однажды вечером она чуть не утопила дочь. Сбежала, бросив все свои платья. Стояла одна и рыдала — и тогда Ведьма протянула ей руку, пообещав, что можно забыть боль. Но Тони и Вирджиния нашли Кристин в зазеркалье, и боль вернулась.

Злую королеву сыграла Дайан Уист — бродвейская звезда, прославившаяся в постановках по Ибсену, Чехову, Миллеру, Беккету, а также оскароносная актриса в фильмах Вуди Аллена. Она воплотила злодейку в мире, где именем Белоснежки названа тюрьма, где дочь приходит к матери с отравленным гребнем, а Волк пять раз меняет сторону и всё равно остаётся героем. Обитатели этого мира ужасны, как люди, но ещё они, как люди, смешны, а главное — столь же несовершенны. Для Вирджинии Кристин — не мачеха, а мама. Спасая девять королевств, Вирджиния обрела её заново: на пороге смерти, после долгого противостояния. Они обе успели понять, что опоздали, и роза, расцветшая в финале, когда дочь оплакивала мать, была не только данью сентиментальности.

Почему не первое место: персонаж Злой королевы в «Десятом королевстве» ценен тем, что сквозь архетип проступает совершенно другая история (ради чего и задумывался сериал). Но её образ не самостоятелен, он буквально наследует образу Злой королевы из «Белоснежки».

Читайте также История сериала «Десятое королевство». Старые сказки, подозрительные грибы и одна собака Елена Кушнир 21.06.2024 85116 Та самая сказка для взрослых детей

5. Капитализм с материнским лицом

Кто: Кэрол Миллер, глава корпорации «Мамочка» Откуда: мультсериал «Футурама» Первое появление: 6-й эпизод 1-го сезона (1999) Возраст: 120 лет на момент первого появления

Чтобы завоевать себе место на рынке, компания должна иметь узнаваемый бренд. А если глава компании — и есть этот бренд, то успех становится ещё ближе. И совсем здорово, если у главы получается поддерживать имидж благообразной старушки, на деле не гнушаясь мошенничеством, предательствами и убийствами. Знакомьтесь: Мамочка!

Фальшь Мамочки начинается с её образа: она появляется на публике в длинном платье и переднике, под которыми угадывается объёмная фигура, сыплет уменьшительно-ласкательными суффиксами и очаровательно устаревшими оборотами. Однако стоит ей оказаться вдали от глаз толпы, как она — на самом деле худощавая и подтянутая — с проклятиями выбирается из тесного костюма и с наслаждением закуривает.

У Мамочки и правда есть дети, три сына: Уолт, Ларри и Игнер. Каждый из них владеет аж одной десятой процента акций её конгломерата (99,7% принадлежат самой Кэрол). Но истинных материнских чувств она к ним не испытывает, постоянно раздаёт отпрыскам пощёчины (иногда всем троим одним ударом) и посылает их на опасные и преступные задания.

У неё есть и другая причина называться Мамочкой: её компании производят роботов и масло для них. Для роботов Мамочка — действительно кто-то вроде матроны. В День матери все роботы посылают ей рисунки и поделки, которые получательница переделывает в туалетную бумагу для сирот и псевдолекарство от рака. Мамочка, если пожелает, может заставить всех роботов взбунтоваться и помочь ей захватить мир (однажды так и произошло).

Есть у Мамочки и компания по производству глазофонов (от eyePhone, или «айфон») — модных телефонов, вставляющихся прямо в голову и передающих всё, что видит обладатель телефона, самой Мамочке. А ещё — компания по производству старых добрых камер наружного наблюдения. Везде, где есть выгода, будет чувствоваться и рука этой бизнес-леди.

«Межпланетный Экспресс» раздражает Мамочку по нескольким причинам. Во-первых, она мечтает стать монополисткой в сфере доставки. Мешает ей лишь то, что команда «Экспресса» берётся за самые самоубийственные миссии, нередко ещё и в ущерб себе.

Во-вторых, назойливые доставщики несколько раз вольно или невольно расстраивали её злодейские планы. В-третьих, за семьдесят лет до начала событий сериала у профессора Фарнсворта и Мамочки случился роман, оставивший у обоих неприятное послевкусие.

При этом бывают у социопатичной бабули и вспышки милосердия: например, она участвовала в создании лекарств от генетических болезней (пусть и с выгодой для себя), а ещё намного лучше иных землян относится к доктору Зойдбергу. Наверное, если бы настоящая Мамочка могла научиться любви у себя же с телеэкрана, ей бы и самой жилось легче.

Почему не первое место: с её ресурсами Мамочка могла бы построить бизнес-конгломерат, объединяющий несколько планет, и конкурировать со всей галактикой! Но видимо, Земля — её песочница и зона комфорта, в ней ей и оставаться.

Читайте также Футурама: любимые серии Кот-император 24.07.2023 41477 Наши авторы вспомнили, какие серии знаменитой фантастической комедии запали им в душу сильнее всего.

4. Женщина-кошка

Кто: Минерва Макгонагалл Откуда: Волшебный мир (Wizarding World) Первое появление: роман «Гарри Поттер и философский камень» (1997) Дж. К. Роулинг Возраст: 56 лет на момент первого появления

Профессора Макгонагалл заслуженно обожают все фанаты Волшебного мира. Макгонагалл — идеальное воплощение женщины «строгой, но справедливой». С ней лучше не связываться, но при всей суровости ей не чужды искренние человеческие эмоции и, «чего греха таить, пренебрежение к школьным правилам». Вдобавок к преподаванию трансфигурации в Хогвартсе, школе чародейства и волшебства, она занимала ещё и должность декана Гриффиндора. После событий седьмой книги о Гарри Поттере ей заслуженно достался пост директора.

Характер будущего профессора закалился ещё в детстве. Минерва — полукровка, она родилась в Шотландии, в семье ведьмы и пастора. Девочка унаследовала от отца-магла свою знаменитую сдержанность и по понятным причинам никогда не была одержима чистотой крови. Во время учёбы в Хогвартсе она блестяще сдавала все экзамены и неплохо играла в квиддич, но травма вынудила её оставить спорт. После выпуска Минерва устроилась в Министерство магии, но не прижилась там, поэтому подала прошение о назначении на преподавательскую должность в Хогвартсе. Её без колебаний приняли на работу.

Прошлое профессора омрачали и личные трагедии. Юношеская влюблённость в магла-фермера привела к болезненному расставанию, а спокойный и счастливый брак с бывшим коллегой из Министерства закончился его трагической смертью от укуса жгучей антенницы. После этого Макгонагалл полностью посвятила себя работе. У неё не было собственных детей, но их заменили пытливые и непослушные ученики. Она стала не только суровой наставницей, но и могущественной защитницей — как детей, так и самой школы.

Минерва Макгонагалл — первый персонаж с магическими способностями, которого читатели встречают на страницах книг о Мальчике, Который Выжил. Она появляется на улицах Литтл Уингинга в облике кошки. Искусством превращения в животных владеют только самые одарённые и упорные волшебники и волшебницы. В кошачьей ипостаси профессор щеголяет отметинами вокруг глаз, напоминающими её знаменитые очки.

Образ строгой и чопорной учительницы мог бы стать непростительно одномерным, если бы не череда блестящих эпизодов, которые разбросаны по всем семи книгам (и восьми фильмам) о Гарри Поттере. Именно Макгонагалл, одержимая спортивной страстью, определила Гарри в команду по квиддичу и купила ему дорогущую метлу. Именно она вступила в открытую конфронтацию с инспектором из Министерства магии, Долорес Амбридж. Минерва активно поддерживала учеников и учителей и даже организовала против общего врага что-то вроде негласного альянса с полтергейстом школы, Пивзом. Истово ратуя за соблюдение правил и законов, она в то же время состояла в Ордене феникса, подпольной организации по борьбе с Волан-де-Мортом.

Если вы не читали книг, вы упустили множество убийственных колкостей и острот, которые Макгонагалл с невозмутимостью профессионального стендапера периодически выдавала в адрес разных персонажей. Но и в экранизациях, где персонажа сыграла Мэгги Смит, героине отдали должное. Момент из восьмого фильма, когда она говорит: «Всегда хотела использовать это заклинание», — один из сильнейших во всей серии.

Почему не первое место: несмотря на множество выдающихся качеств профессора Макгонагалл, главные герои книг о Гарри Поттере зачастую выходили из сложных ситуаций не благодаря её советам, а вопреки им.

Читайте также «Гарри Поттер»: все фильмы от худшего к лучшему Алексей Ионов 18.03.2023 116470 Рейтинг получился немного предсказуемым, зато честным.

3. Хранительница Земли

Кто: Крисьен Авасарала Откуда: книжный цикл «Пространство» Джеймса Кори и одноименный сериал Первое появление: роман «Война Калибана» (2012) в книжном цикле, 1-й эпизод в сериале (2015) Возраст: около 70 лет

Мадам Авасарала, заместитель председателя земного ООН, — настоящий алмаз в драгоценном ансамбле этого списка. В том числе и потому, что на её плечах лежат судьбы не десятков, не сотен и даже не миллионов людей — а ни много ни мало всего человечества.

Не стоит обманываться её тихим голосом и безупречным стилем (в экранизации эти качества превосходно воплотила иранская актриса Шохре Агдашлу). Утончённая речь в один миг сменяется отборной руганью, а обходительные манеры — жёсткостью на грани жестокости. И всё же за её многоликим характером, за всеми слоями политических масок бьётся горячее, истинно чистое сердце — сопереживающая, благородная, отважная натура.

Интригами и крепким словцом на протяжении сюжета Авасарала сражается со злодеями — коварными корпорациями, межпланетными террористами и враждебными режимами. Но главным её противником всегда будет страх — враг, подобно ей многоликий. Это и страх жителей Земли перед теми, кто её покинул: астерами и марсианами. И страх её соперников перед избирателями — стремление угодить запросу толпы вопреки всем очевидным рискам. Наконец, это и её собственный страх — потери доверия, потери близких, потери надежды… и даже в какой-то мере потери себя.

И Крисьен Авасарала не боится. Она будет действовать прямо и жёстко там, где решаются вопросы жизни и смерти. Она не побоится сказать правду в лицо, даже пожертвовав своей репутацией. А самое главное, она не боится того, что страшит почти каждого политика, — проиграть в честной борьбе. Она не борется ни за добрую память, ни за личную выгоду, а только за общее, по возможности мирное будущее. Подать руку поверженному врагу, пожелать удачи победившему оппоненту, а когда необходимо и вовсе уйти со сцены — всё это вполне в духе нашей героини.

Оперируя материей жизни в масштабах, в которых не действуют правила морали, во многих ситуациях она обречена выбирать между плохим и худшим. Авасарала посылает людей на смерть и обрекает на голод, рушит судьбы единиц и миллионов — лишь для того, чтобы спасти Землю, Солнечную систему и всю Галактику. Циничная, своенравная — и между тем не потерявшая моральных ориентиров. Женщина с усталым, но твёрдым взглядом — та, что ворчанием и пинками отводит от края пропасти упирающийся мир. Та, чей героизм трудно оценить кому-то, кроме читателя.

Героем фантастических историй редко становится кабинетный политик — циничный и сосредоточенный манипулятор куда больше подходит на роль злодея. В реальности от подобных людей зависят не просто наши жизни, а само течение истории. Каждый из них в той или иной мере циничен, но далеко не все они злодеи своих сюжетов. И Крисьен Авасарала — один из лучших тому примеров.

Почему не первое место: увы, история и несчастливый случай уж слишком часто оставляют её на шаг позади чужих интриг. Не все трагедии ей удаётся предотвратить, не всех удаётся спасти — а когда времена изменятся, то, возможно, придётся и сдаться.

Читайте также «Пространство» Джеймса Кори: подлинно научная фантастика о космосе и человечестве Ася Михеева 05.12.2019 22358 Рассказываем о мире книг, о реалистичном образе будущего и немного об авторах.

2. Старуха, мать, дева

Кто: Эсмеральда (Матушка) Ветровоск и Гита (Нянюшка) Ягг Откуда: книжный цикл «Плоский мир» Терри Пратчетта Первое появление: Матушка — роман «Творцы заклинаний» (1987), Нянюшка — роман «Вещие сестрички» (1988) Возраст: Нянюшке чуть больше 70 лет, а Матушку никто не осмелится спрашивать

Любая из ведьм Диска скажет, что ведьмовство — это не какая-то там «мужланская» сила волшебников. Ведьмы творят магию как мнимую (излечить поросёнка от болезни и принять тяжёлые роды уже тянет на волшебство), так и истинную — оберегают порядок вещей и течение жизни от всяческого потустороннего зла и других отклонений. Самый ведьмовской регион Плоского мира — горная страна Ланкр, а самые знаменитые ведьмы Ланкра — Матушка Ветровоск и Нянюшка Ягг.

Эсмеральда Ветровоск считается наиболее могущественной ведьмой Диска. Хоть ведьмы не признают иерархии, но именно Эсме Ветровоск ближе всего подошла к званию их главы. Она не раз спасала родной край и реальность от злых колдуний, вампиров, Неблагого народа и других опасностей, раз за разом восстанавливая баланс. Матушка одновременно воплощает все три архетипа: «старухи» — мудрой, сильной и одинокой, опекающей «матери» и «девы», чистой настолько, что ей открыты тайны бытия. Она прямолинейна, принципиальна, честолюбива, остра на язык и обладает довольно холодным нравом. Впрочем, в её жизни есть место и привязанностям: верной подруге Гите Ягг, юным ведьмам-ученицам, котёнку Ты. А в молодости госпожа Ветровоск даже закрутила роман с самим Архканцлером Незримого Университета Чудакулли! Матушка владеет мастерством головологии и в совершенстве умеет заимствовать — переносить на время свой разум в тела других существ.

Гита Ягг — полная противоположность Эсме Ветровоск, и это делает их харизматичный дуэт неотразимым и непобедимым. Нянюшка Ягг обожает простые радости жизни и предпочитает проживать каждый момент на полную катушку. В молодости она была настоящей сердцеедкой (и сохранила свою неотразимость), множество раз выходила замуж, обзавелась выводком детей и как истинный матриарх верховодит кланом Ягг, состоящим из её сыновей, невесток, внуков и кошмарного кота Грибо. Гита любит выпить и закусить, станцевать и спеть скабрёзную песенку. Из-под её пера вышла «Поваренная книга Нянюшки Ягг» (доступная и в нашем мире) и ещё несколько бестселлеров, изъятых из продажи за крайнюю непристойность. Секрет Ягг в том, что она кажется гораздо проще, чем есть на самом деле. Нянюшка очень мудра, умеет принимать непростые решения и хитро пользуется харизмой, чтобы добиться своего.

Почему не первое место: Нянюшка и Матушка — яркие воплощения архетипов и могущественные колдуньи, но всего лишь смертные женщины, и в этом состоит их великая слабость и великая сила.

Читайте также Самый плоский из миров Борис Невский 28.04.2016 40037 «Плоский мир» Терри Пратчетта — самый популярный цикл юмористической фэнтези, когда-либо и кем-либо писавшийся. Как, вы ещё не знакомы? Срочно исправляем.

1. Хозяйка леса

Кто: Баба-яга Откуда: славянский фольклор Первое появление: неизвестно Возраст: неизвестно

Происхождение Бабы-яги теряется во тьме веков и корнями уходит глубоко в мифологию древних славян. В новое время её образ стал известен в основном благодаря волшебным сказкам, в которых она попеременно выступает то противницей, то помощницей главных героев.

По крупицам дошедшей до нас информации фольклористам удалось восстановить изначальный образ Бабы-яги. Самой влиятельной из всех признаётся теория русского исследователя волшебных сказок Владимира Яковлевича Проппа, который связал Ягу с древним обрядом инициации. По достижении определённого возраста дети должны были символически «умереть», чтобы пройти испытания в другом мире и вернуться в родное племя уже полноценными взрослыми людьми. Баба-яга была распорядительницей в этих испытаниях, стражем, живущим на границе между миром живых и миром мёртвых. Отсюда проистекает её двойственная природа: она одновременно и похитительница детей, и дарительница, которая делится полезными советами и волшебными артефактами. Но в образе благодетельницы героя она выступает, только если тот сумеет доказать ей, что он этого достоин благодаря личной храбрости и трудолюбию, вежливости и обходительности, а также знанию магических формул и заклинаний (например, «Избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом!»).

Во всех сказках Баба-яга сохраняет узнаваемый облик. Это очень старая уродливая женщина со взлохмаченными волосами и в истрёпанной одежде. Она сухая, тощая, склонённая к земле, иногда даже горбатая. Её отличительные черты — нос крючком, часто единственный железный зуб и, конечно же, костяная нога. Что интересно, в отличие от многих других колдуний, Ягу, похоже, вполне устраивает её внешний вид и возраст, и она совсем не стремится выглядеть моложе своих лет.

Иногда в сказках она предстаёт слепой и ориентируется исключительно на ощупь или по запаху («Тьфу-тьфу, русским духом пахнет»). Живёт Яга в лесу, в избушке на курьих ножках, окружённой забором с человеческими черепами. Летает она в ступе, которую погоняет пестом или помелом.

У Бабы-яги много сестёр в фольклоре других народов: фрау Холле ( госпожа Метелица ), Медная старуха (Мыстан кемпір), старуха Лоухи, разнообразные лесные ведьмы и злые колдуньи. Всех этих персонажей связывают с культом природы и предков, хтоническими женскими божествами, а также древними представлениями о загробном мире. Костяная нога Бабы-яги — признак её лиминальности: она буквально одной ногой стоит в мире мёртвых. Этим она напоминает богинь-повелительниц загробного царства Хель и Идзанами, а также жителей волшебных холмов сидов, у которых одна половина тела либо всегда скрыта, либо каким-то образом искажена (высохла, сгнила и т. п.).

Баба-яга до сих пор остаётся одним из самых популярных персонажей в произведениях, основанных на славянском фольклоре. В современных сказках она выступает всё же чаще как положительный, почти комический персонаж. Яга может выглядеть опасной, быть вздорной, вредной и ворчливой, но в итоге всё-таки помогает героям, а если её особенно растрогать, то даже начинает жаловаться на своё старческое одиночество.

Кроме того, Баба-яга стала известна далеко за пределами славянских стран. В сеттинге настольно-ролевых игр «Мир Тьмы» это древняя, могущественная вампирша, долгое время единолично правившая Россией. В комиксах про Хеллбоя ведьму, пожирающую детей, зовут именно Баба-яга. И даже наёмный убийца Джон Уик выбрал себе устрашающее прозвище Baba Yaga в честь грозной ведьмы.

Иногда авторы разделяют двойственную природу Бабы-яги, создавая двух персонажей, злого и доброго: пример тому — сёстры-старухи Юбаба и Дзэниба в аниме «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки или «добрая женщина» Аделаида и тётушка Шёпот в мультсериале «По ту сторону изгороди» . Впрочем, у Миядзаки всё не настолько просто и однозначно. В аниме «Ходячий замок» (известно, что дизайн замка был вдохновлён избушкой на курьих ножках) Ведьма Пустоши сначала выступает как противница положительных персонажей, а затем становится частью их семьи, тогда как добрая волшебница мадам Салиман не гнушается и убийством, если это требуется для достижения её целей. И обе они, по сути, испытывают главных героев в полном соответствии со своим фольклорным прототипом.

Почему первое место: Баба-яга или другой аналогичный персонаж из фольклора народов мира — архетип и прообраз подавляющего большинства пожилых героинь в искусстве. Её двойственная природа позволяет ей играть любые роли в самых разных историях. Как никто другой, хозяйка леса знает, что с возрастом жизнь становится только интереснее.

Почётные упоминания Кендарат Мать Кендарат — наставница главного героя из серии романов Марии Семёновой «Волкодав», жрица богини Кан. Несмотря на почтенный возраст, который угадывается по её седым волосам, Кендарат нельзя назвать безобидной старушкой. Любой, кто попытается на неё напасть, горько пожалеет об этом, ведь она мастерcки владеет боевым искусством кан-киро. Но даже воплощая собой максиму «добро должно быть с кулаками», решать вопросы Кендарат предпочитает не силой, а дипломатией, используя для этого и свой дар целительства. Волкодав, задуманный Марией Семёновой как своеобразный анти-Конан, в отличие от своего варварского собрата, с невероятным уважением относится к женщинам. И безусловно, Кендарат, ставшая для героя не только учителем в боевых искусствах, но и духовным наставником, заслужила от своего ученика и от читателей серии величайшее почтение. Эвелин Вонг Режиссёры фильма «Всё везде и сразу» шутили, что их картина посвящена тому, как нервная женщина собирает документы для налоговой отчётности; и это частично правда. Именно это и добавляет шарма персонажу Эвелин; она не просто сильная женщина, которой больше пятидесяти, она — очень убедительный пример такой женщины. Трусящая, заваленная бытовыми проблемами, лишённая мечтательности, кажущаяся ограниченной в некоторых вопросах (но на самом деле просто консервативная), раздражающаяся от каждой мелочи… Проблема таких персонажей в том, что их пытаются мифологизировать и сделать более соответствующими статусу супергероя, но реальная ценность Эвелин заключается как раз в том, что она не супергероиня. Она — мама в рушащемся браке, которая стала супергероиней. И как же это на самом деле круто! В том числе потому, что она простая усталая сердитая женщина, собирающая бумажки для налоговой. Сотофа Ханемер Как и многое в магическом городе Ехо, леди Сотофа — вовсе не та, кем кажется. Милая пожилая женщина, встреченная героем в глубине садов резиденции ордена Семилистника, кажется безобидной — по виду она не похожа на одного из самых могущественных существ мира Стержня. Её красота очаровывала не только великих магов, но и сами их тени, её могущество позволило ордену победить в гражданской войне, а её мудрость и миролюбие — удержать то, что осталось от мира, в относительной стабильности. Оленна Тирелл Леди Оленна, Королева Шипов — один из самых любопытных персонажей знаменитой книжной серии Джорджа Мартина «Песнь льда и огня». Эта хрупкая старушка «божий одуванчик» остротой языка и ясностью ума легко могла заткнуть за пояс самых красноречивых мужей и жён Вестероса. Она стояла на страже дома Тиреллов и никогда не лезла за словом в карман — но иногда мудрой и волевой Королеве Шипов приходилось выуживать оттуда склянку с ядом.

Читайте также Самые-самые фантастические злодейки Влад Стерхов 08.03.2017 41327 В нашем хит-параде —дамы, способные заставить трепетать весь мир и поставить его на колени. Самые коварные, зловещие и опасные.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.