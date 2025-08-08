Лучшие сериалы 2025 года: первое полугодие. Фантастика, фэнтези и не только

2025 год уже месяц как перевалил за экватор. Подводить итоги ещё рано — но кое-что о нём уже понятно. Первое полугодие порадовало нас в первую очередь интересными сериалами. Это не топ — это просто подборка рекомендаций, что посмотреть, если вы не следили за новинками.

Андор, 2-й сезон

Второй сезон продолжает рассказывать историю становления повстанческого Альянса в мире «Звёздных войн» и превращения Кассиана Андора из мало чем интересующегося беглеца в убеждённого революционера, готового ради общего дела как чужую жизнь отнять, так и свою отдать. Сезон покрывает сразу четыре года из жизни персонажа, так что темпы ускоряются, а каждая из четырёх арок подчёркивает одно самое важное событие за год.

«Андор» — один из самых самостоятельных сериалов по «ЗВ». В нём минимум отсылок к другим «Звёздным войнам», даже «Изгоя-один» заранее можно не смотреть. И самый реалистичный — революция здесь показана грязным и суровым делом, которым занимаются не наивные идеалисты (такие, как правило, долго не живут), а суровые и решительные личности, которые не боятся делать то, что должно.

А ещё в «Андоре» потрясающий актёрский состав, и сериал даёт возможность открыться практически каждому. Расстраивает лишь то, что сам Андор порой теряется на фоне более ярких коллег и довольствуется пассивной ролью наблюдателя — от будущего мученика Восстания ждёшь более активного участия.

Частые побочные явления

Учёный открыл чудо-средство, способное исцелить что угодно, даже воскрешать умирающих. Мировая закулиса не хочет, чтобы новинка убила фармацевтический бизнес, и стремится её уничтожить… Создатель «Царства падальщиков» снова не подвёл, сняв один из лучших триллеров про коварную «биг фарму», которые расцвели после пандемии. Теперь, после «Субстанции», «Лазаря» и «Побочек» — ещё не поздно предложить термин «фармапанк»?

Самое необычное, что отличает «Побочки», — здесь всё не так однозначно. У злодеев есть резонные мотивы, корпораты — по-своему тоже неплохие люди, а борцы с ними порой готовы идти по трупам. Да и панацея, не прошедшая должные испытания, может стать опасным наркотиком. Или как минимум превратить мир вокруг в «Жёлтую подлодку». Да, лихо закрученный сюжет и сложные темы тут сочетаются с поистине сюрреалистическим видеорядом.

Любовь, смерть и роботы, 4-й сезон

В этом году сериал можно переименовывать в «Апокалипсис и котики». В новом сборнике короткометражек от Netflix нет центральной темы: роботов мало, любви ещё меньше, только смерти всё ещё хватает на всех. Каждый мультфильм сделан в своём стиле и на свою тему; разве что истории конца света встречались чаще прочих. Мир пытались повергнуть в хаос верующие инопланетяне, обычные инопланетяне, гигантские младенцы, сам дьявол (которому мешает хитрый кот) и хитрый кот (которому сам дьявол не помешает).

Но за непредсказуемость мы и любим «ЛСР». Этот сезон точно не лучший в истории антологии, однако его точно стоит посмотреть — в таком разнообразии наверняка найдётся что-то для вас. Как насчёт классической фантастики по рассказу Брюса Стерлинга, лавкрафтианских ужасов или циничного стёба о страданиях унитаза?

Чёрное зеркало, 7-й сезон

Чарли Брукер пугает нас тёмной стороной технологий с 2011 года. На сей раз он, похоже, понял, что в 2025-м, с его нейросетевым контентом и ежедневной лавиной тревожных новостей, зрителя вряд ли можно пронять очередной страшилкой об антиутопическом будущем. Поэтому в лучших сериях нового сезона «цифра» отступает на второй план — а на первый выходят люди, их трагедии и их выбор. Печальный и пронзительный «Панегирик» исследует темы прошлого и памяти, тревожная «Игрушка» говорит об одержимости, а комедийный «USS Каллистер: В бесконечность», пусть и проходится по алчным корпоратам, попутно задаётся вопросом о реальности личности — и продолжает одну из самых ярких историй антологии.

Реверансов прошлым сюжетам в этот раз в принципе немало. Да и отказать себе в удовольствии поворчать на тему бездушных инноваций Брукер не смог (хотя эпизод «Обычные люди», при всём драматизме, грешит лишней прямолинейностью). Зато от «Красного зеркала» и заходов на территорию паранормального он пока отступил — хотя технологии в одной из серий («Предмет моей ненависти») и вышли слишком уж невероятными. Но сколько уже можно показывать одну и ту же «таблетку» на висок?

Разделение, 2-й сезон

Второй сезон корпоративного триллера «Разделение» от Бена Стиллера и Apple TV+ был одним из самых ожидаемых релизов этого года. Пройдя все круги производственного ада и забастовок актёров и сценаристов, история о сотрудниках таинственной корпорации Lumon, сознание которых расколото на «инни» (не видят ничего, кроме офиса) и «аути» (не знают о том, чем занимаются в Lumon) наконец добралась до экранов.

Мы получили новую порцию вопросов без ответов с кровавым и лихим клиффхэнгером в финале (впрочем, создатели заверяют, что третьего сезона долго ждать не придётся). Но это всё ещё прекрасный триллер с мощным социальным комментарием, заходящим куда дальше жалоб на произвол мегакорпораций.

Вместо раскрытия тайн сезон сосредоточился на психологической вивисекции разделённого сознания. Это, конечно, ударило по динамике, но добавило новый слой экзистенциального ужаса, в котором выражение «внутренний конфликт» заиграло новыми красками. Тема человеческой субъектности и её ценности в мире, где индивидуальность калибруют в лабораториях, актуальна как никогда. С нетерпением ждём того, к каким выводам в своём жестоком эксперименте придут Стиллер и компания.

Киллербот

В книге Марты Уэллс и её экранизации андроид мечтает не о электроовцах, и даже не убить всех человеков, хотя и шутит на эту тему. Только о том, чтобы мешки с мясом оставили его в покое и не мешали смотреть сериалы. Робот-охранник, придумавший себе кличку Киллербот, взломал свой модуль контроля, обрёл самосознание, но чтобы его не раскрыли — тщательно выполняет свою работу. А работа у него непростая: охранять наивных обалдуев-учёных, устроивших колонию на опасной планете и рискующих жизнью по всей делянке.

Сериал «Киллербот» — это немного комедия, но не из тех, что выжимают гэги из всего подряд. Сюжет тут вполне серьёзный и лихо закрученный, не раз и не два удивляющий поворотами. А смешнее всего здесь то, что делается с максимально серьёзным лицом: саркастичные мысли вслух Киллербота, блестяще сыгранного двухметровым и невозмутимым Александром Скарсгардом.

Сорвиголова: Рождённый заново

Возвращение слепого адвоката на экраны обещало быть триумфальным — а вышло противоречивым, как трудное судебное заседание. У стороны обвинения немало весомых аргументов: из-за переезда на Disney+ сериал стал более глянцевым и растерял брутальное очарование уличных драк. А из-за можества пересъёмок пострадал и фирменный размеренный темп, и сюжетные линии (Муза, что они с тобой сделали?).

Но стороне защиты есть что ответить. Несмотря на поспешность и скомканность, мягкий перезапуск истории Мэтта Мердока сохранил многие черты, которые любили поклонники оригинала. Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио (а также эпизодический Джон Бернтал, чей «карательный» спецвыпуск ждём в следующем году) всё так же прекрасны и обеспечивают достойный уровень психологизма и драмы. Хватает и по-настоящему сильных, прекрасно снятых эпизодов — особенно отличились две финальные серии, где противостояние уличного мстителя и криминального мэра Нью-Йорка приобретает должный размах.

Каким же будет вердикт присяжных? Суровым, но справедливым: обвиняемый подаёт надежды, но находится на испытательном сроке до второго сезона!

Этернавт

Этот сериал обрушился на нас как снег посреди жаркого лета — внезапная экранизация культового аргентинского комикса пришла к нам с другого конца Земли. «Этернавт» выполнен с кропотливой точностью и очевидной любовью к первоисточнику. Постапокалипсис, инопланетное вторжение, конспирологический триллер, путешествие во времени и пространстве — всему этому нашлось место и в экранизации, не стесняющейся резких сюжетных поворотов комикса. После нескольких серий о знакомой всем нам драке за постапокалиптические ресурсы сериал резко повышает ставки — а потом делает это снова и снова. Сюжету вторит и зрелищность — сериал, снятый всего за 15 миллионов долларов, порой выглядит на все сто.

Сыгранные маститыми аргентинскими актёрами герои «Этернавта» не только выживают в засыпанном токсичным снегом Буэнос-Айресе, но и слушают удивительную аргентинскую музыку, и ведут неглупые, неголливудские диалоги. В этой истории немало ссылок на аргентинскую культуру и проблематику — и она обязательно вознаградит вас за желание погрузиться в контекст. Штучная работа, которой мы посвятили отдельный подкаст, — определённо один из главных релизов полугодия!

