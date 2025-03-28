«Разделение», 2-й сезон: драма, хоррор и немного коз

Три года ожидания позади: второй сезон «Разделения» наконец-то полностью вышел на Apple TV+. Он продолжает одну из самых необычных и, главное, жутких научно-фантастических историй последних лет. Хотя, на первый взгляд, никаких жанровых признаков хоррора в нём нет: где «бу» из-за угла, кровь фонтаном или чудовища? Однако погодите. Ещё немного, и всё это тоже будет.

О первом сезоне Сериал «Разделение»: красивый до абсурда ужас или страшный до абсурда гротеск Александра Злотницкая 22.04.2022 56222 Стёб над корпоративной культурой и корпорациями в целом.

Первый сезон закончился грандиозным клиффхэнгером: внутренние личности Марка, Хелли и Ирвинга получили шанс осознать своё положение. Но что дальше? Смогут ли они вырваться из ловушки Lumon? И к чему приведёт сюжетная ветка с женой Марка, которая внезапно оказалась мисс Кейси, психологом на этаже разделённых?

Спойлер: ответы на некоторые вопросы мы получим, но в целом загадок станет только больше.

Внимание внешним личностям! В обзоре полно спойлеров — если вы ещё не смотрели сериал, немедленно покиньте этот офис Lumon!

Входной билет во второй сезон

Первые минуты сезона словно обнуляют прогресс героев. У Марка новые коллеги, а привычные лица появляются лишь в конце серии. Создатели делают ход, который может поначалу сбить с толку: кажется, будто сюжет вернулся к исходной точке. Поэтому тем, кто ждал и вопрошал «что же, что же там случилось?», придётся подождать минимум до конца первого эпизода. Зато уже во втором мы увидим, что происходит во внешнем мире — настоящий итог мини-восстания, а не шлак, который пытаются запихнуть в голову «внутренним».

Повествование становится нелинейным, расширяется его временная шкала. Теперь это не просто триллер о «личностях без половины памяти», которые живут в своём «гетто» (со съёмками, которые на 90% проходят на разделённом этаже, и оттеняющей его «внешкой»), а более сложное и многослойное произведение.

Раздвигая границы: больше пространства, красок и персонажей

Первый сезон отличался минималистичным, почти театральным визуальным стилем. Узкие коридоры, монотонные белые стены, приглушённые цвета. Это подчеркивало ощущение замкнутости и отчужденности «внутренних». Но теперь мир «Разделения» разрастается: зрителям показывают новые помещения Lumon, таинственные комнаты, в которых происходят не менее таинственные процессы, и даже территории за пределами этажа разделённых.

Становится богаче и палитра художественных средств. В кадре появляются более тёплые и насыщенные оттенки — но это не означает, что становится легче дышать. Напротив, чем шире становится мир Lumon, тем более зловещим он кажется.

Новые лица и старая жестокость

Расширение пространства приводит к появлению новых персонажей. Если раньше события крутились вокруг «внутренних» версий Марка, Хелли, Ирвинга и Дилана, то теперь во внешнем мире тоже становится тесно. В игру вступают другие сотрудники Lumon и те, кто пытается противостоять корпорации. Пожалуй, самая интересная внешняя персона теперь мисс Кобел, которая — вот сюрприз! — не желает плясать под дудку компании и ведёт собственное расследование, которое не только расскажет нам о её первых шагах в корпорации, но и приоткроет завесу тайны над сущностью разделения и целью Lumon.

Но самое страшное — не новые герои, а новый уровень жестокости, который всё яснее проявляется в методах Lumon. То, что происходит с мисс Кейси на экспериментальном этаже, — настоящий кошмар. Границы между манипуляцией, контролем и насилием размываются, отдельные личности, являющиеся частями жены Марка, подвергаются моральным и физическим страданиям. Для каждой из них жизнь, по сути, перманентная пытка. В сравнении с ней бессмысленное тыканье мышкой в экран для «обработки макроданных» представляется вполне, хм, гуманным.

Вечные вопросы: что станет с разделёнными?

Помимо внешнего конфликта, второй сезон углубляется в главную философскую дилемму «Разделения»: можно ли считать «внутренних» полноценными людьми? И что произойдёт, если Lumon падёт?

Разговоры Марка С. с его внешней личностью добавляют сериалу эмоциональной напряжённости. Внешний Марк, которого разделение спасло от горя, теперь вынужден признать: его внутреннее «я» не просто функция, не просто тень. Это живой человек, который два года прожил в неволе. Но что, если их объединят? Останется ли внутренний Марк самим собой, или растворится в воспоминаниях внешнего? Или появится третий Марк, а прежние два исчезнут?

Конфликт становится ещё сложнее, когда выясняется: всё, над чем работал Марк С., — на самом деле части сознания его жены. Он сам, не осознавая того, собирал её разум по кусочкам. Можно ли считать это воскрешением или созданием нового человека?

Кульминация, клиффхэнгер и снова вопросы

Первый сезон закончился оборванным кадром — а в финале второго происходит первая за весь сериал по-настоящему кровавая сцена. Марк С. случайно стреляет в мистера Драммонда из службы безопасности. А кульминация происходит, когда внешние версии Марка и Джеммы наконец встречаются, осознавая, через что им пришлось пройти.

Но надежда на побег меркнет: Марк С. остаётся с Хелли на этаже разделённых. Джемму выводят только на лестницу — а ведь надо ещё и выйти из самого здания! Время будто снова замыкается в круг. Что ждёт героев дальше? Ответов нет.

Второй сезон «Разделения» не менее интересен. Да, порог вхождения теперь выше: не освежив заранее в памяти первый сезон, можно запутаться в нелинейном повествовании и новых сюжетных линиях. Философских диалогов стало больше, а ритм местами замедлился. Но каждый новый слой делает историю только мощнее. Да и чудовища (то есть люди) становятся всё страшнее, ведь лишь чудовище может заставить Джемму вернуться на экспериментальный этаж или приказать Марку собирать части сознания его «умершей» жены. Главные вопросы остаются открытыми: у разделённых есть будущее, или они обречены? Что случится с теми, кто привык к жизни по обе стороны лифта? Lumon пока не раскрыла все свои карты. А это значит, что впереди ещё один сезон — и, кажется, он будет болезненным.

Топ-3 кринжовых сущностей второго сезона Козы (и Гвендолин Кристи) — при чём тут козы, мы, кстати, так и не узнаем. Эта милая фермерская идиллия — пожалуй, пока самый непонятный элемент шоу (его можно трактовать символически, а вот практический подход пасует перед неуместностью животных в этом сеттинге). Особенно контрастирует с милыми маленькими маскотами сериала большой и суровый персонаж Гвендолин Кристи. Мисс Хуанг — да уж, детей на разделённом этаже мы не ожидали. По ходу действия выясняется, что это часть специальной программы корпорации для талантливых подростков, но первое появление героини действительно заставляет опешить. Попасть в рай кусочком себя (Берт) — а что, хорошая идея! Если ты нагрешил, то твой разделённый кусочек ещё наверняка не успел этого сделать. Его-то возьмут на небо, точно-точно. Кажется, Берт читерски истолковал Священное Писание, чтобы хитренько попасть в рай.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.