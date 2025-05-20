«Любовь. Смерть. Роботы», 4-й сезон: все серии от самой неуместной к самой увлекательной

Четвёртый сезон анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы» зрители ждали целых три года и наконец дождались. Если в предыдущем сезоне авторы поставили во главу угла жанр ужасов, то здесь большинство эпизодов сфокусированы на захвате человечества — инопланетянами, Люцифером или котиками. Мы расставили серии в порядке возрастания качества — от тех, что можно смело пропускать, до тех, которые как минимум стоят ознакомления.
Любовь. Смерть. Спойлеры!
В тексте встречаются незначительные спойлеры к сериалу. И повышенная концентрация котиков.
10-е место: Эпизод 1 — «Can’t Stop»
Музыкальное видео с марионетками на песню группы Red Hot Chili Peppers «Can’t Stop»
«Дэвид Финчер снял короткометражку под песню Red Hot Chili Peppers» — звучит интригующе. Но на деле всё оказывается куда проще и скучнее. Лучшим описанием для серии стала бы фраза «Внимание! Спасибо за внимание». Это просто концертный музыкальный клип, где всех людей заменили на марионеток. Ни сюжета, ни внятного посыла. Музыканты дурачатся на сцене в своём фирменном стиле, фанатки задирают футболки и визжат. Если попытаться копнуть глубже, можно поразмышлять, что и исполнители, и их аудитория — марионетки индустрии, но вряд ли создатели правда имели это в виду. Это ни к чему не обязывающее интро, в котором нет ни смерти, ни роботов, а есть разве что любовь к музыке. Было бы действительно здорово, если бы настоящие концерты снимали с такими же классными ракурсами и пролётами камеры.
9-е место: Эпизод 6 — «Голгофа»
Беседа священника с инопланетянином о том, как дельфин оказался Мессией
Сценарий: Джо Аберкромби (по одноимённому рассказу Дэйва Хатчинсона)
Единственный эпизод из списка, который снят с живыми актёрами — как и «Ледниковый период» из первого сезона. В главных ролях тут новозеландский комик Рис Дарби («Джуманджи» 2017 года) и Грэм Мактавиш (Двалин из «Хоббита» и Дийкстра из сериала «Ведьмак»). Поставил серию второй шоураннер сериала, Тим Миллер. К сожалению, не стоит ожидать от этой зарисовки философской глубины эпизода «Утонувший великан» — кстати, от того же Тима Миллера. Несмотря на интересное начало и комедийный талант Дарби, «Голгофа» вышла скомканной и несмешной. Хотя эта история и звучит как сюжет из «Южного парка» (дельфин-Спаситель? а где остальные Суперлучшие друзья?), она стала одной из самых разочаровывающих в сезоне.
8-е место: Эпизод 4 — «400 парней»
Постапокалиптический мир, в котором уличные банды сражаются с гигантскими младенцами при помощи психокинетической энергии и подручных средств
Сценарий: Тим Миллер (по одноимённому рассказу Марка Лэйдлоу)
Помните короткометражку «Зима Блю»? Очень была хорошая. А «Лёд»? Похуже, но всё равно завоевала «Эмми». Обе, как и «400 парней», снял Роберт Валли, и его эпизоды нельзя спутать ни с какими другими благодаря уникальному стилю анимации. Увы, планку качества удержать не удалось: этот эпизод получился самой слабой его работой. Визуал всё ещё на высоком уровне, но этого явно недостаточно. Несмотря на то что в серии широкими мазками обрисована целая научно-фантастическая вселенная, история не трогает, а особенности мира вызывают только лёгкое недоумение. Почему здесь правят уличные банды? Почему они стреляют лучами из головы в гигантских агрессивных младенцев? Столько вопросов и ни одного ответа.
7-е место: Эпизод 2 — «Близкие контакты мини-степени»
Как мог бы выглядеть захват пришельцами Земли в технике tilt-shift
Режиссёры: Роберт Бизи и Энди Лион
Сценарий: Роберт Бизи и Энди Лион
Здесь происходит то же самое, что и в серии «Ночь мини-мертвецов», только вместо зомби-апокалипсиса перед нами разворачивается инопланетное вторжение. Маленькие человечки смешно воюют с мини-пришельцами, которых сами и спровоцировали. Эпизод собрал в себе все клише об НЛО: летающие тарелки, треножники, бластеры и даже анальные зонды. Да, тут полным-полно шуток ниже пояса, но определённая мораль всё же есть: главной проблемой человечества само человечество и является.
6-е место: Эпизод 10 — «Ибо он умеет ползать»
Сатана заставляет поэта написать стихотворение, которое уничтожит мироздание, но на его пути встаёт бесстрашный кот
Сценарий: Тэмсин Мьюир (по одноимённому рассказу Шевонн Кэрролл)
Ещё один многообещающий сюжет и разочаровывающая реализация. Здесь тоже рассказана полноценная история — полубезумный поэт, хитрый Люцифер и котик, которому не с лапы уничтожение мироздания. В одиночку ему не по силам тягаться с властителем преисподней, поэтому приходится звать на помощь бродячих друзей. Эпизод о котах по умолчанию не может быть плохим, и пушистые защитники человечества — действительно лучшая его часть. Здесь у них есть собственный, не побоимся этого слова, лор, и было бы очень любопытно узнать о нём побольше. На озвучке тут Дэн Стивенс («Легион») и Джим Бродбент (профессор Слизнорт из «Гарри Поттера»), но даже тяжёлая актёрская артиллерия не позволяет назвать эпизод выдающимся. Он просто неплохой.
5-е место: Эпизод 9 — «Умная техника, глупые владельцы»
Несколько юмористических зарисовок об умной технике, которая устала от своих хозяев
Сценарий: Джон Скальци (по его же одноимённому рассказу)
Ещё одна ни к чему не обязывающая филлерная серия без особого сюжета, но на этот раз и правда забавная. В ней обыгрывается идея о том, что умная техника, к сожалению, частенько может быть сообразительнее владельцев. Если в серии «Автоматизированная клиентская служба» пылесос вышел на тропу войны, то здесь зубные щётки, ионизаторы и унитазы просто устали и жалуются. Они бурчат на своих хозяев, которых считают отвратительными, и иногда их нетрудно понять: как можно чистить зубы раз в неделю? Все предметы техники озвучили профессиональные комики. Возможно, ещё и поэтому серия вышла такой смешной, хоть и совсем простой.
4-е место: Эпизод 7 — «Крик тираннозавра»
Гладиаторские бои с динозаврами, сопровождающиеся комментарием о социальном неравенстве
Сценарий: Тима Миллера (по одноимённому рассказу Станта Литоре)
Один из двух эпизодов сезона с продвинутой реалистичной графикой. Обычно такие серии высоко оценивают независимо от их сюжета — вот и здесь получилась примерно та же ситуация. Выглядит всё красиво, и за экшен-сценами следить действительно интересно. Огромные динозавры, гладиаторы с навыками ассасинов-гимнастов, реки крови и разодетая знать — загляденье! В качестве вишенки на торте завезли целого MrBeast, который выглядит и ведёт себя так, как будто комментирует Голодные игры для жителей Панема. Правда, не совсем понятно, зачем он тут: возраст не позволяет его целевой аудитории смотреть такие взрослые мультики. Все эти роскошества ощущаются пустыми — классовые проблемы проговаривают прямым текстом, а главная героиня слишком стереотипная, чтобы ей сопереживать. «Преимущество Сонни» с похожей концепцией было выше на добрых пару голов.
3-е место: Эпизод 3 — «Паучья Роза»
Девушка-киборг вынашивает план мести, но неожиданно получает необычного питомца
Режиссёр: Дженнифер Ю Нельсон
Сценарий: Джо Аберкромби (по одноимённому рассказу Брюса Стерлинга)
Пожалуй, самый «классический» для антологии эпизод. Он разворачивается в той же вселенной, что и «Рой», — оба сняты по рассказам Брюса Стерлинга. Главная героиня по имени Паучья Роза страдает от ПТСР и одержима жаждой мести: пришельцы убили её мужа, из-за чего пришлось включить режим Джона Уика. Сцены с почившим супругом — самое фальшивое в серии. Выглядит он как стриптизёр, а флешбэки с его участием навевают ассоциации с клише «моя красивая, но уже мёртвая жена бежит по пляжу и смеётся под одеялом». В остальном получилось недурно — дизайн сцен стильный, вселенная продуманная, а финал не слишком предсказуемый. Изобретательно решена и загадка странного зверька, которого по стечению обстоятельств получает Паучья Роза. Вот только эта история, увы, тоже не цепляет, как бы мило ни выглядел таинственный инопланетный питомец.
2-е место: Эпизод 5 — «Ещё один большой проект»
Домашний кот вступает в сговор с роботом-помощником, чтобы захватить мир
Сценарий: Джон Скальци (по его же одноимённому рассказу)
Джон Скальци продолжает развивать свою кошачью вселенную. Эпизоды о трёх роботах из предыдущих сезонов показывали последствия доминирования коварных питомцев, а эта серия рассказывает о том, как всё начиналось. Домашний кот с имперскими замашками получает возможность общаться с роботом-помощником и доступ к почти безграничным ресурсам. Простодушного робота озвучил британский комик Джон Оливер, а нарциссичного кота — Крис Парнелл (его голосом говорит Джерри в «Рике и Морти»). Люди снова показаны настолько мерзкими, что наполеоновским планам котика остаётся только сопереживать от всей души. Это забавный эпизод, который легко можно было расширить до полнометражной анимации.
1-е место: Эпизод 8 — «Как Зик обрёл веру»
История о бомбардировщиках времён Второй мировой войны, а ещё о нацизме, оккультизме и хтоническом ужасе
Сценарий: Дж. Т. Петти (по рассказу Джона Макникола «Как Зик обрёл веру на высоте 20000 футов»)
Ближайший родственник этой серии — «Тайная война» о партизанах в Якутии из первого сезона. Здесь нацисты для того, чтобы получить тактическое преимущество, тоже прибегают к оккультному ритуалу. Ничего не подозревающие военные летят к церкви, где этот ритуал происходит, чтобы закидать её бомбами. Это не помогает, Ужас пробуждается. Краткое, но интенсивное противостояние с демонической сущностью по духу напоминает «Хеллбоя». Оно потрясающе анимировано, отлично выдержано по темпу и рисует полноценную арку персонажа. Визуальный стиль, навевающий мысли о графическом романе, смотрится даже лучше, чем в продвинутых CGI-сериях. Несмотря на то, что мы отдали этому эпизоду первое место, стоит признать: он не способен тягаться с анимационными шедеврами из предыдущих сезонов (кхм, Мьельго).
Четвёртый сезон оставляет после себя неоднозначные эмоции — да, он здорово выглядит и местами интересно смотрится, но на этот раз в нём сложно найти хотя бы один по-настоящему впечатляющий эпизод (хотя здесь полным-полно самоповторов). Тем не менее «Любовь. Смерть. Роботы» — по-прежнему очень качественная анимационная антология, кредит доверия к которой обеспечит ещё несколько сезонов. Общий эффект от просмотра, кстати, получается довольно любопытным. После последней серии остаётся ощущение, что авторы пытались донести простой тезис: «Люди отвратительны и заслуживают уничтожения». А пока роботы декламируют «Будет ласковый дождь» на останках цивилизации, балом будут править котики и умные зубные щётки.
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