«Любовь. Смерть. Роботы», 4-й сезон: все серии от самой неуместной к самой увлекательной

Четвёртый сезон анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы» зрители ждали целых три года и наконец дождались. Если в предыдущем сезоне авторы поставили во главу угла жанр ужасов, то здесь большинство эпизодов сфокусированы на захвате человечества — инопланетянами, Люцифером или котиками. Мы расставили серии в порядке возрастания качества — от тех, что можно смело пропускать, до тех, которые как минимум стоят ознакомления.

«Дэвид Финчер снял короткометражку под песню Red Hot Chili Peppers» — звучит интригующе. Но на деле всё оказывается куда проще и скучнее. Лучшим описанием для серии стала бы фраза «Внимание! Спасибо за внимание». Это просто концертный музыкальный клип, где всех людей заменили на марионеток. Ни сюжета, ни внятного посыла. Музыканты дурачатся на сцене в своём фирменном стиле, фанатки задирают футболки и визжат. Если попытаться копнуть глубже, можно поразмышлять, что и исполнители, и их аудитория — марионетки индустрии, но вряд ли создатели правда имели это в виду. Это ни к чему не обязывающее интро, в котором нет ни смерти, ни роботов, а есть разве что любовь к музыке. Было бы действительно здорово, если бы настоящие концерты снимали с такими же классными ракурсами и пролётами камеры.