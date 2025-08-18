«Я всегда делала то, что считаю нужным, и метаться не склонна». Интервью с Верой Камшей

Вера Камша — один из ведущих авторов современного отечественного фэнтези, в первую очередь, фэнтезийных эпопей. Самое известное произведение писательницы — многотомный цикл «Отблески Этерны», над которым Вера Викторовна работает уже более двадцати лет. Совсем недавно появился первый сезон сериала «Этерна» — долгожданная экранизация цикла. А издательство «Эксмо» выпустит переиздание связанных с сериалом книг. С учётом этого Вера Викторовна согласилась ответить на ряд вопросов о её книгах и сериале.

Читайте также «Этерна» теперь другая? Первые впечатления от первых эпизодов Мара Руднева 03.07.2025 21972 Стало ли лучше, и что изменили по сравнению с книгой.

Роман «Красное на красном» вышел более двадцати лет назад. Приступая к работе над ним, вы могли представить, что будущий цикл ждёт грандиозный успех?

Главное, я не могла представить, что этот мир съест больше двадцати лет моей жизни. Изначально я думала за год-полтора написать трилогию, которую от меня хотело издательство, и заняться давно задуманным циклом «Конь Леонида» на эллинско-византийско-русском материале. Увы, «Этерна» меня как в воронку втянула. Что до успеха, то он никогда не стоял для меня на первом месте. Будь иначе, я и вела бы себя по-другому, и писала бы иначе и в ином ритме.

«Красное на красном» — фэнтези, близкое по стилю и антуражу к историческим романам. С какой реальной эпохой можно сравнить вселенную книги?

Ближе всего Западная Европа XVII века, но есть и серьёзные отличия. К примеру, в Кэртиане до сих пор не наступила эпоха Великих географических открытий, и это отнюдь не недосмотр автора. Такова логика мира, но это выясняется ближе к середине цикла.

Что представляет собой Этерна, в честь которой назван весь цикл?

«Отблески Этерны» — это издательское решение. Моё название было «Красное на красном», но теперь так называется лишь первая книга. Это отсыл к Плутарху, упомянувшему, что «во время войн спартанцы носят одежды красного цвета», поскольку «сходство цветов позволяет скрыть кровь». Героям цикла тоже приходится «скрывать кровь» — скрывать свою боль, сомнения, отчаяние, растерянность, они просто не могут себе позволить быть слабыми. Что до Этерны, то так называли ныне погибший мир, первый в великом Ожерелье, каждая бусина которого была рождена из искры некогда горевшего в Этерне пламени. В этом смысле мир Кэртианы, где разворачивается действие, в самом деле отблеск ныне сгинувшей Этерны, но с сюжетом это связано не больше (и не меньше), чем Большой взрыв с историей человечества.

Как бы вы описали завязку «Красного на красном»? Какие ключевые темы поднимаются в книге?

Это именно что завязка. Начало череды событий, которые затем раскручиваются по спирали. То, что в первой книге кажется важным, главным, судьбоносным, к концу цикла заслоняется последующими событиями, как гражданская война в Испании и Халхин-Гол заслоняются Второй мировой. При этом для понимания последующих событий и оценки ключевых игроков и расстановки сил Испания и Халхин-Гол очень важны.

Не знаю, что вы подразумеваете под ключевыми темами, но лучше всего суть и «Красного на красном», и всего цикла описывает строчка Александра Городницкого «И жить ещё надежде до той поры, пока атланты держат небо на каменных руках».

«Красное на красном» — книга о тех, кто не вправе расправить плечи, даже если очень хочется, потому что тогда наступит конец всему. Не сейчас, на их век хватит. И на детей хватит, и на внуков, а вот дальше миру со всеми его людьми, звёздами, кошками и цветочками придёт конец. Поэтому «атланты», а их всегда четверо и один, стоят и держат условное небо, а если кто-то всё же расправляет плечи, его часть ноши валится на оставшихся. Ситуация усугубляется тем, что сами «атланты» знать не знают, ни кто они, ни что от них зависит. Им только предстоит до этого додуматься без подсказок мудрых старцев и найденных рукописей. Собственными мозгами. Пока же они считают себя обычными людьми, которых раз за разом втягивает во всё менее приятные авантюры. Что до обычных людей, то они тем более ничего не понимают. И всё равно кто-то по факту встаёт рядом с «атлантами», подставляя плечо, а кто-то даёт им под дых.

Какую роль в создании книги сыграли карты Таро, музыка и классическая литература?

Карта Таро иллюстрируют один из основных тезисов цикла — «нет ничего туманней очевидности». Трактовки карт и тем более их сочетаний туманны и неоднозначны. Задним числом объяснить можно практически всё, а вы попробуйте прочесть расклад, когда нужно действовать здесь и сейчас. Музыка… Это просто музыка, она есть в моей жизни, её много в книге, но и только. Что до литературы, то само понятие классика довольно расплывчато, но в целом я пишу те книги, которые хотела бы читать сама и которых мне не хватает. А хотела бы я читать классические интеллектуальные детективы (Агата Кристи, Найо Марш, Джозефина Тэй, Рекс Стаут, Эрл Стэнли Гарднер), авантюрно-исторические романы (Александр Дюма, Генрик Сенкевич, Геза Гардони, Анна Антоновская, Владимир Короткевич), военную и военно-историческую прозу (Юрий Герман, Алексей Николаевич Толстой, Константин Симонов, Юрий Бондарев, Владимир Богомолов). Если прибавить к этому моё давнишнее увлечение эллинской и испанской культурой в лице Плутарха, Ивана Ефремова и испанских поэтов (не только Гарсиа Лорки), получится то, отблеском чего являются мои книги.

Роман «Красное на красном» получил современное переиздание в честь выхода экранизации — сериала под названием «Этерна». Вы участвовали в работе над проектом?

В смысле — над вышедшими книгами? Нет, тексты те же, что и в последнем переиздании. Вот проект обложки со мной обсуждали, и на некоторых исправлениях я настояла. Если же говорить о сериале, то я в нём работаю ОЭ-педией. Генеральный продюсер задаёт мне вопросы, я на них отвечаю. В кинокухню я не влезаю, поскольку это совершенно другой мир, живущий по своим законам и поедающий человека без остатка. Если заняться кино, о книгах и не только можно просто забыть.

Кадр из сериала «Этерна» Кинопоиск

Насколько сериал близок к первоисточнику? Что съёмочная команда оставила без изменений, а что добавила от себя?

Настолько, насколько съёмочная команда в нынешних обстоятельствах могла себе позволить. Из наиболее принципиального поменяли вводную, завязав сюжет на традиционные для фэнтези и понятные широкой аудитории Конец Света и Истинного Короля. Из наименее принципиального убрали ручного крыса и загадочного шутника. От себя добавили всё, что вписывается в концепцию близящегося светопреставления, и развили кое-какие линии, которые в книге либо оставались за кадром, либо быстро обрывались.

Как бы вы описали общие впечатления от экранизации?

«Отблескам Этерны» явно повезло больше, чем «Волкодаву» Марии Васильевны Семёновой и шефнеровской «Лачуге должника». Дон Румата, надо думать, герцогу Алва тоже завидует.

Переиздание также получили повести «Талигойская баллада» и «Пламя Этерны», вошедшие в единый сборник. Как эти истории дополняют сюжет романов цикла?

Они не дополняют сюжет, они и есть те зёрна, из которых всё выросло.

«Пламя Этерны» уносит в седую древность, когда Пламя ещё горело и когда мистической системе защиты Кэртианы был нанесён почти смертельный удар. «Талигойская баллада» (первое название «Туман очевидности») напрямую связана с «Пламенем Этерны», хотя их и разделяет более тысячи лет. Обе повести были написаны раньше «Красного на красном» и служат ключами к тому, что происходит в основном цикле. Если бы герои смогли их прочесть, они бы избежали множества ошибок, подчас фатальных.

Есть ли в обновлённых версиях романа и повестей изменения? Или современные читатели получат тот же опыт, что и давние поклонники вашего творчества?

Из нового там только обложка. Текст тот же, что в вышедшем два года назад переиздании. Тогда «Пламя Этерны» впервые вышло без сокращений, а правки «Талигойской баллады» и «Красного на красном» были не принципиальными (стилистика и исправление некоторых деталей, главным образом связанных с лошадьми и боёвкой, поскольку за двадцать лет я успела обзавестись консультантами-профессионалами).

Как вы относитесь к критике и отзывам о ваших книгах? Влияли ли они на ваш подход к творчеству?

Я уже лет пятнадцать как за этим не слежу. Прежде ещё пробовала что-то объяснять, потом махнула рукой. Когда мне на глаза попадается какой-нибудь отзыв, реагирую по обстановке. Если вижу, что человек прочёл именно ту книгу, которую я написала, радуюсь. Если нет — что ж, каждый читает свою книгу, кто-то потом с помощью этой книги пытается обосновать некие идеи, кто-то за её счет самоутверждается, это совершенно нормально. Узкоспециальную критику, если она не сопровождается хамством, всегда учитываю. Собственно, именно так за эти годы сложился коллектив тестеров-профессионалов, которые помогают мне по собачьей, лошадиной, оружейной, астрономической и так далее части.

С влиянием на подход к творчеству сложнее. Я всегда делала то, что считаю нужным, и метаться не склонна. Многим это не нравится, но тут уж ничего не поделаешь, я не художница из детского стишка, которая по советам критиков то пририсовывала девочке на картинке бантик, то стирала, то снова пририсовывала, пока не образовалась дырка. Но одно «влияние на подход к творчеству» в самом деле было. Я не бросила фэнтези после 2014 года, потому что меня отговорили несколько близких мне людей. Двоих из них, к сожалению, в нашем мире больше нет, но я пишу и писать буду. Вышедшая в прошлом году новая повесть «Ветер Каделы» посвящена Андрею Морозову и написана по его просьбе.

Цикл «Отблески Этерны» до сих пор не закончен. Близок ли финал? И как скоро стоит ждать новую книгу?

Чем закончится цикл, я давно знаю. И мои близкие друзья знают, и бета-тестеры, и генеральный продюсер сериала Евгений Баранов. Те, кто бывает на моих страницах, мог видеть, что на вопросы типа «как скоро» и «когда» я не отвечаю из суеверных побуждений. Работаю. Берег близко.

Кадр из сериала «Этерна» Кинопоиск

Читайте также «Отблески Этерны»: как создавался цикл Веры Камши и чем может кончиться Рита Каруба 01.02.2022 44913 Вспоминаем историю написания цикла и строим догадки о том, как и когда он может завершиться.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.