«Этерна» теперь другая? Первые впечатления от первых эпизодов

Уже 5 июля «Кинопоиск» выпускает масштабный фэнтези-сериал по циклу Веры Камши «Отблески Этерны». Это не первая попытка запустить в производство экранизацию — несколько лет назад уже выходил фильм «Этерна: Часть первая», ставший пилотным эпизодом сериала. Наши авторы побывали на премьере в кинотеатре «Октябрь» и посмотрели две первые серии. И вот что нас ждёт.

Павел Ильин «Меня переубедили»

«Никаких маньяков, никаких наркоманов, никаких отделений милиции. Это другое. Поймите это и примите», — прозвучало в зале кинотеатра «Октябрь» перед тем, как мне и другим приглашённым на премьеру «Этерны», включили экран. Что это было? Шутка? Попытка выделиться на фоне бесконечных милицейских драм? Ни то, ни другое.

Оглядев сидевших в зале людей, я, кажется, догадался. Богема в партере, девушки-подростки в косплее эльфийских принцесс, шумные компании мужчин в костюмах-тройках. По одёжке не судят, но я рискну: едва ли каждый двадцатый на премьере открывал томик «Красного на красном». Маньяки, милиционеры… это всё была не шутка, а искреннее обращение к тем, кто из фэнтези помнит только «Властелина Колец» и «Игру престолов»: посмотрите, вам это понравится.

И ведь действительно может!

Иван Трушин — Ричард Окделл

Старый пилот «Этерны» меня, мягко говоря, не восхитил. Я громил его в обзоре три года назад , и громил за дело. Затянутая экспозиция, неестественные диалоги, неуместные отсылки на сюжеты поздних книг. Словом, напутствие про маньяков я встречал с усмешкой: может, про маньяков было бы интереснее. Но меня переубедили.

Сценарий первых двух серий переписан с нуля: это уже не «от фанатов для фанатов», а уровень современных стримингов. Темп в сравнении со старым пилотом замедлился — за две серии мы даже не добрались до сцены выборов оруженосцев. С героями знакомят умело, аккуратно завернув в диалоги нужную зрителю информацию о мире. Три четверти сцен отсутствуют в книге, но они могли бы там быть .

Из всех способов ввести зрителя в эту сложную вселенную команда «Этерны» выбрала самый верный: сосредоточилась на восстании Эгмонта Окделла и через него показала трагедию главных героев, Ричарда и Робера. Мы видим, как герцог Окделл готовится к восстанию, как ведёт людей в бой, судьбоносную встречу с Алвой и её итог. События в настоящем чередуются с флешбэками, но эти прыжки работают на создание нужных образов.

Илья Виногорский — Валентин Придд

Зритель постепенно понимает, что Ричард Окделл не просто потерял любимого отца — он вырос в тени его легенды. Упорство юноши-идеалиста при столкновении с суровой реальностью — для остальных он сын изменника, а не героя — приводит к конфликтам. Тем не менее в школе оруженосцев Ричард находит друзей, главный из которых… Валентин Придд, наследник дома Волн. В книгах юноши скорее соперничали, но важного для цикла персонажа разумно раскрывать уже сейчас.

Для второго героя, Робера Эпинэ, разгром восстания Эгмонта — история ещё более личная. Если в книге он был младшим из братьев, попавшим на восстание «за компанию», то в сериале он правая рука Эгмонта и его друг. В сериале восстание было попыткой вернуть трон династии Раканов — смелое изменение сюжета, но оно хорошо работает, создавая нужную связь между Робером и юным принцем Альдо.

Должен, впрочем, отметить, что образ, созданный Павлом Чинарёвым, сильно отличается от Робера из книг и даже из пилота. Это человек другой комплекции и нрава, не такой закрытый, молчаливый и сдержанный в эмоциях. Я бы даже сказал, что это мискаст на фоне очень близких к первоисточнику Ричарда, Альдо и даже Алвы (Юрий Чурсин заметно лучше вжился в роль, чем в прошлый раз), но готов дать шанс новому прочтению.

Павел Чинарёв — Робер Эпинэ

Судя по всему, сериал меняет даже сам фундамент, на котором стоит весь цикл. Открывающий первую серию ролик, где древние жрецы, точно из произведений о Конане, поят кровью волшебные пирамиды, мало напоминает древнегреческую утопию из книг. Великий Излом теперь не просто лихое время между 400-летними циклами, а угроза всему миру, конец света. Кому-то нужно его остановить.

Кому — пока непонятно, но священник Герман пытается это выяснить. Роль этого персонажа значительно выросла, он общается не только со курсантами Лаик, но и с главами двух церквей, и с лидером общины загадочных гоганов. У которых рядом с шахматной комнатой тоже есть пирамида для жертвоприношений. Только поменьше.

Костюмеры и постановщики боевых сцен всё ещё большие молодцы. Диалоги отлично озвучены и звучат естественно, хотя некоторая театральность в них осталась. Панорамы городов выглядят отлично, южный Агарис ожидаемо отдаёт Средней Азией, а вот Оллария, внезапно, похожа на средневековый Амстердам.

Нашлось место в сериале и своеобразному фансервису. Древнюю Песнь Четверых, которую вспоминают персонажи саги в самые драматичные эпизоды, исполняют пьяные унары-студенты. На мотив «Чёрного ворона»!

«Этерна» идёт по стопам «Игры престолов», пусть продюсеры и открещиваются от такого сравнения. Команде дали второй шанс, и она сняла приличный сериал, который смотрится лучше «Ведьмака» и «Колеса времени». Хотелось бы похвалить сильнее, но по двум сериям я не готов делать грандиозные выводы.

Мара Руднева «Тысяча чертей, Алва, каналья!»

«Первый отечественный фэнтези-сериал», конечно, далеко не первый. Далеко за примером ходить не надо, только осенью на экранах сражался со злом « Последний богатырь ». И всё-таки хорошего фэнтези в самом деле мало. Но, кажется, медленными шагами наша киноиндустрия идёт туда, где уже плотно обосновался Питер Джексон и другие фэнтези-режиссёры.

Пилотный фильм вышел зимой 2022 года и был принят довольно прохладно. Материал, в основе которого лежал фанатский энтузиазм, даже при поддержке «Кинопоиска» оказался сыроват. Слишком долгая экспозиция, высокий порог вхождения, поток лора, вываленного на неподготовленного зрителя… Всё это последствия желания экранизировать книгу, за которым потерялось то, что кино должно говорить со зрителями на своём языке.

Юрий Чурсин — Рокэ Алва

В пилоте был хороший актёрский состав, где большая часть актёров вписалась в роли. К сожалению, за несколько лет проект повидал множество перестановок, одна из которых — почти полный рекаст. На месте остался разве что Рокэ Алва в исполнении Юрия Чурсина. И спасибо «Кинопоиску» за это! Чурсин и в пилоте прекрасно передал характер Первого Маршала. А в новом сериале на нём отдыхает глаз. Кажется, за прошедшие годы он врос в роль, слился с ней, и уже в первых появлениях раскрывает персонажа так, что за ним интересно смотреть, даже если не знаешь, какой поворот сюжета случится дальше. А мы-то знаем!

А вот Ричард Окделл — новый. Он помолодел и похудел относительно предыдущего воплощения, и надорский дух — «Слабоумие и отвага!» — в нём есть. Драматический главный герой, вокруг которого разворачиваются страшные события, — Иван Трушин с этой ролью справится.

Альдо Ракан (Антон Рогачёв) с Эпинэ и бабушкой Матильдой (Оксана Базилевич)

Анара Халилова в роли Альдо Ракана сменил Антон Рогачёв, у которого тоже весьма подходящий вайб. Лихой, но умный — видно, что истинный король. А вот замена одного Павла на другого на роли Робера Эпинэ — ход самый спорный. Павел Крайнов создал образ Робера сильно старше книжного, но неплохо вписывающегося визуально. А вот Чинарёв пока напоминает то ли молодого Депардье, то ли Боярского. «Эге-ге-гей и тысяча чертей, Алва, каналья!» Но сама подача персонажа выглядит интересной, поэтому за развитием такого неканонического образа будет интересно наблюдать.

Из прежних актёров ещё осталась Мэллит — Валентина Ляпина. В дуэте с Евгением Стычкиным они разыграют партию на шахматной доске гоганов, чтобы спасти мир.

Валентина Ляпина — Мэллит

У сериала низкий порог вхождения — и это здраво, потому что большинство зрителей «Кинопоиска» впервые узнают о Вере Камше, посмотрев сериал за ужином. Кстати, к премьере издательство «Эксмо» выпускает романы «Красное на красном» и «Талигойская баллада» в кино-оформлении как раз для тех, кто захочет приобщиться к истории.

Некоторые моменты из книги упрощены, чтобы не плодить лишних сущностей. Например, Эгмонт Окделл поднимает восстание сразу за династию Раканов. Благодаря этому зрителям — мы пообщались в том числе с теми, кто впервые прикоснулся к миру Этерны — было как минимум понятно, что происходит. А для фэнтези это ценно. В целом при крепком сценарии подход у «Кинопоиска» — как у шоураннеров «Игры престолов». Это не дословная экранизация, но хорошая история, которую будет интересно посмотреть и не фанатам — то, о чём в пилоте забыли.

«Этерна» порадовала красивыми визуальными находками и качеством съёмки. Здесь объёмная картинка, профессионально поставленные бои и интересные отсылки. Талиг, например, отсылает визуально к Голландии XVII века: треугольные шляпы, чёрные камзолы, широкие белые воротники и мрачные тона. Сразу задаётся настроение при короле Олларе. А Агарис, похожий на солнечный Марракеш, ослепляет яркими цветами не меньше, чем улыбка Альдо.

Первые две серии задают оптимистичный тон зарождающейся экранной вселенной. Премьера 5 июля покажет, хватило ли запала на весь сезон. Что нас ждёт дальше? Увидим. У Рокэ Алвы наверняка уже есть гениальный план!

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