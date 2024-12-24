Обзор сериала «Последний богатырь. Наследие»: в дело вступает новое поколение

После событий «Посланника тьмы» прошло двадцать лет. В Белогорье наступила идиллия: грандиозные схватки с могущественными и грозными противниками остались в прошлом, богатыри пируют и вспоминают свои подвиги. Иван Муромец стал настоящим семьянином с двумя дочерьми, Софьей и Марьей, и даже колдун Белогор обзавёлся потомком — то ли сыном, то ли учеником по имени Цвырь. Но счастливые дни заканчиваются с появлением ещё одного колдуна, мрачного Северина, который сообщает, что вот-вот случится нечто ужасное и герои обязаны это предотвратить.

Во вселенной «Последнего богатыря» случилась перезагрузка: знакомые персонажи отошли в тень, уступив место молодому поколению в лице простодушной богатырки Марьи (Арина Рожкова) и дерзкой, но нерадивой ученицы Бабы-яги Софьи (Эвелина Мазурина). На долю девушек выпали приключения и испытания ничем не хуже отцовских, и обеим сёстрам предстоит измениться, осознать свои сильные и слабые стороны, чтобы спасти родное Белогорье от той опаснейшей тьмы, которую предвидел Северин.

Неудивительно, что «Наследие» отличается от своих предшественников, трёх полнометражных фильмов. У сериалов другие правила построения сюжета, к тому же центральных героинь теперь две, и у каждой соответствующая линия, причём основное действие этих линий происходит в разных мирах: сказочном в случае Марьи и нашем в случае Софьи. Случившиеся в первой серии события заставят юную колдунью отправиться в Москву на поиски молодой версии Ивана Муромца, а её сестра-богатырка вместе с Бабой-ягой, Колобком, Цвырем и Финистом будет странствовать по волшебным землям; всё ради одной и той же благой цели. Сериальный характер определяет и техническую сторону «Наследия»: от него не стоит ждать эпичности и масштабности полнометражных фильмов, операторская работа и спецэффекты здесь совсем другие, а экшен-сцены местами выглядят простовато.

Марья, старшая дочь Ивана Муромца, унаследовала от него богатырскую силу, но в самом начале «Наследия» пытается играть по правилам, очень стесняется своей главной, совсем не девичьей особенности и часто попадает в дурацкие ситуации. А ещё она влюблена в Финиста Ясного Сокола, и это безответное чувство нисколько не упрощает ей жизнь. Драматические перемены в Белогорье позволят девушке лучше познакомиться с тем, к кому её так тянет, узнать его достоинства и недостатки, оценить силу и искренность собственных чувств. Кстати, совсем скоро мы узнаем о персонаже Кирилла Зайцева больше: с 1 января 2025 года в прокат выходит полнометражный фильм «Финист. Первый богатырь», приквел и спин-офф главной трилогии, в котором появится также молодая Баба-яга в исполнении Юлии Пересильд.

У Софьи совсем другой характер — ершистый, задиристый, — но и проблемы другие. Она пытается стать колдуньей, но то ли из-за самоуверенности, то ли из-за нехватки знаний постоянно путает компоненты заклинаний. Результат выходит как в известнейшей песне про волшебника-недоучку: вместо грозы — коза, причём в одном конкретном случае это повлечёт за собой воистину ужасные последствия, а в другом — страшно запутает отношения Софьи с Денисом (Олег Чугунов), пареньком из нашего мира. Софье, как и её сестре, придётся на ходу усваивать новые знания о жизни и взрослеть.

Что немаловажно, создатели сериала не оставили без внимания персонажей второго плана! Тот же Финист постепенно превращается из самовлюблённого, надменного и глуповатого богатыря в куда более приятного персонажа, Баба-яга предстаёт в неожиданном облике, молодая версия Ивана Муромца прячет за хохмами растерянность от того, как странно изменилась жизнь, Василиса идёт на любые жертвы ради будущего своих дочерей и Белогорья в целом — и это не исчерпывающий перечень интересных личных историй. Особого внимания заслуживает Цвырь (Дмитрий Лысенков), результат неудавшегося колдовства забывчивого Белогора — в отличие от козы из песни, разумный и способный чувствовать. Но хочется всё-таки упрекнуть сценаристов за то, что образу колдуна Северина (Александр Устюгов) не хватает глубины, и его эффектный облик лишь подчёркивает этот изъян.

Сама история от серии к серии разворачивается как типичный фэнтези-квест, поиск чего-то важного — предмета, человека, — способного изменить ход событий. Конечно, поиск предполагает путешествие из пункта А в пункт Б, а путешествие — приключения по дороге, увлекательные и головокружительные, смешные и зловещие. В каждом из этих приключений находится место новым колоритным эпизодическим персонажам в исполнении известных актёров: Евгении Симоновой, Анны Ардовой, Дарьи Блохиной, Александра Лыкова, Виктора Сухорукова. Никита Кологривый и вовсе сыграл две роли! Среди разнообразия деталей сценаристы искусно спрятали те, что по-настоящему важны для главной, финальной интриги. О, да — «Наследие» устроено сложнее, чем может показаться вначале, и вы сами почувствуете неладное, когда увидите, что хоть события как будто движутся к завершению, до конца ещё целых две серии, а значит, всё идет совсем не так благополучно, как думают персонажи! Авторам сценария на славу удался «вот это поворот», предугадать его, не опираясь на спойлеры, сумеют лишь самые внимательные зрители.

«Последний богатырь. Наследие» — новый этап в развитии успешной франшизы, имеющий как недостатки, так и достоинства. Спецэффекты не безупречны, начало скучновато, не все шутки удачны, поступки персонажей не всегда поддаются логическому объяснению. Но при этом в сериале есть новые и старые герои, чьё неподдельное обаяние не подводит даже в самые дурацкие моменты, и — что важнее всего! — интересная, продуманная история, способная развлечь, увлечь и удивить настроенного на современный сказочный лад зрителя любого возраста.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.