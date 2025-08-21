«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Red Sonja Жанр: фэнтези Режиссёр: М. Дж. Бассетт В ролях: Матильда Лутц, Люк Паскуалино, Роберт Шиэн и другие Премьера: 31 июля 2025 года (Россия), 13 августа 2025 года (мир) Похоже на: «Конан-варвар» (2011) Хотя персонаж по имени Соня из Рогатино засветился в произведениях Роберта Говарда ещё в 1934 году, нынешняя версия рыжеволосой воительницы в металлическом бикини обязана появлением на свет другим людям. В 1973 году сценарист Рой Томас и художник Барри Виндзор-Смит — они же подарили новую жизнь на страницах комиксов Конану-варвару — решили придумать женский аналог киммерийца.

Комиксы о Рыжей Соне оказались достаточно популярны, чтобы в 1985 году одиозный кинопродюсер Дино де Лаурентис, пользуясь успехом своей же серии фильмов о Конане, решил перенести на киноэкраны и Соню. Причём в фильме о ней участвовали почти те же люди, что и в ленте про киммерийца. Арнольд Шварценеггер и Сэндал Бергман, снявшиеся в главных ролях в «Соне», играли и в «Конане», а режиссёр Ричард Флейшер поставил «Конана-разрушителя».



«Рыжая Соня» с треском провалилась в прокате, однако за последующие сорок лет обрела культовый статус среди поклонников фэнтези. Этого оказалось достаточно, чтобы Голливуде то и дело пытались перезапустить франшизу. Нынешняя версия «Сони», к примеру, пребывала в производственном аду с 2008 года. В разное время к ней были приписаны режиссёры Роберт Родригес, Брайан Сингер, Джилл Солоуэй и Саймон Уэст, а саму воительницу должны были играть Эмбер Хёрд, Роуз Макгоун и Ханна Джон-Камен. Семнадцать лет, девять вариантов сценария и четыре режиссёра спустя до финишной черты проект дотащили постановщица М. Дж. Бассетт и актриса и модель Матильда Лутц.

В интервью Бассетт рассказывала, что много лет мечтала заняться фильмом о «Рыжей Соне», поэтому, когда такая возможность наконец-то выпала, решительно взялась за дело. Постановщица забраковала версию сценария, написанную шоураннером грядущего анимационного сериала «Могучая девятка» Ташей Хуо, и сама доработала историю. «В предыдущей версии было слишком много сексуальной политики. Разумеется, в личной жизни я открыто приветствую такое направление, но как рассказчик я не думаю, что это интересно», — объясняла Бассетт. Вместо «сексуальной политики» постановщица решила превратить путешествие Сони в аллегорию таких насущных тем, как выживание видов в условиях изменяющегося климата. Лучше бы она больше думала о том, как рассказать интересную историю.

При том, что «Рыжая Соня» щедро черпает вдохновение из комиксного канона, её сюжет получился банальным и клишированным. Перед нами типичная история становления дженерик-героя фэнтези: когда Соня была ещё ребёнком, её деревню разорили варвары. Девочка сбежала в лес и с тех пор странствует по нему в компании необычайно умной и преданной лошади в поисках своего племени. Наткнувшись на кучку браконьеров, Соня решает отомстить, попадает в плен к местному злому императору, оказывается в гладиаторских ямах, поднимает восстание, находит свой народ… и понимает, что мир не ограничивается родным лесом и она готова отправиться в странствия по другим землям.

При этом в истории хватает логических дыр, нестыковок и несуразностей. Например, сценарий не объясняет, как героиня могла десять лет шастать по лесу, но ни разу не наткнуться на остатки своего племени, поселившиеся в том же самом лесу. Она кругами, что ли, бродила? А зачем плохие парни поставили похищенного у героини коня в стойло, которое расположено в помещении с магическим источником энергии, питающим весь город злого императора? Видимо, исключительно ради удобства героини, чтоб ей далеко ходить не нужно было.

Есть претензии и по режиссёрской линии. Больше всего вопросов вызывает динамичный рваный монтаж — порой он превращает повествование в бессмысленную нарезку быстро сменяющих друг друга кадров, которые обрываются на полуслове. При этом сцены затянуты так, что полуторачасовая картина кажется долгой пыткой.

Единственная, кто скрашивает эту пытку, — исполнительница главной роли. Матильде Лутц удалось создать очень искренний и вызывающий симпатию образ, в котором хрупкая уязвимость сочетается со спящей внутри силой. К сожалению, впечатление от её игры портит противоречивый сценарий, который то заявляет, что девушке, прожившей всю жизнь в лесу в компании коня, не хватает знаний, опыта и мастерства в бою, то заставляет Соню играючи расправляться с целым отрядом элитных солдат императора. Лутц вроде бы старается показать эволюцию героини, но Бассетт никакого развития не показывает, отчего все происходящие с рыжеволосой воительницей изменения кажутся притянутыми за уши.

Возможно, это объясняется тем, что эволюция самой Сони происходит под влиянием её отношений с окружающими людьми. Но если главная героиня ещё получила глубину характера, то все остальные персонажи — лишь функции, выполняющие возложенные на них сценарием задачи. «Соня, ты — единственная, кто запомнил моё имя», — удивляется толстый оружейник в гладиаторских ямах, который и снабдил девушку её фирменным бикини. Но велика вероятность, что к концу фильма он окажется далеко не единственным человеком, чьё имя только Соня и помнит. Может, зрителю примелькаются гладиаторы Осин (Люк Паскуалино), Хоук (Майкл Биспинг) и Петра (Рона Митра), но прочие действующие лица останутся безымянными статистами.

И ладно бы Бассетт забыла прописать нормальные предыстории второстепенным персонажам — проблемы с проработкой есть и у главного антагониста. Сценарий утверждает, что император Дрейган (Роберт Шиэн) — едва ли не самый могущественный человек на планете, мечтающий о мировом господстве тиран, который построил империю на монопольном владении древними знаниями гирканцев. Но по факту мы видим жалкого, неуверенного в своих действиях неврастеника, которого все почему-то слушаются. Нам говорят, что Дрейган — бывший раб, который расшифровал древнюю книгу и воспользовался её знаниями, чтобы создать кучу магических артефактов. Хорошо, но как эти знания помогли Дрейгану обрести свободу и заполучить ресурсы, необходимые для создания этих артефактов? Он что, сидел в плену в той же пещере, где Тони Старк создавал первый костюм Железного человека, и нашёл погребённые в песке чертежи? Силой, харизмой и стальными яйцами природа Дрейгана точно обделила, так как же он пришёл к власти и сохранил её?

В финале происходит ещё один клишированный сюжетный поворот — естественно, главный злодей связан с прошлым главной героини, и, естественно, Соня отчасти виновата в том, что он пошёл по кривой дорожке. Предполагается, что такое откровение сделает историю Дрейгана более личной и трагичной, но по факту оно лишь выставляет его обиженным неудачником. Кроме того, «Рыжая Соня» относится к распространённой категории современных фильмов, в которых протагонистам для победы даже не приходится сражаться с антагонистами — злодеи собственными силами загоняют себя в могилу.

Несмотря на это, в фильме есть несколько довольно зрелищных экшен-сцен, хоть прыгающая камера и рваный монтаж и пытаются запутать зрителя. Но здесь, возможно, Бассетт держали за руки продюсеры. «Рыжую Соню» сняли всего за 15 миллионов долларов, и ограниченный бюджет чувствуется во всём, от дешёвых спецэффектов до масштаба истории, которая претендует на эпический размах, а сводится к паре локальных разборок в ближайшей лесополосе.

Вероятно, «Рыжая Соня» лучше смотрелась бы как пилотный эпизод телевизионного сериала, но на большом экране фильм выглядит дёшево. И всё же в России картина М. Дж. Бассетт получила полноценный театральный релиз — а вот в США прокат ограничился всего одним днём, после чего «Рыжая Соня» появилась на стримингах. Там ей, если честно, самое место.

