Художница Даша Джуни: магия Востока, «Система „Спаси-себя-сам“» и книжные иллюстрации

Интерес к массовой культуре Дальнего Востока растёт давно, но в последние годы популярность авторов из Китая, Кореи и Японии увеличилась многократно. Одним из самых востребованных писателей в России стала Мосян Тунсю, автор сянься «Система „Спаси-себя-сам“ для главного злодея» и «Магистр дьявольского культа». Её книги у нас выходят с иллюстрациями художницы, известной под псевдонимом Джуни. Мы поговорили с Джуни о трудностях обучения, об азиатской культуре и, конечно же, о работе над иллюстрациями для книг Мосян Тунсю.

Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Художник о себе Я Джуни, художник-иллюстратор. По образованию режиссёр анимации и компьютерной графики. У меня есть опыт работы в кино и театре, но сейчас я всецело сосредоточилась на книжной иллюстрации. Мне нравилось рисовать с детства, но не скажу, что тогда я ставила перед собой какую-то цель или задумывалась о карьере художника. Я всегда любила мультипликацию, комиксы и в принципе любые виды изобразительного искусства. Они вызывали у меня сильные чувства, вот я и взялась за карандаш. Плюс мои детские рисунки нравились друзьям, да и учителя хвалили в школе, это мотивировало продолжать рисовать.

По сути, у меня нет специального художественного образования, но в определённый момент жизни я решила всерьёз взяться за самообучение. Это оказалось намного сложнее, чем я думала: пару раз я даже выгорала и на несколько лет оставляла попытки научиться рисовать. Третья попытка случилась в 2018–2019 годах, с тех пор я непрерывно рисую и продолжаю учиться.



Если честно, я не принимала осознанного решения сделать рисование своей профессией, оно как-то так вышло само. И я этому рада.



Вы помните свой первый коммерческий заказ? Кто был клиентом?

Ох, уже не помню. Кажется, я нарисовала несколько плакатов ко Дню семьи… которые потом развесили на баннерах по городу.

С какими сложностями вы столкнулись при становлении карьеры?

У меня всё происходило постепенно. В свободное от учёбы время я делала то, что люблю: рисовала фан-арты по разным произведениям, которые меня интересовали. Чуть позже стала брать коммерческие заказы, потом по совету подруги — участвовать в арт-ярмарках, занялась производством мерча и в какой-то момент мне начали присылать много предложений о сотрудничестве. Я не сталкивалась со сложностями в поиске работы, мои муки касались лишь попыток научиться, собственно, рисовать.

Фан-арт по «Атаке титанов» Когда меня захватывает какое-нибудь произведение, есть большая вероятность, что я нарисую фан-арт. Мне хотелось изобразить безысходную печаль от утраты друга и добавить в нарратив бушующее море и птиц как символ свободы.

Как правильно называть жанр, в котором вы работаете? Что отличает его от других направлений в живописи?

Я об этом не задумывалась, мне просто нравится рисовать персонажей в мультипликационном стиле. Люблю, когда у них пластичные и лаконичные формы и яркая эмоциональная экспрессия.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Я думаю, единой точной формулы не существует. Успех ко всем приходит по-разному, главное — продолжать рисовать и всегда учиться новому.

Что ещё, по вашему мнению, важно для успеха в наши дни?

Не бояться показать себя и не бояться браться за работу. Я всегда руководствуюсь принципом «Глаза боятся — руки делают».

Иллюстрация ко 2-му тому «Системы» Мосян Тунсю На этой иллюстрации изображены одни из моих самых любимых персонажей «Системы». Я большая фанатка динамики взаимоотношений в парах «маленький — большой», «холодный — суетливый».

Вы помните, как впервые познакомились с азиатской культурой? Чем она привлекла вас как художника?

В далёком детстве, когда я впервые увидела аниме, у меня случился разрыв шаблона. Я и подумать не могла , что анимация может быть такой. С тех пор мне интересно всё, что связано с азиатской культурой.

Вдохновляетесь ли вы эстетикой азиатской живописи? Се-и, гохуа, гунби? Пробовали ли когда-нибудь рисовать в этих стилях?

Мне безумно нравится эстетика азиатской живописи, лёгкость, точность и утончённость линий и форм. Я пробовала делать что-то похожее, и в будущем хотелось бы ещё поэкспериментировать и попрактиковаться в этом стиле.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи?

Сейчас я чаще рисую на заказ, но в свободное время обожаю рисовать фан-арт по любимым произведениям — меня это очень расслабляет. Сюжеты придумывать мне тоже нравится, но я переношу их на бумагу очень редко и пока не делюсь ими в сети.

Иллюстрация к 1-му тому «Системы» Первая иллюстрация, которую я нарисовала для этой новеллы. И всё ещё одна из моих самых любимых.

Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Заказчики бывают разными. Кто-то лишь задаёт ориентиры и не ограничивает фантазию художника, позволяет самой выбрать сюжет для иллюстрации. А кто-то приходит с очень чёткими указаниями. В работе с обоими типами есть свои плюсы, но мне больше по душе, когда предоставляют свободу в работе.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

В индустрию я попала несколько лет назад. За это время успела поработать с разными российскими издательствами, в том числе над обложками «Серебряной клятвы» Екатерины Звонцовой, пушкинского «Евгения Онегина» в серии «Вечные истории. Young Adult», «Самого красного яблока» Джезебел Морган, «Кровавого приданого» С. Т. Гибсон и многих других книг. Делала анимацию для мультфильмов и нескольких театральных постановок. Рисую иллюстрации и обложки для четырёхтомной новеллы Мосян Тунсю «Система „Спаси-себя-сам“ для главного злодея», а параллельно занимаюсь иллюстрациями и обложкой к новгородским былинам и собственным артбуком.

Наверное, работа в анимации была самой запоминающейся, но в то же время и очень выматывающей, так что я пока сосредоточилась на книжной иллюстрации.

Какая новелла Мосян Тунсю у вас самая любимая? А какая новелла и/или дорама была самой первой?

Я очень люблю «Систему „Спаси-себя-сам“ для главного злодея». В этой истории очень живые герои, в которых сложно не влюбиться, а ещё там очень здорово сочетается полушутливый тон и отсылки к современной поп-культуре с мрачным лором.

Но первым я прочитала «Магистра дьявольского культа», которого тоже очень люблю. Помню, как приятно была удивлена. Изначально я не ждала от него многого, но через пару дней обнаружила себя за чтением уже английского перевода, потому что на русском продолжение ещё не появилось.

Фан-арт по манге «Человек-бензопила» Когда я рисовала эту сцену, то думала о фильме «Достучаться до небес».

Изучаете ли вы для работы историю азиатского костюма, театра, увлекаетесь ли азиатской музыкой — традиционной или современной?

К сожалению, углубляться в детали нет времени, но я стараюсь просматривать источники, листаю книги по архитектуре, дизайну костюма.

Как выглядит процесс создания книжной обложки? Читаете ли вы роман целиком, прежде чем приступить к работе? Как выбираете сцену для иллюстрации?

Увы, не всегда есть время прочитать или перечитать произведение, поэтому важные вопросы я задаю редактору. Бывает, ищу краткое содержание, читаю отрывки или смотрю кусочки экранизаций для вдохновения. Но некоторые произведения стараюсь перечитывать полностью, как ту же «Систему».

Я выбираю для иллюстрации сцену, которая понравилась мне лично, только если у издательства нет своих пожеланий. Если предложенный заказчиком вариант не устраивает меня или же мой вариант не устраивает редактора, то мы обсуждаем идеи, пока не приходим к общему знаменателю.

С какой вселенной вы хотели бы поработать? Какую книгу проиллюстрировать, для какого фильма, сериала или игры нарисовать официальный арт?

Ох, это очень сложный вопрос. Мне нравится огромное количество вселенных, и я в принципе всегда рада поработать над проектом, где есть хорошо продуманный мир и отлично прописанные персонажи.

Впрочем, моё желание сбылось: несколько лет назад, когда об издании «Системы» Мосян Тунсю у нас и речи не шло, я частенько думала, что было бы круто, если бы мне выпал шанс что-нибудь нарисовать для неё. К моему счастью, звёзды сошлись и так произошло на самом деле.

Иллюстрация к 2-му тому «Системы» Мне нравится, какой тут получилась композиция. У меня изначально был другой план для этой сцены и я даже почти закончила эскиз, но в процессе решила всё кардинально изменить.

Вы много работаете над мерчем. Сложно ли художнику освоиться в этой сфере? С какими трудностями вы сталкивались? Какой самый необычный мерч вам приходилось создавать?

Мне кажется, тут, опять же, всё очень индивидуально: либо тебе нравится его делать и у тебя получается всё лучше и лучше, либо тебе не нравится.

Наверное, самые неприятные сложности касаются брака производства. Ещё иногда задумку не получается нормально реализовать: у типографии не оказывается нужных материалов, оборудования или для неё это в целом технически сложно. Тогда приходится либо упрощать дизайн, либо искать другую типографию.

Мне сложно ответить на вопрос о самом необычном мерче, какой мне приходилось создавать. Дело в том, что как только я осваиваю новый вариант мерча, он тут же становится для меня обычным. Но могу совершенно точно сказать, что самый любимый мой вид мерча — это металлические значки.

Есть ли у вас практика регулярного рисования в скетчбуке? Если да, то как много их скопилось за эти годы?

Последние несколько лет я не рисовала в скетчбуках, но планирую вернуться к этой практике. Скетчбуки я в большей степени использовала для «стадиков» [учебных набросков. — Прим. Мирф ], когда училась работать с позой, анатомией, эмоциями. Тогда я старалась рисовать каждый день, хотя бы час выделять на практику. В своё время мне это очень помогло. Сколько скопилось рисунков, я не знаю, не считала, к тому же особо старые я выкинула, потому что их некуда было складывать.

Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?

Для меня это и работа, и хобби. Я всего лишь пытаюсь превратить любимое дело в то, что будет приносить мне достойный доход. Совмещать хобби, работу и способ высказывать идеи можно, но это кому как нравится.

Фан-арт по «Энканто» Мне очень полюбился Бруно Мадригаль, и я решила сделать с ним несколько скетчей.

Вы общаетесь с поклонниками? Важно ли для художника контактировать с аудиторией?

Я всегда стараюсь по мере сил взаимодействовать со своими подписчиками. Мне кажется, это важно для художника. Мне очень приятно, когда люди пишут комментарии, оставляют лайки под постами, покупают мерч, и мне хочется хоть немного выразить им свою признательность.

Сталкиваетесь ли вы с критикой и как к ней относитесь?

Мне кажется, чем больше о тебе узнают, тем легче столкнуться с критикой. Всем не угодишь, и это нормально. Я стараюсь воспринимать это максимально спокойно.

Как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?

Я не считаю, что работы искусственного интеллекта можно назвать искусством, это всего лишь инструмент, не более. Если у художника отобрать планшет, бумагу, кисти, он всё равно сможет нарисовать картину, потому что его навыки — результат многолетнего труда, тяжёлой работы и учёбы. А если отобрать ИИ у человека, который им балуется, он не создаст ничего. К тому же вся база нейросетей построена на чужом контенте, и обычно никто не спрашивает разрешения у художников, когда обучает программу на их творчестве. Я считаю это воровством интеллектуальной собственности.

Понятно, что ИИ уже никуда не денется, поэтому нам нужны методы регулирования его работы, а также правовые соглашения с художниками о том, что они не против, чтобы на их произведениях обучали нейросеть. Мы живем в эпоху бесконечного потребления контента, и художники сталкиваются с огромной нагрузкой, так что, возможно, искусственному интеллекту получится найти применение в индустрии, но при условии, что чётко соблюдается регламент его использования.

Фан-арт по «Игре в кальмара» С этой работой случилась приятная история: исполнительница главной роли Чон Хоён опубликовала этот фан-арт у себя в соцсетях и даже отметила меня. Позже со мной связался, если мне не изменяет память, модератор правительственного сайта Республики Кореи и попросил небольшое интервью для статьи о популяризации корейской культуры.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Буквально отовсюду! Я часто подмечаю, как себя ведут люди вокруг, как они сидят, двигаются, общаются, всё это для себя фиксирую и запоминаю. Также большим вдохновением для меня служат книги, кино, комиксы. Иногда, чтобы не забыть, я себе что-то записываю или надиктовываю, могу сделать «ленивую» зарисовку идеи.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся и вас вдохновляют?

Я росла на книгах про Гарри Поттера и на сериале «Наруто». Под влиянием «Наруто», кстати, и начала учиться рисовать, а благодаря «Гарри Поттеру» стала активно учить английский язык.

«Евангелион», Ещё я очень люблю «Ван-Пис» «Подземелье вкусностей» , «Властелина колец», серию игр Resident Evil, ну и, конечно же, новеллы Мосян Тунсю.

Что касается кино, я обожаю картины Йоргоса Лантимоса, Уэса Андерсона, Ларса фон Триера и Андрея Тарковского. Сейчас в моих работах не получится отследить влияние этих режиссёров, но они сыграли огромную роль в формировании моего мироощущения.

Какие художники повлияли на вас больше всего? Кто из азиатских иллюстраторов новелл и маньхуа вам больше всего нравится?

В самом начале моего творческого пути на меня сильно повлияла Анастасия Фобс . Под впечатлением её работ я прочитала трилогию «Нашествие монголов» Василия Яна и «Князя Серебряного» Алексея Толстого, посмотрела «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна.

Своими любимыми художниками я бы, наверное, назвала Sara Kipin, Emily Xu, Velinxi, Alisvart, Ami Tompson, Camille Leto — перечислять можно очень долго. Сейчас очень много потрясающих художников, на которых хочется равняться.

Фан-арт по «Игре в кальмара»

Какой вы видите профессию художника в ближайшие 20 лет? Что изменится?

Сегодня все сферы жизни развиваются так быстро — сложно сказать, что ждёт художников в ближайшие 20 лет. Хотелось бы надеяться, что достойная оплата труда и разумные сроки работы.

Бывает ли у вас так называемый арт-блок? Как вы относитесь к профессиональному выгоранию и как справляетесь с ним?

Да, бывает. Иногда работы так много, что хочется не рисовать, а делать что-нибудь другое. Как я уже упоминала, когда я только начинала учиться, то словила два крупных арт-блока длиной в несколько лет. Тогда вновь взяться за кисть было сложно: казалось, я занимаюсь чем-то не тем. Я тогда ещё не рассматривала рисование как способ заработка, а оно забирало почти всё моё свободное время и ни на что другое сил не хватало. В итоге у меня ничего не получалось, я только расстраивалась и как итог всё бросала.

Хорошо, что сейчас такой проблемы нет. Я постоянно себе говорю, что если не рисовать, то лучше получаться точно не станет, поэтому надо продолжать стараться и работать над собой. Чтобы отвлечься, я занимаюсь спортом, стараюсь почти ежедневно гулять на свежем воздухе 1–2 часа. Мне это очень помогает. И ещё, конечно, важно время от времени видеться с близкими и друзьями. Благодаря этому я могу возвращаться к работе с новыми силами.

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас хобби помимо рисования?

Я стараюсь соблюдать баланс. К сожалению, у меня не получается установить лимит на то, сколько я трачу времени на ту или иную картинку. Иногда процесс идёт быстро, иногда стопорится. Раньше я могла отменить все планы и сидеть над иллюстрацией до победного, но сейчас пришла к выводу, что не стоит себя так мучить. Я гораздо реже отменяю планы, если не успеваю завершить какой-то этап, ведь так можно выгореть. Конечно, бывает, что работу надо сдать как можно скорее, тогда приходится даже ночью не спать, но постоянно ставить жизнь на паузу — не вариант.

Что касается хобби, я люблю спорт и кино. Мне нравится устраивать марафоны по просмотру кинолент какого-нибудь режиссёра. В выходные я могу выделить себе под это пару дней и смотреть фильмы один за другим.

Иллюстрация к 2-му тому «Системы» В процессе я несколько раз меняла позы и выражения лиц: никак не могла определиться с тем, чего хочу.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Не бояться неудач. Не думать слишком много о том, что у кого-то получается достичь прогресса быстрее, чем у вас. Не смотреть на возраст других художников, это ничего не значит. Обязательно вести свои паблики, не прятать все работы в стол (если это не перерисовки работ других художников для практики). Стараться рисовать как можно чаще, а не пару раз в месяц. При этом не обязательно создавать что-то полноценное, законченное — а делать быстрые наброски. Больше набросков! Это поможет набить руку. Главное, продолжать стараться и не ругать себя, когда что-то не получается. Со временем всё обязательно получится.

Читайте также Художница Полина Граф: книжные обложки, яркие персонажи и мир фэнтезийной космооперы Александр Стрепетилов 14.04.2024 18604 Российская художница — о трудностях создания обложек, любви к писательству и уникальном стиле

Читайте также Художница Сандара Танг: драконы, единороги и ещё немного драконов Сергей Серебрянский 14.01.2024 28559 Сингапурская художница — о любви к крылатым ящерам, важности обучения и оптимизме

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.