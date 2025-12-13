КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Экранизации фантастики и фэнтези, действительно сохранившие сюжеты книг
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса

Классика

Джордж Ромеро: человек, который придумал зомби
Лучшие мультфильмы 2022 года по версии «Мира фантастики»
Фан|Geek Lifestyle
#фестиваль

Художник Marvel, новые игры и конец «Кибердеревни». Первый день на «Комик-коне/Игромире»-2025

13 декабря 15:00
52
4 минуты на чтение

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Фестиваль массовой культуры «Comic Con Игромир» стартовал в пятницу, 12 декабря, в московском «Тимирязев центре». В день открытия с фанатами пообщался художник комиксов Marvel «Тор» и «Серебряный Сёрфер» Эсад Рибич. Посетители фестиваля первыми узнали, чем закончится второй сезон «Кибердеревни», посмотрели «Пятый элемент» Люка Бессона, а также послушали Imperial Orchestra и поп-рейв-музыканта Lida.
На открытии фестиваля выступил симфонический оркестр Imperial Orchestra: на главной сцене прозвучали композиции из «Звёздных войн», «Властелина колец», «Гарри Поттера» и мультфильмов Хаяо Миядзаки. Фестиваль впервые проводит музыкальную программу — её куратором стал подписной стриминговый сервис «Яндекс Музыка».

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Главным событием первого дня стала встреча с художником комиксов Marvel «Тор» и «Серебряный Сёрфер» Эсадом Рибичем. Он пообщался с поклонниками, ответив на их вопросы. Художник первый раз приехал в Россию, и уже оценил московскую погоду: сказал, что ему все нравится. В разговоре Рибич признался, что у него нет любимого персонажа из Marvel, а самым важным в карьере назвал комикс про Локи. В начале творческого пути Рибич вдохновлялся работами Фрэнка Фразетти и Джона Бьюсема, а также классической живописью, например, полотнами Караваджо. Любимым анимационным фильмом художник назвал «Фантазию» студии Вisney, а среди экранизаций комиксов выделил картины «Конан-варвар», «Тень» и «Ракетчик».
В день открытия Comic Con Игромир с фанатами встретился музыкант Ваня Дмитриенко: в 2025 году его песни «Шёлк», «Настоящая», «Цветаева» и другие завирусились в соцсетях и возглавили российские музыкальные чарты. Песня «Силуэт», которую Дмитриенко записал вместе с актрисой Анной Пересильд, стала саундтреком к недавно вышедшему фильму «Алиса в Стране чудес».
Ваня Дмитриенко, музыкант:

Самый важный момент для меня — это когда мы перестали бояться и начали писать рок, который я очень давно хотел попробовать. Мы думали, что его никто не будет слушать. Но очень сильно ошибались. Самая значимая песня — «Настоящая». Но сейчас есть новая крутая музыка, и я пытаюсь понять, как правильно ее интерпретировать.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Режиссёр фантастической комедии «Кибердеревня» Сергей Васильев, актёры Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Ольга Жевакина и Рита Силаева представили второй сезон сериала: они ответили на вопросы зрителей и поделились подробностями со съёмок. Кроме того, гости фестиваля первыми узнали, чем закончилось противостояние фермера Николая и его друга-робота Робогозина с голограммой Галей — в кинозале состоялась премьера финальных эпизодов до выхода на Кинопоиске.
Стендап-комик и актёр Евгений Чебатков рассказал о работе над озвучкой первого в мире пса-супергероя в мультфильме «Чарли чудо-пёс» и поделился фрагментами из картины, которая выйдет в российский прокат 29 января 2026 года.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

С гостями фестиваля встретились актёры Вероника Журавлёва, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Александра Тихонова и Иван Трушин, а также режиссёр Михаил Вайнберг — создатели романтической картины «Твоё сердце будет разбито», снятой по книге Анны Джейн.
Кинопрограмму Comic Con Игромир открыл всем известный фильм Люка Бессона «Пятый элемент». Картину показали на языке оригинала с субтитрами за неделю до возвращения в широкий российский прокат. Канал 2x2 представил в кинозале авторскую анимацию, а сценаристы визуальных новелл приложения «Лига Мечтателей» ответили на вопросы фанатов и рассказали о будущих новинках. 

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

 Comic Con Игромир и издательство Bubble запустили новую профессиональную премию в области комикс-индустрии «Канон». Эксперты уже выбрали победителей в 13 номинациях — их будут награждать в течение всех дней фестиваля. Лучшим сценаристом назвали Алексея Хромогина (комикс «Гирлянда»), за лучшую обложку наградили Алексея Горбута («Классика в комиксах. Бажов. Медной горы царица»), за лучший дизайн / вёрстку — Юлию Никитину («Дом на улице Ленина»). Книгу «Перемирие. Том 2» от Чу Чугуй отметили как лучший вебтун.
Кроме того, издательство Bubble провело презентацию новых серий комиксов, на площадке состоялись косплей-дефиле и конкурс K-Pop Cover Dance, розыгрыши призов и другие события. Первый день завершился выступлением поп-рейв музыканта Lida.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Фестиваль проводит и видеоигровую программу. В первый день независимые игровые студии провели презентацию своих проектов. Создатели военно-исторического авиасимулятора «Корея. Серия ИЛ-2» презентовали новый геймплей, а Big Russian Boss, Евгений Чебатков, Александр Бреганов и реальные учёные сыграли в новую научно-фантастическую D&D игру «Квант перехват».
На стендах разработчиков уже можно протестировать новинки, среди которых — альфа-версия приключенческой RPG «Киберслав: Затмение», приключенческий боевик «Война миров: Сибирь», первый в мире балетный экшен-слэшер «Царевна», эпичная  «Былина» в сеттинге славянских сказок и легенд, «Собакистан», основанный на одноименном популярном комиксе и многое другое.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Программа и анонсы доступны  наофициальном сайте фестиваля.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

#фестиваль
Рекомендуем
Дивные картины художницы Phobs
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Художники Дмитрий и Екатерина Бурмак: «Берсерк», Magic: The Gathering, и ещё немного ККИ
Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Фан

Находка: Гуль из Fallout чилит у камина под радио из New Vegas

Фан

Лучшие фантастические обложки, получившие премию Фрэнка Р. Пола в 2025 году
Никакой нейронки!

Фан

Печатная «Игромания» возвращается! Вот что рассказали нам в редакции
В видео есть тайное послание!

Фан

Выставка Hinode Japan 2025: тачки, сумо и Судзумия
Интервью с сэйю Аей Хирано внутри!

Фан

Фестиваль «Некрокомиккон» сорван под давлением властей. В праздновании Хэллоуина увидели «сатанизм»*
Раньше фестиваль проходил без проблем.

Фан

«Я рисую иконы». Давняя беседа с художником Дрю Струзаном
Мастер киноплаката умер 13 октября. Вспоминаем наш разговор с ним.

Фан

Художник Артём Чебоха: бескрайнее море, неземной свет и мечты о небе
Беседа о проблемах, связанных с нейросетями, о поиске вдохновения в небе и облаках, а также о музыкальной стороне творчества

Фан

Художница Даша Джуни: магия Востока, «Система „Спаси-себя-сам“» и книжные иллюстрации
Беседа о трудностях самообучения, любви к азиатской культуре и особенностях создания книжных иллюстраций

Фан

Оззи Осборн и его демоны. Что он значил для нас
Бывали голоса покруче, но не было второго такого.

Фан

Художница Кара Маликова: акварельное фэнтези, древние легенды и мифические существа
Беседа о любви к фэнтези, традиционных материалах и вдохновении мифологией
Показать ещё
Рекомендуем
Художница Катерина Максименко: книжные обложки, прекрасные героини и чарующая магия
Жуткие фотографии Викторианской эпохи
#АватарСНГ — художники рисуют магов из «Аватара» в национальных костюмах народов СНГ
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты