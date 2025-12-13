Художник Marvel, новые игры и конец «Кибердеревни». Первый день на «Комик-коне/Игромире»-2025

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Фестиваль массовой культуры «Comic Con Игромир» стартовал в пятницу, 12 декабря, в московском «Тимирязев центре». В день открытия с фанатами пообщался художник комиксов Marvel «Тор» и «Серебряный Сёрфер» Эсад Рибич. Посетители фестиваля первыми узнали, чем закончится второй сезон «Кибердеревни», посмотрели «Пятый элемент» Люка Бессона, а также послушали Imperial Orchestra и поп-рейв-музыканта Lida.

На открытии фестиваля выступил симфонический оркестр Imperial Orchestra: на главной сцене прозвучали композиции из «Звёздных войн», «Властелина колец», «Гарри Поттера» и мультфильмов Хаяо Миядзаки. Фестиваль впервые проводит музыкальную программу — её куратором стал подписной стриминговый сервис «Яндекс Музыка».

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Главным событием первого дня стала встреча с художником комиксов Marvel «Тор» и «Серебряный Сёрфер» Эсадом Рибичем. Он пообщался с поклонниками, ответив на их вопросы. Художник первый раз приехал в Россию, и уже оценил московскую погоду: сказал, что ему все нравится. В разговоре Рибич признался, что у него нет любимого персонажа из Marvel, а самым важным в карьере назвал комикс про Локи. В начале творческого пути Рибич вдохновлялся работами Фрэнка Фразетти и Джона Бьюсема, а также классической живописью, например, полотнами Караваджо. Любимым анимационным фильмом художник назвал «Фантазию» студии Вisney, а среди экранизаций комиксов выделил картины «Конан-варвар», «Тень» и «Ракетчик».

В день открытия Comic Con Игромир с фанатами встретился музыкант Ваня Дмитриенко: в 2025 году его песни «Шёлк», «Настоящая», «Цветаева» и другие завирусились в соцсетях и возглавили российские музыкальные чарты. Песня «Силуэт», которую Дмитриенко записал вместе с актрисой Анной Пересильд, стала саундтреком к недавно вышедшему фильму «Алиса в Стране чудес».

Ваня Дмитриенко, музыкант: Самый важный момент для меня — это когда мы перестали бояться и начали писать рок, который я очень давно хотел попробовать. Мы думали, что его никто не будет слушать. Но очень сильно ошибались. Самая значимая песня — «Настоящая». Но сейчас есть новая крутая музыка, и я пытаюсь понять, как правильно ее интерпретировать.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Режиссёр фантастической комедии «Кибердеревня» Сергей Васильев, актёры Сергей Чихачёв , Григорий Скряпкин , Елена Махова , Ольга Жевакина и Рита Силаева представили второй сезон сериала: они ответили на вопросы зрителей и поделились подробностями со съёмок. Кроме того, гости фестиваля первыми узнали, чем закончилось противостояние фермера Николая и его друга-робота Робогозина с голограммой Галей — в кинозале состоялась премьера финальных эпизодов до выхода на Кинопоиске.

Стендап-комик и актёр Евгений Чебатков рассказал о работе над озвучкой первого в мире пса-супергероя в мультфильме «Чарли чудо-пёс» и поделился фрагментами из картины, которая выйдет в российский прокат 29 января 2026 года.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

С гостями фестиваля встретились актёры Вероника Журавлёва, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Александра Тихонова и Иван Трушин, а также режиссёр Михаил Вайнберг — создатели романтической картины «Твоё сердце будет разбито» , снятой по книге Анны Джейн.

Кинопрограмму Comic Con Игромир открыл всем известный фильм Люка Бессона «Пятый элемент» . Картину показали на языке оригинала с субтитрами за неделю до возвращения в широкий российский прокат. Канал 2x2 представил в кинозале авторскую анимацию, а сценаристы визуальных новелл приложения «Лига Мечтателей» ответили на вопросы фанатов и рассказали о будущих новинках.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Comic Con Игромир и издательство Bubble запустили новую профессиональную премию в области комикс-индустрии «Канон». Эксперты уже выбрали победителей в 13 номинациях — их будут награждать в течение всех дней фестиваля. Лучшим сценаристом назвали Алексея Хромогина (комикс «Гирлянда»), за лучшую обложку наградили Алексея Горбута («Классика в комиксах. Бажов. Медной горы царица»), за лучший дизайн / вёрстку — Юлию Никитину («Дом на улице Ленина»). Книгу «Перемирие. Том 2» от Чу Чугуй отметили как лучший вебтун.

Кроме того, издательство Bubble провело презентацию новых серий комиксов, на площадке состоялись косплей-дефиле и конкурс K-Pop Cover Dance, розыгрыши призов и другие события. Первый день завершился выступлением поп-рейв музыканта Lida .

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Фестиваль проводит и видеоигровую программу. В первый день независимые игровые студии провели презентацию своих проектов. Создатели военно-исторического авиасимулятора «Корея. Серия ИЛ-2» презентовали новый геймплей, а Big Russian Boss, Евгений Чебатков, Александр Бреганов и реальные учёные сыграли в новую научно-фантастическую D&D игру «Квант перехват» .

На стендах разработчиков уже можно протестировать новинки, среди которых — альфа-версия приключенческой RPG «Киберслав: Затмение» , приключенческий боевик «Война миров: Сибирь» , первый в мире балетный экшен-слэшер «Царевна» , эпичная «Былина» в сеттинге славянских сказок и легенд, «Собакистан» , основанный на одноименном популярном комиксе и многое другое.

Фото предоставлены пресс-службой «Комик-кона»

Программа и анонсы доступны на официальном сайте фестиваля .

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.