Художник Артём Чебоха: бескрайнее море, неземной свет и мечты о небе

Эти поэтичные, воздушные и наполненные неземным светом иллюстрации словно бы пришли из другой реальности. Красивые облака, красивое море и красивые девушки чередуются с сюрреалистичными образами вроде самолёта в чашке или китов в небе. Работы Артёма Чебохи (он же Rhads) широко разошлись по интернету благодаря запоминающимся парадоксальным деталям, невероятной проработке цвета и освещения — ну и красивым девушкам, конечно. Поговорили с Артёмом о проблемах, связанных с нейросетями, о поиске вдохновения в небе и облаках, а также о музыкальной стороне его творчества.

Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Художник о себе На две трети я художник и ещё на треть — музыкант. Восемь лет проработал в индустрии компьютерных игр. Сейчас фрилансер, создаю иллюстрации для книжных обложек. Моё имя или псевдоним у тех, кто его знает, обычно ассоциируется с китами, парящими среди облаков. И да, у меня была такая серия работ, но моё творчество гораздо шире и не ограничивается лишь этой темой. До старших классов школы я не особо много-то и рисовал. Да, я замечал в себе задатки художника, но никак не развивал их. А потом, в 10-м классе, что-то вдруг щёлкнуло, и меня потянуло в изобразительное искусство. Помню, как попробовал карандашом перерисовать фотографию замка, увиденную в журнале; мне очень понравилось то, что получилось. Родители, заметив моё новое увлечение, купили альбом и карандаши разной твёрдости, а я даже не знал, что такие существуют.

Примерно в то же время я отвечал за школьную стенгазету, и мне потребовалось что-то нарисовать гуашью — кажется, руку, держащую сердце, с какой-то надписью вокруг. Рисую я всё это дело и ловлю себя на мысли, что мне безумно нравится смешивать гуашь, нравится сам поиск нужного цвета в процессе. По-моему, до этого я и гуашью никогда не рисовал — только акварелью, — а для неё требуется слишком тонкая и сложная техника, чтобы с неё начинать путь художника.



Годы спустя я выделил для себя два этих маленьких события как два «крючка», за которые я зацепился и которые притащили меня в мир искусства.



Вплоть до окончания школы я очень много рисовал: в основном копировал иллюстрации и картинки из журналов. А после школы поступил в художественный колледж в Омске. Почему решил сделать рисование профессией? У меня был выбор между двумя или тремя факультетами разной направленности, а поскольку тогда я увлёкся именно изобразительным искусством, то решил и остановиться на художке.



Вы помните свой первый коммерческий заказ? Кто был клиентом?

Конечно. Это был портрет маслом с фотографии. Один предприниматель попросил меня сделать портрет его матери в качестве подарка на день рождения. Получилось ужасно, если честно. Время поджимало, и я сильно торопился, к тому же портреты всегда были моей слабой стороной. Но, к моему удивлению, работу приняли без правок, да ещё и неплохо за неё заплатили. На этот гонорар я купил свой первый графический планшет.

С какими сложностями вы столкнулись при становлении карьеры?

Мне всегда не хватало навыков по части пластической анатомии и рисования портретов. Я почти сразу заметил, что пейзажи и натюрморты даются мне намного легче. В портретах нужен особый глазомер, чтобы подмечать разные тонкости во внешности человека, которые и будут передавать схожесть, характер и тому подобное. Мне, видимо, такого не дано. И по сей день изобразить человека крупным планом для меня тот ещё вызов.

Люминесценция Обожаю сёрфинг, хоть никогда им не занимался. Но мне нравится, как он выглядит с эстетической точки зрения. Люди, небо, море — красота!

Как бы вы сами определили жанр ваших работ?

Магический реализм, сюрреалистичный символизм.

В какой технике вы работаете? В какой технике хотели бы попробовать поработать?

Наверное, «цифровая живопись», но в том смысле, что работы я стараюсь делать именно «живописными» — с акцентом на подражание традиционной масляной живописи. Без фанатизма и скрупулёзной имитации, но с богатством цветов и «живыми» мазками — насколько это возможно в «цифре».

А вообще, за свою карьеру я столько разных техник рисования перепробовал (взяв понемногу от каждой), что уже и не скажу однозначно, в какой именно работаю сейчас или что ещё хочу попробовать. Если просматривать галерею моих работ в хронологическом порядке, то можно заметить, как с годами у меня менялся стиль. В какой-то момент я заново открыл для себя инструмент Mixer brush tool в фотошопе, и он стал чуть ли не фундаментом моей нынешней техники. Если встречу что-то новое и интересное для себя — попробую освоить и внедрить в своё творчество.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Пожалуй, стиль. Потому что уникальный стиль, если над ним усердно работать, рано или поздно станет «отточенным уникальным стилем». Имба!

Тоска по перелётам Во времена ковида, когда целые страны были закрыты на карантин, безумно хотелось улететь далеко-далеко. Люблю самолёты.

Что еще, по вашему мнению, важно для успеха в наши дни?

«Насмотренность» и умение держать руку на пульсе в индустрии. Следить за новинками, пробовать всё то новое, что появляется, и пытаться применить это в своей работе: хоть для того, чтобы внедрить в рабочие процессы, хоть просто для удовольствия.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя?

Почти всё моё время занимают заказы — в основном обложки для книг. Собственные сюжеты и задумки пока только копятся, но когда-нибудь я до них доберусь.

А как часто вы воплощаете собственные сюжеты и идеи?

По-разному. Иногда спонтанно, за один день, работа может и родиться в голове, и появиться на свет в законченном виде как произведение искусства. А иногда идея черновым наброском годами лежит среди папок с десятками и сотнями таких же набросков. Какие-то, возможно, так и никогда не будут доведены до финала.

Продолжение сна Моё любимое занятие в творчестве — сочетать несочетаемое и наблюдать, что из этого получается. Иногда рождаются интересные и запоминающиеся вещи.

Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Когда как. Бывает, что заказчик приходит с готовой идеей и своим наброском и тебе остаётся его только финализировать. И с одной стороны, это вроде как ограничение творчества, а с другой — экономия сил и времени. А время — ценный ресурс, и в таком случае его больше остаётся для личного творчества.

Пользуетесь ли вы референсами или целиком полагаетесь на фантазию?

Референсы — наше всё! Полагаться исключительно на фантазию я могу разве только в грубых скетчах, да ещё в изображении неба, потому что оно много лет было и остаётся для меня главным источником вдохновения. Но когда дело касается сложных вещей вроде фигуры человека, животных, архитектуры и прочего, то тут, конечно, без референсов никак не обойтись. Одно из преимуществ профессии цифрового художника — возможность быстро найти нужный ракурс чего угодно, не отходя, как говорится, от станка.

С какой вселенной вы в идеале хотели бы поработать? Какую книгу проиллюстрировать, для какого фильма, сериала или игры нарисовать официальный арт?

Было время, когда очень хотелось поработать над чем-то фэнтезийным и масштабным вроде толкиновских творений. Когда-то давно я запоем прочитал «Хоббита», «Властелина колец» и «Сильмариллион», и, конечно же, мне хотелось посетить этот мир, изобразить сцены так, как я себе их представлял. И даже были попытки что-то подобное воплотить в жизнь, но дальше нескольких работ дело не продвинулось. Я пошёл по дороге персонального творчества.

Странные места Персональный проект. Трое мужчин отправляются в опасные и странные места, где угрозы поджидают буквально на каждом шагу.

Расскажите о своих персональных проектах — Strange Places, Far Lands и других. Какие истории стоят за этими сериями иллюстраций?

Раньше я избегал чернухи — мне хотелось изображать что-то светлое, наполненное воздухом, медитативным спокойствием и приятной безмятежностью, — но фильмы из вселенной «Чужих» или жуть «Пикника на обочине» / «Сталкера» мне тоже нравились. Я не хотел показывать кровь, кишки и зомбаков, мне хотелось передать именно саспенс, тревогу и напряжение с долей недосказанности. А заодно попробовать себя в создании концептов подобного толка. Так и родился проект «Странные места» — незамысловатая история о трёх мужчинах, которые бродят по оставленным, поросшим высокой травой деревням и встречают разные аномалии: гигантское паучье гнездо, таинственное свечение над домами или длинный разлом, будто невидимым ножом разрезавший ржавую «буханку» уазика.

А вот «Далёкие земли» — это как раз таки отображение тех хотелок, что были у меня после знакомства с творчеством Толкина. Здесь нет выраженных элементов фэнтези, нет магии (пока нет, так как проект ещё развивается), но есть масштаб и большая свобода творчества. Это визуальная история о первооткрывателях земель, до которых раньше никто не добирался. Здесь исследователи находят древние развалины загадочных цивилизаций, пятидесятиметровые статуи неизвестных богов, дивные пейзажи и прочее. В этом проекте я решил ещё и отрабатывать новые приёмы и техники. Например, я активно использовал 3D-болванки, которые тут же учился «обмазывать» текстурами. Делал я это довольно грубо, но мне было безумно интересно во всём разбираться.

На ваших картинах много неба и облаков. Они имеют для вас какое-то особое значение или вы просто любите их рисовать?

Наверное, это потому, что я вырос в деревне на равнине. У нас там много неба, и его не закрывают никакие горы. Разглядывать облака, искать в их формах что-то интересное, наблюдать за тем, как они под воздействием ветра меняют форму, или просто любоваться красивыми закатами для меня всегда было любимым занятием. Вроде тратишь время впустую, но при этом наслаждаешься картинкой и вдохновляешься.

Почти все ваши картины — это пейзажи, нередко с путешественниками. А сами вы любите бывать на природе, путешествовать?

Да, я люблю бывать в новых местах. Но так уж вышло, что первое своё настоящее путешествие я совершил довольно поздно, в 26 лет. Я решил не мелочиться и поехал в Таиланд. После серого зимнего Омска, где я провёл полжизни, это был ядерный взрыв эмоций и впечатлений, который до сих пор эхом отзывается в памяти. Новым было абсолютно всё: запахи, виды, транспорт, люди, небо и, конечно же, море, которое я своими глазами увидел впервые, хотя и часто рисовал до этого. И мои картины — попытка передать через творчество те ощущения, что я испытал в своём первом путешествии. Хотел бы я, чтобы у каждого была возможность хоть раз в жизни уехать на другой конец света и посмотреть, как там живут люди. Возможно, мир бы стал от этого лучше.

Антропогенное солнце Ужас и трепет, страх и безудержное любопытство, энергия, что может дать дорогу жизни, а может уничтожить за мгновение — это атомное, антропогенное солнце. У меня есть и одноимённый саундтрек к этой работе.

Часто ли события вашей жизни и ваши переживания находят отражение в картинах?

Да, пожалуй, все мои работы — это какие-то личные переживания и мысли. Просто одни более переработанные и адаптированные, а другие — менее. Думаю, это у любого художника так.

Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?

Творчество для меня — это и работа, и хобби, и способ высказать идеи. До какой-то степени это стало для меня ни много ни мало смыслом жизни. Не представляю, чем бы я занялся, лишившись возможности созидать, рисовать, сочинять музыку. Если чувствуешь в себе творца, то, думаю, не просто можно, а нужно всё это совмещать. Я так и делаю.

Менялась ли цифровая живопись за годы вашей карьеры? Приходится ли вам осваивать новые технологии и программы?

О, ещё как! В силу возраста я застал большой путь развития этой сферы. Цифровая живопись в привычном нам современном виде появилась на рубеже 1990–2000-х. Я пришёл в эту индустрию немного позже, во второй половине нулевых, но тогда и мир был «меньше», и трава зеленее, и небо выше, и художников, на которых все ориентировались, тоже было не в пример меньше, чем сейчас. Да и отношение к самой «цифре» тоже сильно отличалось. В начале 2010-х апологеты традиционного рисунка устраивали целые баталии (под моими работами в том числе), яростно доказывая, что рисование на компьютере — это не искусство. Только карандаш, только кисть, только бумага и холст! Потешно. Что-то подобное происходит сейчас в отношении к ИИ.

Поиск выживших То ли ангел, то ли демон парит над горящими руинами в поисках тех, кто ещё жив. Навеяно трагическими событиями последних лет.

Кстати, а как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?

Я совершенно спокоен на этот счёт. Надо всё же понимать, что ChatGPT и Midjourney, как бы они ни впечатляли своими остроумными ответами и красивыми картинками, это пока всего лишь прописанные алгоритмы, которые выдают результат обработки огромного массива данных. И до настоящего ИИ, как в «Матрице» или «Терминаторе» , который бы осознавал себя, ещё далеко. Но это моё мнение.

Когда в конце 2022 года в интернете и, в частности, на Artstation поднялся «великий бунт» художников против ИИ, я высказался (и до сих пор придерживаюсь этой позиции) в том ключе, что сегодня ИИ — это очень вкусная конфета, к которой общество быстро пристрастилось и от которой вряд ли так же быстро откажется.

Уже сейчас видно, что крупные корпорации так вкладываются в ИИ не забавы ради. Это их бизнес, и, поскольку мы пользуемся их продуктами, нам придётся осваивать эту технологию и жить с ней. Да, на профессиональном сайте для художников не место «бездушным» и однообразным ИИ-поделкам — для этого есть отдельные сайты. Ну, либо их надо как-то отграничивать, раз на них есть спрос со стороны профессионалов. Но я понимаю, что эта технология никуда не денется, её в будущем станут использовать если не все, то большинство художников. Вот прямо сейчас в нашем любимом родном «Фотошопе» уже есть встроенная функция «Генеративная заливка», и подобного со временем будет больше и больше. Да, я в курсе, что у них там своя база картинок, на которой они обучали нейросеть, но это нюансы. Я сейчас говорю в целом про использование ИИ.

Поэтому не понимаю агрессивного хейта в сторону тех, кто использует ИИ как вспомогательный инструмент в своих работах. В таком случае всех художников, что создают концепты для кино и игр, используя не купленные референсы, а скопированные из «Гугла» картинки, также надо привлекать к ответственности как воров интеллектуальной собственности. Но мы же понимаем, что такого не будет.

Я знаю, что и мои работы использовали для обучения моделей. Что Midjorney, что DALL-E явно реагируют на запрос «Rhads», выдавая цветные облачные пейзажи, в которых несложно узнать даже конкретные мои картинки. Это позволяет мне говорить, что меня тоже обворовали, но я так не говорю.

Наверное, как только появится новый Крейг Маллинс [американский художник, популяризирующий цифровой арт, — прим. МирФ ] от мира ИИ, который впечатлит всех скоростью и качеством своих работ, отношение к ИИ как инструменту сразу же поменяется. Может, уже появился, а я просто ещё о нём не знаю.



Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

По большей части из референсов, которых у меня скопились тысячи. Пробегаешься по ним глазами, и обязательно что-то в голове рождается: образ, идея, сюжет. Ну и небо, конечно же, бесконечный генератор вдохновения.

Какие художники повлияли на вас больше всего?

Почти все художники скажут, что сложно выделить какое-то конкретное имя. Я не исключение. Но всё же несколько имён попробую назвать: Тэо Принс, Майкл Уэлан Тэд Нэсмит , Джон Хоу, Джим Уоррен. Очень многие на меня повлияли из художников-классиков, передвижников. Есть любимые советские художники, которые не изображали махровый соцреализм с портретами вождей, а писали работы на разные жизненные темы, наполняя их воздухом, солнцем и особым настроением: Георгий Нисский, Аркадий Пластов, Валентин Сидоров и многие другие.

Возмездие Эдакий образ всесильного духа, матери-земли, который решил очиститься от всего антропогенного и устроить тотальную перезагрузку миру.



Какой вы видите профессию художника в ближайшие 20 лет? Что изменится?

На ум сразу же приходит ИИ, о котором говорили выше. Допускаю, что радикально ничего не изменится. Художники всё так же будут сидеть и рисовать картинки, просто получат больше инструментов, новых и разных. Может, с запахами научимся работать. Нарисовал море — присвоил ему запах моря, нарисовал зомби — и запах у него пусть будет соответствующий. Лавандовый. Ладно, это из категории фантазий, но чем чёрт не шутит. 10 лет назад никто не поверил бы в то, что может творить ИИ сегодня. А уж за 20 лет сколько всего придумают в помощь нам. Но, повторюсь, художники никуда не денутся, в этом я уверен железно.

Иногда кажется, что технологии опережают возможности живых людей. Мы не успеваем осваивать то, что нам предлагают. Не успеваем раскрыть потенциал одной технологии, как нам дают ещё одну.

Может, учёные и инженеры придумают, как нам «копипастить» сюжеты прямо из головы.

Вы не только художник, но и музыкант. Расскажите об этой стороне своего творчества. Перекликаются ли ваша музыка и художественные работы?

Музыкант я не профессиональный, но, скажем так, продвинутый любитель. Я больше 20 лет играю на гитаре и почти столько же сочиняю музыку. Долгие годы у меня копились музыкальные наброски, которые я мечтал доработать и записать в приемлемом качестве, чтобы не стыдно было дать людям послушать. И в 2020 году у меня наконец-то появилось время для этого. Больше полугода я ничем другим не занимался, кроме как сочинением музыки, аранжировками, записью и сведением материала. Параллельно этому пришлось многому учиться, потому как создать мелодию — это одно, а ты поди ещё запиши и сведи всё так, чтобы нормально звучало. Но я доволен результатом и горжусь проделанной работой. По жанру это что-то вроде инструментального кроссовер/прогрессив-метала/рока. Да, это музыка не для всех, но я и не ставил перед собой цели сделать популярную музыку. Скорее наоборот. Если кто-то захочет её послушать, то найти ее можно на любой музыкальной платформе по запросу «rhads music».

Отдельным удовольствием в этой истории стало то, что и обложки для всех мини-альбомов нарисовал я сам. Получилась эдакая квинтэссенция моего творчества, симбиоз изобразительного и музыкального начал. Лет десять назад я пробовал делать наоборот, а именно сочинять музыку для конкретных работ, как, например, было с картинкой и одноимённым треком «В ожидании волны». Но там всё вышло проще и кустарнее в техническом плане.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?

Книг в последнее время почти не читаю, а раньше очень любил аудиоформат и в основном слушал научную фантастику. Фильмов с сериалами тоже смотрю очень мало. В кинематографе любимые жанры — фэнтези и фантастика, то есть всё то, чего не встретишь в реальной жизни.

В играх уважаю RPG, соулслайки и всевозможные метроидвании.

Прочитанные книги и просмотренные фильмы, конечно же, повлияли на мое творчество. Взять тот же «Властелин колец»: после очередного просмотра всегда хочется что-то порисовать на ту же тему. А ещё я смотрел 11-часовой (!) фильм о создании этой великой трилогии… это тоже не может не вдохновлять. Рекомендую всем, кто ещё с ним не знаком.

Бесконечные мечты Одна из работ «китовой» серии, которая стала чуть ли не моей визитной карточкой. А родилась она довольно спонтанно. Какое-то время она томилась в виде грубого наброска, а потом буквально за день взяла и нарисовалась.

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования и музыки?

Если честно, то почти нет. Из того времени, что я не сплю, 80 % у меня занимает работа — сидение перед монитором. Звучит как что-то не очень полезное, но таковы современные реалии, если работа и творчество целиком зависят от компьютера и интернета.

Ещё люблю горные лыжи, но катаюсь на них редко и, конечно, только зимой, так что в хобби или в увлечения их записать сложно. Поэтому приходится признать, что ничем другим я и не занимаюсь. Рисование и музыка — настолько обширные области, что в них можно провалиться с головой и надолго. Это области, где можно отдавать себя без остатка и реализовывать весь свой творческий потенциал, что, в общем-то, я и пытаюсь делать.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Бегите, глупцы! Шутка. Рисуйте. Много. Смотрите, как рисуют другие, делайте это регулярно. Перенимайте у них опыт. Копируйте любимые работы — это очень способствует развитию навыков. Тренируйте наблюдательность, смотря, что происходит вокруг вас. Если критикуют — анализируйте, на что направлена критика. Если хвалят — тоже анализируйте. И не бойтесь экспериментировать и внедрять что-то новое в творчество.

Отпуск То незабываемое, окрыляющее чувство, когда наконец-то начинается отпуск.

