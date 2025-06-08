Художник Георгий Редреев: разноцветные феи, доблестные воины и кровожадные монстры

В своём портфолио Георгий Редреев собрал всю палитру красок и эмоций. Ярость и отчаяние воинов здесь соседствуют с восторгом и беззаботностью фей, а кровавое тёмное фэнтези — с яркой и по-детски жизнерадостной фантазией. При этом Георгий предпочитает работать в технике реализма, так что его рисунки по обеим сторонам спектра поражают проработкой и детализированностью. Мы пообщались с художником о преимуществах жанра фэнтези, о месте историй в его творчестве и о том, как искусственный интеллект влияет на развитие художника.

Художник о себе Я концепт-художник, иллюстратор, режиссёр и сценарист с опытом работы в индустрии игр и кино. Родился в маленьком посёлке под Челябинском и с детства мечтал снимать свои фильмы. За годы творческой деятельности переехал в Ирландию и стал арт-директором. Когда и почему вы начали рисовать? Где учились и почему решили стать художником?



Если задуматься, то на этот вопрос есть два ответа. Как и многие другие художники, я рисовал с детства — в изостудии. Там мою работу похвалил преподаватель, тем самым замотивировав меня продолжать. Ведь я понял, что так можно получать одобрение. Если задуматься, то на этот вопрос есть два ответа. Как и многие другие художники, я рисовал с детства — в изостудии. Там мою работу похвалил преподаватель, тем самым замотивировав меня продолжать. Ведь я понял, что так можно получать одобрение.

Идти к тому, чтобы рисовать профессионально, я начал лет в четырнадцать. Непосредственно на художника никогда не учился, поступил на дизайн одежды в одном из челябинских вузов. Но так как с ранних лет мечтал заниматься мультипликацией и кино, бросил университет и улетел в Казахстан, чтобы работать в анимационной студии. По сути, профессиональным CG-художником я стал именно тогда, в 2009 году.



Вы помните свой первый коммерческий заказ? Кто был клиентом? Первые коммерческие проекты мне предоставила та самая студия в Казахстане. Там я разрабатывал персонажей и делал концепт-арты для мультфильма. Я проработал в студии ровно год, пока она не закрылась. Не помню точно, как она называлась и было ли у неё название вообще. Возможно, до неё я тоже выполнял какие-то заказы, но работой это не назовёшь. С какими сложностями вы столкнулись при становлении карьеры? Когда я начал выкладывать свои работы на сайтах, посвящённых CG (компьютерной графике), проблема с поиском заказов разрешилась. Зато появились и недобропорядочные клиенты, которых нужно было отсеивать. Пока я не выставил чёткий ценник, не уточнил, что работаю по времени и не выставляю оплату за финальную иллюстрацию, очень многие пытались получить большую работу за маленькие деньги или вообще обманывали. После выстраивания границ работать стало гораздо комфортнее. Сложнее дела обстояли — и обстоят до сих пор — с творческой самореализацией. Трудно судить, насколько мои работы хуже или лучше, чем у других художников, начавших рисовать в то же время. В целом я всегда держался на достойном уровне, но в тренды не попадал — а у коллег с этим было гораздо лучше. Отсутствие такого же отклика, как у других, меня ранило.

Цветочный грифон Для этой иллюстрации я вообразил очень красивый мир фей, которые живут в вечно цветущем саду и не знают бед. Продумывая историю, я размышлял о всеохватывающей несправедливости и о том, что справедливость как таковая — это социальный конструкт, существующий лишь в нашем сознании и не имеющий ничего общего с реальностью. К счастью для героини, момент жестокого столкновения с реальностью ещё не настал, и она наслаждается дрёмой в компании своего лучшего друга.

С какими сложностями вы столкнулись при становлении карьеры? Когда я начал выкладывать свои работы на сайтах, посвящённых CG (компьютерной графике), проблема с поиском заказов разрешилась. Зато появились и недобропорядочные клиенты, которых нужно было отсеивать. Пока я не выставил чёткий ценник, не уточнил, что работаю по времени и не выставляю оплату за финальную иллюстрацию, очень многие пытались получить большую работу за маленькие деньги или вообще обманывали. После выстраивания границ работать стало гораздо комфортнее. Сложнее дела обстояли — и обстоят до сих пор — с творческой самореализацией. Трудно судить, насколько мои работы хуже или лучше, чем у других художников, начавших рисовать в то же время. В целом я всегда держался на достойном уровне, но в тренды не попадал — а у коллег с этим было гораздо лучше. Отсутствие такого же отклика, как у других, меня ранило. Почему вы выбрали жанр фэнтези-арта? Что отличает его от других направлений живописи? Фэнтези позволяет говорить на сложные темы, не причиняя страданий. Говоря о травмирующих ситуациях, называя конкретные события, страны и имена, ты всегда делаешь кому-нибудь больно. А свои мысли и чувства чаще всего хочется донести как раз до тех, для кого они были бы мучительны. Фэнтези — это способ создать метафору, которая работает на подсознательном уровне. Мы смотрим на работу, проживаем эмоции, возможно, проникаемся идеей и, как следствие, немного меняемся. В каком стиле вы работаете и в каком хотели бы попробовать?

Мне привычен стиль фэнтези-реализма или деконструкции фэнтези, но в первую очередь я думаю не о стиле и не о жанре, а о своей идее. Зачастую мои работы похожи на кадры из кино. Если же идея более лёгкая, детская, я стилизую её под мультипликацию. Но в рендере всё равно предпочитаю реализм, даже когда нужен другой подход к силуэтам, к пропорциям, к работе с лайном и к образу в целом.



Дракончик Это очень старая работа, созданная, наверное, ещё в 2014 году. Тогда я был убеждён, что с людьми нужно делиться только положительными мыслями и чувствами. Она выражает детский восторг от ощущения безопасности, когда тёплым летним днём вы остаётесь наедине с природой. Все переживания уносит тёплый ветерок, и вы просто наслаждаетесь шелестом листвы и запахом нагретого солнцем леса.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Зависит от цели. Если вам важно найти стабильную работу в компании и выполнять в ней разные задачи, стоит развивать технические навыки — это путь к профессиональному успеху. Если же вы ищете популярности и узнаваемости, хотите, чтобы ваше имя было на слуху, нужно нарабатывать уникальный стиль. Делать то, что вам нравится, и, возможно, заслужить место в сердцах людей.

Что ещё, по вашему мнению, важно для успеха в наши дни?

Иногда художник создаёт нечто весомое, но это приходится не ко времени: из-за устаревшего или, наоборот, слишком непривычного, новаторского стиля, а может, из-за несоответствия работы интересам публики. Если же он на хорошем уровне рисует что-то своё и это очень близко к тому, что хотят видеть люди, его работа выстреливает. Сочетание мастерства, индивидуальности и везения — вот рецепт большой популярности.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи?

Почти всё, что есть в моём портфолио, основано на моих же идеях, а иногда и на сценариях, написанных мной. Создавая любую иллюстрацию, я думаю прежде всего об истории. Она для меня первостепенна, тогда как арт — лишь способ её рассказать. Пока не родится новая важная идея, я не сажусь за работу . Вот почему новые иллюстрации выходят не так часто.

Естественно, на заказ я рисую гораздо больше и чаще, чем для себя, тем более в последние годы. Свободного времени и сил практически не остаётся.

Ведьма Когда мир жесток, устаревшие правила морали заставляют нас подавлять негативные эмоции, призванные оберегать нашу целостность. Мы становимся хорошими для окружающих, но это путь в никуда: он делает из нас монстров, наполненных демонами. Демоны растут и растут, пока напряжение не становится запредельным — и тогда самый, казалось бы, добрый человек взрывается, выпуская их наружу.

Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Зависит от него самого. Чаще всего это сразу понятно по техническому заданию, по тому, как оно сформулировано.

Я работал с компаниями из Китая, в которых был тоталитарный контроль . Уверен, что не все компании там одинаковые, но мне, видимо, очень не повезло. Меня не ценили как художника, к моему мнению не прислушивались и мастерство тоже не учитывали. Эти заказчики, по сути, контролировали каждый шаг и просили переделывать всё, что я рисовал, — от меня там не оставалось ничего.

Но если ТЗ чётко прописано и заказчики понимают, чего хотят, то большой простор для творчества остаётся и за пределами этих рамок.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Большинство проектов за прошедшие годы я и не вспомню. Есть несколько крупных, например, Ghost of Tsushima . Ещё некоторые игры до их выхода называть нельзя из-за NDA.

Однако больше удовольствия я получаю от работы над личными проектами. Надеюсь, что когда-нибудь открою студию и начну создавать свои фильмы.

Часто ли при работе на заказ вы вынуждены отходить от привычного стиля? Нравятся ли вам такие эксперименты?

В первое время подобного было много, но теперь при заказе люди всё чаще ориентируются именно на мою стилистику, на то, что отображено в портфолио. Возможно, я нащупал что-то более ценное, чем просто техника. Хотя та же Ghost of Tsushima стала исключением: там понадобилось работать в стилистике японской гравюры.

Эдвинар Концепт-арт антагониста для «Ауры», моего сценария короткометражки. Помимо сценария, я готовил 25-минутный аниматик, а теперь ищу продюсеров и инвесторов, которых бы заинтересовала эта история. По настроению и сюжету она бы идеально подошла для антологии Netflix «Любовь. Смерть. Роботы»

С какой вселенной вы в идеале хотели бы поработать? Какую книгу вы бы проиллюстрировали, для какого фильма/сериала/игры нарисовали бы официальный арт?

Я не особенно большой фанат других вселенных, скорее ценитель конкретных режиссёров с их ярким видением. Мне нравится то, что делает Питер Джексон и его студия Weta Workshop. Очень люблю вселенную «Аватара» Джеймса Кэмерона.

Но не могу сказать, что горю желанием с ними сотрудничать. В первую очередь я создаю свои истории и потому не хотел бы работать над чужой: это сильно ограничивает. Наверное, если бы я уделил время паре хороших работ по Marvel и некоторым другим киновселенным, заказов было бы больше. Но это всё же не моё.

Расскажите о своих персональных проектах. Что они собой представляют? Какие задумки вы в них воплощаете?

Я мечтаю создавать большое кино с детства и до сих пор, пишу сценарии и делаю для них концепты и аниматики, то есть анимированные раскадровки. Мои персональные проекты — это всегда истории, основанные на важных чувствах, эмоциях, мыслях, идеях, возникающих, когда я проживаю свою жизнь; метафоры реального мира. Это всегда идеи фильмов, больших или маленьких, и я уже долгие годы стараюсь найти для них финансирование. Всё-таки фэнтези — сеттинг довольно дорогой.

Чем концепт-арт отличается от других направлений в работе художника? Каких специфических навыков он требует?

Иллюстрация — это в первую очередь законченная красивая картинка, которая фиксирует отдельный момент истории. Концепт-арт — дизайн персонажа или локации для будущей реализации в проекте. Во втором случае важнее создать классный необычный образ, причём сделать это быстро.

Для многих режиссёров важно, чтобы концепты были фотореалистичными. Зачастую у них нет воображения, и если показать им скетч, они не смогут представить себе финальный результат. Как следствие, художнику важно уметь работать с 3D, с фотобашем, ИИ, а ещё делать это всё очень быстро: выдавать в день по три-четыре концепта с хорошим интересным дизайном.

Фея Иллюстрация, созданная специально для моей лекции, думаю, году в 2016-м. Тогда я рассказывал о том, как при взаимодействии света с материей появляется цвет. По сути, это упрощённая физика света для художников — то, как я её понял. На примере маленькой феи с прозрачным телом легко показать, как по-разному свет взаимодействует с окружающими нас объектами.

Как вы придумываете облик фантастических существ? Опираетесь ли на анатомию реальных животных или в большей степени фантазируете?

Я убеждён, что человек не может создать абсолютно новое. Всё, на что он способен, — компилировать элементы прежде увиденного. Лучший способ понять, как делать это, — увеличивать насмотренность. Исследуя мир вокруг, изучая анатомию разных животных и принципы биологии, я конструирую то, что в глазах других людей выглядит совершенно новым и необычным.

Кого вам интереснее рисовать: чудовищ или красавиц? А кого труднее?

Интереснее всего рисовать сложных по характеру персонажей, передавать их эмоции. Я бы, наверное, предпочёл изображать чудовищ, но не внешнюю их часть, а внутреннюю. Это может быть и монстр с добрым сердцем, и красавица с жуткой, искалеченной душой.

Общаетесь ли вы с поклонниками вашего творчества? Важна ли для художника такая обратная связь?

Я всегда открыт к общению с теми, кому нравится моё творчество, кто ведёт себя адекватно и не начинает писать каждый день, нарушая личные границы. Ценю отклик и радуюсь, когда моё творчество вдохновляет других, рождает в них новые идеи, мысли.

Приятно, когда то, что я делаю, имеет значение!

Библиотекарь Это одна из работ, которые я создал без задумки. Оказавшись у чистого листа, я просто последовал за эмоциями, пусть они и были мне не совсем понятны. Чаще всего в таких случаях на поверхность выходят переживания экзистенциального кризиса.

Сталкиваетесь ли вы с критикой и как к ней относитесь?

В последнее время не так уж и часто. Особенно много её было, наверное, в 2016 году, когда я рисовал гораздо больше иллюстраций и уделял максимальное количество сил продвижению в интернете. Тогда после статей в разных изданиях пользователи Рунета начали критиковать меня. Они говорили, что я не художник, а простой ремесленник, что мои работы вообще нельзя назвать творчеством. Обычно так считают те, кто думает, будто нарисовать что-то на компьютере — значит нажать на кнопочку «сделать красиво». Конечно, это очень сильно обижало меня. Я довольно чувствителен к критике и потому долго, словно защищаясь от неё, старался совсем не использовать фотобаш. Создавал фотореалистичные иллюстрации полностью с нуля.

Однако в последнее время я не так часто получаю критику. Может, потому что реже рисую для себя и, как следствие, работ выкладываю не так много, как раньше. В любом случае у меня есть внутренний критик, и его более чем хватает.

Насколько сильно изменились ваши стиль и техника за годы работы художником? Это произошло само собой или стало результатом ваших осознанных усилий?

Мой стиль развивался планомерно. Изначально у меня было больше мультяшных работ, но в целом я всегда двигался в сторону детализированного реализма, атмосферности, эмоциональности. Нельзя сказать, что я контролировал изменения, — просто знал, что мне нравится, и каждый новый рисунок немного менялся.

Но переломным моментом для меня стало начало работы с психотерапевтом — тогда мои взгляды на жизнь и собственное творчество изменились. Я перестал скрывать негатив, сдерживать все переживания, которые копились во мне, и решил использовать творчество как некую терапию.

Тот момент легко отследить: до него мои работы были по большей части позитивными, «высокодуховными», что мне сейчас сильно претит. Это творчество другого человека, не меня настоящего.

Есть ли у вас практика регулярного рисования в скетчбуке? Если да, то как много их скопилось за эти годы?

За все годы, наверное, наберётся штук семь скетчбуков. Было время, когда я очень много трудился, рисовал для себя на планшете и практически не прикасался к традиционным материалам. Но чем больше я работал в CG, тем чаще набрасывал всякие дудлы и скетчи.

Жаль, что до красок руки так и не доходят, и даже рисунков карандашом, если считать полноценные и законченные, довольно мало. Чаще всего я создаю концепт-арты для своих же историй, просто не в CG. От компьютера сильно устаю.

Ящеры По сути, здесь метафорически изображена современная Африка, где в жестоком вареве междоусобных войн смешалось множество культур. Через торговлю оружием частью этого процесса стал и весь остальной мир, который притворяется, будто не замечает происходящих там зверств и геноцида.

Что для вас творчество: хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?

Совместить всё это может, наверное, только идеальный единорог в вакууме.

Для меня творчество уже давно тема довольно болезненная. Мало для кого из моих знакомых и друзей — профессиональных художников оно осталось приятным хобби. Чаще всего люди слишком много переживают из-за того, как развивается их карьера и насколько хорошо они делают свою работу, волнуются о том, принимает ли их общество.

Для меня творчество скорее способ выразить свои переживания. Но, естественно, это и работа, которая приносит деньги и позволяет вести обычную взрослую жизнь.

Как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?

Это сложный, многогранный вопрос.

Мне, как художнику, искусственный интеллект доставил немало проблем. 25-минутный аниматик по собственному сценарию я рисовал во время переезда в Ирландию. По закону там мне запрещалось брать заказы, однако из-за расцвета ИИ их и не было. Есть те, кто не видит больше смысла работать с фрилансерами, ведь теперь можно самому генерировать довольно красивые и качественные иллюстрации с помощью ИИ. Я понимаю, что это наверняка важная веха в истории, однако она ещё и очень болезненная. Скорее всего, многие так и не смогут адаптироваться к изменениям. Наверное, надо пытаться подстроиться под ситуацию и регулировать ИИ, но уйти от него совсем и куда-то спрятаться уже не получится.

Ведь это лишь инструмент. Люди научатся использовать его грамотно, но без участия человека сделать что-то действительно важное, творческое всё равно не удастся. Тестируя Midjourney, я столкнулся с тем, что она не способна создавать то, чего ещё не создано концептуально. Если запрос включает в себя что-то популярное или классическое, например красивого эльфа, который с мечом стоит в лесу, то ИИ, поскольку он знает эти теги, хорошо поймёт, что надо изобразить.

В моей компании художники используют ИИ довольно часто, что позволяет им добиваться высокого технического уровня. ИИ хорошо создаёт реалистичные картинки и красивые рендеры мультипликационных персонажей. Однако как следует работать с силуэтом и новыми дизайнерскими решениями технология научится ещё не скоро. Может быть, с годами всё изменится, но это завтрашние проблемы. Нам бы выжить с тем, что есть, понять, как приспособиться к нынешней ситуации.

В принципе я работаю арт-директором из-за того, что на рынок пришёл ИИ. Моего технического навыка как художника, умеющего рисовать реалистичные иллюстрации, уже недостаточно. Я начал развиваться как управленец, чтобы минимизировать для себя влияние этого фактора.

Царь «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь». Создавая эту работу, я долго думал о том, как раз за разом в человеческой истории повторяется один мотив. Естественная смена поколений вызывает в людях страх, сводя их с ума и заставляя совершать ужасные поступки, лишь бы не остаться не у дел, на задворках истории. Так и происходит убийство «будущего». Этот мотив обыгрывался в греческих мифах и, как ни печально, остаётся актуальным до сих пор

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Как я уже говорил, последние годы меня вдохновляет сама жизнь. Истории рождаются как образы вслед за эмоциями и переживаниями. Я стараюсь создавать что-то новое, исходя из того, что чувствую, и не опираться на то, что делают другие.

Больше всего меня вдохновляет жизнь с любимой женой и переезд в Ирландию. Осознание того, что на нашей маленькой планете очень много столь разных и столь похожих друг на друга людей.

Какие художники повлияли на вас больше всего?

Основной источник вдохновения для меня — режиссёры, их истории и то, как они подходят к работе над визуалом. Например, на моё творчество сильно повлияли последние фильмы Дени Вильнёва, его минимализм и чистота кадра. В работе над ними участвовало множество художников, и пусть я не знаю их имён, они сделали нечто потрясающее, выразив видение режиссёра, и именно это его видение поменяло траекторию моего развития.

Анимация студии Ghibli, трилогия «Властелин колец», мультфильм «Атлантида» — все они тоже отразились на некоторых моих дизайнерских решениях и идеях, помогли понять, что мне ближе.

Тёмный переулок Иллюстрация для одного из моих сценариев, по сюжету которого полицейскую из Нью-Йорка манипуляциями втягивают в борьбу ангелов и демонов. Став воином света, героиня погружается в водоворот насилия и постепенно осознаёт, что в войне нет хорошей стороны.

А какие ещё фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-нибудь на ваши работы?

Я очень люблю эпичность и атмосферу тёмного фэнтези вроде «Ведьмака», «Игры престолов», но сейчас вдобавок всё больше начинаю ценить хорошую драму — что в кино, что в играх. Дилогия The Last of Us, особенно вторая часть , это квинтэссенция всего, что я люблю. Необычные зомби, постапокалиптический мир, возможность погрузиться в сложные глубины человеческой личности... Мне бы хотелось научиться работать с более тонкими эмоциями, показывать более яркие переживания, нежели те, что я раскрываю в своих историях сейчас. Но в целом любая глубокая история, которая не пытается рассказать о сверхчеловеке, а правдивым языком, без фальши говорит о том, какие мы на самом деле, для меня хороший источник вдохновения.

Бывают ли у вас так называемые арт-блоки? Как вы относитесь к профессиональному выгоранию и как справляетесь с ним?

Так как я человек идеи, а не финальной картинки, по сути, у меня арт-блок стоит почти постоянно — до тех пор, пока в голову не придёт новая идея. Я не могу просто сидеть и рисовать ради процесса, это не доставляет много удовольствия.

Раньше в такие моменты я мучился, пытался что-то рисовать насильно. Иногда получалось. Многие художники — из тех, кто старается больше практиковаться, — действительно преодолевают арт-блок именно так: они просто рисуют, рисуют, рисуют, и в какой-то момент возникают идеи. В последние годы я так больше не делаю, стараюсь себя беречь. Мне достаточно творческой деятельности на работе, и если речь идёт о том, чтобы придумать что-то для себя, я просто жду.

Нередко бывает так, что идея приходит, я начинаю рисовать в скетчбуке и сразу же заканчиваю. Видимо, эта идея оказывается не настолько ценной, чтобы я потратил ещё больше времени на полноценную иллюстрацию. Но иногда, пусть и редко, она может стать основой для сценария или аниматика.

Невезучий турист В древности многие тысячи людей положили свои жизни на то, чтобы воздвигнуть исторические памятники. Они свято верили в важность того, что создали. А теперь, спустя века, то, что раньше было сакральным, запечатлевают на фотографиях в справочниках для туристов. Они приезжают, делают пару снимков для поста в соцсети и обо всём забывают. Мои размышления на тему вылились в эту ироничную работу.

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?

Работа отнимает много сил и времени, пусть я и строго отношусь к переработкам и не засиживаюсь допоздна. И после трудового дня совершенно не хочется сидеть за компьютером, а живопись маслом, как бы я её ни любил, слишком долгий процесс. Так что, если я и рисую, это что-то простое в блокнотике, какие-нибудь скетчи.

Ярко выраженных хобби у меня сейчас нет. Было время, когда я увлекался мини-скульптурами из профессионального пластилина. Мне очень нравилось лепить руками — получается на удивление неплохо, хотя практики мало. Когда это возможно, путешествую по Ирландии. Тут красивая природа, а потому, когда нет дождя и не холодно, я стараюсь выбраться на природу, куда-нибудь к красивым скалам, посмотреть местную флору и фауну, на тыгыдыкающих оленей и диких кроликов. Раньше я увлекался поездками на горном велосипеде, но сейчас у меня его нет, поэтому иногда жму штангу.

Какой вы видите профессию художника в ближайшие 20 лет? Что изменится?

Профессия художника меняется прямо сейчас, и очень сильно. Для меня это началось в тот момент, когда появились концепт-художники, работающие в разных 3D-программах. Они создавали красивую картинку без особых навыков рисования, тогда как я потратил многие годы и тысячи часов, чтобы научиться делать то же самое своими руками.

Как мы уже говорили, значимый фактор — развитие ИИ, и оно несёт в себе ещё более стремительные, ещё более жёсткие изменения, чем раньше. Мне грустно так думать, но, скорее всего, многие художники потеряют работу и разочаруются в индустрии, особенно если им важно рисовать своими руками и наслаждаться процессом созидания. В профессии останется больше концептуальных задач: представлять что-то, переводить это в текст, генерировать с помощью ИИ, а потом собирать финальную картинку.

Сейчас трудно судить о том, как всё будет, потому что ИИ создаёт невероятно красивые изображения и даже гиперреалистичное видео, но этим процессом сложно управлять. Любая генерация — хаотичный процесс. Вы можете запросить пролёт над японским храмом, ИИ сгенерирует восхитительное видео, но не с тем храмом, который вам нужен по сюжету. А в случае, когда нужно несколько планов, ИИ при каждой генерации будет выдавать разные храмы. Я думаю, всё сильно изменится, когда он начнёт принимать в расчёт ключевые моменты: научится делать одного же персонажа в разных позах, в разных ситуациях, чётко повторять определённый дизайн в нужных локациях. Тогда художник-ремесленник, обладающий только техническими навыками, по сути, останется невостребованным.

Сейчас многие профессиональные художники начинают уходить из CG в классическую живопись или рисунок, чтобы, скажем так, добавить работе физической, созидательной ценности, потому что в сфере CG в них могут просто перестать нуждаться.

Аура Главная героиня одной из моих историй — доблестный воин. Она не раз сражалась в жестоких битвах с армией гоблинов и получила место при дворе за заслуги перед отечеством и семьёй императора. История героини начинается, когда она узнаёт, что её единственный близкий человек, младший брат, стал предателем. Это ставит её перед ужасным выбором, перед которым я не пожелал бы оказаться никому.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Всё зависит от того, чего хотите вы сами. Главное сейчас, когда мир так быстро меняется, — чётко осознавать свои цели. В профессии художника есть разные направления, которые отличаются друг от друга почти кардинально.

Вы либо творец и наслаждаетесь процессом созидания, либо специалист, собирающий программы в кучу и выдающий качественный результат за максимально короткий срок.

Хотите быть художником, который своими руками создаёт что-то красивое? Тогда идите по пути классической живописи и осваивайте традиционные материалы, пока ИИ постепенно интегрируется в CG.

Хотите стать концепт-художником для кино или игр? Развивайте технические навыки, изучайте то, что сейчас в тренде и максимально важно для индустрии. Осваивайте разные инструменты, начиная с реалтайм-рендера на игровых движках вроде Unreal и заканчивая нейросетями, например Midjourney и Sora. Во всём этом мало привычного творчества, но так у вас появится возможность создать что-то действительно важное для большого проекта.

Надежда В этой работе собраны вместе мои тревоги и страхи прошлого и настоящего. Это осознание сложного пути, пройденного за последние годы в стремлении уберечь своего внутреннего ребёнка от жизненных невзгод и неприятия окружающим миром. Надежда на то, что волшебный огонь творчества, несмотря все трудности, не погаснет и в будущем я полноценно реализую свой потенциал, не боясь осуждения.

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