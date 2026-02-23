КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Обзор хитовой игры Mewgenics: нужно больше котиков!

Олеся Климчук
23 февраля 12:00
326
6 минут на чтение
Инди-разработчик Эдмунд Макмиллен уже вписал своё имя в историю видеоигр как минимум благодаря хардкорному платформеру Super Meat Boy и роглайк-шутеру The Binding of Isaac. К релизу Mewgenics он шёл долго и болезненно даже по меркам инди — игра была анонсирована ещё в 2012 году, потом отменена и вновь восстала из пепла шесть лет спустя. По пути Макмиллен успел уйти из Team Meat, заполучить права на Mewgenics и скооперироваться с другим разработчиком, Тайлером Глейлом, с которым он прежде трудился над The End Is Nigh.
Словосочетание «производственный ад» обычно не означает ничего хорошего, но здесь, к счастью, случай не совсем обычный. Изначальная идея о сочетании домашнего хаба и пошаговых боёв не изменилась, однако за время пути котейка могла подрасти. Макмиллен даже во время простоя продумывал особенности, механики, новые фишки, и игра всё больше наполнялась контентом. Итоговый вариант получился настолько разнообразным и изобильным, что поначалу даже не верится. Этот текст мы могли бы написать и через пару месяцев после релиза — и даже так равно не увидели бы всё, что придумали для Mewgenics её создатели.

Но взял он меч, и взял он щит, высоких полон дум

Начинается всё безобидно. После интро и обучения в ваше распоряжение предоставляют неказистый домишко с ободранными стенами и стопкой газет и предлагают организовать там кошачий приют. Котиков, которые мёрзнут на улице, нужно перетаскивать внутрь, а потом регулярно кормить и обустраивать их жилище. Все предметы быта — шкафы, полки, когтеточки и капельницы — влияют на уровень комфорта и здоровья питомцев. Сытые и довольные котики охотнее размножаются — после того как они устраивают успешный тет-а-тет, на свет появляются один-два котёнка, которые в случайных комбинациях наследуют внешность и характеристики родителей. Какое значение имеют характеристики, спросите вы? О, тут-то и начинается самое интересное.
Генетические эксперименты с котиками, вынесенные в название, — только малая часть веселья. Чтобы добывать еду, монеты и разнообразные предметы, а ещё прокачивать четвероногих во благо будущих поколений, их нужно регулярно отправлять во внешний мир. Внешний мир для уличных котов — это улицы, свалки, канализация и прочие неприятные места. Они густо населены крысами-мутантами, пауками, червяками, враждебными кошками, гигантскими слизнями и прочими мерзковатыми ребятами. 

Карта каждой вылазки выглядит примерно так. Между битвами котики могут открывать сундуки и проходить проверки характеристик (последствия каждый раз непредсказуемые)

Да, не стоит забывать, что это всё ещё игра Макмиллена, со всеми вытекающими, выпадающими и выползающими. Если вы играли в The Binding of Isaac, то примерно понимаете, о чём речь. Юмор здесь чёрный, как в «Южном Парке». В Mewgenics представлен широкий ассортимент увечий, болезней, эмбрионов, личинок, экскрементов и кишок. Вы будете видеть их как в инвентаре в качестве предметов и снаряжения, так и на своих юнитах или противниках. В битвах коты получают повреждения и мутации, а близкородственные скрещивания и вовсе могут привести (и приведут) к появлению омерзительных кошко-Габсбургов. 
Если вас это не останавливает, игра точно подарит вам тонны веселья. У каждого котика есть семь базовых РПГ-характеристик вроде удачи или скорости. Партии из четырёх пушистых (или лысых) ребят в начале каждого забега присваиваются классы по вашему выбору: маг, танк, вор и так далее. При выборе класса значения одних характеристик повышаются, других — падают, а у кота появляются новые способности. Это могут быть активные атаки или заклинания, либо пассивные перки. Вот здесь и вступает в игру пиршество вариативности. Способностей здесь невероятно много — при каждом забеге вы гарантированно увидите что-то новое. 

При каждом повышении уровня придётся выбирать новые атаки или способности. Выбор иногда непростой, слишком уж много тут интересного

В лучших традициях «Айзека» много за что тут придётся расплачиваться кошачьим здоровьем. Бойцы будут получать ранения и дебаффы, а вреда от некоторых атак тут чуть ли не больше, чем пользы. Например, одна из моих кошек умудрилась заполучить постоянную пассивку «безумие». Из-за этого после первого же хода она каждый раз впадала в неистовство, начинала атаковать всех подряд, носиться по полю, есть всё что попадётся под лапу — в общем, вести себя как почётная городская сумасшедшая. 
Поле боя представляет собой изометрическую сетку, по которой перемещаются враги и наши герои. Окружение более чем активное: из пакетов мусора выползают кусачие червяки, битые стёкла наносят урон, а об камень можно больно приложиться головой, если толкнёт противник. Поэтому каждый бой нужно планировать с учётом множества параметров — атак ваших юнитов, особенностей окружения и противников. Даже погода может кардинально поменять расклад: дождь гасит фитили бомб и огненные атаки, а ветер сдувает юнитов на несколько клеток в самый неподходящий момент. Враги тоже не лыком шиты, и иногда, чтобы справиться с на первый взгляд хилым монстриком, нужно попотеть. Когда здоровье персонажа падает до нуля, он тоже падает прямо на поле боя. Его можно оживить, ну или он оживёт сам в конце битвы, если не получит слишком много дополнительного урона. 

В битве с одним из боссов вы столкнётесь с милым маленьким котопауком, на помощь которому вскоре придёт его МАМА

Если же павший боец получит ещё несколько ударов, он разлетится в кровавую кашу, и вы больше его не увидите. Имейте в виду, что некоторые монстры — например, акулы — тоже могут навсегда съесть любого котика, и он исчезнет из вашего отряда без возможности воскрешения.
Сами сражения идут по привычной схеме из тактических игр. Ваши юниты ходят по очереди — они могут переместиться на выбранную клетку и совершить основную атаку. Когда в запасе достаточно маны, появляется возможность выполнить одну или несколько дополнительных атак — если, конечно, противник в пределах досягаемости. Бои устроены удобно и интуитивно понятны, поэтому разобраться в базовых механиках несложно. Поначалу может показаться, что в Mewgenics всё слишком легко, но это только поначалу. Чем дольше забег, тем сложнее враги и тем больше увечий и мутаций копится в вашем отряде. На пути даже можно встретить саму Смерть, победить которую — та ещё задачка. Если повезёт, между боями на карте вы найдёте и союзников, которые присоединятся к отряду. Увы, но вероятность напороться на какую-нибудь ходячую холеру или радиоактивные отходы куда выше.

Гриша выглядит многообещающе, его можно попробовать отселить на чердак с кем-нибудь таким же перспективным

После возвращения домой отряд или то, что от него осталось, отправляется на заслуженную пенсию. Да, котики-ветераны (у них на голове появляется корона) пойти в бой больше не могут. Зато могут производить потомство, которое благодаря генетике имеет шанс получить добытые в сражениях перки. Постепенно в доме будут появляться новые комнаты, и, чтобы повысить шансы на удачное рандеву, избранные пары можно отселять туда, надеясь на успех.
Успех, удача и случайность — неотъемлемые части Mewgenics наряду с дотошным менеджментом и планированием. Благодаря этому играбельность и реиграбельность здесь крайне высоки. Эффекты, предметы и способности каждый раз выпадают совершенно неожиданные — тут по умолчанию не может случиться двух одинаковых боёв.
Вопрос перенаселения игра решает изящно. Помимо вас, в городе есть ещё несколько любителей кошек, предоставляющих разные услуги. Кто-то добавляет к дому дополнительные комнаты, а кто-то продаёт уникальные товары или декор. Все они — люди одинокие, поэтому будут рады забрать у вас десяток-другой лишних котов. Но не абы каких, а строго определённых — либо котят, либо пожилых четвероногих, либо увечных, либо с боевым опытом. Один из NPC, например, принимает только усопших животных, неважно, от естественных причин они скончались или погибли в случайной домашней потасовке. 

Запросы у местных кошатников непомерные, и за помощь они требуют очень много питомцев

Удивительно, но, несмотря на негостеприимный помоечный сеттинг, игра кажется куда дружелюбнее к игроку, чем предыдущие проекты Макмиллена. Поначалу бои проходят без особых проблем и партия возвращается домой в полном составе. Трудности начнутся только спустя некоторое время, но тогда у вас будет уже достаточно опыта, чтобы достойно с ними справляться. 
Главная же проблема Mewgenics в том, что от неё сложно оторваться даже спустя много часов. По мере прохождения открываются новые регионы, новые механики, новые режимы. Чтобы сказать, что ты хорошо знаком с игрой, в ней нужно провести не часы, а целые дни. А с учётом того, что авторы продолжают над ней работать и наверняка выпустят не одно дополнение, мы застряли в этом мире увечных котеек ещё ох как надолго.
Визуал тут специфический, даже более небрежный, чем в The Binding of Isaac. Котики скорее странные и криповые, чем милые, — у некоторых даже есть губы (привет, «Кот с человеческими руками»). Цветовая палитра приглушена почти до монохрома или сепии, да и общий стиль несколько нуарный. Атмосферу определяет и саундтрек, в котором есть довольно неплохие джазовые песни.
Настоящая жемчужина в своём жанре. Точнее, в жанрах — это роглайт + тактическая RPG + симулятор разведения котиков в одном флаконе. Игра потрясающе разнообразная, увлекательная, в меру смешная и очень неглупая. Она требует планирования, внимания и терпения, и от неё невозможно оторваться. Единственное, что может в ней оттолкнуть, — простоватый визуальный стиль и фирменный мерзкий сеттинг Макмиллена. Если это вас не пугает — добро пожаловать в ряды кошачьих сводников, встретимся через несколько сотен часов.

Олеся Климчук
