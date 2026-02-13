КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Castlevania, Resident Evil, God of War: что показали на State of Play

Кот-император
13 февраля 12:00
603
2 минуты на чтение
Этой ночью прошла презентация State of Play, где представили новые игры, обновления и ремейки для Play Station и не только. Мы собрали в одном материале самые значимые.

God of War

Студия Santa Monica анонсировала ремейк оригинальной трилогии God of War — той, где Кратос ещё в Греции. Правда, пока без конкретной даты.

Кроме того, разработчики представили новый двухмерный платформер-метроидванию God of War: Sons of Sparta по той же вселенной. Она уже доступна на PS5.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Castlevania: Belmont's Curse

Konami представили трейлер новой Casltevania, приуроченной к 40-летию серии. Это будет двухмерная игра в стиле классических частей. Выходит уже в 2026 году.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Star Wars: Galactic Racer

В новом ролике к гоночной игре по «Звёздным войнам» появляются знакомые лица из «Призрачной угрозы» — среди прочего, гонщик Бен Квадинарос, с которым состязался ещё юный Энакин.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Death Stranding 2: On the Beach

Вторая Death Stranding 2 выйдет на ПК уже в следующем месяце, 19 марта. В честь этого игра получила специальный ПК-трейлер.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Resident Evil Requiem

В новом трейлере новой Resident Evil нам проспойлерили, что главный герой Леон тоже заражён зомби-вирусом и пытается вылечиться. Кроме того, в ролике мелькнула Шерри Биркин из Resident Evil 6.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Metal Gear Solid

Konami также анонсировала выход ещё двух частей Metal Gear Solid: Peace Walker и Guns of the Patriots, на современных консолях. Релиз ожидается в августе 2026.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Legacy of Kain

Студия Crystal Dynamics анонсировала первую за долгие годы игру по вампирской серии: она называется Legacy of Kain: Ascendance. Выйдет она уже 31 марта 2026 года.
Кроме того, ремастер получит классическая Legacy of Kain: Defiance. Он выйдет ещё раньше — 3 марта.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Project Windless

Новая ролевая игра в открытом мире от Krafton Montreal. Разработчики обещают битвы с сотнями персонажей в реальном времени, для которых разработали специальную технологию.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Также анонсированы:

Игра по Джону Уику — пока безымянная; главного героя озвучивает Киану Ривз.
Трейлер
Трейлер Kena: Scars of Kosmora — продолжения Kena: Bridge of Spirits
Трейлер
Saros — новый боевик от создателей Returnal.
Трейлер
Геймплейное видео Control Resonant — продолжения Control.
Геймплей
Ещё один трейлер Pragamata
Трейлер
Специальное переиздание Rayman к 30-летнему юбилею
Дополнение к Ghost of Yotei Legends

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#будущие игры
