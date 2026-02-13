Castlevania, Resident Evil, God of War: что показали на State of Play

Этой ночью прошла презентация State of Play, где представили новые игры, обновления и ремейки для Play Station и не только. Мы собрали в одном материале самые значимые.

God of War

Студия Santa Monica анонсировала ремейк оригинальной трилогии God of War — той, где Кратос ещё в Греции. Правда, пока без конкретной даты.

Кроме того, разработчики представили новый двухмерный платформер-метроидванию God of War: Sons of Sparta по той же вселенной. Она уже доступна на PS5. по той же вселенной. Она уже доступна на

Castlevania: Belmont's Curse

Konami представили трейлер новой Casltevania, приуроченной к 40-летию серии. Это будет двухмерная игра в стиле классических частей. Выходит уже в 2026 году.

Star Wars: Galactic Racer

В новом ролике к гоночной игре по «Звёздным войнам» появляются знакомые лица из «Призрачной угрозы» — среди прочего, гонщик Бен Квадинарос, с которым состязался ещё юный Энакин.

Death Stranding 2: On the Beach

Вторая Death Stranding 2 выйдет на ПК уже в следующем месяце, 19 марта. В честь этого игра получила специальный ПК-трейлер.

Resident Evil Requiem

В новом трейлере новой Resident Evil нам проспойлерили, что главный герой Леон тоже заражён зомби-вирусом и пытается вылечиться. Кроме того, в ролике мелькнула Шерри Биркин из Resident Evil 6 .

Metal Gear Solid

Konami также анонсировала выход ещё двух частей Metal Gear Solid: Peace Walker и Guns of the Patriots, на современных консолях. Релиз ожидается в августе 2026.

Legacy of Kain

Студия Crystal Dynamics анонсировала первую за долгие годы игру по вампирской серии: она называется Legacy of Kain: Ascendance. Выйдет она уже 31 марта 2026 года.

Кроме того, ремастер получит классическая Legacy of Kain: Defiance. Он выйдет ещё раньше — 3 марта.

Project Windless

Новая ролевая игра в открытом мире от Krafton Montreal. Разработчики обещают битвы с сотнями персонажей в реальном времени, для которых разработали специальную технологию.

Также анонсированы: Игра по Джону Уику — пока безымянная; главного героя озвучивает Киану Ривз. Трейлер Трейлер Kena: Scars of Kosmora — продолжения Kena: Bridge of Spirits Трейлер Saros — новый боевик от создателей Returnal. Трейлер Геймплейное видео Control Resonant — продолжения Control. Геймплей Ещё один трейлер Pragamata Трейлер Специальное переиздание Rayman к 30-летнему юбилею Дополнение к Ghost of Yotei Legends

