«Мир фантастики» в Белграде! Как прошла презентация «сербского номера»

В марте 2025-го «Мир фантастики» выпустил тематический «балканский» номер: в него вошли интервью с сербскими творцами, два рассказа, а также статьи о балканских демонах и истории сербской фантастики. Спустя два месяца авторы журнала представили его в Белграде.
Презентация прошла в книжном магазине «Белая ворона» (Bela Vrana), который специализируется на продаже русскоязычных книг в Белграде. На неё пригласили упомянутых в номере сербских авторов, которые пообщались с русскоязычными гостями. Рассказываем, как прошёл разговор о сербской фантастике и фэнтези во всех проявлениях.
Переводчик Сергей Корнеев, сербский писатель И́ван Нешич, сербский писатель Горан Скробонья, автор МирФ Александр Анохин
Фото: Evgenii Shen (t.me/dropdeadrabbits)
Как всё готовили
Для работы над «сербским» номером редакция обратилась к Сергею Корнееву, большому поклоннику фантастики и фэнтези, который уже несколько лет погружается в сербскую культуру. Вместе с автором «Мира фантастики» Константином Буяновым он ведёт русскоязычный телеграм-канал «КУЋА ГИКОВ», где публикуются анонсы интересных гик-активностей в Сербии. Сергей помог выйти на местных фэнов и поучаствовал в подготовке номера — перевёл рассказ «Дар» Момира Исени и статью Илии Бакича «Балканские мечты. История сербской фантастики» (которую Илия написал специально для журнала!).
Организатором встречи выступил Александр Анохин, также один из авторов МирФ. Он договорился с книжным магазином и о площадке, и о заказе номеров журнала (впрочем, спецвыпуски в твёрдой обложке и так можно найти на полках «Враны»). А Сергей пригласил фантастов на презентацию и переводил выступления.
Фото: Evgenii Shen (t.me/dropdeadrabbits)
Интерес к мероприятию оказался впечатлающим: несмотря на отсутствие анонса на ресурсах МирФ, свободные места закончились за несколько дней до мероприятия.
Как всё прошло
Первую часть презентации посвятили истории «Мира фантастики»: как начинался журнал тогда и как его можно читать сейчас. Некоторые истории и байки редакция в своё время уже упоминала — в легендарной статье «200 фантастических фактов», опубликованной в 200-м выпуске «Мира фантастики».
Например, вспомнили, что первый год на обложках «Мира фантастики» красовалась плашка «Игромания» — журнал позиционировался эдаким дополнением. Вспомнили, что первоначально журнал мог называться «Перекрёсток миров», «Матрица», «Галактика», «Дракон»; основатель журнала Николай Пегасов настаивал на названии «Портал». В итоге остался всё же «Мир фантастики»! Ну и Николай Пегасов в первые годы сформировал «стартовый список» нескольких фантастических вселенных, о которых предлагалось писать: Мартин, Джордан, Пратчетт, «Конан», Перумов, «Дозоры», «Ведьмак», Dragonlance, MtG, Warhammer. Впрочем, статьи про «Звёздные войны» и вселенную Толкина тоже появились очень скоро!
Остальные факты из статьи можно прочесть в аккаунте журнала в соцсети X — бывший «Твиттер». Копия, если не открывается, доступна в сервисе Thread Reader.
Александр Стрепетилов
Фото: Evgenii Shen (t.me/dropdeadrabbits)
Вторую часть — ради которой, в общем-то, всё и затевалось, — провёл Сергей Корнеев. Он немного рассказал о работе над выпуском, напомнил про его содержание и сравнил цену журнала в 500 динаров с банкой айвара (домашняя балканская приправа, овощная икра из перца). А затем по очереди дал слово сербским авторам, представленным в выпуске.
«Флорентийский дублет
Сперва о своём романе «Флорентийский дублет» говорили Горан Скробонья (опытный писатель-фантаст и, помимо прочего, переводчик Стивена Кинга и Йена Макдональда на сербский) и его друг и соавтор И́ван Нешич.
Дилогия «Дублет» — мистический приключенческий детектив в антураже альтернативных Сербии и викторианской Англии. Главный герой — писатель Милован Глишич, который в романе вдобавок занимается расследованием преступлений. Скотланд-Ярд приглашает Глишича в Англию расследовать убийства Джека-потрошителя — ведь у себя на родине писатель помог раскрыть схожее дело, связанное с другим серийным убийцей Савой Савановичем! «Дублет», как видно даже из краткой аннотации, — вычурная литературная игра, в которой авторы жонглируют известными персонажами и событиями (и это мы ещё не говорим о том, как с происходящим связаны деятели искусств Леонардо и Микеланджело!). Впрочем, Горан и Иван шуточно относят дилогию не к альтернативной истории, а к «тайной истории».
Горан Скробонья
Ну ведь нигде не сказано, что этого не могло быть!
Горан Скробонья
Фото: Evgenii Shen (t.me/dropdeadrabbits)
Сборник Милована Глишича недавно вышел на русском языке
Милован Глишич — один из знаменитых сербских писателей, по стилю и жанру его порой сравнивают с Гоголем (к тому же он переводил с украинского и русского на сербский). А ещё Глишич известен тем, что его перу принадлежит один из первых литературных вампиров — упомянутый Сава Саванович в рассказе «Девяносто лет спустя» (Posle devedeset godina). И это за семнадцать лет до выхода «Дракулы» Стокера.
По словам Горана и Ивана, идея книги пришла более десяти лет назад, когда Горан редактировал сборник сербских рассказов про вампиров. Иван поделился концептом сложной истории, в которой фигурировали «два серийных убийцы, два детектива, две страны», и в итоге писатели решили совместно развить эту идею до романа. Много лет они потратили на проработку материала и сбор дополнительной информации (например, про первых сербских полицейских). А писать сели во время ковида.
Горан Скробонья
«Главный негодяй, ответственный за появление этого романа, — это всё же Иван. У него была выдающаяся идея, и я не мог позволить ему одному всё осуществить.
По замыслу, Глишич в произведении стал первым криминалистом-профайлером. Почему? Потому что помогал сербской полиции расследовать преступления — а мы говорим про 1890 год. Он идёт по следу серийного убийцы Савы Савановича, который выдаёт свои преступления за вампирские деяния».
Осенью книга выйдет на русском в издательстве АСТ.
Дарко Стоянович
Фото: Александр Анохин
После Горана и Ивана о своём творчестве рассказал художник Дарко Стоянович — это его иллюстрация украшает обложку номера (не считая ещё десятка работ внутри журнала). Дарко уже успел поработать с западными издательствами книг (HarperCollins) и настольных игр (Brotherwise Games, Modiphius, Paizo). Он, например, выступил иллюстратором настольной ролевой игры The Cosmere RPG по вселенной «Архив Буресвета» Брендона Сандерсона. А ещё нарисовал целую фан-коллекцию, посвящённую примархам Warhammer 40,000.
По словам Дарко, он начал увлекаться фэнтези и фантастикой с детства: ему читали «Хоббита» и разные славянские сказки (одна из запомнившихся — про Кощея Бессмертного). Сейчас к любимым писателям он относит Терри Пратчетта, Роберта Джордана и Толкина. А среди художников его вдохновляют Эдриан Смит, Пол Хьюз и Карл Копински. Из классических мастеров Дарко вспоминает картины Паи Йовановича, Уроша Предича и Ивана Айвазовского.
Дарко Стоянович
Мой основной стиль — эпика, эпос и легенды. Многое из того, что связано с героями эпоса — с Марко Королевичем, Милошем Обиличем, Дмитрием Донским. В последнее время мне также важно создавать произведения так, чтобы они имели двойное измерение. Не только эпическое или героическое изображение, но и что-то, что идёт изнутри меня самого.
Эпохальная работа «Войин Югович», которую Дарко нарисовал маслом, на неё он потратил около 150 часов; Юговичи — персонажи сербского народного эпоса
В конце о своих произведениях и любви к фантастике рассказал писатель Момир Исени. Момир начал писать в 2014-м — после того, как остался под большим впечатлением от сборника Томаса Лиготти «Театр гротеска» (сразу прочитал его дважды!). Для него рассказы Лиготти отличались от всего того, с чем он был знаком ранее.
Момир Исени
Я начал записывать в тетрадь свои идеи и зарисовки. Семь-восемь лет писал без остановок каждый день. Сперва это были просто фрагменты, а потом они стали складываться в какие-то сюжеты. Так появилась первая история, а потом ещё одна и ещё…
Момир Исени
Фото: Evgenii Shen (t.me/dropdeadrabbits)
Эти годы Момир писал свои истории в стол и совершенно не задумывался о публикации, но позднее он дал почитать рассказы друзьям, которые оказались впечатлены. Сперва Момир писал хоррор и фэнтези, а затем переключился на научную фантастику. Поначалу его рассказы не хотели публиковать в Сербии (в том числе потому, что у писателя не было тогда знакомств с нужными людьми), и в итоге он стал писать в фантастические журналы разных стран, прикладывая собственные английские переводы. Так он вышел и на «Мир фантастики» — просто написал на почту и предложил опубликовать свой рассказ.
Сейчас Момир успел опубликовать рассказы в Хорватии и Сербии. А «Дар», который напечатан в «сербском» номере МирФ, будет опубликован на польском (Nowa Fantastyka) и норвежском (NOVA).
Фото: Evgenii Shen (t.me/dropdeadrabbits)
И что в конце
Небольшое послесловие от организаторов встречи и Момира Исени, который поблагодарил за возможность поучаствовать в презентации.
Александр Анохин
Редко выпадает возможность презентовать выпуск любимого журнала, посвящённого национальной фантастике, именно в этой стране. Так что это было уникальной возможностью и мощным личным вызовом! Да, долог путь от российских типографий до книжного в Белграде, но это того стоило. Общение с заряженной аудиторией, знакомство с любопытными сербскими авторами и, конечно, шикарная команда «Мира фантастики» на месте — это было очень вдохновляюще!
Горан Скробонья
Было отлично и людей собралось много. публика была очень включённой и заинтересованной, судя по вопросам.
КУЋА ГИКОВ
Огромное спасибо всем, кто пришёл в воскресенье на презентацию сербского выпуска журнала «Мир фантастики», — вас была толпа! Очень приятно было встретить друзей, развиртуализироваться с новыми и, конечно, разделить знакомство с сербскими авторами!
Отличные получились беседы с Гораном Скоробоньей и Иваном Нешичем (ладно, Иван в основном молчал), Дарко Стояновичем и Момиром Исени. Спасибо «Бела вране», которую Дарко с Момиром в один голос назвали местом, где по всему видно, как сильно любят книги и чтение!
Кстати, в номере есть статья Наталии Осояну о балканском бестиарии: вилах, алах, вештицах, ну и без вампиров не обошлось. Заодно оттуда можно было узнать, что на Балканах анатомия вампира — как у персонажей фильмов Тарантино: тонкая кожа и желеобразная начинка.
Момир Исени
Спасибо за чрезвычайно приятный и интересный вечер. Это была первая презентация, на которой я был «по ту сторону», а не среди зрителей, и она навсегда останется в моей памяти. Ваша команда создала тёплую и гостеприимную атмосферу, и это было настоящее удовольствие. Атмосфера книжного магазина — это особая история, настоящее место любви к книгам. Надеюсь, в ближайшие годы представится возможность провести ещё одну встречу.
С наилучшими пожеланиями,
Момир Исени
Фото: Evgenii Shen (t.me/dropdeadrabbits)
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