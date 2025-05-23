«Мир фантастики» в Белграде! Как прошла презентация «сербского номера»

Милован Глишич — один из знаменитых сербских писателей, по стилю и жанру его порой сравнивают с Гоголем (к тому же он переводил с украинского и русского на сербский). А ещё Глишич известен тем, что его перу принадлежит один из первых литературных вампиров — упомянутый Сава Саванович в рассказе «Девяносто лет спустя» (Posle devedeset godina). И это за семнадцать лет до выхода «Дракулы» Стокера.



