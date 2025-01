Какие книги выйдут в 2025 на русском? Фэнтези

Брендон Сандерсон «Осколок зари» и Wind and Truth — повесть и роман из цикла «Архив Буресвета», масштабной эпопеи, входящей в Космерскую вселенную («Азбука»).

Ангус Уотсон, You Die When You Die — первый роман трилогии исторического фэнтези с элементами альтернативной истории о приключениях потомков викингов в средневековой Северной Америке («АСТ»).