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Какие книги выйдут в 2025 на русском? Фэнтези

Борис Невский
7 января 12:00
3380
10 минут на чтение
Вторая часть нашего рассказа о новинках российского книгоиздания в 2025 году посвящена произведениям в жанре фэнтези — всех направлений, от эпопей и героики до технофэнтези и гримдарка. Мы отобрали 15 наиболее интересных, на наш взгляд, новинок, а также кратко расскажем о некоторых других.

Керстин Холл, Asunder 

Внецикловый поначалу роман южноафриканской писательницы, которая после его успеха заявила о намерении сочинить продолжение.

Юная Кэрис Эска по легкомыслию продала душу ужасающему сверхъестественному существу, которое наделило её способностями Вестника Смерти: героиня может общаться с недавно умершими через прикосновение. И вот уже много лет Кэрис исполняет роль своеобразного детектива, расследуя подозрительные случаи смерти. Однако во время одного из заданий дух жертвы нападения оказывается привязан к Кэрис. Они отправляются в опасное путешествие по увядающей экзотической империи, чтобы найти способ разделить свои души…

Выйдет в «Азбуке».

Тим Пауэрс «Сторож брата моего» 

Самый свежий внецикловый роман знаменитого автора исторического фэнтези.

Англия 1846 года. В деревне Хоэрт на краю пустошей Западного Йоркшира живёт овдовевший приходской священник Патрик Бронте с семьёй: тремя дочерьми и распутным сынком Бренуэллом. Хотя в будущем Шарлотта, Эмили и Энн станут всемирно известными писательницами, их расцвет будет недолгим — все они умрут молодыми. И истинная причина в том, что однажды Эмили не повезло повстречать загадочного мужчину по имени Алкуин Керзон, вместе с которым в жизнь семьи Бронте войдут языческая магия, демоны вересковых пустошей и легенды о зловещих оборотнях, оказавшиеся вовсе не легендами… 

Выйдет в Fanzon.

Апарна Верма «Король-феникс»

Начальный роман трилогии с обилием интриг.

Правители королевства Раванс обладают наследственным даром власти над Вечным пламенем. Однако единственная дочь нынешнего короля, принцесса Элина, никак не освоит семейную магию. И её право на трон могут оспорить два могущественных претендента. Один из них — её жених Сэмсон, командующий наёмной армией. Но наибольшая угроза исходит от загадочного ассасина Яссена Найта, который стал королевским гвардейцем. Дело в том, что Найт сам почему-то владеет магией огня — возможно ли, что он тоже королевского происхождения?

Выйдет в Fanzon.

Жоао Ф. Сильва «Семена войны»

Начальный роман трилогии фэнтезийного гримдарка. 

В жестоком мире, где существует дымная магия и постоянно идут войны, обитают трое много повидавших людей. Свирепая Гимлор, армейский ветеран, пошла по пути криминала, ведь ей нужно в одиночку растить двух юных дочерей. Знаменитый наёмник Редноу владеет дымной магией и некогда считался самым опасным человеком в мире, но его слава уже померкла. А бывшего мошенника Орберезиса многие считают богом, и он даже основал секту, имеющую шанс стать новой религией. Пути троицы пересекутся, ведь скоро грянет большая война, которая затронет слишком многих.

Выйдет в Fanzon.

Анна Трис «Гильдия Теней»

Двухтомный роман, открывающий трилогию тёмного фэнтези французской писательницы — причём каждая часть цикла состоит из двух книг.

Эльфийские убийцы Гильдии Теней веками служили богине Смерти. Однажды Тенью-учеником впервые стал человек, девочка Панама, которая, возможно, будет новым воплощением богини. Или умрёт. Тем временем загадочный человек Абинк искусно плетёт интриги при дворе эльфийской королевы Алисии. И, похоже, судьбы двух людей, оказавшихся среди надменных эльфов, связаны… 
Выйдет в «АСТ».

Т. С. Эйдж «Песнь Первого Клинка»

Начальный роман масштабной фэнтезийной эпопеи, в которой уже шесть томов (возможно, седьмая часть будет финальной, но это пока неизвестно).

Талантливый мечник Элион Дейкар, младший сын Первого Клинка королевства Вандар, предпочитает беззаботную жизнь, ведь наследовать отцу всё равно должен его старший брат Алерон. Однако ситуация меняется, когда два соседних государства собираются вступить в войну. И вандарцам не удастся отсидеться в стороне… Автор явно оглядывался на Джорджа Мартина — в цикле Эйджа дюжина главных героев, пара десятков второстепенных, но не менее важных, и туча персонажей третьестепенных, на раз. Причём все основные действующие лица развиваются, проходят определённый путь, оказываются по разные стороны — и невозможно определить точно, кто из них на стороне добра. И есть ли это добро вообще?
Выйдет в «АСТ».

Филип К. Квантрелл «Восхождение рейнджера»

Первый том фэнтезийной эпопеи, куда входят три взаимосвязанные трилогии. 

Тысячу лет назад Иллианом правили эльфы, которые из-за междоусобной войны ушли в другую реальность, уступив место людям. Но однажды эльфы решили вернуться, ведь за эту тысячу лет, втайне наблюдая за людьми, бессмертные убедились: человек им не ровня. И, хотя они притворяются дружелюбными, не стоит испытывать иллюзии — эльфы намерены истребить человеческую расу под корень. Однако рейнджер Эшер другого мнения. Он обычный человек, вот только пришёл из далёкого прошлого, когда эльфы только собирались покинуть Иллиан. Эшер многое знает и умеет. И в первую очередь он умеет убивать.

Выходит в «АСТ».

Райан Кирк «Клинок ночи»

Фэнтезийная трилогия в сеттинге, напоминающем средневековую Японию. 

Трое пытаются выжить в суровом мире Королевств. Воин-наёмник Рю, чья семья трагически погибла, когда он был ещё совсем юнцом. Монашка поневоле Морико, воспитанная знаменитым наёмным убийцей. Красавица-куртизанка Такако, проданная в бордель за долги отца. Судьбы сплетаются, и от решений Рю, Морико и Такако зависят не только их жизни, но и судьбы Королевств. 

Выйдет в «АСТ».

Паоло Бачигалупи «Навола»

Первый роман одноимённого цикла исторического фэнтези о мире, похожем на Италию эпохи Возрождения, и с сюжетом, где «Крёстный отец» встречается с «Игрой престолов». 

В городе-государстве Наволе правит горстка влиятельных семей, и одна из самых могущественных — клан банкиров ди Регулаи, хозяев огромной финансовой и торговой империи. Наследник главы клана Давико мечтает стать врачом и вовсе не желает участвовать в политических интригах. Ему и наследником семейного дела становиться не хочется, но что поделать, положение обязывает. Кроме давления отца, к действиям Давико подталкивает влияние фамильной реликвии — окаменевшего глаза дракона. 

Выйдет в «Азбуке».

Патрик Дьюдни, L'enfant de poussière («Дитя пыли»)

Начальный роман цикла в духе Патрика Ротфусса и Робин Хобб, ставшего во Франции самым популярным тёмным фэнтези последних лет и получившего все значимые местные награды, включая Imaginaire и премию Жюля Верна. 

Действие происходит в мире, напоминающем средневековую Европу. Сирота Сифф благодаря случайному стечению обстоятельств и ради куска хлеба становится шпионом местного лорда. А впереди Сиффа ждёт немало испытаний — он будет подмастерьем лекаря, вором, солдатом, наконец, командиром отряда наёмников. Пока вышло четыре романа, планируется семь — а значит, главный герой может так и до правителя дорасти, по примеру знаменитых кондотьеров Средневековья. 
Выйдет в «Астрель-СПб».

Саманта Миллс «Крылья у неё за спиной»

Автор — лауреат премий «Небьюла», «Хьюго», мемориальной премии Теодора Старджона и премии журнала «Локус» за рассказы. Роман в жанре технофэнтези «Крылья у неё за спиной» — дебют писательницы в крупной форме.

В городе Радежда некогда обитали пятеро богов, которые вот уже много веков назад его покинули, оставив людям немалые дары — например, механические крылья, с чьей помощью жители сражаются с врагами. Девушка Зена с юных лет мечтала летать и даже сбежала из дома, чтобы присоединиться к легиону механических ангелов. Получив вожделенные крылья и отслужив 26 лет, героиня разочаровывается и в своей работе, и в государстве, которое всё больше сползает в откровенный тоталитаризм. И, когда Зену изгоняют по нелепой причине, она пытается разобраться в окружающем её мире и причине ухода богов. 

Выйдет в «Азбуке».

Эд Крокер «Светопад» 

Первая книга трилогии эпического фэнтези «Вечные земли», отчасти напоминающей вампирский цикл Джея Кристоффа. 

В этом мире нет обычных людей — лишь вампиры, оборотни, некроманты и просто тёмные маги. Вампиры находятся на вершине власти, и их правила просты. Если ты беден, пьёшь слабую кровь. Если ты из знати, пьёшь хорошую кровь. Но простая служанка Сэм жаждет любой ценой пробиться наверх, для чего вступает в союз с коварным колдуном, смертоносным убийцей-оборотнем и загадочной аристократкой, знающей множество секретов. Однако любой заговор всегда рискован, и вскоре Сэм понимает — отступать некуда: её ждёт либо вечная жизнь, либо мучительная смерть.

Выйдет в «Азбуке».

Прашант Шриватса «Врата специй» 

Дебютный роман индийского писателя, вышедший на английском в 2024 году. Действие книги разворачивается в красочном экзотическом сеттинге. 

Врата специй — артефакт, объединяющий Восемь Королевств, каждое из которых имеет магический символ в виде одной из пряностей. И пройти через Врата способны очень немногие. Почему этот могущественный дар проявился у простого носильщика Амира — кто знает? В любом случае Амиру не позавидуешь — внезапно в нём оказываются заинтересованы слишком многие, от сектантов и убийц до королей и даже богов. Причём методы достижения своих целей у многих из соискателей далеки от гуманности. И Амиру впервые в жизни предстоит принять собственное решение — с кем ему по пути и, главное, зачем?
Выйдет в «Азбуке».

Ваджра Шандрасекера «Святой красочных дверей»

Необычное технофэнтези от автора родом из Шри-Ланки, получившее «Небьюлу»-2023 и «Локус»-2024. 

У мегаполиса Луриат есть странная особенность — двери. Они повсюду — разные по размеру, цвету, форме. Открыть их невозможно, куда они ведут — неизвестно. Учёные их изучают, верующие разных культов молятся на них, мошенники пытаются использовать их для обогащения. Однако есть человек, который, видимо, способен открывать двери. Его зовут Феттер, он родился, чтобы стать живым оружием, — не отбрасывает тень, неподвластен закону гравитации, видит демонов (кто знает, в фантазиях или наяву). А ещё Феттер, вероятно, скрытый наследник престола. Или даже бог.

Выйдет в Fanzon.

Горан Скробонья, Иван Нешич «Флорентийский дублет: Сфумато» и «Флорентийский дублет: Кьяроскуро»

Дилогия детективного стимпанка сербских писателей, включающая в себя элементы альтернативной истории, мистики, технофэнтези и литературной игры.

1889 год, Лондон в ужасе от убийств Джека-потрошителя. Скотланд-Ярд обращается за помощью к сербскому писателю Миловану Глишичу, ранее сумевшему поймать знаменитого серийного убийцу Саву Савановича. Однако Глишич ещё и тайный агент сербского короля Милана Обреновича. И в Лондоне его ожидает важнейшая миссия, от исхода которой зависит судьба всей Европы. Ему предстоит отыскать «Флорентийский дублет» — загадочный совместный проект Леонардо да Винчи и Микеланджело. Помогут в этом оперативники недавно созданной по приказу королевы Виктории британской Сикрет Сервис, а также загадочный эмиссар из далёкой Японии.

Выйдет в «АСТ».

А также

Стивен Эриксон «Бог не желает» первый том «Трилогии свидетеля», примыкающей к эпопее «Малазанская книга павших». На сей раз в центре событий противостояние отряда морских пехотинцев и дикарей-кочевников где-то на окраинах империи («Азбука»).
Брендон Сандерсон «Осколок зари» и Wind and Truth — повесть и роман из цикла «Архив Буресвета», масштабной эпопеи, входящей в Космерскую вселенную («Азбука»). 
Джин Вулф «Литания Длинного Солнца» — сборник с двумя начальными романами эпопеи «Книга Длинного Солнца» из вселенной Брийя, технофэнтези, где божества и своеобразная магия соседствуют с наукой и космическими полётами (Fanzon).
Лени Вамбах «Круг Шести. Руны и кости» — внецикловый роман детективного фэнтези немецкой писательницы о волшебнице Серене, которая ведёт опасное расследование в парижских катакомбах, где нашли убежище маги-отступники, практикующие некромантию («АСТ»).
Элизабет Нокс «Абсолютная книга» — оригинальное фэнтези о писательнице и полицейском, которые неожиданно переносятся в волшебную страну. И это не обычное попаданчество — неспроста роман сравнивают с «Джонатаном Стрэнджем и мистером Норреллом» («Астрель СПб»).
Кен Лю «Занавешенный трон» и «Говорящие кости» — третий и четвёртый романы тетралогии ориентального фэнтези «Династия Одуванчика», навеянного историей Древнего Китая («Азбука»).
Ангус Уотсон, You Die When You Die — первый роман трилогии исторического фэнтези с элементами альтернативной истории о приключениях потомков викингов в средневековой Северной Америке («АСТ»).
Дэниел Абрахам «Суровая расплата» — тетралогия ориентального фэнтези в двух томах, три романа которой ранее на русском уже выходили, однако финальная книга, «Цена весны», так и не появилась. На сей раз цикл обещают издать полностью («Азбука»).
Шеннон Макгвайр «Миттельшпиль» — лауреат премии «Локус», тёмное фэнтези о гениальных близнецах Роджере и Доджер, которые не люди, а гомункулы, создания помешанного на власти алхимика Рида. Вот только игра в бога может закончиться очень печально… («Дом историй»).
Хелен Мерелль «Аврора и лёд» — внецикловый роман французской писательницы о молодой инуитской шаманке Десс, которая способна общаться с духами людей и животных. Действие разворачивается в наши дни, когда Десс предстоит раскрыть тайну загадочной гибели корабля во льдах Гренландии («АСТ»). 
Ларри Коррейя, Monster Hunter International — начальный роман объёмного цикла городского фэнтези о бухгалтере Оуэне Питте, который случайно стал агентом секретной организации, занимающейся уничтожением монстров. Ведь чудовища из легенд и малобюджетных фильмов реальны, они просто притаились в тенях («АСТ»).
Дэниел Абрахам «Королевская кровь» и The Tyrant's Law — второй и третий романы пенталогии «Кинжал и монета», эпопеи о мире, где некогда правили драконы. Четвёртый и пятый романы планируется выпустить уже в 2026 году («Азбука»).
Бен Гэлли «Укрощая хаос» — финальный роман трилогии «Гонка за смертью», основанной на мифологии Древнего Египта (Fanzon).
Теа Гуанзон «Сезон Штормов» — второй роман цикла «Ураганные войны», навеянного историей Юго-Восточной Азии («АСТ»).
Грегори Киз «Истинная королева» финальный роман тетралогии эпического фэнтези «Королевство Костей и Терний», три тома которой были переизданы в минувшем году («Азбука»).
Ричард Суон «Испытание империи» — заключительный роман трилогии «Империя Волка», герои которой пытаются мечом и законом предотвратить падение своего государства (Fanzon).
Брэдли Бэлью «Кровь на песке» — вторая книга цикла ориентального фэнтези «Песнь раскалённых песков», куда входят шесть основных романов, роман-приквел и полдюжины повестей («АСТ»).
Дж. Т. Грейтхаус «Рука Короля Солнца» — начальный роман фэнтезийной эпопеи, написанный под явным влиянием серии о Королевском убийце Робин Хобб. Герой находится на распутье, ведь его семья разделена: по отцовской линии он потомок высших аристократов тиранической империи, а вот родичи матери — заклятые враги имперцев. И герой должен выбрать сторону (Fanzon). 
Каролина Роннефельдт «По ту сторону тени» — третий роман цикла «Квендель» немецкой писательницы, приключенческое фэнтези в духе «Хоббита», но для более взрослого читателя («АСТ»).
Карисса Бродбент «Мать смерти и рассвета» — третья книга фэнтезийного цикла «Война потерянных сердец» («Азбука»). 
Карисса Бродбент «Шесть опалённых роз» — роман с самостоятельным сюжетом из серии вампирского фэнтези «Короны Ниаксии». Это история смертельно больной девушки, которая может спасти себя и своих близких, если заключит рискованную сделку с вампиром («Азбука»). 
Сальвадор Гомес Рубио «Индиана Джонс. Путешествие по следам героя» — иллюстрированный путеводитель по вселенной Индианы Джонса («Эксмо»).

И ещё…

Возможно, выйдут продолжения циклов Р. Р. Вирди и Гурава Моханти, а также новый «Ведьмак» — но это пока неточно. 

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Об отечественных новинках заранее известно не так много, как о зарубежных книгах, которые уже вышли в оригинале и получили отзывы, а то и премии. Поэтому просто кратко перечислим наиболее интересные книги, анонсированные на 2025 год.
 «Лучшие русские фэнтези-художники. Артбук» — красочное издание с работами Василия Половцева, Андрея Фереза, Макса Олина, Олега Щербакова («АСТ»).
Издательство «Эксмо» обещает книги уже известных авторов: «Морана и тень плетущая» Лии Арден, «Лукас» Алекс Анжело, «Досье мёртвого короля» Антонины Крейн, продолжение циклов «Геммы» Анны и Марка Коэн и «Иные» Александры Яковлевой.
Издательство «МИФ» представит немало ориентального фэнтези отечественных авторов, в основном привязанного к сеттингам стран Юго-Восточной Азии. Среди них — романтическое фэнтези в японском сеттинге «Рассвет взойдёт на западе» Анны Кей, роман в китайском стиле «Двенадцать хитростей Ван Ли» Виктории Головачук, шестой том популярного цикла «Злодейский путь!» Эл Моргот, на основе которого также планируется выпустить комикс, второй том цикла «Ныряя в синеву небес, не забудь расправить крылья» Ринги Ли. 
В новой серии «Магическая Россия», где будет выходить детективное фэнтези, действие которого разворачивается в альтернативных версиях волшебной Российской империи, анонсированы романы «Северное небо Камчатки» Екатерины Андреевой, «Пособие по выживанию для оборотней» Светланы Гусевой, «Имперский сыщик. Аховмедская святыня» Дмитрия Билика
Также выйдет четвёртая книга — вбоквел цикла славянского фэнтези «Мрачный взвод» Риты Хоффман, финальная книга трилогии «Как поймать монстра» Арины Цимеринг, уютное фэнтези «Книжный магазинчик чудесницы» Ольги Ананьевой. А ещё вишенка на торте — фэнтезийный стимпанк Владимира Торина из его габенского цикла, романы «О носах и замка́х» и «Тайна дома №12 на улице Флоретт».
Издательство «Полынь» анонсирует мифологическое фэнтези «Смертная» Марии Сакрытиной и фэнтезийный постапокалипсис «Год Горгиппии» Софы Вернер.
В издательстве «АСТ» выйдет сборник Ивана Белова «Заступа: Чернее чёрного» — на сей раз совершенно новые произведения о приключениях воина-вурдалака в мире славянской мифологии, явно навеянные «Ведьмаком». 
Следующая часть нашего рассказа о книгах 2025 года будет посвящена мистике, хоррору, а также магическому реализму.

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Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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