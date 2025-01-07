Какие книги выйдут в 2025 на русском? Фэнтези

Необычное технофэнтези от автора родом из Шри-Ланки, получившее «Небьюлу»-2023 и «Локус»-2024.
У мегаполиса Луриат есть странная особенность — двери. Они повсюду — разные по размеру, цвету, форме. Открыть их невозможно, куда они ведут — неизвестно. Учёные их изучают, верующие разных культов молятся на них, мошенники пытаются использовать их для обогащения. Однако есть человек, который, видимо, способен открывать двери. Его зовут Феттер, он родился, чтобы стать живым оружием, — не отбрасывает тень, неподвластен закону гравитации, видит демонов (кто знает, в фантазиях или наяву). А ещё Феттер, вероятно, скрытый наследник престола. Или даже бог.
Выйдет в Fanzon.
А также
Стивен Эриксон «Бог не желает» —первый том «Трилогии свидетеля», примыкающей к эпопее «Малазанская книга павших». На сей раз в центре событий противостояние отряда морских пехотинцев и дикарей-кочевников где-то на окраинах империи («Азбука»).
Брендон Сандерсон «Осколок зари» и Wind and Truth — повесть и роман из цикла «Архив Буресвета», масштабной эпопеи, входящей в Космерскую вселенную («Азбука»).
Джин Вулф «Литания Длинного Солнца» — сборник с двумя начальными романами эпопеи «Книга Длинного Солнца» из вселенной Брийя, технофэнтези, где божества и своеобразная магия соседствуют с наукой и космическими полётами (Fanzon).
Лени Вамбах «Круг Шести. Руны и кости» — внецикловый роман детективного фэнтези немецкой писательницы о волшебнице Серене, которая ведёт опасное расследование в парижских катакомбах, где нашли убежище маги-отступники, практикующие некромантию («АСТ»).
Элизабет Нокс «Абсолютная книга» — оригинальное фэнтези о писательнице и полицейском, которые неожиданно переносятся в волшебную страну. И это не обычное попаданчество — неспроста роман сравнивают с «Джонатаном Стрэнджем и мистером Норреллом» («Астрель СПб»).
Кен Лю «Занавешенный трон» и «Говорящие кости» — третий и четвёртый романы тетралогии ориентального фэнтези «Династия Одуванчика», навеянного историей Древнего Китая («Азбука»).
Ангус Уотсон, You Die When You Die — первый роман трилогии исторического фэнтези с элементами альтернативной истории о приключениях потомков викингов в средневековой Северной Америке («АСТ»).
Дэниел Абрахам «Суровая расплата» — тетралогия ориентального фэнтези в двух томах, три романа которой ранее на русском уже выходили, однако финальная книга, «Цена весны», так и не появилась. На сей раз цикл обещают издать полностью («Азбука»).
Шеннон Макгвайр «Миттельшпиль» — лауреат премии «Локус», тёмное фэнтези о гениальных близнецах Роджере и Доджер, которые не люди, а гомункулы, создания помешанного на власти алхимика Рида. Вот только игра в бога может закончиться очень печально… («Дом историй»).
Хелен Мерелль «Аврора и лёд» — внецикловый роман французской писательницы о молодой инуитской шаманке Десс, которая способна общаться с духами людей и животных. Действие разворачивается в наши дни, когда Десс предстоит раскрыть тайну загадочной гибели корабля во льдах Гренландии («АСТ»).
Ларри Коррейя, Monster Hunter International — начальный роман объёмного цикла городского фэнтези о бухгалтере Оуэне Питте, который случайно стал агентом секретной организации, занимающейся уничтожением монстров. Ведь чудовища из легенд и малобюджетных фильмов реальны, они просто притаились в тенях («АСТ»).
Дэниел Абрахам «Королевская кровь» и The Tyrant's Law — второй и третий романы пенталогии «Кинжал и монета», эпопеи о мире, где некогда правили драконы. Четвёртый и пятый романы планируется выпустить уже в 2026 году («Азбука»).
Бен Гэлли «Укрощая хаос» — финальный роман трилогии «Гонка за смертью», основанной на мифологии Древнего Египта (Fanzon).
Теа Гуанзон «Сезон Штормов» — второй роман цикла «Ураганные войны», навеянного историей Юго-Восточной Азии («АСТ»).
Грегори Киз «Истинная королева» —финальный роман тетралогии эпического фэнтези «Королевство Костей и Терний», три тома которой были переизданы в минувшем году («Азбука»).
Ричард Суон «Испытание империи» — заключительный роман трилогии «Империя Волка», герои которой пытаются мечом и законом предотвратить падение своего государства (Fanzon).
Брэдли Бэлью «Кровь на песке» — вторая книга цикла ориентального фэнтези «Песнь раскалённых песков», куда входят шесть основных романов, роман-приквел и полдюжины повестей («АСТ»).
Дж. Т. Грейтхаус «Рука Короля Солнца» — начальный роман фэнтезийной эпопеи, написанный под явным влиянием серии о Королевском убийце Робин Хобб. Герой находится на распутье, ведь его семья разделена: по отцовской линии он потомок высших аристократов тиранической империи, а вот родичи матери — заклятые враги имперцев. И герой должен выбрать сторону (Fanzon).
Каролина Роннефельдт «По ту сторону тени» — третий роман цикла «Квендель» немецкой писательницы, приключенческое фэнтези в духе «Хоббита», но для более взрослого читателя («АСТ»).
Карисса Бродбент «Мать смерти и рассвета» — третья книга фэнтезийного цикла «Война потерянных сердец» («Азбука»).
Карисса Бродбент «Шесть опалённых роз» — роман с самостоятельным сюжетом из серии вампирского фэнтези «Короны Ниаксии». Это история смертельно больной девушки, которая может спасти себя и своих близких, если заключит рискованную сделку с вампиром («Азбука»).
Сальвадор Гомес Рубио «Индиана Джонс. Путешествие по следам героя» — иллюстрированный путеводитель по вселенной Индианы Джонса («Эксмо»).
И ещё…
Возможно, выйдут продолжения циклов Р. Р. Вирди и Гурава Моханти, а также новый «Ведьмак» — но это пока неточно.
Издательство «МИФ» представит немало ориентального фэнтези отечественных авторов, в основном привязанного к сеттингам стран Юго-Восточной Азии. Среди них — романтическое фэнтези в японском сеттинге «Рассвет взойдёт на западе» Анны Кей, роман в китайском стиле «Двенадцать хитростей Ван Ли» Виктории Головачук, шестой том популярного цикла «Злодейский путь!» Эл Моргот, на основе которого также планируется выпустить комикс, второй том цикла «Ныряя в синеву небес, не забудь расправить крылья» Ринги Ли.
В новой серии «Магическая Россия», где будет выходить детективное фэнтези, действие которого разворачивается в альтернативных версиях волшебной Российской империи, анонсированы романы «Северное небо Камчатки» Екатерины Андреевой, «Пособие по выживанию для оборотней» Светланы Гусевой, «Имперский сыщик. Аховмедская святыня» Дмитрия Билика.
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