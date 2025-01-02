Какие книги выйдут в 2025 на русском? Научная фантастика

Антиутопия 2023 года от автора знаменитой трилогии «Перерождение».
Мир будущего, который, возможно, более не существует. Однако жителям искусственного архипелага Проспера невдомёк, потому что они живут почти в райских условиях. Более того, после специальной процедуры на одном из островов архипелага его постаревших жителей буквально обновляют физически, так что даже сама смерть им не грозит. На остров обновления, известный как Питомник, людей переправляет Проктор Беннет из Департамента социальных контрактов, которого за это прозвали «паромщиком», ведь он как бы выполняет роль Харона, переправляющего умерших через реку Аид. Беннет честно выполняет свою работу, однако со временем его начинают одолевать тревожные видения. Да и ситуация на архипелаге обостряется, ходят странные слухи, появляются недовольные. Возможно ли, что утопия Проспера не то, чем кажется?