Какие книги выйдут в 2025 на русском? Научная фантастика

В будущем человечество получит шанс существенно продлить свою жизнь благодаря революционному изобретению компании «Иммортекс». Тяжело больные люди или просто глубокие старики, заплатив солидную сумму, могут скопировать своё сознание в тело андроида. Причём оригинал будет спокойно доживать свой век в лунном санатории, пока его андроидная копия наслаждается вечной молодостью. Однако что насчёт идентичности? Кто из двух личностей обладает всеми правами — в первую очередь юридическими? Героям романа, андроидам Джейку и Карен, предстоит стать основными фигурами судебного процесса, который потрясёт мир.



