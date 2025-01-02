КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы выйдут в 2025 году? Фантастика про космос и будущее
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»: кому стоит смотреть фильм, а кому — точно нет
«Последний Ронин»: совершенно безумный русский постапокалипсис
Лучшие фильмы 2024 года: фантастика, мистика и конец света

Классика

«Лестница Иакова»: культовый религиозный хоррор и предтеча Silent Hill
Классика ужасов студии Universal
Книги
#ожидания 2025#ожидания

Какие книги выйдут в 2025 на русском? Научная фантастика

Борис Невский
2 января 12:00
3440
10 минут на чтение
В уже ушедшем 2024 году, пусть и с некоторыми трудностями, ситуация с новинками фантастики вполне устоялась. Переводные книги выходили — включая ряд совсем новых. Появилось очень много романов восточных авторов, а также произведения западной фантастики, которые ранее у нас не издавались или же выходили очень давно, да ещё в скверных переводах. 
Мы надеемся, что в наступившем году ситуация продолжит улучшаться, — по крайней мере, многообещающих анонсов на этот год хватает. Естественно, выпускается немало вещей совсем новых российских авторов, получивших шанс заполнить лакуны. В общем, издательская жизнь кипит, и, хотя изжиты далеко не все проблемы, рассказать есть о чём.
Конечно, поведать о всех новинках нереально, потому мы ограничимся наиболее, на наш взгляд, интересными.
По традиции мы разделили наши ожидания на несколько частей — пожанрам. Причём на сей раз мы решили не разделять книги переводные и отечественные. Ведь жанры для всех одинаковы. 
И первый наш рассказ о книгах в жанре научной фантастики и смежных направлений вроде космической оперы, альтернативной и криптоистории, стимпанка. 

Дж. С. А. Кори «Предатель. Милость богов»

Начальный роман НФ-трилогии «Война покорённых» от автора знаменитой серии «Пространство». 

Цивилизация жукоподобных карриксов, которые вот уже много веков завоёвывают галактику, очередной своей целью делает планету Анджиин, где живут колонисты-люди. Причём потомки землян уже немало лет вполне успешно сосуществуют с местной экосистемой, имеющей иную биохимическую основу. Часть людей попадает в плен, среди них — учёный Дафид Алхор, который решает стать доверенным слугой карриксов, предателем человеческой расы. Однако настоящая его цель — узнать слабые места завоевателей, чтобы однажды люди смогли их победить.
Выйдет в «Азбуке».

Роберт Сойер «Мнемоскан»

В будущем человечество получит шанс существенно продлить свою жизнь благодаря революционному изобретению компании «Иммортекс». Тяжело больные люди или просто глубокие старики, заплатив солидную сумму, могут скопировать своё сознание в тело андроида. Причём оригинал будет спокойно доживать свой век в лунном санатории, пока его андроидная копия наслаждается вечной молодостью. Однако что насчёт идентичности? Кто из двух личностей обладает всеми правами — в первую очередь юридическими? Героям романа, андроидам Джейку и Карен, предстоит стать основными фигурами судебного процесса, который потрясёт мир.

Любопытный психологический и социальный триллер с упором на юридический процедурал, лауреат премии Джона Кэмпбелла 2006 года. 
Выйдет в Fanzon.

Ботайна Аль-Эсса «Библиотека книжного цензора»

Получившая несколько премий сатирическая антиутопия писательницы из Кувейта.

В вымышленной арабской стране недалёкого будущего власть захватили религиозные фанатики. И недавно назначенный новой властью книжный цензор не знает покоя. Днём он буквально погребён под рукописями из разных издательств и выискивает всё, что может сделать книгу непригодной для публикации: сцены употребления алкоголя, секса, не говоря уж о свободомыслии. А ночью персонажи литературной классики заполняют его сны, которые кажутся всё более реальными. И постепенно цензор становится частью подпольного мира торговцев запрещёнными книгами, пытающихся сохранить светскую культуру библиотекарей и бойцов сопротивления диктатуре. 

По смыслу роман напоминает современную версию знаменитой антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». И хотя роман издавали на английском, на русский его переведут с арабского оригинала. 
Выйдет в «Самокате».

Дэвид Веллингтон «Рай-1» и «Призрак-Х» 

Два романа из заявленной трилогии «Красный космос», гибрид космической НФ и хоррора. 
Действие происходит в будущем, где ведущие мировые и космические державы — Россия и Китай. Специальный агент космической полиции Александра Петрова и врач Лэй Чжан в качестве наказания за разные грехи отправляются на планету Рай-1, где произошли загадочные события, в результате которых колонисты в составе 150 тысяч человек исчезли бесследно. Далее герои переживают приключения в духе «Чужих».
Выйдет в «АСТ».

Майк Чен «Здесь и сейчас и тогда» 

Кин Стюарт — обычный айтишник из Сан-Франциско средних лет, у которого разваливается брак и никак не получается поладить с дочерью-подростком. Но у Стюарта есть тайна — он секретный агент из 2142 года, застрявший в прошлом после неудачной миссии. И вот спустя восемнадцать лет прибывают спасатели из будущего, для которых прошла всего лишь пара недель. И так выходит, что от выбора Кина — остаться с семьёй здесь или вернуться в будущее, где у него тоже есть близкие люди, — зависит судьба самой истории.

Выйдет в «Азбуке».

Майк Чен «Квантовая история любви» 

Нейробиолог Мариана Пинеда пребывает в депрессии из-за трагической гибели своей лучшей подруги. Но однажды она встречает мужчину по имени Картер Чо, который говорит какие-то странные вещи, — и ему нужно, чтобы Мариана всё это запомнила. Потому что время вот-вот замкнётся. Так и происходит, когда Мариана и Картер оказываются в петле времени, занимающей четыре дня — с понедельника по четверг. Снова, и снова, и снова… Постепенно они становятся очень близкими людьми, но ничто не вечно. 

Выйдет в «Азбуке».

Хуэй Ху «Пластиковый океан» 

Роман, получивший две главные НФ-премии Китая, а также звание книги, которая лучше всех подходит для экранизации, — экологический хоррор о мрачном будущем. Человечество встречается в глубинах океана с жутким мутантом-симбиотом, который моментально усваивает любую органическую ткань и пластик, обладает невероятными регенеративными свойствами и двигается к суше. И теперь его могут остановить только четыре главных героя, но вот получится ли у них предотвратить гибель цивилизации? 

Выйдет в «Астрель-СПб».

Цзян Бо «Повесть грядущих лет» 

Китайский фантаст Цзян Бо — семикратный лауреат премии «Галактика», самой престижной НФ-награды в КНР. 

«Повесть грядущих лет» — это роман в рассказах, где показана масштабная картина того, как технологии искусственного интеллекта начинают менять человека и мир вокруг него. Распознавание лиц, виртуальная реальность, нанороботы, цифровая жизнь — как человеческая цивилизация должна существовать в условиях расцвета ИИ? И не грозит ли этот расцвет технологий уже самим людям? 

Выйдет в «Астрель-СПб».

Седрик Деготте «Марс Экспресс»

Внецикловый роман, который служит приквелом одноимённого полнометражного французского мультфильма 2023 года в стиле космического нуара. 

Роман рассказывает о молодости героев мультфильма — детективов Алин Руби и Карлоса Риверы, живущих на Марсе XXIII века. Оба они пока ещё учатся в военной академии и мечтают о великих свершениях. И, будучи студентами, Алин и Карлос ввязываются в запутанное расследование, связанное с одной из учениц академии, отпрыском очень богатой семьи. Расследование наталкивает героев на парадоксальные и опасные выводы.

Выйдет в «АСТ».

Микайя Джонсон «Междумирье»

Роман 2022 года, получивший много премий и номинаций, триллер с элементами киберпанка. 

Гениальный учёный Адам Бош из Института Элриджа открыл человечеству дорогу в Мультивселенную с бесчисленным множеством параллельных миров. Однако есть пара нюансов. Во-первых, люди могут путешествовать лишь в миры, которые пошли принципиально иным путём, нежели наш, а таких всего около четырёхсот. Во-вторых, попасть в другой мир способны только те, чьи двойники уже мертвы на параллельном варианте Земли. И самым востребованным путешественником оказывается выросшая в трущобах Кара, чьи копии из-за тяжестей жизни умерли аж в 372 мирах — то есть практически везде. Кара преуспевает, но… у неё есть страшный секрет, который способен всё изменить. 
Выйдет в Fanzon.

Джеймс Ганн «Машина Трансценденции»

Начальный роман трилогии масштабной космической оперы, последнее произведение классика американской НФ.

Далёкое будущее, когда обитатели многих миров мечтают достигнуть трансцендентности — смутной мистической концепции, способной поставить обычного смертного на почти божественный уровень. На окраине галактики есть планета, где находится машина трансцендентности, построенная миллион лет назад давно сгинувшей расой. И туда летит огромный звездолёт «Джеффри», на борту которого множество людей и нелюдей, мечтающих изменить свою судьбу. Среди них бывалый солдат Райли, ныне наёмный убийца, чья задача — ликвидировать Пророка, главу опасной для человеческой федерации разрушительной религии. 
Выйдет в Fanzon.

Майкл Муркок «Кабул. Воспоминания о Третьей мировой войне»

Сборник повестей и рассказов знаменитого британского фантаста, написанных в разные годы, но объединённых общим сеттингом. 

Действие происходит на альтернативной Земле, где разразилась Третья мировая война, причём СССР и США сражаются на одной стороне. События происходят в разных странах, точнее, на их обломках — от Калифорнии и Канады до Камбоджи и Афганистана. Главный герой — американский еврей и самозваный антиквар Том Дубровски, который на самом деле агент КГБ. Рассказы вроде бы приключенческие и шпионские, но по сути сатирические и антивоенные. 

Выйдет в Fanzon.

Вонда Макинтайр «Змея сновидений»

Роман из трёх повестей 1978 года, классика американской НФ, получившая премии «Хьюго», «Небьюла» и «Локус».

Уже много веков миновало после ядерной войны, когда Земля полностью изменилась. Остатки человечества обитают в небольших поселениях, жизнь в которых напоминает времена освоения Дикого Запада. Вместе с тем люди преуспели в биотехнологиях, например в медицине и фармакологии, причём некоторые из них созданы инопланетянами. Целительница Снейк лечит людей с помощью специально выведенных змей, которые генерируют в себе лекарства и противоядия. После того как одна из змей, способная лечить болезни разума, погибает, Снейк отправляется странствовать по миру, чтобы найти ей замену.
Выйдет в «АСТ».

Джастин Кронин «Паромщик»

Антиутопия 2023 года от автора знаменитой трилогии «Перерождение». 

Мир будущего, который, возможно, более не существует. Однако жителям искусственного архипелага Проспера невдомёк, потому что они живут почти в райских условиях. Более того, после специальной процедуры на одном из островов архипелага его постаревших жителей буквально обновляют физически, так что даже сама смерть им не грозит. На остров обновления, известный как Питомник, людей переправляет Проктор Беннет из Департамента социальных контрактов, которого за это прозвали «паромщиком», ведь он как бы выполняет роль Харона, переправляющего умерших через реку Аид. Беннет честно выполняет свою работу, однако со временем его начинают одолевать тревожные видения. Да и ситуация на архипелаге обостряется, ходят странные слухи, появляются недовольные. Возможно ли, что утопия Проспера не то, чем кажется?
Выйдет в «Азбуке».

К. У. Джетер «Прощай, горизонталь!» 

Роман 1989 года от автора, который фактически создал киберпанк и стимпанк, однако из-за чрезмерной натуралистичности и склонности к эпатажу так и не обрёл подлинной славы. 

Цилиндр — циклопический небоскрёб, который можно назвать целым миром, где живут десятки миллионов людей. Причём обыватели живут и работают внутри, но наиболее отчаянные и рисковые обитают снаружи, на стенах Цилиндра, используя для этого хитроумные приспособления. Там, на стенах, есть даже целые поселения! Молодой дизайнер Эккстер Най был обычным жителем горизонтали, но, оказавшись случайно в смертельной опасности, перебрался на вертикаль, где его ждёт множество невероятных приключений.

Выйдет в Fanzon.

А также

Паоло Бачигалупи «Фабрика сомнений» — конспирологический триллер о девушке, которая узнаёт, что её отец руководит организацией, ответственной за целенаправленную дезинформацию о самых животрепещущих для общества вопросах («Азбука»).
Сью Берк «Семиозис» — первый роман трилогии о группе земных колонистов, которые вынужденно высадились на неизвестную планету. И, чтобы выжить, людям придётся вступить в симбиоз с разумными растениями, которые, возможно, им враждебны (Fanzon).
 Александер Дарвин, Blacklight Born — третий роман цикла «Кодекс боя», где показана война гриваров, рабов-гладиаторов будущего, которые восстали против многовековой несправедливости («Азбука»).
Тан Фэй «Поздние люди» — сборник из трёх повестей китайского фантаста о разных гранях высокотехнологического будущего («АСТ»).
«Опасные видения» — легендарный сборник 1967 года, который составлен Харланом Эллисоном и считается ключевым в появлении НФ, написанной по законам «большой литературы» (Fanzon).
Роберт Сойер «Неандертальский параллакс. Гибриды» — финальный роман трилогии о контакте цивилизаций из двух параллельных миров, людей и неандертальцев (Fanzon).
Терри Майлз «Тихая комната» — конспирологический триллер о загадочной игре, продолжение романа «Игра в кроликов» (Fanzon).
Роберт Сойер «Блюз Красной планеты» — нуарный боевик о частном детективе, который ведёт свои расследования на колонизированном Марсе будущего, похожем на Америку эпохи «сухого закона» (Fanzon).

И ещё…

Выход книг в 2025 году на русском весьма вероятен, но это ещё не точно 
Кристофер Руоккио, Disquiet Gods — шестой, предпоследний роман цикла космооперы «Пожиратель Солнца» («Азбука»).
Мэри Робинетт Коваль, The Relentless Moon — третий роман НФ-цикла «Леди-астронавт» (Fanzon).

Отечественная научная фантастика

В серии издательства АСТ «Nova Fiction. Лучшая русская НФ» выйдут романы Игоря Волкова «Касание пустоты» и «Неведомые тени», Юрия Максимова «Чёрный ксеноархеолог», Максима Макаренкова «Объект “Фенрир”», Анны Якуповой «Шаман и звёзды».
Также в рамках проекта Nova Fiction появится двухтомный роман лауреата многих премий Дмитрия Колодана «Пересмешник на рассвете» в загадочном жанре дрим-панк — что бы это ни значило. 
В серии технотриллеров «Nova Fiction. КиберРеальность» анонсированы романы Виталия Чижкова «Саймон говорит», Павла Шушканова «Магритт», Алишера Бекета «Сэхсвет», Артемия Русова «Новый Разумный».

На «Яндекс. Книгах» выйдет «Юрга», первый большой роман К. А. Териной.
Следующая часть нашего рассказа о книгах 2025 года будет посвящена жанру фэнтези во всех его проявлениях.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#ожидания 2025#ожидания
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
осталось:10дней
Подписаться
Рекомендуем
Чайна Мьевиль: новый, странный, стимпанк, коммунист
«Властелин колец» в СССР. История первого перевода Зинаиды Бобырь
«Черновик»: отличия фильма и книги Лукьяненко
Мир фантастики № 253 (декабрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Книги

Замиль Ахтар «Эпоха Древних». В дебрях мрачного Востока

Книги

Лучшие книги 2024 года: фантастика, фэнтези и не только
Много книг: отечественных и зарубежных, страшных и смешных, а ещё — книг о фантастике.

Книги

К. У. Джетер «Ночь морлоков». По следам Герберта Уэллса
Роман, положивший начало стимпанку

Книги

Читаем книгу: Дарья Иорданская — Погасни свет, долой навек
Сюжет готического детектива в сеттинге викторианской Англии вдохновлен рассказами Эдгара По.

Книги

Шамиль Идиатуллин «Бояться поздно». В петле времени
«День сурка» в российских реалиях

Книги

Анджей Сапковский «Перекрёсток ворона». Какой получилась книга о юности Геральта
Ведьмак. Сага. Начало.

Книги

Брэдли Бэлью «Двенадцать королей Шарахая». Ад посреди пустыни
Тёмное фэнтези на фоне песков

Книги

Девин Мэдсон «Мы воплотим богов». Закономерная развязка
Достойный финал фэнтезийной эпопеи

Книги

Леони Свонн «Гленнкилл: следствие ведут овцы». Мисс Мапл наносит ответный удар
Классический английский детектив с необычным сыщиком

Книги

«Некоторым читателям мои книги открыли индийскую мифологию, и я этим очень горжусь». Беседа с Гуравом Моханти
Интервью с автором индийской «Игры престолов»
Показать ещё
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
осталось:10дней
Подписаться
Рекомендуем
Что почитать? 5 книг про попаданцев в прошлое
Киберпанк-книги: 10 главных романов
Мифы Ктулху. Монстры Лавкрафта
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты