Анджей Сапковский «Перекрёсток ворона». Какой получилась книга о юности Геральта

Но постепенно Геральт набивает первые шишки и набирается опыта: расправляется с первыми чудовищами, впервые не получает платы за выполненный заказ, сталкивается с чародеями и понимает, что люди, особенно облечённые силой и властью, не так-то просты. Его одиночные похождения со временем сплетаются в единый сюжет, который строится вокруг одного из самых знаковых событий ведьмачей саги — погрома в Каэр Морхене, устроенного взбунтовавшейся чернью за сотню лет до событий цикла.



