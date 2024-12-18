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#Witcher (Ведьмак)#Анджей Сапковский#рецензии на книги

Анджей Сапковский «Перекрёсток ворона». Какой получилась книга о юности Геральта

Алексей Ионов
18 декабря 12:00
3422
3 минуты на чтение
Ранней весной 1228 года юный ведьмак Геральт впервые покидает стены Каэр Морхена и выходит на большак. И за считаные дни уже вляпывается в неприятности, а отряд враждебных солдат хочет вздёрнуть его на ближайшей сосне без суда и следствия. К счастью, вовремя подвернувшийся старый ведьмак Престон Хольт решает присмотреть за неопытным собратом и поучить его уму-разуму.
С тех пор как Анджей Сапковский в 2013 году выпустил «Сезон гроз», казалось, что прославленный польский писатель решил досрочно выйти на пенсию. Контракт с Netflix, урегулированная до суда претензия к CD Projekt Red и роялти с мировых продаж «Ведьмака» наверняка гарантировали пану безбедную жизнь. В интервью он повторял, что наслаждается рыбалкой и не планирует возвращаться к литературе. И даже когда несколько лет назад пан Анджей заявил, что начал работу над новой книгой о Геральте, в её выход до последнего верилось с трудом.

Однако пан не обманул, и 1 декабря в Польше вышел роман Rozdroże Kruków, что можно перевести на русский как «Перекрёсток воронов». Роман служит приквелом к ведьмачьей саге — его действие разворачивается в 1228–1229 годах, когда восемнадцатилетний Геральт только начинает сражаться с монстрами, о которых прежде он читал только в книжках из библиотеки в Каэр Морхене. 
По первым главам «Перекрёсток воронов» воспринимается как незатейливый и необязательный приключенческий роман, больше даже сборник рассказов о первых делах Геральта, чем цельное повествование. Ведьмак в романе сам на себя не похож: слишком молод, наивен и глуп, а недостаток опыта частенько компенсирует излишней храбростью и недостатком воображения. 
Любопытный факт — оказывается, юный Геральт, подобно героям фильма «Достучаться до небес», больше всего на свете мечтал увидеть океан.
Но постепенно Геральт набивает первые шишки и набирается опыта: расправляется с первыми чудовищами, впервые не получает платы за выполненный заказ, сталкивается с чародеями и понимает, что люди, особенно облечённые силой и властью, не так-то просты. Его одиночные похождения со временем сплетаются в единый сюжет, который строится вокруг одного из самых знаковых событий ведьмачей саги — погрома в Каэр Морхене, устроенного взбунтовавшейся чернью за сотню лет до событий цикла.

«Перекрёсток воронов» отвечает на вопросы, которые мучили фанатов не одно десятилетие. В каком году случился погром в Каэр Морхене? Сколько ведьмаков тогда защищало крепость, и сколько из них погибло в бою? Какая судьба ждала организаторов погрома, настигло ли их возмездие? Кто стоял за анонимным пасквилем «Монструм, или Ведьмака описание» и с чего бы он ненавидит профессиональных охотников на чудовищ?
И пусть «Перекрёсток воронов» уступает романам основной саги и в масштабе, и в значимости, и в размере, книга всё равно получилась занятной, с закрученным сюжетом и парочкой неожиданных сюрпризов и откровений. За двенадцать лет простоя пан Анджей не растерял мастерства и по-прежнему в отличной форме. Он свободно изъясняется на латыни, экспериментирует с разными литературными приёмами, расставляет отсылки к основному циклу и цитирует классиков. Правда, без огрехов всё же не обошлось: в паре мест текст противоречит сам себе, сюжетная линия с охотящимся на Геральта отрядом солдат так и остаётся неразрешённой, а описания поединков на мечах превращаются в нуднейшие перечисления фехтовальных поз и приёмов. 
Все плюсы и минусы романа отлично отражаются в его концовке. В финале «Перекрёстка воронов» Сапковский показывает, какой путь всего за пару лет прошёл Геральт. Теперь в его облике и поступках уже угадываются очертания того ведьмака, которым он со временем станет. Концовка получилась красивой, справедливой и отчасти даже поэтичной — но при этом короткой и скомканной, словно пан Анджей стремился поскорее поставить точку и вернуться к любимой рыбалке.
«Перекрёсток воронов» — короткий и незатейливый роман, недотягивающий до уровня основной саги. Однако написан он бойко, динамично и красиво, сюжет постепенно закручивается и дарит читателям несколько сюрпризов, а Геральт начинает напоминать себя самого хотя бы времён «Меча предназначения». И давайте честно: кто из нас ожидал, что пан Анджей на восьмом десятке вернётся с пенсии и подарит нам новую встречу с ведьмаком? Встречу весьма неожиданную и долгожданную, а посему — вдвойне приятную. И холера со всеми этими мелкими огрехами!

А на русском выйдет?

«Перекрёсток воронов» вышел в Польше 1 декабря, а первые иностранные издания ожидаются не раньше середины следующего года. Издательство АСТ, владеющее правами на издание книг Сапковского на русском языке, пока не сообщало, сможет ли новинка официально выйти в России. Однако как всегда оперативно подсуетились фанаты — один фан-перевод уже готов и как минимум два других на подходе.

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Алексей Ионов

Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

#Witcher (Ведьмак)#Анджей Сапковский#рецензии на книги
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